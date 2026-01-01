Что такое Контент-рейтинг Ozon?
Это «школьная оценка» вашей карточки от Ozon. Если у вас 30 баллов из 100 — карточка «двоечник», её редко показывают. Если 90+ — «отличник», и алгоритм поднимает её в выдаче и активнее предлагает в категориях.
Контент-рейтинг — внутренний показатель Ozon, который оценивает, насколько подробно и качественно селлер заполнил карточку. Площадка считает его автоматически по совокупности параметров: заполнены ли все характеристики, есть ли видео, добавлен ли рич-контент. Чем выше рейтинг, тем чаще карточка показывается в поиске и тем выше шанс попасть в фильтры покупателей.
Из чего складывается контент-рейтинг
Ozon делит баллы между несколькими блоками карточки. Точные веса периодически меняются, но базовая структура такая:
|Блок
|Вес
|Что учитывается
|Характеристики
|~35%
|Заполнены ли все обязательные и дополнительные поля категории
|Фото
|~25%
|Количество фото (от 5 шт.), разрешение, главное фото на белом фоне
|Видео
|~10%
|Наличие видеообзора 15–60 секунд, формат MP4
|Рич-контент
|~20%
|Подключён ли рич-контент с блоками
|Описание и название
|~10%
|Длина описания, наличие ключевых слов, аннотация
Как улучшить контент-рейтинг
- Заполнить все характеристики — даже необязательные. Карточка с 90% заполненных полей даёт +20–30 баллов к рейтингу.
- Загрузить 8–12 фото — главное на белом фоне, остальные с разных ракурсов и в использовании.
- Добавить видео — обзор товара 30–60 секунд. Даёт +10 баллов и заметно повышает конверсию.
- Подключить рич-контент — собрать страницу из 5–10 блоков с УТП, сравнениями и галереей.
- Расширить описание — 1 500–3 000 символов с ключами, разбитых на абзацы и списки.
Связь с позициями в поиске
Контент-рейтинг — один из факторов ранжирования Ozon, но не единственный. Алгоритм учитывает также конверсию, оборачиваемость, отзывы и индекс локализации. Однако карточки с рейтингом ниже 70 баллов редко попадают в топ-20 поисковой выдачи: алгоритм отдаёт предпочтение более полно заполненным карточкам с тем же товаром у конкурентов.
Где смотреть контент-рейтинг
В личном кабинете Ozon Seller: раздел «Товары и цены» → «Список товаров» → колонка «Контент-рейтинг». Для каждой карточки можно открыть детализацию «Что улучшить» — Ozon показывает конкретные пункты, которые добавят баллы (например, «загрузите 3 дополнительных фото», «заполните характеристику Материал подкладки»). Также рейтинг отображается на странице редактирования карточки в правой панели.
Какой рейтинг считается нормальным
- 0–50 баллов — карточка-«заглушка», практически не получает показов.
- 50–70 баллов — базовый минимум; карточка работает, но проигрывает конкурентам.
- 70–90 баллов — рабочий уровень; карточка может занимать топ-30 при нормальном спросе.
- 90–100 баллов — премиум-карточка, имеет максимальное преимущество в выдаче.
Примеры на маркетплейсах
Селлер кухонной техники: исходный рейтинг карточки блендера — 48 баллов (5 фото, описание 400 символов, без видео и рич-контента). После доработки: 11 фото, видео 45 секунд, рич-контент из 7 блоков, описание 2 200 символов, заполнено 38 из 42 характеристик. Рейтинг вырос до 94 баллов, позиция по запросу «блендер погружной» поднялась с 47-й на 12-ю за три недели.
Карточка детской игрушки: рейтинг 72 балла (нет видео и рич-контента, заполнено 60% характеристик). После добавления видео распаковки 30 секунд и рич-контента с 5 блоками рейтинг поднялся до 91 балла, а конверсия из карточки в заказ выросла с 4,2% до 6,8%.
Ошибки селлеров
- 1Считать, что 100 баллов гарантируют топ-1 — рейтинг важен, но без хорошей цены, отзывов и оборачиваемости карточка в топ не выйдет.
- 2Заполнять характеристики «лишь бы было» — некорректные значения снижают конверсию и попадают под модерацию.
- 3Игнорировать рекомендации Ozon в блоке «Что улучшить» — площадка прямо подсказывает, какие действия дадут максимум баллов.
- 4Не пересчитывать рейтинг после изменений — обновление баллов занимает 1–3 дня, результат нужно проверять.
Частые вопросы
Влияет ли контент-рейтинг на платное продвижение в поиске?
Да, косвенно. Карточки с низким рейтингом получают меньше показов в рекламе при той же ставке, потому что Ozon считает их менее качественными. Селлер тратит больше на тот же объём кликов. Поднимать рейтинг до 80+ выгоднее, чем поднимать ставку.
Как часто Ozon пересчитывает контент-рейтинг?
Автоматически — после любых изменений в карточке (добавили фото, заполнили характеристику). Обновление занимает от нескольких часов до 3 рабочих дней. После масштабных доработок результат лучше проверять через неделю.
Можно ли получить 100 баллов?
Да, но не во всех категориях. В простых категориях (одежда, аксессуары) 100 баллов достижимы при полном заполнении. В сложных (электроника, инструменты) — некоторые характеристики недоступны или необязательны для конкретной модели, и потолок может быть 92-96 баллов. Это нормально.