Разрабатываем и реализуем комплексные стратегии увеличения продаж для мультибрендовых магазинов и прямых производителей.
продвижение товаров на ОЗОН
Повышаем продажи на ОЗОН до 50% за первый месяц
300+
магазинов на сопровождении
50000 SKU
среднее кол-во ассортимента у наших клиентов
6%
средний ДРР магазинов
+30%
прирост оборота на 2 месяце работы с нами
Комплексное продвижение на ОЗОН
— сертифицированный технологический партнер OZON
С какими задачами к нам обращаются
Вы хотите продавать больше, чем магазины-конкуренты
Вам нужно выйти в топ-5 крупнейших продавцов
Вы достигли своего максимума продаж на маркетплейсе, и нужны решения по масштабированию продаж
Операционные процессы занимают слишком много времени в команде, но важно делегировать задачи экспертам в вашей нише
У вас еще не разработана годовая стратегия по росту продаж на маркетплейсах
Наши клиенты
Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.
Наши преимущества продвижения на Ozon
Прямая линия c поддержкой маркетплейса. Без длительных ожиданий!
Только сертифицированные в OZON менеджеры с опытом работы не менее 3-х лет
Подключаем к площадке и обучаем работать с заказами
Знаем как работать с ассортиментом от 10 000 SKU
Строим стратегию под ваши финансовые цели
Увеличиваем обороты, относительно прошлого сезона и относительно конкурентов
Четкие алгоритмы продвижения
Команда специалистов с реальным опытом продвижения товаров практически любого типа. За годы работы мы выработали четкие алгоритмы продвижения, знаем, как воздействовать на все факторы ранжирования (подъем карточки в топ поиска OZON), изучили, что именно влияет на рост числа заказов.
Работая с нами, собственник может быть уверен, что мы не экспериментируем с его бизнесом, а заранее знаем, что нужно делать каждой позицией ассортимента. Точно определяем, на какие объемы роста можем рассчитывать через 3-6 месяцев, и даем клиенту достоверную информацию.
Команда специалистов по росту продаж на Озон по цене одного сотрудника.
Комплексное продвижение
от 50,000 ₽
Что входит в продвижение на OZON
- Анализ ниши (изучим объем спроса, уровень конкуренции, динамику роста)
- Анализ конкурентов (изучим объемы торговли конкурентов, их маркетинговые стратегии, контент и самые популярные позиции)
- Разработка стратегии увеличения оборотов за 3-6 месяцев
- Экспертиза фотографий и инфографики
- Разработка инфографики для повышения конверсии
- Составление описаний для карточек товара
- SEO-продвижение карточек в топ выдачи поиска OZON
- ABC анализ ассортимента
- Подключение внешнего трафика на карточки OZON
- A/B тестирование вариантов дизайна карточек
- Участие в акциях маркетплейса
- Прогнозирование эффективности рекламных кампаний
- Настройка рекламы и запуск, мониторинг результатов и корректировка ставок
- Рекомендации по нерентабельным позициям
- Еженедельный ZOOM с менеджером по результатам недели
- Ежемесячная отчетность по показателям проекта
- Ускоренное решение технических вопросов с платформой
- Раскрутка бренда с помощью рекламных механик
- Помощь в поиске и оценке новых перспективных ниш
- Аналитика продаж на маркетплейсе
Этапы продвижения на OZON
Разбор вашего магазина на OZON
Аналитик, используя сервисы и внутренние данные сайта, проведет детальное исследование товарной ниши, конкуренции и спроса. Проанализирует текущие продажи и позиции карточек по запросам, пики и падения оборота.
- Прогнозируем результаты
- Подписываем договор
Разработка стратегии продвижения
Комплексное продвижение Озон на основе аналитики включает в себя бесплатные и платные маркетинговые мероприятия
- Планируем задачи на каждую неделю работы
Оптимизация магазина по 5 факторам
- Оптимизация карточки товара
- Охват целевой аудитории
- Увеличение чека заказа
- Работа с отказами
- Работа с отзывами
Еженедельная аналитика OZON
- Понятная аналитика с комментариями и выводами после проведенных действий
- Встречи с вашим менеджером для разбора результатов.
- Планирование действий на основе полученной статистики
Записаться на бесплатный разбор продаж вашего магазина
Почему предприниматели выбирают OZON?
Озон – торговая площадка, на которую ежедневно приходят за покупками миллионы пользователи из всей России. За последний год число продавцов выросло больше чем в 3 раза, и сейчас количество селлеров на площадке превышает 50 000.
Что это означает?
Помимо очевидных преимуществ Озона, с каждым кварталом селлерам приходится прикладывать все больше усилий для захвата внимания своих покупателей. И если несколько лет назад в одной категории соперничали 5-6 производителей, то сейчас в любом разделе каталога проявляют активность десятки продавцов, дистрибьюторов и производителей.
