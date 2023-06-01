Блог о маркетинге на маркетплейсах и e-com продвижении
Фишки продвижения на Ozon
Озон отличается широким ассортиментом товаров, доступными ценами и удобной системой доставки. Выручка маркетплейса в 2022 году выросла на 55% и составила 277 млрд руб.
Как поднять рейтинг на Озон
Многие предприниматели сталкиваются с одной и той же проблемой. Регистрируются на Озон, выставляют группу вроде бы востребованных товаров и ставят цену не выше других.
Реклама на Озон: как правильно настроить рекламу на Ozon Seller
Чтобы торговая марка и товар не затерялись среди тысяч аналогичных предложений на маркетплейсах, их нужно продвигать.
Как продвинуть товар на Ozon с помощью рич-контента
Первое, что нужно знать rich-контенте Ozon – он отлично продает! А значит, точно нужен. Как сделать рич контент для Озон самостоятельно – пошаговая инструкция в статье.
Как создать карточку товара на OZON
В этой статье подробно разберём, как создать карточку товара на Озон Селлер. Подскажем, что написать о товаре, какие фотографии загрузить,
Как создать карточку товара на Wildberries
«Реклама — это то, что вы делаете, когда не можете пойти и встретиться с человеком лично.» Это высказывание американского бизнесмена и рекламного руководителя Фэрфакса Коуна
Реклама в карточке товара на Wildberries
Согласно рейтингу Data Insight, Wildberries является абсолютным лидером среди российских интернет-магазинов по количеству онлайн-продаж.
Юнит-экономика для Wildberries
Бизнес не может существовать без организации и структуры, а значит — без экономики.
Как продвигать товар на маркетплейсах
В этой статье мы расскажем о платных и бесплатных инструментах продвижения товаров на маркетплейсах и основных стратегиях продаж.
Как начать продажи на OZON. Руководство для продавцов
Читайте наше полное руководство для селлеров. Здесь – подробный гайд по Ozon – инструкция для продавцов, как создать и правильно настроить личный кабинет на маркетплейсе
Продажи на Ozon: юридические, финансовые и технические аспекты, которые нужно знать
Маркетплейс Ozon развивается семимильными шагами: только за 2022 год его оборот вырос на 86% и составил 832 млрд рублей.
Трафареты на Ozon: как работать с новой автоматизированной рекламой маркетплейса, чтобы увеличить продажи и не слить бюджет
В статье расскажем о нашумевшем рекламном инструменте – трафареты Ozon Seller – разберем, что такое трафареты Озон и как выглядит реклама. Проанализируем эффективность инструмента и поможем создать ваш первый трафарет