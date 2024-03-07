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продвижение товаров на WILDBERRIES

Повышаем продажи на Вайлдберрис до 50% за первый месяц

продвижение товаров на WILDBERRIES

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 50000 SKU

    среднее кол-во ассортимента у наших клиентов

  • 6%

    средний ДРР магазинов

  • +30%

    прирост оборота на 2 месяце работы с нами

Комплексное продвижение на WildBerries

— сертифицированный технологический партнер WildBerries.

«Агентство «Шольчев»: эксперты по работе с онлайн-продажами. За неделю подключаем к Вайлдберрис новых продавцов, предварительно оценив товарную категорию и ассортимент селлера.

Для магазинов, которые уже размещены на маркетплейсе, формируем комплексную стратегию ведения на Wildberries. Что это значит?

С какими задачами к нам обращаются

  • Вы хотите продавать больше, чем магазины-конкуренты

  • Вам нужно выйти в топ-5 крупнейших продавцов

  • Вы достигли своего максимума продаж на маркетплейсе, и нужны решения по масштабированию продаж

  • Операционные процессы занимают слишком много времени в команде, но важно делегировать задачи экспертам в вашей нише

  • У вас еще не разработана годовая стратегия по росту продаж на маркетплейсах

Наши клиенты

Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.

  • И еще более 350 магазинов

Наши преимущества продвижения на ВАЙЛДБЕРРИС

  • Оцениваем перспективы роста продаж до подписания договора.

  • Работаем со всеми категориями WB, от одежды до медицинских приборов.

  • Персональный менеджер: технический специалист с опытом работы на WB от 2-х лет.

  • Знаем все подводные камни маркетплейса и умеем их обходить.

  • Воздействуем сразу на все точки роста бизнеса.

  • Работаем одновременно с внутренним и внешним трафиком.

Четкие алгоритмы продвижения

Основное преимущество работы с «Шольчев»: мы заранее знаем, что нужно делать магазину и на какие результаты следует рассчитывать. Мы не экспериментируем с вашим бизнесом, а опираемся на цифры, статистку и опыт.

Над каждым проектом, помимо персонального менеджера, работает команда профильных специалистов по WB: аналитик, дизайнер визуала, эксперт по SEO-оптимизации, программист для решения технических сложностей.

Обратившись в «Шольчев», предприниматель еще до заключения соглашения получает:

● детальный разбор и оценку своего бизнеса на Вайлдберрис;

● подробный план предлагаемых мероприятий по развитию;

● прогнозы результатов на 3 - 6 - 12 месяцев;

● предварительную оценку по бюджету и ресурсам.

Команда и цена

Команда специалистов по росту продаж на Wildberries по цене одного сотрудника.

Комплексное продвижение

от 50,000 ₽

В команду входят:

  • маркетолог-стратег
  • специалист по оптимизации карточек
  • аналитик
  • API-программист
  • менеджеры поддержки

Что входит в продвижение на Wildberries

  • Анализ товарных категорий (изучим объем и колебания спроса, уровень конкуренции, динамику роста).
  • Исследование прямых конкурентов на сайте (разберем их объемы реализации, маркетинговые стратегии, контент и самые популярные позиции).
  • Разработка стратегии увеличения оборотов на 3-6 месяцев.
  • Экспертиза фотографий и инфографики.
  • Разработка продающего визуального контента для повышения конверсии.
  • Составление описаний для карточек товара.
  • SEO-продвижение карточек в Топ Вайлдберрис (внедрение самых результативных ключевых запросов в текстовый контент).
  • ABC анализ ассортимента.
  • Привлечение дополнительного трафика в карточки WB извне путем внешней рекламы.
  • A/B тестирование разного дизайна карточек товара.
  • Участие в акциях на сайте Вайлдберрис.
  • Прогнозирование эффективности рекламных кампаний.
  • Настройка рекламы, запуск индивидуально проработанных кампаний.
  • Рекомендации по нерентабельным позициям.
  • Еженедельный ZOOM с менеджером по результатам недели.
  • Ежемесячная отчетность по показателям проекта.
  • Ускоренное решение технических вопросов с маркетплейсом.
  • Продвижение бренда с помощью рекламных механик.
  • Помощь в поиске и оценке новых товарных ниш.
  • Аналитика продаж на WB.

Этапы продвижения на Wildberries

  • Разбор вашего магазина на ВБ

    Аналитик Wildberries проведет исследование товарной ниши, конкуренции и спроса. Проанализирует текущую ситуацию с заказами и выручкой, выявит и исследует пики и падения.

    • Прогнозируем результаты
    • Подписываем договор

  • Разработка стратегии продвижения

    Услуга по формированию комплексной стратегии продвижения товара на Вайлдберрис на основе аналитики будет включать в себя бесплатные и платные мероприятия. Наши принципы: нацеленность на конкретный результат, ответственность за взятые на себя обязательства.