Почему одни селлеры получают миллионные обороты, а другие после выхода на Озон так и не увеличивают объемы реализации?
По нашему опыту, залог роста и развития бизнеса на маркетплейсе – четкая стратегия действий, сухой расчет, нацеленный на конкретные результаты. Стратегия подразумевает использование всей совокупности инструментов продвижения Озон для повышения рейтинга и улучшения позиций карточки, для привлечения новых покупателей и прироста заявок. Важно постоянно мониторить конкурентов, изучать покупательский спрос и сценарии выбора продукции, чтобы сделать свое предложение максимально заметным и конверсионным для целевой аудитории.
У специалистов из «Шольчев» есть все ресурсы для того, чтобы досконально исследовать рынок и, применяя эти данные в совокупности с внутренними и внешними механизмами продвижения, быстро вывести бизнес на большие продажи.
Тарифы
01 / Продвижение
Что входит:
- Анализ конкурентов, ниши и спроса
- Разработка стратегии роста продаж
- SEO продвижение карточек
- Создание продающей инфографики
- Настройка рекламы с грамотным расчетом ставок
- Еженедельная отчетность
от 50 000 ₽
02 / Подключение
Что входит:
- Регистрация аккаунта селлера
- Помощь в выборе модели сотрудничества
- Обучим тонкостям упаковки, маркировки и отправки товаров
- Регистрация и оформление витрины
- Контроль приема заявок
- Техническая поддержка 30 дней
от 50 000 ₽
Получите анализ вашей товарной категории и прогноз роста продаж вашего магазина за 24 часа
Новым клиентам — подключение к “Яндекс.Маркету” в подарок!
FAQ: часто задаваемые вопросы
Влияет ли количество товаров на результаты продвижения на Озон?
Число SKU, безусловно, важно для развития e-com бизнеса. Но широкая линейка – не гарантия быстрого роста оборотов. На маркетах, как и везде, ключевую роль играет качество. Представьте: вы завели на площадку тысячу разных изделий, но реальный спрос имеют только 5-10. Очевидно, что все остальные невостребованные изделия станут лишь обременением. На старте, еще до запуска бустинга и рекламы, мы оцениваем ассортимент селлера по системе ABC анализа. Определяем, какая продукция продается стабильно и должна всегда быть на остатках в достаточном количестве. Далее оцениваем продуктовую группу с переменным или хаотичным спросом и ищем причины спадов торговли. Обязательно выделяем товарную линейку с минимальным оборотом, анализируем по каждому пункту спрос и конкурентную среду. Так у клиента появляется полное понимание ситуации с его витриной: куда есть смысл расширятся, а какие товары стоит сократить.
Что такое оптимизация карточки, что включает услуга?
Оптимизация карточки товара – комплекс действий, направленных на повышение конверсионности. Простыми словами, задача оптимизации – сделать так, чтобы из 100 посмотревших вашу карточку посетителей 50% принимали решение об отправке продукта в корзину. На Озон может продаваться 10 одинаковых изделий с минимальной разницей в стоимости. При этом у одних фиксируется множество заказов, высокий рейтинг и сотни отзывов, а у других – полное отсутствие активности. Наша цель при оптимизации состоит в том, чтобы сделать вашу карточку приоритетной для заказчиков, чтобы по ней покупали чаще, чем у конкурентов.
Услуга включает разработку инфографики, добавление подробных фотографий и видео-обзоров. Также обязательна SEO-оптимизация – составление продающих описаний с учетом ключевых запросов. Мы разбираем каждую позицию индивидуально и находим способы, как выгодно выделить ее среди аналогичных предложений в выдаче по поиску на сайте.
Как отзывы влияют на продажи на площадке?
На решение посетителя сайта совершить покупку отзывы заказчиков влияют гораздо больше, чем красивое фото или самая низкая цена. Статистика показывает, что пользователи готовы даже заказать продукт дороже, если под ним много положительных отзывов. При разработке стратегии продвижения на OZON мы обязательно включаем работу по увеличению числа отзывов и по правильной коммуникации с аудиторией. Существует несколько методов наращивания числа отзывов. В каждом случае мы отдельно подбираем оптимальный путь, где будут сочетаться скорость и безопасность.
Как оплачивается внутренняя реклама Ozon?
На платформе есть несколько типов рекламных кампаний. Для каждого магазина мы индивидуально подбираем набор рекламных инструментов. Ориентируемся на товарную линейку, уровень конкуренции, популярность товара и сценарий выбора подобной продукции потребителями.
