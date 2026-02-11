Нейросети из модной игрушки превратились в рабочий инструмент, в том числе для продавцов на маркетплейсах. Рутинных задач много, а нанимать отдельных специалистов на каждый процесс — дорого. Рассмотрим, какие нейросети действительно полезны для продавцов на Вайлдберриз, Ozon и других площадках, и как их применять на практике.

ИИ в роли копирайтера: описания карточек товаров, SEO и ответы на отзывы

Самое очевидное применение — работа с текстами. Селлеру постоянно нужно сочинять описания товаров, заголовки для карточек, ответы на вопросы покупателей, реакции на отзывы. Когда в ассортименте сотни или тысячи SKU, это превращается в бесконечный конвейер. Собрали для вас основные задачи, инструменты и их особенности в таблице.

Задача Инструменты Что делает Ограничения Описания карточек ChatGPT, Claude Генерирует описания по параметрам, адаптирует под разные площадки, создает вариации для A/B-тестов Нужна проверка на ошибки, доработка под требования маркетплейса Ответы на отзывы ChatGPT, Claude Пишет персонализированные ответы вместо шаблонов, учитывает заданный тон Требует подсказки сценариев, иногда звучит неестественно SEO-оптимизация ChatGPT, Claude + MPStats, Moneyplace Собирает семантику, группирует ключи, встраивает их в текст Не заменяет сервисы аналитики, только дополняет

ИИ для визуала на маркетплейсах: фото для карточек товаров и инфографика

На маркетплейсах многое решает визуал. Карточка с качественными фото получает больше кликов и конверсий.

Нейросети для работы с изображениями закрывают несколько задач:

Удаление и замена фона — базовая функция, которая раньше требовала навыков в Photoshop или оплаты работы дизайнера. Сервисы типа Remove.bg или встроенные ИИ инструменты в Canva делают это за секунды. Просто отсняли продукт на любом фоне, потом заменили на белый или брендированный.

Генерация фонов и окружения — следующий уровень. Midjourney и аналогичные нейросети создают реалистичные сцены, в которые можно вписать товар. Условно, фотографируете кружку на столе, а нейросеть помещает ее в уютный интерьер с пледом и книгами. Для fashion-сегмента можно генерировать фоны для лукбуков без затрат на студию.

У российских продавцов могут быть сложности с оплатой зарубежных сервисов. Midjourney, DALL-E и другие западные инструменты напрямую из России не оплатить. Варианты — использовать посредников или переходить на альтернативы. Из доступных решений можно использовать Kandinsky от Сбера, Шедеврум от Яндекса.

Можно ли доверить аналитику нейросетям: спрос, цены и прогноз продаж

Нейросети все активнее встраиваются в аналитические сервисы для маркетплейсов. Это уже не отдельные чат-боты, а инструменты внутри платформ, которые обрабатывают данные и выдают рекомендации.

Прогнозирование спроса является одной из таких функций. На основе исторических данных, сезонности, трендов нейросеть предсказывает, сколько товара закупать и когда. Для селлеров с большим ассортиментом это критически важно, поскольку затоваривание съедает деньги на хранение, а дефицит — это упущенные продажи.

С помощью AI автоматизируется и анализ конкурентов. Нейросети могут мониторить изменения в карточках конкурентов, отслеживать ценовую динамику, выявлять паттерны в отзывах. Вместо ручного просмотра сотен карточек вы получаете сводный отчет с выводами.

Подбор ниш и товаров — еще одно направление. Нейросети анализируют спрос, конкуренцию, маржинальность и выдают рекомендации, что сейчас перспективно для запуска. Однако к таким советам стоит относиться критически. Несмотря на то, что алгоритм видит цифры, он не всегда учитывает специфику конкретного бизнеса.

Какие рутинные задачи продавца можно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта

Помимо работы с текстами, визуалом и аналитикой, нейросети можно использовать для автоматизации повседневных рутинных задач. Это особенно актуально для продавцов с большим ассортиментом или тех, кто масштабирует бизнес.

Основные задачи, которые можно автоматизировать с помощью ИИ:

Категоризация товаров — актуально при большом ассортименте или выходе на новую площадку. Нейросеть распознает товар по названию и описанию, предлагает подходящие категории. На маркетплейсах с разветвленным деревом категорий это экономит часы работы.

Перевод и локализация — для селлеров, работающих на международных площадках или в странах СНГ с другими языками. Нейросети переводят не просто дословно, а адаптируют текст под локальный рынок.

Значит ли это, что нейросетям можно доверить все? К сожалению — нет.

Граница возможностей нейросетей: где продавцу нужен человек

При всех возможностях нейросети не заменяют экспертизу и не принимают решения за селлера:

Стратегические решения — какие товары запускать, как позиционировать бренд, когда выходить на новые площадки — остаются за человеком. Нейросеть может дать данные для анализа, но финальный выбор требует понимания бизнеса, рынка и собственных ресурсов.

Работа с уникальным контентом ограничена. Если нужно передать специфику премиального продукта или создать узнаваемый tone of voice бренда, шаблонные генерации не подойдут. Потребуется либо серьезная доработка, либо работа с копирайтером.

Модерация и правила площадок — зона риска. Нейросеть может сгенерировать текст, который формально нарушает правила маркетплейса. Проверка на соответствие требованиям — ваша личная ответственность.

Нейросети работают эффективно, когда встроены в бизнес-процессы, а не подменяют опыт и насмотренность специалиста. Они ускоряют рутину и анализ, но стратегия, контроль качества и ответственность за результат остаются за продавцом.

С чего начать продажи на маркетплейсах с помощью ИИ и на что обратить внимание

Нейросети экономят время, но требуют вложений — подписки, токены, оплата сервисов. Для небольшого селлера с десятком товаров автоматизация может не окупиться. Для продавца с тысячами SKU — станет конкурентным преимуществом. Если решили попробовать:

Шаг 1. Выберите простые задачи

Ответы на отзывы, генерация описаний для типовых товаров, удаление фонов. Здесь результат виден сразу, а риски минимальны.

Шаг 2. Пропишите промты

Это должны быть детальные инструкции с указанием тона, структуры, обязательных элементов, ограничений по объему. Хороший промпт экономит время на доработку результата.

Шаг 3. Протестируйте разные инструменты

ChatGPT, Claude, YandexGPT, GigaChat — у каждого свои сильные стороны. Тестирование окупается.

Как вы думаете, какие задачи в вашем бизнесе уже сейчас можно автоматизировать с помощью ИИ?