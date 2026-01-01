8 (800) 777-61-74
Экономика

Комиссия маркетплейса

Процент от стоимости проданного товара, который маркетплейс удерживает с селлера за размещение, обработку оплаты и трафик.

Что такое комиссия маркетплейса

Простыми словами

Комиссия маркетплейса — основная плата селлера за работу с площадкой. Она удерживается с каждой проданной единицы и покрывает витрину, эквайринг, обработку заказа и привлечение трафика. Размер зависит от трёх параметров: категории товара, схемы работы (FBO, FBS, DBS) и самой площадки. На Wildberries и Ozon процент обычно варьируется от 5% до 25% — чем популярнее категория, тем выше ставка.

Как считается комиссия

Комиссия рассчитывается от цены продажи с учётом скидок маркетплейса, а не от изначальной цены в карточке. Пример: карточка стоит 1000 ₽, площадка дала скидку 10% и продала товар за 900 ₽. Комиссия 18% считается от 900 ₽ = 162 ₽. Селлер получит выплату 738 ₽, из которой ещё нужно вычесть логистику и хранение.

Комиссии Wildberries (2026)

КатегорияFBOFBS
Одежда и обувь22–25%17–20%
Электроника10–15%8–12%
Косметика и бьюти20–23%15–18%
Товары для дома18–22%14–17%

Wildberries регулярно пересматривает тарифную сетку — актуальные значения нужно сверять с разделом «Тарифы» в личном кабинете WB Партнёры. Схема FBS обычно выгоднее FBO на 3–5 пунктов, но требует собственного склада и логистики.

Комиссии Ozon (2026)

КатегорияFBOFBSDBS
Одежда и обувь15–20%13–18%10–15%
Электроника8–12%6–10%5–8%
Косметика и бьюти15–20%12–17%10–15%
Товары для дома12–18%10–15%8–12%

Самые низкие комиссии на Ozon — по схеме DBS. Для большинства селлеров оптимальный баланс — FBS: ниже комиссии, чем FBO, и площадка берёт на себя последнюю милю.

Что не входит в комиссию

  • Логистика — отдельный тариф за доставку покупателю, считается по габаритам и весу.
  • Хранение — оплата за каждый день нахождения товара на складе FBO.
  • Эквайринг — обычно входит в комиссию, но на отдельных тарифах выделяется самостоятельной строкой (1–2%).
  • Реклама — продвижение в поиске, баннеры, спецпроекты тарифицируются отдельно.
  • Возвратная логистика — оплата за возврат товара со склада клиента или из ПВЗ.
  • Штрафы — за нарушение правил, просрочку SLA по отгрузкам, неверную упаковку.

Как снизить комиссию

  • Перейти с FBO на FBS — экономия 3–5 пунктов при наличии собственного склада или фулфилмент-партнёра.
  • Подключить программу лояльности — на Ozon есть тариф «Premium» с пониженными ставками, на WB — системы поощрения активных селлеров.
  • Договориться об индивидуальных условиях — при оборотах от 10 млн ₽ в месяц можно обсуждать персональные ставки с менеджером площадки.
  • Отключать участие в акциях с глубокими скидками — комиссия посчитается с полной розничной стоимости.

Комиссия в юнит-экономике

Комиссия — самая крупная статья расходов после себестоимости. Формула маржи: Цена − Себестоимость − Комиссия − Логистика − Хранение − Реклама = Прибыль. При комиссии 22%, логистике 8% и рекламе 10% на покрытие себестоимости и прибыли остаётся всего 60%. Если себестоимость 40% — маржа 20%, если 50% — уже 10%. Поэтому комиссию нужно закладывать в цену до запуска, а не считать после факта.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries FBO

Футболка за 800 ₽ по схеме FBO. Комиссия 22% = 176 ₽, логистика 80 ₽, хранение 30 дней — 30 ₽, себестоимость 250 ₽. Прибыль: 800 − 176 − 80 − 30 − 250 = 264 ₽ (маржа 33%).

Ozon FBS

Тот же товар на Ozon по схеме FBS: комиссия 15% = 120 ₽, логистика 50 ₽, хранение — 0. Прибыль: 800 − 120 − 50 − 250 = 380 ₽ (маржа 47%). FBS на Ozon в этом случае даёт +14 пунктов маржи на той же цене продажи.

Ошибки селлеров

  1. 1Не пересчитывать юнит-экономику при изменении тарифов — площадки повышают комиссии 2–3 раза в год, и без пересчёта селлер незаметно уходит в убыток.
  2. 2Закладывать в цену только себестоимость и комиссию — упускаются логистика, возвраты и реклама, которые суммарно «съедают» ещё 15–25% маржи.
  3. 3Игнорировать тариф «приёмки» в пиковые дни — на распродажах приёмка платная, до 30 ₽ за единицу, на больших объёмах это существенные расходы.
  4. 4Переоценивать выгоду FBS — на массовом ходовом товаре экономия на комиссии часто съедается потерями в позициях: карточки FBO лучше ранжируются и быстрее доставляются.

Частые вопросы

Какая комиссия выгоднее — Wildberries или Ozon?

Зависит от категории и схемы. В одежде комиссия Ozon ниже на 3-5%, в электронике — сопоставима. В среднем Ozon на 2-4% дешевле по комиссии, но Wildberries даёт больше трафика. Считайте по конкретной категории.

Как часто меняется комиссия?

Wildberries и Ozon пересматривают тарифы 2-4 раза в год, обычно в начале и середине года. Изменения объявляются за 30-60 дней. Подписывайтесь на новости в личном кабинете и пересчитывайте юнит-экономику при каждом изменении.

Можно ли договориться об индивидуальной комиссии?

Да, для крупных селлеров (оборот от 10-50 млн ₽/мес) площадки готовы обсуждать индивидуальные условия. Через персонального менеджера или контакты business development. Скидка обычно 2-5% от стандартного тарифа.

Связанные термины

Маркетплейс

Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.

FBS

Схема работы, при которой товар хранится у селлера; при заказе селлер сам упаковывает и сдаёт посылку в пункт приёма маркетплейса.

Оборачиваемость товара

Скорость, с которой товар продаётся со склада. Чем выше оборачиваемость, тем быстрее селлер возвращает деньги в оборот.

Селлер

Продавец, который размещает товары на маркетплейсе и работает с покупателями через инфраструктуру площадки.