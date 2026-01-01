Что такое Маркетплейс?

Простыми словами Это как огромный универсам в сети: вы заходите в одно «здание», где под одной крышей собраны сотни магазинов, выбираете нужный товар у любого продавца и платите на одной кассе. Само здание не торгует — оно сдаёт места, обеспечивает оплату и охрану сделки.

Маркетплейс — это онлайн-площадка, объединяющая под одним сайтом и общим брендом множество независимых продавцов. В отличие от классического интернет-магазина, площадка не закупает товары на свой баланс и не перепродаёт их: её доход формируется за счёт комиссии с каждой сделки и платы за сопутствующие сервисы — приём платежей, хранение, доставку и рекламу.

Как работает маркетплейс Селлер регистрирует аккаунт в личном кабинете площадки, заполняет карточки товаров и выбирает модель работы со складом: FBO (хранение и отгрузка на стороне маркетплейса), FBS (хранение у продавца, доставка силами площадки) или DBS (вся логистика остаётся за продавцом). После публикации площадка показывает товары в каталоге, принимает заказы и оплату, передаёт деньги селлеру за вычетом комиссии. На позиции карточки в поисковой выдаче продавец влияет через цену, качество контента, рекламу и работу с отзывами.

Чем маркетплейс отличается от интернет-магазина Интернет-магазин — это один бренд и один продавец на собственном домене, который сам отвечает за привлечение трафика. Маркетплейс — это десятки тысяч продавцов в едином каталоге, к которому у аудитории уже сформировано доверие. Селлеру не нужно с нуля выстраивать узнаваемость: покупатель приходит за брендом площадки. Платой за этот готовый трафик становится комиссия и постоянная конкуренция внутри каждой карточки.

Крупнейшие маркетплейсы в России Wildberries — лидер по обороту и охвату аудитории. Сильные категории: одежда, бьюти, товары для дома.

— лидер по обороту и охвату аудитории. Сильные категории: одежда, бьюти, товары для дома. Ozon — широкий ассортимент, развитые электроника и FMCG, продвинутые инструменты рекламы и аналитики для селлеров.

— широкий ассортимент, развитые электроника и FMCG, продвинутые инструменты рекламы и аналитики для селлеров. Яндекс Маркет — часть экосистемы Яндекса с собственной сетью пунктов выдачи и доставкой день-в-день.

— часть экосистемы Яндекса с собственной сетью пунктов выдачи и доставкой день-в-день. Мегамаркет и AliExpress Россия — игроки меньшего масштаба, но полезны как дополнительный канал продаж и тест новых категорий.

На чём зарабатывает площадка Основа дохода маркетплейса — процент с каждой продажи. К нему прибавляются: тарифы за хранение, услуги логистики, эквайринг при приёме платежей, бюджеты на рекламу и продвижение в каталоге, штрафы за нарушения правил и платные подписки на сервисы — расширенную аналитику, работу с отзывами, страхование товара.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Покупатель заходит на wildberries.ru, выбирает футболку среди примерно двух сотен предложений от разных продавцов, оплачивает банковской картой и забирает заказ в пункте выдачи. С продавца площадка удерживает комиссию около 19% и тариф за логистику. Ozon Селлер отгружает партию товара на склад Ozon по схеме FBO: площадка сама хранит товар и доставляет его покупателю. Продавец платит комиссию, услуги склада и, по желанию, бюджет на продвижение карточки в поиске.

Чем отличается от других терминов vs Интернет-магазин У интернет-магазина один продавец и собственный сайт, трафик и узнаваемость он строит сам. Маркетплейс собирает тысячи продавцов под единым брендом и общим каталогом, к которому у аудитории уже есть доверие. vs Агрегатор Агрегатор только сводит покупателя с продавцом и в самой сделке не участвует. Маркетплейс берёт оплату на себя, отвечает за выдачу заказа и обработку возвратов.

Ошибки селлеров 1 Выходить на маркетплейс без расчёта юнит-экономики Комиссия , логистика и реклама в сумме часто съедают всю маржу — и продажи становятся убыточными. 2 Копировать карточки конкурентов вместо создания собственного контента. Алгоритмы площадок понижают дубликаты в выдаче, и такие товары почти не получают показов. 3 Игнорировать отзывы и вопросы покупателей. Низкий рейтинг карточки обнуляет эффект от рекламных бюджетов: трафик есть, а конверсии нет.