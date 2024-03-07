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SEO-аудит сайта

Найдем 5 ошибок, которые мешают сайту выйти в топ и получить целевой трафик.

  • Топ-10

    гарантируем попадание на первую страницу

  • Лидер

    рейтинга Marketing Tech в номинации SEO

  • 10 лет

    опыт наших специалистов

Почему SEO-аудит важен для вашего сайта

SEO-аудит сайта — это комплексный анализ веб-сайта, который помогает повысить его эффективность и подняться в поисковиках “Яндекс” и Google. Благодаря CEO-аудиту вы узнаете, что мешает сайту занять лидирующие места в поиске в интернете и приносить много заявок.

Преимущества сотрудничества с агентством “Шольчев”

  • Опыт работы наших экспертов от 5 лет.

  • Мы гарантируем, что наша SEO-стратегия выведет ваш сайт в топ-10.

  • Глубокий SEO-аудит с конкретными рекомендациями.

  • Стремимся не только к высоким позициям сайта, но и к росту конверсии.

  • Выводим в топ по высокочастотным запросам.

  • Заранее оцениваем перспективы роста.

Закажите SEO-аудит сайта

Вы узнаете, как поднять позиции сайта в поисковиках и получать больше заявок от клиентов.

Цена на SEO-аудит сайта

  • Базовый

    1
    • Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.

    от 15 000 ₽/мес.

  • Оптимальный

    2
    • Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.

    от 35 000 ₽/мес.

  • Углубленный

    3
    • Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.

    от 50 000 ₽/мес.

Как мы проводим SEO-анализ сайта

  • Технический анализ: проверяем веб-сайт на наличие ошибок, скорость загрузки и другие технические параметры.

  • Контентный анализ: проверяем разделы и страницы сайта на предмет ошибок и заспамленности.

  • Анализ юзабилити сайта: проводим аудит удобства использования веб-ресурса.

  • Оцениваем поведенческие факторы и способы влияния на них.

  • Проводим конкурентный анализ выдачи.

  • Предоставляем полный список ошибок и рекомендаций для вашего сайта.

Вопросы и ответы по услуге SEO-аудит сайта

Можно ли получить бесплатный SEO-аудит сайта?

Да. Суть нашей услуги экспресс-аудита — оценить техническую наполненность сайта и сделать первичные прогнозы по выводу сайта в топ.

Зачем нужен SEO-аудит сайта?

SEO-аудит сайта подсвечивает места, которые требуют доработки, и даёт представление о текущих позициях и конкуренции по запросам. Владельцу бизнеса нужен SEO-аудит, чтобы понять насколько его команда справляется с задачами по SEO-продвижению. Также SEO-специалисты заказывают сторонние аудиты сайтов, которые они продвигают, чтобы получить второе мнение.

Какие ещё аудиты сайта можно заказать?

Можно также заказать аудит спроса на ваш товар или услугу, аудит конкурентов в выдаче, аудит юзабилити, то есть удобства сайта для пользователей. Также мы проводим аудит рекламных кампаний, если у вас настроена реклама на сайт.

Безопасно ли заказывать SEО-аудит сайта?

Мы отвечаем за безопасность проведения аудитов. Мы никогда не берём доступы с правами на редактирование, то есть мы не можем изменить какие-либо настройки сайта в процессе аудита. Также мы подписываем договор о неразглашении ваших данных и не распространяем информацию о данных аудита.

Почему выбирают наше агентство

  • Проводим качественный SEO-аудит, по результатам которого вы понимаете, как повысить эффективность сайта.

  • Формируем оптимальную стоимость каждого проекта.

  • Гарантируем хороший результат сотрудничества.

Наши кейсы

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

Как заказать SEO-аудит сайта

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