Что такое Карточка товара?
Карточка — это витрина одного товара на маркетплейсе. У покупателя есть всего 5–10 секунд, чтобы решить: открыть её подробнее, кинуть товар в корзину или просто свайпнуть дальше.
Карточка товара — это страница, на которой покупатель принимает решение о покупке. На ней встречаются визуал (фото, видео, инфографика), текстовый блок (название, описание, характеристики), социальные сигналы (рейтинг и отзывы) и коммерческие элементы (цена, варианты, кнопка «Купить»). От качества карточки напрямую зависит и CTR в поисковой выдаче, и конверсия в заказ.
Из чего состоит карточка товара
- Главное фото — то, что покупатель видит в каталоге; именно оно отвечает за CTR.
- Галерея — 5–15 снимков и инфографик, показывающих товар с разных ракурсов и в реальном использовании.
- Видео — короткий обзор на 15–60 секунд, поднимающий конверсию на 10–30%.
- Заголовок — несёт ключевые поисковые слова и категорию товара.
- Характеристики — заполняются по обязательным и дополнительным полям; именно по ним карточка попадает в фильтры покупателей.
- Описание — текст с историей бренда, ключевыми преимуществами и инструкцией по использованию.
- Рич-контент (Ozon) — расширенный формат описания с блоками, картинками и таблицами сравнений.
- Цена и скидки, остатки, отзывы.
Почему карточка — главный инструмент SEO
Поисковые алгоритмы Wildberries и Ozon ранжируют товары сразу по нескольким факторам: совпадение запроса с заголовком и описанием, CTR карточки в выдаче, конверсия в покупку, рейтинг и скорость доставки. Качественно собранная карточка влияет на все эти метрики одновременно — и за счёт этого вытягивает позиции даже без роста рекламного бюджета.
Этапы работы с карточкой
- SEO-исследование — собрать кластер запросов через Wordstat и MPstats и распределить их на коммерческие, информационные и высокочастотные.
- Заголовок и характеристики — органично встроить ключи в название и заполнить максимум полей в карточке.
- Фото и инфографика — обложка с УТП и пользой, минимум 5 фото и обязательно «лайфстайл» — снимок с товаром в реальном использовании.
- Описание и рич-контент — структурированный текст с подзаголовками, маркированными списками и иконками.
- Анализ метрик — отслеживать CTR, конверсию и позиции; обновлять карточку раз в 2–4 недели.
Стоимость создания карточки
Если делать карточку самостоятельно — финансово бесплатно, но придётся вложить время. Фрилансер за инфографику обычно берёт 500–3 000 ₽ за фото. Студия с полноценной фотосессией оформит карточку «под ключ» за 15–50 тыс. ₽ за SKU. Агентство с SEO-исследованием и комплексной упаковкой стоит дороже — 30–80 тыс. ₽ за SKU.
Примеры на маркетплейсах
Карточка детской куртки: 8 фотографий (4 студийных и 4 лайфстайл), 3 инфографики с УТП (мембрана 5000, утеплитель 200 г, сезон до −15 °C), полностью заполненные характеристики и 2-минутное видео с примеркой.
Карточка кофемашины: главное фото на белом фоне, 5 фото деталей крупным планом, видео-обзор и рич-контент с разделами «Технологии», «Сравнение моделей» и «Отзывы экспертов».
Ошибки селлеров
- 1Использовать стоковые изображения или фото с сайта поставщика — площадка распознаёт дубликат и понижает карточку в выдаче.
- 2Забивать заголовок ключевыми словами через запятую без смысла — алгоритмы помечают такой текст как спам и режут показы.
- 3Не заполнять необязательные характеристики — карточка просто не попадает в нужные фильтры покупателей и теряет трафик.
- 4Делать одну и ту же инфографику и для Wildberries, и для Ozon — у площадок разные требования к размерам, контенту и оформлению.
- 5Запустить карточку и забыть про неё — без регулярного обновления CTR и конверсия проседают уже через 2–3 месяца.
Частые вопросы
Сколько фото нужно на карточке?
Минимум 5, оптимум 8-12. На Wildberries и Ozon карусель показывает первые 4-7 фото в превью — все остальные подгружаются по свайпу. Главное фото — обложка, влияет на CTR. Дальше: товар с разных ракурсов, детали, инфографика с УТП, лайфстайл-фото.
Нужно ли видео в карточке?
Да, если категория сложная (электроника, мебель, обувь, косметика). Видео повышает конверсию на 10-30% и увеличивает время на карточке (это сигнал алгоритму). Достаточно 15-60 секунд: показ товара в действии, в руках, в интерьере.
Как часто обновлять карточку?
Раз в 1-2 месяца проверяйте: CTR в выдаче, позиции по ключам, конверсию в заказ. Если CTR ниже 3%, меняйте обложку. Если конверсия падает — обновляйте инфографику, добавляйте отзывы в визуал, расширяйте описание.