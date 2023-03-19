Wildberries аналитика: как анализировать продажи на Вайлдбериз

Wildberries – востребованный, популярный маркетплейс. Чтобы получать прибыль от продаж на Валдберриз, нужно отслеживать показатели своей деятельности, анализировать их.

SEO оптимизация на Ozon: пошаговая инструкция

SEO оптимизация на Ozon является одной из основ успешного интернет-маркетинга. Эта стратегия направлена на улучшение ранжирования в поисковой выдаче, что может значительно повысить трафик и продажи.

SEO оптимизация карточек товара на Wildberries

С каждым годом маркетплейсы все больше увеличивают свою долю на отечественном рынке e-commerce.

Инфографика для Вайлдберриз

Инфографика - это визуальный инструмент, который передает информацию в удобной и доступной форме.

Как зарегистрироваться на Ozon в качестве продавца: руководство шаг за шагом

Ozon — одна из самых результативных площадок для онлайн-продаж. Сегодня здесь торгует более 150 000 предпринимателей.

Контроль качества на Яндекс Маркет: 5 советов как не попасть в блокировку

Вы согласны с тем, что каждый, делая заказ в e-com, хочет получить его вовремя, в целой упаковке и надлежащего качества? Вопрос риторический.

Яндекс Маркет для производителей. Как продвигаются бренды на Маркете. Раскрываем секреты

В этой статье мы расскажем вам о кабинете производителя на Яндекс Маркете и подробно разберем инструменты, с помощью которых бренды продвигаются на площадке маркетплейса.

Как получить 80% от возможных продаж на Маркете

В этой статье раскроем тонкости стратегии, которая позволит увеличить ваши продажи больше чем в три раза.

Какой бюджет выделить на ставки в Яндекс Маркет, для кратного роста продаж

У Яндекс Маркета довольно богатый внутренний арсенал для продвижения товаров. Один из самых популярных и эффективных способов вывода карточки в Топ – буст продаж.

Акции для селлеров Яндекс Маркет подбираем самые эффективные

Поговорим с вами об акциях. Посмотрим, какие акции существуют и какие из них самые эффективные.

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2023

2023 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.

Как собрать ключевые слова для Вайлдберриз?

Сегодня разберем вопрос, который регулярно получаем, как от селлеров-новичков, так и от давно передвигающихся на WB продавцов