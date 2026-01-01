Что такое Маркетплейс?
Это как огромный универсам в сети: вы заходите в одно «здание», где под одной крышей собраны сотни магазинов, выбираете нужный товар у любого продавца и платите на одной кассе. Само здание не торгует — оно сдаёт места, обеспечивает оплату и охрану сделки.
Маркетплейс — это онлайн-площадка, объединяющая под одним сайтом и общим брендом множество независимых продавцов. В отличие от классического интернет-магазина, площадка не закупает товары на свой баланс и не перепродаёт их: её доход формируется за счёт комиссии с каждой сделки и платы за сопутствующие сервисы — приём платежей, хранение, доставку и рекламу.
Как работает маркетплейс
Селлер регистрирует аккаунт в личном кабинете площадки, заполняет карточки товаров и выбирает модель работы со складом: FBO (хранение и отгрузка на стороне маркетплейса), FBS (хранение у продавца, доставка силами площадки) или DBS (вся логистика остаётся за продавцом). После публикации площадка показывает товары в каталоге, принимает заказы и оплату, передаёт деньги селлеру за вычетом комиссии. На позиции карточки в поисковой выдаче продавец влияет через цену, качество контента, рекламу и работу с отзывами.
Чем маркетплейс отличается от интернет-магазина
Интернет-магазин — это один бренд и один продавец на собственном домене, который сам отвечает за привлечение трафика. Маркетплейс — это десятки тысяч продавцов в едином каталоге, к которому у аудитории уже сформировано доверие. Селлеру не нужно с нуля выстраивать узнаваемость: покупатель приходит за брендом площадки. Платой за этот готовый трафик становится комиссия и постоянная конкуренция внутри каждой карточки.
Крупнейшие маркетплейсы в России
- Wildberries — лидер по обороту и охвату аудитории. Сильные категории: одежда, бьюти, товары для дома.
- Ozon — широкий ассортимент, развитые электроника и FMCG, продвинутые инструменты рекламы и аналитики для селлеров.
- Яндекс Маркет — часть экосистемы Яндекса с собственной сетью пунктов выдачи и доставкой день-в-день.
- Мегамаркет и AliExpress Россия — игроки меньшего масштаба, но полезны как дополнительный канал продаж и тест новых категорий.
На чём зарабатывает площадка
Основа дохода маркетплейса — процент с каждой продажи. К нему прибавляются: тарифы за хранение, услуги логистики, эквайринг при приёме платежей, бюджеты на рекламу и продвижение в каталоге, штрафы за нарушения правил и платные подписки на сервисы — расширенную аналитику, работу с отзывами, страхование товара.
Примеры на маркетплейсах
Покупатель заходит на wildberries.ru, выбирает футболку среди примерно двух сотен предложений от разных продавцов, оплачивает банковской картой и забирает заказ в пункте выдачи. С продавца площадка удерживает комиссию около 19% и тариф за логистику.
Селлер отгружает партию товара на склад Ozon по схеме FBO: площадка сама хранит товар и доставляет его покупателю. Продавец платит комиссию, услуги склада и, по желанию, бюджет на продвижение карточки в поиске.
Чем отличается от других терминов
У интернет-магазина один продавец и собственный сайт, трафик и узнаваемость он строит сам. Маркетплейс собирает тысячи продавцов под единым брендом и общим каталогом, к которому у аудитории уже есть доверие.
Агрегатор только сводит покупателя с продавцом и в самой сделке не участвует. Маркетплейс берёт оплату на себя, отвечает за выдачу заказа и обработку возвратов.
Ошибки селлеров
- 1Выходить на маркетплейс без расчёта юнит-экономики. Комиссия, логистика и реклама в сумме часто съедают всю маржу — и продажи становятся убыточными.
- 2Копировать карточки конкурентов вместо создания собственного контента. Алгоритмы площадок понижают дубликаты в выдаче, и такие товары почти не получают показов.
- 3Игнорировать отзывы и вопросы покупателей. Низкий рейтинг карточки обнуляет эффект от рекламных бюджетов: трафик есть, а конверсии нет.
Частые вопросы
Какой маркетплейс выбрать для старта?
Зависит от категории. Одежда и бьюти — Wildberries. Электроника, книги, товары для дома — Ozon. Ассортимент с акцентом на быструю доставку — Яндекс Маркет. Часто селлеры стартуют с одной площадки и расширяются на остальные через 3-6 месяцев.
Сколько стоит начать продавать на маркетплейсе?
Регистрация бесплатная или стоит 10-30 тыс. ₽ (Ozon, WB взимают гарантийный взнос). Реальные расходы — закупка товара, контент карточек, первая поставка и оборотный капитал на 2-3 месяца, обычно от 200 тыс. ₽.
Можно ли продавать без ИП и ООО?
Самозанятые могут продавать товары собственного производства на Wildberries и Ozon. Перепродажа закупленного товара требует регистрации ИП или ООО.