Самая популярная внутренняя реклама – продвижение в поиске и каталоге. Оплата происходит по факту заказа как дополнительная комиссия площадке. Такая система очень выгодна селлерам, поскольку они платят за бустинг только в том случае, если товар купили. Есть также различные форматы медийной (баннерной) рекламы. Здесь предусмотрена оплата по модели CPM (ставка за тысячу показов). Средства списываются с личного кабинета, куда вы предварительно вносите запланированный рекламный бюджет.
Нужно ли участие в акциях маркетплейса?
Статистика по десяткам разделов каталога демонстрирует, что число заказов резко возрастает при участии в акциях OZON. Особенно выраженный эффект носят сезонные распродажи, черные пятницы, тематические акции. Но перед участием в акции обязательно нужно посчитать экономику и спрогнозировать, какую чистую выручку реально получить в итоге.
К сожалению, бывали случаи, когда селлер быстро распродавал товар со скидкой по распродаже, но по итоговым подсчетам рентабельности понимал, что торговал в ноль. Мы рекомендуем смотреть на цены (свои и других участников) и высчитывать допустимые скидки с учетом маржинальности. Лучше добавлять в акции выборочные товары – с входной стоимостью без серьезного ущерба для рентабельности, чтобы и быстро распродаться, и не остаться без прибыли.
Что такое отзывы за вознаграждение на платформе?
OZON разработал и запустил специальную программу «отзывы за баллы». Цель – стимулировать заказчиков оставлять отзывы на сайте. Теперь продавец может предложить покупателям реальную финансовую мотивацию – вознаграждение в виде баллов за написанный отзыв. Баллы можно потратить на следующий шоппинг на платформе.
О действии программы пользователя оповещают пуш-уведомлением или письмом. Ставку селлер определяет сам из расчета 1 балл = 1 рубль. Оплата списывается со счета продавца в соответствии с установленной ставкой.
Сроки продвижения на Озон?
Управление продажами - постоянный процесс. Ведь еженедельно и у вас, и у конкурентов меняется ассортимент, меняются цены. Динамичен потребительский спрос, появляются новые популярные виды и модели товаров. И та линейка, которая давала стабильную выручку год назад, не гарантирует доходов в этом году. На маркетплейсе невозможно иметь успех, не адаптируясь к переменам и трендам. Некоторые партнеры работают с нами годами, используя «Шольчев» в качестве своего отдела маркетинга по развитию продаж на маркетплейсе.
Но если говорить о сроке, за который новый клиент может увидеть результаты, то обычно это первые 3 месяца сотрудничества. Первую динамику предприниматель заметит уже в течение месяца, после апгрейда магазина и запуска рекламы. По истечению второго и третьего месяцев, когда мы реализуем все запланированные задачи, можно будет смотреть статистику с динамикой «до» и «после». Далее у бизнесмена всегда есть выбор: уйти с имеющимися достижениями на самостоятельное управление или же поручить ежедневный контроль и работу на непрерывное развитие нам.
А если наши обороты после оплаты услуг не вырастут?
Наш подход опирается исключительно на цифры и статистику. Поэтому перед заключением договора мы сначала проводим бесплатную консультацию с аналитиком. Для этой встречи мы готовим аудит вашего ассортимента, спроса на ваши товары, объема рынка, уровня конкуренции в нем. Выявляем, в чем основные проблемы магазина. На встрече партнера ждет уже готовый шаблон будущего продвижения и ожидаемого прироста.
Если эксперт видит, что товар не востребован на рынке или не конкурентоспособен, эта информация сразу предоставляется предпринимателю вместе с вариантами выхода из ситуации. Например, решением может быть подбор новой перспективной ниши или пересмотр цен и условий покупки. Таким образом, еще до заключения договора мы имеем четкое представление о том, как именно повлияет продвижение на Озон на обороты и какие ресурсы для этого нужны. И вы, соответственно, тоже. Оставляете заявку – мы бесплатно выполняем разбор бизнеса.
Почему стоит обратиться в ШОЛЬЧЕВ.РУ?
⭐ Услуга: Продвижение на OZON
📈 Прирост продаж на OZON: 250%+ за 3 месяц
🆓 Разбор продаж: Бесплатно
💼 Опыт на маркетплейсах: более 3 лет
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одно из ведущих российских агентств в сфере e com продвижения.
Агентство работает под управлением предпринимателя Евгения Шольчева, который лично контролирует все бизнес процессы и отвечает за качество маркетинговых услуг.
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и наш генеральный директор Евгений Шольчев, лично даст вам ответ.
Нам доверяют более 2000 магазинов
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
Как мы развиваем магазины и бренды
Рассказывает основатель агентства
Как мы развиваем магазины и бренды
Рассказывает основатель агентства
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