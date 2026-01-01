Что такое SEO для маркетплейсов?

Простыми словами Это набор приёмов, которые помогают вашей карточке оказаться на первых позициях, когда покупатель ищет товар. Главные инструменты — правильно подобранные слова в заголовке и описании, хорошие фото, отзывы и быстрая доставка.

SEO для маркетплейсов — адаптация классического поискового продвижения под закрытую среду Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. В отличие от веб-SEO, здесь нет внешних ссылок и метатегов: алгоритм ранжирует карточки по ключам в заголовке и характеристиках, поведенческим факторам (CTR, конверсия, время на карточке) и операционным метрикам — оборачиваемости и скорости доставки.

Чем SEO для маркетплейсов отличается от веб-SEO Фактор SEO для сайта SEO для маркетплейса Внешние ссылки Один из главных факторов Не учитываются Метатеги (title, h1) Ключевой инструмент Нет — есть только заголовок и характеристики Поведенческие факторы Вторичный сигнал Главный сигнал — CTR, конверсия, добавления в избранное Операционные метрики Не влияют Скорость доставки, оборачиваемость, остатки — критичны Технический SEO Скорость загрузки, мобильная адаптация Не нужен — площадка управляет техничкой Контент Тексты, блог, ссылки Заголовок, характеристики, описание, рич-контент Скорость результата 3–6 месяцев 2–4 недели

Из чего состоит SEO карточки Сбор семантики — кластер запросов, по которым ищут товар. Источники: Yandex Wordstat, MPstats, Маяк, встроенная аналитика поиска WB и Ozon. Заголовок — самое важное поле. Содержит главный высокочастотный ключ + 1–2 уточняющих. Пример: «Куртка женская зимняя с капюшоном водоотталкивающая». Характеристики — заполнить максимум полей. Каждая характеристика — это потенциальный фильтр для покупателя. Описание — 1 500–3 000 символов с естественным включением ключей и LSI-слов. Фото и инфографика — влияют на CTR, который площадка засчитывает как сигнал релевантности. Поведенческие факторы — после первых показов алгоритм отслеживает CTR, конверсию, добавления в избранное. Низкие показатели понижают позицию.

Как собрать семантику для карточки Бесплатные источники Yandex Wordstat — общая частотность запросов, ключи и связки. Подсказки в поиске WB и Ozon — вводите начало запроса, площадка показывает популярные продолжения. Конкуренты — анализируйте топ-10 карточек по вашему основному запросу: какие слова в заголовках, описаниях, характеристиках. Платные сервисы MPstats, Маяк, Moneyplace, Sellematics дают точную статистику по запросам внутри маркетплейсов: частоту, конверсию, выручку по нише.

Как встроить ключи без переспама Алгоритмы маркетплейсов фильтруют переспам: если в заголовке или описании одно и то же слово встречается 5+ раз, карточка понижается или вовсе скрывается. Правила: Заголовок — главный ключ один раз, дальше синонимы и хвосты.

— главный ключ один раз, дальше синонимы и хвосты. Описание — естественный текст для покупателя, ключи органично, плотность не более 2–3% от объёма.

— естественный текст для покупателя, ключи органично, плотность не более 2–3% от объёма. Характеристики — реальные значения, а не «спам ключами в поле бренда».

— реальные значения, а не «спам ключами в поле бренда». LSI — синонимы и связанные понятия. «Кроссовки беговые» → «для бега», «спортивные», «амортизация», «дышащие».

Поведенческие факторы — главный фактор успеха Даже идеально оптимизированная карточка не выйдет в топ без хорошего CTR и конверсии. Алгоритм даёт новой карточке тестовый объём показов: если CTR оказывается ниже среднего по нише — позиция падает. Поэтому SEO без работы над обложкой, инфографикой и ценой бесполезно.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Селлер платьев: исходный заголовок «Платье женское» (2 ключа). После SEO-доработки: «Платье женское летнее повседневное хлопок миди с поясом», заполнено 28 из 32 характеристик, описание 2 400 символов с LSI. Позиция по запросу «платье летнее» поднялась с 78-й на 11-ю за 3 недели, заказы выросли с 12 до 47 в день. Ozon Селлер БАДов: собрал семантику через MPstats — 47 ключей с суммарной частотой 18 000/мес. Перестроил карточку: заголовок «Витамин D3 2000 МЕ капсулы 90 шт для взрослых», заполнил все характеристики, описание 2 800 символов. CTR в выдаче вырос с 3,1% до 5,8%, карточка вошла в топ-5 за 4 недели.

Чем отличается от других терминов vs Веб-SEO (классическое) Веб-SEO работает с метатегами, ссылками, технической оптимизацией сайта и контентом. Маркетплейс-SEO — внутри закрытой системы, и главные сигналы здесь поведенческие (CTR, конверсия) и операционные (доставка, оборачиваемость). vs Контекстная реклама Контекст даёт мгновенный платный трафик и отключается сразу после остановки бюджета. SEO работает 2–4 недели до выхода на эффект, но потом даёт устойчивый бесплатный поток заказов на месяцы вперёд.

Ошибки селлеров 1 Спамить ключами в заголовке через запятую — алгоритмы такие конструкции фильтруют, и карточка идёт вниз за переспам. 2 Копировать описание у конкурентов — площадки определяют дубль и понижают карточку в выдаче. 3 Сделать SEO один раз и не возвращаться — без обновлений за 2–3 месяца позиции падают, а новые конкуренты выходят в топ. 4 Фокусироваться только на ключах, забывая про CTR и конверсию — без хорошей обложки и цены SEO не работает.