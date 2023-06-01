Фишки продвижения на Ozon

Озон отличается широким ассортиментом товаров, доступными ценами и удобной системой доставки. Выручка маркетплейса в 2022 году выросла на 55% и составила 277 млрд руб.

Как поднять рейтинг на Озон

Многие предприниматели сталкиваются с одной и той же проблемой. Регистрируются на Озон, выставляют группу вроде бы востребованных товаров и ставят цену не выше других.

Реклама на Озон: как правильно настроить рекламу на Ozon Seller

Чтобы торговая марка и товар не затерялись среди тысяч аналогичных предложений на маркетплейсах, их нужно продвигать.

Как продвинуть товар на Ozon с помощью рич-контента

Первое, что нужно знать rich-контенте Ozon – он отлично продает! А значит, точно нужен. Как сделать рич контент для Озон самостоятельно – пошаговая инструкция в статье.

Как создать карточку товара на OZON

В этой статье подробно разберём, как создать карточку товара на Озон Селлер. Подскажем, что написать о товаре, какие фотографии загрузить,

Как создать карточку товара на Wildberries

«Реклама — это то, что вы делаете, когда не можете пойти и встретиться с человеком лично.» Это высказывание американского бизнесмена и рекламного руководителя Фэрфакса Коуна

Реклама в карточке товара на Wildberries

Согласно рейтингу Data Insight, Wildberries является абсолютным лидером среди российских интернет-магазинов по количеству онлайн-продаж.

Юнит-экономика для Wildberries

Бизнес не может существовать без организации и структуры, а значит — без экономики.

Как продвигать товар на маркетплейсах

В этой статье мы расскажем о платных и бесплатных инструментах продвижения товаров на маркетплейсах и основных стратегиях продаж.

Как начать продажи на OZON. Руководство для продавцов

Читайте наше полное руководство для селлеров. Здесь – подробный гайд по Ozon – инструкция для продавцов, как создать и правильно настроить личный кабинет на маркетплейсе

Продажи на Ozon: юридические, финансовые и технические аспекты, которые нужно знать

Маркетплейс Ozon развивается семимильными шагами: только за 2022 год его оборот вырос на 86% и составил 832 млрд рублей.

Трафареты на Ozon: как работать с новой автоматизированной рекламой маркетплейса, чтобы увеличить продажи и не слить бюджет

В статье расскажем о нашумевшем рекламном инструменте – трафареты Ozon Seller – разберем, что такое трафареты Озон и как выглядит реклама. Проанализируем эффективность инструмента и поможем создать ваш первый трафарет