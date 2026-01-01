Что такое Карточка товара?

Простыми словами Карточка — это витрина одного товара на маркетплейсе. У покупателя есть всего 5–10 секунд, чтобы решить: открыть её подробнее, кинуть товар в корзину или просто свайпнуть дальше.

Карточка товара — это страница, на которой покупатель принимает решение о покупке. На ней встречаются визуал (фото, видео, инфографика), текстовый блок (название, описание, характеристики), социальные сигналы (рейтинг и отзывы) и коммерческие элементы (цена, варианты, кнопка «Купить»). От качества карточки напрямую зависит и CTR в поисковой выдаче, и конверсия в заказ.

Из чего состоит карточка товара Главное фото — то, что покупатель видит в каталоге; именно оно отвечает за CTR.

— то, что покупатель видит в каталоге; именно оно отвечает за CTR. Галерея — 5–15 снимков и инфографик, показывающих товар с разных ракурсов и в реальном использовании.

— 5–15 снимков и инфографик, показывающих товар с разных ракурсов и в реальном использовании. Видео — короткий обзор на 15–60 секунд, поднимающий конверсию на 10–30%.

— короткий обзор на 15–60 секунд, поднимающий конверсию на 10–30%. Заголовок — несёт ключевые поисковые слова и категорию товара.

— несёт ключевые поисковые слова и категорию товара. Характеристики — заполняются по обязательным и дополнительным полям; именно по ним карточка попадает в фильтры покупателей.

— заполняются по обязательным и дополнительным полям; именно по ним карточка попадает в фильтры покупателей. Описание — текст с историей бренда, ключевыми преимуществами и инструкцией по использованию.

— текст с историей бренда, ключевыми преимуществами и инструкцией по использованию. Рич-контент (Ozon) — расширенный формат описания с блоками, картинками и таблицами сравнений.

(Ozon) — расширенный формат описания с блоками, картинками и таблицами сравнений. Цена и скидки, остатки, отзывы.

Почему карточка — главный инструмент SEO Поисковые алгоритмы Wildberries и Ozon ранжируют товары сразу по нескольким факторам: совпадение запроса с заголовком и описанием, CTR карточки в выдаче, конверсия в покупку, рейтинг и скорость доставки. Качественно собранная карточка влияет на все эти метрики одновременно — и за счёт этого вытягивает позиции даже без роста рекламного бюджета.

Этапы работы с карточкой SEO-исследование — собрать кластер запросов через Wordstat и MPstats и распределить их на коммерческие, информационные и высокочастотные. Заголовок и характеристики — органично встроить ключи в название и заполнить максимум полей в карточке. Фото и инфографика — обложка с УТП и пользой, минимум 5 фото и обязательно «лайфстайл» — снимок с товаром в реальном использовании. Описание и рич-контент — структурированный текст с подзаголовками, маркированными списками и иконками. Анализ метрик — отслеживать CTR, конверсию и позиции; обновлять карточку раз в 2–4 недели.

Стоимость создания карточки Если делать карточку самостоятельно — финансово бесплатно, но придётся вложить время. Фрилансер за инфографику обычно берёт 500–3 000 ₽ за фото. Студия с полноценной фотосессией оформит карточку «под ключ» за 15–50 тыс. ₽ за SKU. Агентство с SEO-исследованием и комплексной упаковкой стоит дороже — 30–80 тыс. ₽ за SKU.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Карточка детской куртки: 8 фотографий (4 студийных и 4 лайфстайл), 3 инфографики с УТП (мембрана 5000, утеплитель 200 г, сезон до −15 °C), полностью заполненные характеристики и 2-минутное видео с примеркой. Ozon Карточка кофемашины: главное фото на белом фоне, 5 фото деталей крупным планом, видео-обзор и рич-контент с разделами «Технологии», «Сравнение моделей» и «Отзывы экспертов».

Ошибки селлеров 1 Использовать стоковые изображения или фото с сайта поставщика — площадка распознаёт дубликат и понижает карточку в выдаче. 2 Забивать заголовок ключевыми словами через запятую без смысла — алгоритмы помечают такой текст как спам и режут показы. 3 Не заполнять необязательные характеристики — карточка просто не попадает в нужные фильтры покупателей и теряет трафик. 4 Делать одну и ту же инфографику и для Wildberries, и для Ozon — у площадок разные требования к размерам, контенту и оформлению. 5 Запустить карточку и забыть про неё — без регулярного обновления CTR конверсия проседают уже через 2–3 месяца.