Что такое SEO для маркетплейсов?
Это набор приёмов, которые помогают вашей карточке оказаться на первых позициях, когда покупатель ищет товар. Главные инструменты — правильно подобранные слова в заголовке и описании, хорошие фото, отзывы и быстрая доставка.
SEO для маркетплейсов — адаптация классического поискового продвижения под закрытую среду Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. В отличие от веб-SEO, здесь нет внешних ссылок и метатегов: алгоритм ранжирует карточки по ключам в заголовке и характеристиках, поведенческим факторам (CTR, конверсия, время на карточке) и операционным метрикам — оборачиваемости и скорости доставки.
Чем SEO для маркетплейсов отличается от веб-SEO
|Фактор
|SEO для сайта
|SEO для маркетплейса
|Внешние ссылки
|Один из главных факторов
|Не учитываются
|Метатеги (title, h1)
|Ключевой инструмент
|Нет — есть только заголовок и характеристики
|Поведенческие факторы
|Вторичный сигнал
|Главный сигнал — CTR, конверсия, добавления в избранное
|Операционные метрики
|Не влияют
|Скорость доставки, оборачиваемость, остатки — критичны
|Технический SEO
|Скорость загрузки, мобильная адаптация
|Не нужен — площадка управляет техничкой
|Контент
|Тексты, блог, ссылки
|Заголовок, характеристики, описание, рич-контент
|Скорость результата
|3–6 месяцев
|2–4 недели
Из чего состоит SEO карточки
- Сбор семантики — кластер запросов, по которым ищут товар. Источники: Yandex Wordstat, MPstats, Маяк, встроенная аналитика поиска WB и Ozon.
- Заголовок — самое важное поле. Содержит главный высокочастотный ключ + 1–2 уточняющих. Пример: «Куртка женская зимняя с капюшоном водоотталкивающая».
- Характеристики — заполнить максимум полей. Каждая характеристика — это потенциальный фильтр для покупателя.
- Описание — 1 500–3 000 символов с естественным включением ключей и LSI-слов.
- Фото и инфографика — влияют на CTR, который площадка засчитывает как сигнал релевантности.
- Поведенческие факторы — после первых показов алгоритм отслеживает CTR, конверсию, добавления в избранное. Низкие показатели понижают позицию.
Как собрать семантику для карточки
Бесплатные источники
- Yandex Wordstat — общая частотность запросов, ключи и связки.
- Подсказки в поиске WB и Ozon — вводите начало запроса, площадка показывает популярные продолжения.
- Конкуренты — анализируйте топ-10 карточек по вашему основному запросу: какие слова в заголовках, описаниях, характеристиках.
Платные сервисы
MPstats, Маяк, Moneyplace, Sellematics дают точную статистику по запросам внутри маркетплейсов: частоту, конверсию, выручку по нише.
Как встроить ключи без переспама
Алгоритмы маркетплейсов фильтруют переспам: если в заголовке или описании одно и то же слово встречается 5+ раз, карточка понижается или вовсе скрывается. Правила:
- Заголовок — главный ключ один раз, дальше синонимы и хвосты.
- Описание — естественный текст для покупателя, ключи органично, плотность не более 2–3% от объёма.
- Характеристики — реальные значения, а не «спам ключами в поле бренда».
- LSI — синонимы и связанные понятия. «Кроссовки беговые» → «для бега», «спортивные», «амортизация», «дышащие».
Поведенческие факторы — главный фактор успеха
Даже идеально оптимизированная карточка не выйдет в топ без хорошего CTR и конверсии. Алгоритм даёт новой карточке тестовый объём показов: если CTR оказывается ниже среднего по нише — позиция падает. Поэтому SEO без работы над обложкой, инфографикой и ценой бесполезно.
Примеры на маркетплейсах
Селлер платьев: исходный заголовок «Платье женское» (2 ключа). После SEO-доработки: «Платье женское летнее повседневное хлопок миди с поясом», заполнено 28 из 32 характеристик, описание 2 400 символов с LSI. Позиция по запросу «платье летнее» поднялась с 78-й на 11-ю за 3 недели, заказы выросли с 12 до 47 в день.
Селлер БАДов: собрал семантику через MPstats — 47 ключей с суммарной частотой 18 000/мес. Перестроил карточку: заголовок «Витамин D3 2000 МЕ капсулы 90 шт для взрослых», заполнил все характеристики, описание 2 800 символов. CTR в выдаче вырос с 3,1% до 5,8%, карточка вошла в топ-5 за 4 недели.
Чем отличается от других терминов
Веб-SEO работает с метатегами, ссылками, технической оптимизацией сайта и контентом. Маркетплейс-SEO — внутри закрытой системы, и главные сигналы здесь поведенческие (CTR, конверсия) и операционные (доставка, оборачиваемость).
Контекст даёт мгновенный платный трафик и отключается сразу после остановки бюджета. SEO работает 2–4 недели до выхода на эффект, но потом даёт устойчивый бесплатный поток заказов на месяцы вперёд.
Ошибки селлеров
- 1Спамить ключами в заголовке через запятую — алгоритмы такие конструкции фильтруют, и карточка идёт вниз за переспам.
- 2Копировать описание у конкурентов — площадки определяют дубль и понижают карточку в выдаче.
- 3Сделать SEO один раз и не возвращаться — без обновлений за 2–3 месяца позиции падают, а новые конкуренты выходят в топ.
- 4Фокусироваться только на ключах, забывая про CTR и конверсию — без хорошей обложки и цены SEO не работает.
Частые вопросы
Через сколько SEO для маркетплейса даёт результат?
Первые сдвиги в позициях видны через 7-14 дней после доработки карточки. Устойчивый результат — 3-6 недель. Это быстрее, чем веб-SEO, потому что у маркетплейсов короче цикл индексации и ранжирования.
Можно ли продвинуться по SEO без рекламы?
Можно, но дольше. Без рекламы новая карточка получает мало показов, алгоритм медленно собирает данные о CTR и конверсии. Реклама на старте даёт поведенческие сигналы и ускоряет органический рост в 2-3 раза.
Где смотреть статистику по ключевым словам внутри Wildberries и Ozon?
У WB — раздел «Аналитика → Поисковые запросы», у Ozon — «Аналитика → Что ищут покупатели». Эти отчёты показывают, по каким запросам карточка получает показы и переходы. Для глубокого анализа используют MPstats или Маяк.