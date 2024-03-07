Четкие алгоритмы продвижения

Команда специалистов с реальным опытом продвижения товаров практически любого типа. За годы работы мы выработали четкие алгоритмы продвижения, знаем, как воздействовать на все факторы ранжирования (подъем карточки в топ поиска OZON), изучили, что именно влияет на рост числа заказов.

Работая с нами, собственник может быть уверен, что мы не экспериментируем с его бизнесом, а заранее знаем, что нужно делать каждой позицией ассортимента. Точно определяем, на какие объемы роста можем рассчитывать через 3-6 месяцев, и даем клиенту достоверную информацию.