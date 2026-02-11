Обидно, когда вы потратили деньги на фотосессию, наняли дизайнера для инфографики, написали продающие тексты, а через неделю все это появляется в карточках конкурентов. Многие селлеры не заостряют на этом внимание, хотя именно через контент формируется спрос и прибыль. Контент на маркетплейсах можно и нужно защищать - для этого есть рабочие инструменты.

Какой контент на маркетплейсах копируют чаще всего

Фотографии — лидер по количеству краж

Особенно если это качественные студийные снимки с моделями или детальная предметная съемка. Создание такого контента стоит десятки и сотни тысяч рублей, а скопировать его можно в пару кликов.

Инфографика и дизайн карточек

Удачные визуальные решения копируют мгновенно. Например, вы придумали способ наглядно показать преимущества товара, оформили это в фирменном стиле, а конкурент берет идею, меняет цвета и использует у себя.

Тексты описаний

Копируют реже, чем визуал, но тоже регулярно. Особенно если описание содержит удачные формулировки, хорошо структурировано и явно выделяется на фоне шаблонных текстов.

Видеоконтент

С ростом значимости видео в карточках растет и количество краж. Снять качественный ролик дорого, скачать чужой — бесплатно.

Такой контент имеет смысл защищать заранее, а не тогда, когда он уже появился у конкурентов.

3 способа защитить контент до публикации на маркетплейсах

Эффективнее всего защищать контент еще до публикации на маркетплейсах. Эти три способа используют для фиксации авторства и снижения рисков копирования.

Фиксация авторства

Первый и обязательный шаг. Это ваше доказательство первенства при возникновении спора. Перед загрузкой контента на маркетплейс сохраните исходники с метаданными:

даты создания

RAW-файлы фотографий

исходники макетов в рабочих форматах.

Добавить вашим аргументам юридического веса поможет депонирование — по сути, это официальная фиксация даты создания контента. Материалы можно заверить у нотариуса или через специализированные сервисы COPYTRUST, n’RIS или банк данных Российского авторского общества. В результате вы получаете документ, который принимается как доказательство в суде.

Водяные знаки

Водяные знаки на фотографиях — спорный инструмент. С одной стороны, они усложняют прямое копирование. С другой — портят визуал и могут нарушать правила маркетплейсов. Компромисс — размещать водяной знак так, чтобы его было сложно обрезать или замазать, но при этом он не мешал восприятию товара.

Уникальные элементы в кадре

Некоторые селлеры добавляют в фотографии брендированные детали:

фирменную упаковку

бирки

карточки с логотипом.

Это не защита в юридическом смысле, но усложняет использование фото конкурентами, поскольку им придется все это ретушировать.

Что делать, если контент скопировали на маркетплейсе

В первую очередь нарушение нужно зафиксировать. Сделайте скриншоты карточки конкурента с датой, сохраните ссылки, по возможности заверьте все нотариально. Если контент уже появился в карточках конкурентов, важно действовать последовательно: сначала зафиксировать нарушение, затем подать жалобу на площадке и при необходимости перейти к обращению к юристу.

На Вайлдберриз нужно обратиться в поддержку через личный кабинет, приложив доказательства авторства и ссылки на нарушающие карточки. Площадка рассматривает жалобы и может удалить спорный контент или заблокировать карточку.

На Ozon работает форма для правообладателей в разделе защиты интеллектуальной собственности. Процедура более формализованная, требуется заполнить заявление по установленной форме.

Яндекс Маркет также принимает жалобы на нарушение авторских прав через службу поддержки.

Но помните, что маркетплейсы не проводят расследования и не устанавливают авторство. Они реагируют на жалобы и принимают решения на основании представленных документов. Чем убедительнее ваша доказательная база, тем выше шансы на положительный исход.

Иногда помогает прямой контакт с нарушителем. Письмо с требованием удалить контент и указанием на готовность обратиться в суд может подействовать. Ведь не всем хочется связываться с разбирательствами из-за нескольких фотографий.

Досудебная претензия — следующий уровень давления. Официальное письмо с описанием нарушения, требованием прекратить использование и компенсировать ущерб. Отправляется на юридический адрес компании-нарушителя. Зачастую этого достаточно, чтобы контент убрали.

Судебное разбирательство — крайняя мера, но иногда необходимая. По российскому законодательству за нарушение авторских прав можно взыскать компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый случай использования. На практике суммы обычно скромнее, но сам факт судебного решения создает прецедент и отбивает желание воровать повторно.

Защита контента: что важно учитывать продавцу

Крупным продавцам важно не разово реагировать на кражи, а выстраивать регулярный мониторинг.

На практике это включает:

регулярную проверку выдачи по своим товарам;

поиск своих изображений через сервисы поиска по картинкам (Яндекс Картинки, TinEye;

отслеживание новых конкурентов в категории;

контроль карточек, которые быстро набирают показы и продажи.

Для этого существуют сервисы автоматического мониторинга, которые ищут копии изображений в интернете и на маркетплейсах. Такой подход экономит время и позволяет реагировать на нарушения до того, как карточка конкурента наберет продажи и отзывы.

Отдельный уровень защиты — регистрация товарного знака. Она защищает не сам контент, а бренд. Если конкурент использует ваши изображения вместе с фирменной упаковкой и логотипом, это уже нарушение прав на товарный знак и требует более серьезного реагирования.