    • Планируем задачи на каждую неделю работы

  • Оптимизация магазина по 5 факторам

    • Оптимизация карточки товара
    • Охват целевой аудитории
    • Увеличение чека заказа
    • Работа с отказами
    • Работа с отзывами

  • Еженедельная аналитика Wildberries

    • Понятная аналитика с комментариями и выводами после проведенных активностей
    • Встречи с вашим менеджером для разбора результатов.
    • Планирование действий на основе полученной статистики

Записаться на бесплатный разбор продаж вашего магазина

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ПРОДАЖИ ТОВАРА НА WILDBERRIES?

Вы – владелец магазина или даже производитель? Скорее всего, вы уверены, что у вас качественный, востребованный товар. С большой вероятностью, так и есть! Но как донести до потребителя ценность именно вашего предложения? Как сделать так, чтобы на витрине с тысячами аналогичных моделей покупатель остановился именно на вашей карточке?

Каждый день мы сталкиваемся с вопросами от селлеров:

● «У нас есть товар, он качественнее, чем аналогичный у других. И делаем мы сами, из лучших материалов. А увеличивать продажи не получается. Что делать?»

● «У меня аккаунт на ВБ с тысячами SKU, но стабильно продается не больше 5% ассортимента. Как поступить с остальными 95%?»

● «У меня активная витрина, но торговля нестабильная. Бывает, что поступают десятки заказов за день, а потом неделю – нулевая активность. В чем дело?»

Перечисленное – только часть типичных проблем партнеров WB, с которыми эксперты «Шольчев» сталкиваются постоянно, но справляются быстро и успешно. Благодаря опыту управления продажами на Wildberries, на все «больные» вопросы селлеров у наших маркетологов есть четкие, просчитанные до мелочей решения.

На старте каждого проекта мы: разбираем проблемы предпринимателя; оцениваем широту аудитории, готовой купить подобную продукцию; высчитываем максимально возможный при текущем ассортименте оборот. Смотрим, сколько и как продают лидеры ниши, есть ли на сайте динамика роста по товарам такого типа, анализируем другие факторы.

Затем формируем стратегию продвижения, составляя список решений для каждого уровня воронки продаж:

● Сколько посетителей сайта сейчас видит вашу карточку в выдаче по запросам? Возможно ли увеличить охват потенциальных покупателей?

● Сколько пользователей из 100 зашедших на карточку покупает товар? Сможем ли увеличить конверсию из просмотра в покупку в 2 раза?

● Сколько из 100 кликов безрезультатны, не дают конверсии (человек уходит на другие предложения)? Как мы можем остановить их выбор на вашем товаре, убедить не искать альтернативу?

● Какой процент заказчиков оставляет хорошие отзывы? Правильно ли продавец реагирует на негативные отзывы? Как улучшить коммуникацию в отзывах?

● Каков средний чек заказа в вашем магазине? Как изменить сценарий на покупку нескольких товаров, стимулировать повторные заказы?

● Как много отказов происходит в пунктах выдачи? Основные причины отказов от товара? Возможные пути влияния на снижение процента отказов?

Таким образом, у владельца бизнеса появляется не какая-то размытая перспектива развития, а подробный и понятный план задач. Каждая задача из перечня отвечает конкретной цели, имеет метрики для отслеживания эффективности. В стратегии используются и бесплатные, и платные методы продвижения, внутренняя и внешняя реклама. Пакет формируется в индивидуальном порядке.

Тарифы

  • 01 / Продвижение

    Что входит:

    • Анализ конкурентов, товара и спроса
    • Стратегия роста продаж
    • SEO продвижение карточек
    • Продающий визуальный контент
    • Запуск рекламных кампаний
    • Еженедельная отчетность

    от 50 000 ₽

  • 02 / Подключение

    Что входит:

    • Регистрация аккаунта
    • Помощь в выборе модели фулфилмента
    • Обучим тонкостям упаковки, маркировки и отправки товаров
    • Вывод товаров на витрину
    • Мониторинг заказов
    • Техническая поддержка 30 дней

    от 50 000 ₽

Получите анализ вашей товарной категории и прогноз роста продаж вашего магазина за 24 часа

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FAQ: часто задаваемые вопросы

Что такое SEO-продвижение WildBerries?

Продвижение карточек товара на Вайлдберрис невозможно без качественной SEO-оптимизации. Во-первых, грамотное «СЕО», в совокупности с другими факторами ранжирования на сайте WB, способно вывести ваш товар в Топ каталога. Во-вторых, SEO-оптимизация нужна, чтобы ваш товар показывался покупателям в ответ на их поисковые запросы.

Например, вы торгуете женскими топами. Посетительницы будут искать это изделие по самым разным запросам. Назовут его «топ» или «топик», добавят к этому: кроп, короткий, открытый, модный, базовый, трикотажный, под джинсы. Тут масса вариантов слов и фраз. Задача грамотного SEO – сделать так, чтобы все потенциальные покупатели имели шанс увидеть ваше предложение, как бы они ни назвали данное изделие в поиске. С помощью аналитики мы исследуем поведение целевой аудитории на сайте. Точно зная, как именно люди ищут подобный товар, добиваемся полного совпадения ключевых фраз в карточке с результативными (работающими) покупательскими запросами.

