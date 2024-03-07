Вы – владелец магазина или даже производитель? Скорее всего, вы уверены, что у вас качественный,
востребованный товар. С большой вероятностью, так и есть! Но как донести до потребителя ценность именно
вашего предложения? Как сделать так, чтобы на витрине с тысячами аналогичных моделей покупатель остановился
именно на вашей карточке?
Каждый день мы сталкиваемся с вопросами от селлеров:
● «У нас есть товар, он качественнее, чем аналогичный у других. И делаем мы сами, из лучших материалов.
А увеличивать продажи не получается. Что делать?»
● «У меня аккаунт на ВБ с тысячами SKU, но стабильно продается не больше 5% ассортимента.
Как поступить с остальными 95%?»
● «У меня активная витрина, но торговля нестабильная. Бывает, что поступают десятки заказов за день,
а потом неделю – нулевая активность. В чем дело?»
Перечисленное – только часть типичных проблем партнеров WB, с которыми эксперты «Шольчев» сталкиваются
постоянно, но справляются быстро и успешно. Благодаря опыту управления продажами на Wildberries,
на все «больные» вопросы селлеров у наших маркетологов есть четкие, просчитанные до мелочей решения.
На старте каждого проекта мы: разбираем проблемы предпринимателя; оцениваем широту аудитории, готовой
купить подобную продукцию; высчитываем максимально возможный при текущем ассортименте оборот.
Смотрим, сколько и как продают лидеры ниши, есть ли на сайте динамика роста по товарам такого типа,
анализируем другие факторы.
Затем формируем стратегию продвижения, составляя список решений для каждого уровня воронки продаж:
● Сколько посетителей сайта сейчас видит вашу карточку в выдаче по запросам? Возможно ли увеличить
охват потенциальных покупателей?
● Сколько пользователей из 100 зашедших на карточку покупает товар? Сможем ли увеличить конверсию из
просмотра в покупку в 2 раза?
● Сколько из 100 кликов безрезультатны, не дают конверсии (человек уходит на другие предложения)?
Как мы можем остановить их выбор на вашем товаре, убедить не искать альтернативу?
● Какой процент заказчиков оставляет хорошие отзывы? Правильно ли продавец реагирует на негативные отзывы?
Как улучшить коммуникацию в отзывах?
● Каков средний чек заказа в вашем магазине? Как изменить сценарий на покупку нескольких товаров,
стимулировать повторные заказы?
● Как много отказов происходит в пунктах выдачи? Основные причины отказов от товара? Возможные пути
влияния на снижение процента отказов?
Таким образом, у владельца бизнеса появляется не какая-то размытая перспектива развития, а подробный
и понятный план задач. Каждая задача из перечня отвечает конкретной цели, имеет метрики для
отслеживания эффективности. В стратегии используются и бесплатные, и платные методы продвижения,
внутренняя и внешняя реклама. Пакет формируется в индивидуальном порядке.