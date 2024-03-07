SEO-аудит сайта — это комплексный анализ веб-сайта, который помогает повысить его эффективность и подняться в поисковиках “Яндекс” и Google. Благодаря CEO-аудиту вы узнаете, что мешает сайту занять лидирующие места в поиске в интернете и приносить много заявок.
SEO-аудит сайта
Найдем 5 ошибок, которые мешают сайту выйти в топ и получить целевой трафик.
Топ-10
гарантируем попадание на первую страницу
Лидер
рейтинга Marketing Tech в номинации SEO
10 лет
опыт наших специалистов
Почему SEO-аудит важен для вашего сайта
Преимущества сотрудничества с агентством “Шольчев”
Опыт работы наших экспертов от 5 лет.
Мы гарантируем, что наша SEO-стратегия выведет ваш сайт в топ-10.
Глубокий SEO-аудит с конкретными рекомендациями.
Стремимся не только к высоким позициям сайта, но и к росту конверсии.
Выводим в топ по высокочастотным запросам.
Заранее оцениваем перспективы роста.
Закажите SEO-аудит сайта
Вы узнаете, как поднять позиции сайта в поисковиках и получать больше заявок от клиентов.
Цена на SEO-аудит сайта
Базовый
- Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.
от 15 000 ₽/мес.
Оптимальный
- Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.
от 35 000 ₽/мес.
Углубленный
- Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.
от 50 000 ₽/мес.
Как мы проводим SEO-анализ сайта
Технический анализ: проверяем веб-сайт на наличие ошибок, скорость загрузки и другие технические параметры.
Контентный анализ: проверяем разделы и страницы сайта на предмет ошибок и заспамленности.
Анализ юзабилити сайта: проводим аудит удобства использования веб-ресурса.
Оцениваем поведенческие факторы и способы влияния на них.
Проводим конкурентный анализ выдачи.
Предоставляем полный список ошибок и рекомендаций для вашего сайта.
Вопросы и ответы по услуге SEO-аудит сайта
Можно ли получить бесплатный SEO-аудит сайта?
Да. Суть нашей услуги экспресс-аудита — оценить техническую наполненность сайта и сделать первичные прогнозы по выводу сайта в топ.
Зачем нужен SEO-аудит сайта?
SEO-аудит сайта подсвечивает места, которые требуют доработки, и даёт представление о текущих позициях и конкуренции по запросам. Владельцу бизнеса нужен SEO-аудит, чтобы понять насколько его команда справляется с задачами по SEO-продвижению. Также SEO-специалисты заказывают сторонние аудиты сайтов, которые они продвигают, чтобы получить второе мнение.
Какие ещё аудиты сайта можно заказать?
Можно также заказать аудит спроса на ваш товар или услугу, аудит конкурентов в выдаче, аудит юзабилити, то есть удобства сайта для пользователей. Также мы проводим аудит рекламных кампаний, если у вас настроена реклама на сайт.
Безопасно ли заказывать SEО-аудит сайта?
Мы отвечаем за безопасность проведения аудитов. Мы никогда не берём доступы с правами на редактирование, то есть мы не можем изменить какие-либо настройки сайта в процессе аудита. Также мы подписываем договор о неразглашении ваших данных и не распространяем информацию о данных аудита.
Почему выбирают наше агентство
Проводим качественный SEO-аудит, по результатам которого вы понимаете, как повысить эффективность сайта.
Формируем оптимальную стоимость каждого проекта.
Гарантируем хороший результат сотрудничества.
Отзывы клиентов
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Как заказать SEO-аудит сайта
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