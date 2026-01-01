Что такое комиссия маркетплейса

Простыми словами Комиссия маркетплейса — основная плата селлера за работу с площадкой. Она удерживается с каждой проданной единицы и покрывает витрину, эквайринг, обработку заказа и привлечение трафика. Размер зависит от трёх параметров: категории товара, схемы работы (FBO, FBS, DBS) и самой площадки. На Wildberries и Ozon процент обычно варьируется от 5% до 25% — чем популярнее категория, тем выше ставка.

Как считается комиссия Комиссия рассчитывается от цены продажи с учётом скидок маркетплейса, а не от изначальной цены в карточке. Пример: карточка стоит 1000 ₽, площадка дала скидку 10% и продала товар за 900 ₽. Комиссия 18% считается от 900 ₽ = 162 ₽. Селлер получит выплату 738 ₽, из которой ещё нужно вычесть логистику и хранение.

Комиссии Wildberries (2026) Категория FBO FBS Одежда и обувь 22–25% 17–20% Электроника 10–15% 8–12% Косметика и бьюти 20–23% 15–18% Товары для дома 18–22% 14–17%

Wildberries регулярно пересматривает тарифную сетку — актуальные значения нужно сверять с разделом «Тарифы» в личном кабинете WB Партнёры. Схема FBS обычно выгоднее FBO на 3–5 пунктов, но требует собственного склада и логистики.

Комиссии Ozon (2026) Категория FBO FBS DBS Одежда и обувь 15–20% 13–18% 10–15% Электроника 8–12% 6–10% 5–8% Косметика и бьюти 15–20% 12–17% 10–15% Товары для дома 12–18% 10–15% 8–12%

Самые низкие комиссии на Ozon — по схеме DBS. Для большинства селлеров оптимальный баланс — FBS: ниже комиссии, чем FBO, и площадка берёт на себя последнюю милю.

Что не входит в комиссию Логистика — отдельный тариф за доставку покупателю, считается по габаритам и весу.

— отдельный тариф за доставку покупателю, считается по габаритам и весу. Хранение — оплата за каждый день нахождения товара на складе FBO.

— оплата за каждый день нахождения товара на складе FBO. Эквайринг — обычно входит в комиссию, но на отдельных тарифах выделяется самостоятельной строкой (1–2%).

— обычно входит в комиссию, но на отдельных тарифах выделяется самостоятельной строкой (1–2%). Реклама — продвижение в поиске, баннеры, спецпроекты тарифицируются отдельно.

— продвижение в поиске, баннеры, спецпроекты тарифицируются отдельно. Возвратная логистика — оплата за возврат товара со склада клиента или из ПВЗ.

— оплата за возврат товара со склада клиента или из ПВЗ. Штрафы — за нарушение правил, просрочку SLA по отгрузкам, неверную упаковку.

Как снизить комиссию Перейти с FBO на FBS — экономия 3–5 пунктов при наличии собственного склада или фулфилмент-партнёра.

— экономия 3–5 пунктов при наличии собственного склада или фулфилмент-партнёра. Подключить программу лояльности — на Ozon есть тариф «Premium» с пониженными ставками, на WB — системы поощрения активных селлеров.

— на Ozon есть тариф «Premium» с пониженными ставками, на WB — системы поощрения активных селлеров. Договориться об индивидуальных условиях — при оборотах от 10 млн ₽ в месяц можно обсуждать персональные ставки с менеджером площадки.

— при оборотах от 10 млн ₽ в месяц можно обсуждать персональные ставки с менеджером площадки. Отключать участие в акциях с глубокими скидками — комиссия посчитается с полной розничной стоимости.

Комиссия в юнит-экономике Комиссия — самая крупная статья расходов после себестоимости. Формула маржи: Цена − Себестоимость − Комиссия − Логистика − Хранение − Реклама = Прибыль. При комиссии 22%, логистике 8% и рекламе 10% на покрытие себестоимости и прибыли остаётся всего 60%. Если себестоимость 40% — маржа 20%, если 50% — уже 10%. Поэтому комиссию нужно закладывать в цену до запуска, а не считать после факта.

Примеры на маркетплейсах Wildberries FBO Футболка за 800 ₽ по схеме FBO. Комиссия 22% = 176 ₽, логистика 80 ₽, хранение 30 дней — 30 ₽, себестоимость 250 ₽. Прибыль: 800 − 176 − 80 − 30 − 250 = 264 ₽ (маржа 33%). Ozon FBS Тот же товар на Ozon по схеме FBS: комиссия 15% = 120 ₽, логистика 50 ₽, хранение — 0. Прибыль: 800 − 120 − 50 − 250 = 380 ₽ (маржа 47%). FBS на Ozon в этом случае даёт +14 пунктов маржи на той же цене продажи.

Ошибки селлеров 1 Не пересчитывать юнит-экономику при изменении тарифов — площадки повышают комиссии 2–3 раза в год, и без пересчёта селлер незаметно уходит в убыток. 2 Закладывать в цену только себестоимость и комиссию — упускаются логистика, возвраты и реклама, которые суммарно «съедают» ещё 15–25% маржи 3 Игнорировать тариф «приёмки» в пиковые дни — на распродажах приёмка платная, до 30 ₽ за единицу, на больших объёмах это существенные расходы. 4 Переоценивать выгоду FBS — на массовом ходовом товаре экономия на комиссии часто съедается потерями в позициях: карточки FBO лучше ранжируются и быстрее доставляются.