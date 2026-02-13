Выбор товара — первое и главное решение для селлера. Ошибка на этом этапе стоит дорого. Если закупленный товар не продается, ваши деньги заморожены в остатках, склады съедают плату за хранение. Если продается, но в минус — комиссии и логистика съедают всю маржу.

Разбираемся, как правильно выбирать продукцию для торговли на маркетплейсах.

Почему товар, который должен приносить прибыль, не продается на маркетплейсах?

Типичный сценарий для многих новичков выглядит так:

Нашел товар, который кажется перспективным → закупил партию → вышел на маркетплейс → продаж нет.

Или сценарий чуть позитивнее, но не менее болезненный:

Продажи есть → цена ниже себестоимости из-за демпинга конкурентов → после комиссий, логистики и возвратов прибыль = 0.

Проблема в том, что «кажется перспективным» — это не аналитика. Интуиция подводит даже опытных предпринимателей, потому что рынок маркетплейсов имеет свою специфику.

Товар может быть востребованным в оффлайн магазине, но абсолютно не продаваться на Wildberries. Ниша может выглядеть свободной, но на самом деле там просто нет спроса. Маржа на бумаге может быть 40%, а по факту — 5% после всех комиссий и возвратов.

Чек-лист выбора товара для маркетплейсов: что проверить до закупки

Перед закупкой товара важно проверить несколько ключевых параметров — именно они определяют, будет ли товар приносить прибыль или уйдет в минус:

Спрос и динамика

Сколько раз в месяц покупают товары в этой нише. Растет спрос, падает или стабилен. Есть ли сезонность и какая. Данные берутся из аналитических сервисов, которые парсят статистику маркетплейсов.

Конкуренция

Сколько продавцов в нише, как распределены продажи между ними. Если 80% оборота делают три продавца с тысячами отзывов, то зайти новичку будет тяжело. Если продажи размазаны между сотнями селлеров, ваши шансы лучше.

Средний чек и маржинальность

Товар за 300 рублей с маржой 30% дает 90 рублей прибыли. Из них нужно вычесть комиссию маркетплейса, логистику, хранение, рекламу, процент возвратов. Что останется — большой вопрос. Экономику нужно считать ДО закупки.

Процент выкупа в категории

В одежде нормальный выкуп составляет 50–60%. В бытовой химии — 95%. Это принципиально разная экономика. Невыкупленный товар — это затраты на обратную логистику и часто убитая упаковка.

Требования по входу в нишу

Нужны ли сертификаты, декларации, договоры с брендами. Некоторые категории требуют серьезных вложений в документацию до первой продажи.

Логистика и хранение

Габаритный товар дорого хранить и доставлять. С хрупким может быть много повреждений и возвратов. Скоропортящийся — отдельная история с условиями хранения.

В итоге выбор товара для маркетплейсов — это не поиск «топовой ниши», а баланс спроса, конкуренции, экономики и рисков. Один параметр без остальных ничего не решает. Именно поэтому успешные селлеры начинают не с закупки, а с расчета и анализа — чтобы понять, будет ли товар приносить прибыль, а не просто продаваться.

Инструменты для анализа ниш и товаров на маркетплейсах

Для самостоятельного анализа ниш и товаров используют специализированные сервисы аналитики:

MPStats — показывает спрос, обороты в нишах, количество продавцов, динамику цен и продаж

Moneyplace — помогает оценить объем рынка, конкуренцию, выручку и сезонность

SellerBoard — удобен для анализа продаж, цен и позиций конкурентов

Встроенная аналитика маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет) — базовые данные по категориям, спросу и динамике

Однако сами по себе цифры не дают готового ответа. Сервис может показать, что оборот ниши — 50 миллионов рублей в месяц. Но это еще не означает, что ниша выгодна. Прибыль зависит от количества продавцов, распределения продаж, вашего потенциального ассортимента и бюджета. Без контекста цифры легко вводят в заблуждение.

Кроме того, аналитические сервисы не учитывают вашу конкретную ситуацию.

Например, есть ли у вас доступ к поставщику, какой бюджет на старт, какие компетенции есть в команде и насколько вы готовы работать с той или иной категорией.

Помощь в выборе товара для маркетплейса: когда без экспертов не обойтись

Подбор товара — это не просто поиск перспективной ниши, а комплексная работа с цифрами, рисками и реальными ограничениями бизнеса. Когда этим занимаются специалисты с опытом работы на маркетплейсах, анализ выходит за рамки шаблонных рекомендаций и учитывает именно вашу ситуацию. Работа включает:

Анализ под конкретные условия

Не абстрактный «топ перспективных ниш», а рекомендации с учетом вашего бюджета, региона, возможностей по закупке. Одно дело — найти хорошую нишу, другое — найти нишу, в которую вы реально можете зайти.

Расчет юнит-экономики

Считается себестоимость, комиссии площадки, логистика до склада и до покупателя, хранение, прогнозируемый процент возвратов, затраты на рекламу для старта.

Оценку рисков

Что может пойти не так? Да все, что угодно, включая сезонное падение спроса, выход крупного конкурента, изменение комиссий площадки и т.д.

Рекомендации по поставщикам

Где закупать товар, на что обращать внимание при выборе поставщика, как выстраивать работу, чтобы не столкнуться с проблемами качества или срывами поставок.

Ошибка на этапе выбора товара редко выглядит сразу как ошибка. Чаще она проявляется позже — в виде замороженных остатков, высокой доли возвратов и нулевой или отрицательной маржи. Именно поэтому успешные селлеры начинают не с закупки, а с расчета и анализа.

На старте это особенно важно: без опыта легко недооценить комиссии, логистику и риски конкретной категории. Поэтому многие новички выбирают сопровождение экспертов, а действующие селлеры обращаются за помощью при расширении ассортимента или выходе в новые ниши.

Чтобы понять, какой товар будет действительно выгоден именно в вашей ситуации, мы готовы помочь с подбором и расчетом экономики до закупки. Напишите нам — обсудим бюджет, цели и подберем оптимальный вариант для старта или масштабирования.