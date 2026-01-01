Что такое Контент-рейтинг Ozon?

Простыми словами Это «школьная оценка» вашей карточки от Ozon. Если у вас 30 баллов из 100 — карточка «двоечник», её редко показывают. Если 90+ — «отличник», и алгоритм поднимает её в выдаче и активнее предлагает в категориях.

Контент-рейтинг — внутренний показатель Ozon, который оценивает, насколько подробно и качественно селлер заполнил карточку. Площадка считает его автоматически по совокупности параметров: заполнены ли все характеристики, есть ли видео, добавлен ли рич-контент. Чем выше рейтинг, тем чаще карточка показывается в поиске и тем выше шанс попасть в фильтры покупателей.

Из чего складывается контент-рейтинг Ozon делит баллы между несколькими блоками карточки. Точные веса периодически меняются, но базовая структура такая: Блок Вес Что учитывается Характеристики ~35% Заполнены ли все обязательные и дополнительные поля категории Фото ~25% Количество фото (от 5 шт.), разрешение, главное фото на белом фоне Видео ~10% Наличие видеообзора 15–60 секунд, формат MP4 Рич-контент ~20% Подключён ли рич-контент с блоками Описание и название ~10% Длина описания, наличие ключевых слов, аннотация

Как улучшить контент-рейтинг Заполнить все характеристики — даже необязательные. Карточка с 90% заполненных полей даёт +20–30 баллов к рейтингу. Загрузить 8–12 фото — главное на белом фоне, остальные с разных ракурсов и в использовании. Добавить видео — обзор товара 30–60 секунд. Даёт +10 баллов и заметно повышает конверсию. Подключить рич-контент — собрать страницу из 5–10 блоков с УТП, сравнениями и галереей. Расширить описание — 1 500–3 000 символов с ключами, разбитых на абзацы и списки.

Связь с позициями в поиске Контент-рейтинг — один из факторов ранжирования Ozon, но не единственный. Алгоритм учитывает также конверсию, оборачиваемость, отзывы и индекс локализации. Однако карточки с рейтингом ниже 70 баллов редко попадают в топ-20 поисковой выдачи: алгоритм отдаёт предпочтение более полно заполненным карточкам с тем же товаром у конкурентов.

Где смотреть контент-рейтинг В личном кабинете Ozon Seller: раздел «Товары и цены» → «Список товаров» → колонка «Контент-рейтинг». Для каждой карточки можно открыть детализацию «Что улучшить» — Ozon показывает конкретные пункты, которые добавят баллы (например, «загрузите 3 дополнительных фото», «заполните характеристику Материал подкладки»). Также рейтинг отображается на странице редактирования карточки в правой панели.

Какой рейтинг считается нормальным 0–50 баллов — карточка-«заглушка», практически не получает показов. 50–70 баллов — базовый минимум; карточка работает, но проигрывает конкурентам. 70–90 баллов — рабочий уровень; карточка может занимать топ-30 при нормальном спросе. 90–100 баллов — премиум-карточка, имеет максимальное преимущество в выдаче.

Примеры на маркетплейсах Ozon Селлер кухонной техники: исходный рейтинг карточки блендера — 48 баллов (5 фото, описание 400 символов, без видео и рич-контента). После доработки: 11 фото, видео 45 секунд, рич-контент из 7 блоков, описание 2 200 символов, заполнено 38 из 42 характеристик. Рейтинг вырос до 94 баллов, позиция по запросу «блендер погружной» поднялась с 47-й на 12-ю за три недели. Ozon Карточка детской игрушки: рейтинг 72 балла (нет видео и рич-контента, заполнено 60% характеристик). После добавления видео распаковки 30 секунд и рич-контента с 5 блоками рейтинг поднялся до 91 балла, а конверсия из карточки в заказ выросла с 4,2% до 6,8%.

Ошибки селлеров 1 Считать, что 100 баллов гарантируют топ-1 — рейтинг важен, но без хорошей цены, отзывов и оборачиваемости карточка в топ не выйдет. 2 Заполнять характеристики «лишь бы было» — некорректные значения снижают конверсию и попадают под модерацию. 3 Игнорировать рекомендации Ozon в блоке «Что улучшить» — площадка прямо подсказывает, какие действия дадут максимум баллов. 4 Не пересчитывать рейтинг после изменений — обновление баллов занимает 1–3 дня, результат нужно проверять.