Что входит в продвижение карточки товара на WB?

Помимо совершенствования SEO в текстовом контенте, есть и другие способы повышения позиций карточки товара на сайте Вайлдберрис. Создание продающего фото- и видео-контента, работа с качеством и количеством отзывов – все эти факторы влияют на рейтинг, число кликов и их конверсию в заказы.

После качественной «упаковки» карточки мы формируем список рекламных кампаний с прогнозными показателями эффективности. Универсального рецепта достижения успеха на ВБ нет. С каждым продавцом мы индивидуально составляем оптимальный набор инструментов, подбираем нужные виды рекламы. Исходим из текущей ситуации с торговлей, конкуренции, свободного рекламного бюджета.

У меня уже есть инфографика на Wildberries. Можно продвигать с ней?

В каждом конкретном случае мы оцениваем контент и инфографику товара. Сравниваем имеющиеся данные с ближайшими конкурентами. Есть такие группы товаров, для которых инфографика не имеет большого значения, важнее наличие четких фотографий и видео-обзора. Чаще всего мы рекомендуем проводить A\B тестирование контента с вариантами инфографики. Используем несколько разных триггеров в дизайне и тестируем, как меняется число заходов на карточку при смене заглавной фотографии (обложки) товара. Такие тесты позволяют измерить реакцию целевой публики (количество просмотров и заказов) на разный формат и подачу визуала. Тест можно проводить на нескольких карточках товара, а затем использовать полученные результаты исследований на всю витрину.

Сколько товарных категорий сможем продвигать на WB?

Реально развивать десятки категорий одновременно, но начинающие бизнесмены чаще фокусируются на двух-трех. Перед началом работ мы изучим все особенности вашего товара и его востребованность на маркетплейсе. Измерим уровень конкуренции, составим прогноз роста с имеющейся товарной линейкой. По итогу, дадим экспертное заключение о перспективности каждой категории. Кому-то мы советуем сфокусироваться только на избранной группе, чтобы не тратиться на обременяющую продукцию. А в иных случаях, видя благоприятный сценарий для всех пунктов, рекомендуем бустить ассортимент полностью. Все зависит от того, насколько конкурентоспособен продукт, выражен спрос и активны конкуренты.

Что входит в аналитику WildBerries?

В штате агентства есть аналитики ВБ, которые ежедневно собирают данные по товарным категориями, динамике продаж, росту конкуренции и спроса в отдельных нишах. Совместно с персональными менеджерами они готовят исследования и аудит под задачи клиента. Цель – найти ответы на вопросы собственника с опорой на цифры. Диагностируя ситуацию предпринимателя и сравнивая каждый пункт с положением дел у других игроков в нише, находят слабые места и определяют, куда следует двигаться. Благодаря сравнительному анализу, эксперты «Шольчев» получают полное понимание, какие у бизнеса есть проблемы, как их быстро и эффективно решить.

Я уже работал с агентством по Wildberries, но результатов не было.

Рекомендуем при выборе подрядчика обязательно запросить кейсы, попросить еще до оформления партнерства представить базовую стратегию. Не стесняйтесь и задавайте все интересующие вопросы «на берегу» – до подписания договора и оплаты услуг. Чек-лист для оценки качества работы и надежности агентства:

● Ознакомили ли вас со стратегией продвижения и дорожной картой проекта до старта?

● Внесли ли в договор весь список оговоренных услуг, прописали ли цены?

● На основании каких данных менеджер пообещал вам увеличить продажи на Вайлдберрис?

● О каких конкретных результатах вы договорились на старте сотрудничества?

● Дали ли вам дополнительно телефон старшего менеджера или контакты руководителя компании?

● Разъяснили ли, по каким параметрам и в какие сроки вы будете отслеживать результаты?

● Понимает ли менеджер преимущества вашего товара, знает ли специфику категории?

● Работал ли этот подрядчик с похожими задачами на маркетплейсе, насколько успешно?

Если на какие-то из вопросов вы получаете нечеткий ответ, не рекомендуем доверять свой бизнес этому агентству.

Почему стоит обратиться в ШОЛЬЧЕВ.РУ?

⭐ Услуга: Продвижение на Wildberries

📈 Прирост продаж на WB: 250%+ за 3 месяц

🆓 Разбор продаж: Бесплатно

💼 Опыт на маркетплейсах: более 3 лет

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одно из ведущих российских агентств в сфере e com продвижения.

Агентство работает под управлением предпринимателя Евгения Шольчева, который лично контролирует все бизнес процессы и отвечает за качество маркетинговых услуг.

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и наш генеральный директор Евгений Шольчев, лично даст вам ответ.

Как мы развиваем магазины и бренды

Рассказывает основатель агентства

Как мы развиваем магазины и бренды

Рассказывает основатель агентства

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