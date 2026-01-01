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Контент и карточка

Инфографика

Визуальный блок в карточке товара, в котором фото, текст, иконки и графика соединяются в один кадр, чтобы быстро донести УТП до покупателя.

Что такое Инфографика?

Простыми словами

Инфографика — это не статья и не картинка, а смесь: фото товара + крупный текст с УТП + иконки. Задача в том, чтобы человек, листая карусель, понял ценность товара ещё до того, как откроет описание.

Инфографика для маркетплейсов — это специально оформленные фото с текстом, иконками и графическими элементами, которые передают преимущества товара за 1–2 секунды. В отличие от обычного фото, инфографика «продаёт глазами»: покупатель сразу видит размер, состав, отличия от аналогов и причины купить именно этот товар.

Зачем нужна инфографика

Карточка с качественной инфографикой даёт +30–100% к CTR в поиске и +20–50% к конверсии на странице товара. На просмотр всей карусели у покупателя уходит в среднем 5–7 секунд — за это время нужно успеть показать, что это за товар, чем он лучше, кому подходит и какие даёт гарантии. Текстом этого не сделать — успевает только графика.

Структура продающей инфографики

  • Обложка — главное фото с крупным УТП («−15 °C», «без отдушек», «3 года гарантии»).
  • 2–3 фото с УТП — каждое преимущество отдельным кадром, с фото и подписью.
  • Состав / технические характеристики — таблица или список с иконками.
  • Сравнение — «наш товар vs аналог» без указания брендов конкурентов.
  • Гарантии и сертификаты — иконки + крупный текст.
  • Лайфстайл — товар в использовании, в руках, в интерьере.

Требования маркетплейсов к инфографике

ПлощадкаРазмер обложкиДоп. фотоОсобенности
Wildberries900×1200, до 10 МБДо 30 шт., 900×1200Запрет на водяные знаки, телефоны, ссылки
Ozon700×900 минимум, до 10 МБДо 15 шт.Главное фото — белый фон без текста
Яндекс Маркет500×500 минимумДо 30 шт.Обложка — белый фон, без водяных знаков

Стоимость инфографики

Шаблонная инфографика (Canva, Figma) силами селлера обходится в 0 ₽, но качество получается среднее. Фрилансер — 500–3 000 ₽ за фото, при этом нужен бриф и контроль на каждом шаге. Студия с дизайнером и арт-директором — 3 000–10 000 ₽ за фото, обычно 8–15 фото на SKU. Агентство «под ключ» — 30–80 тыс. ₽ за полный комплект инфографики на одну карточку.

Кто делает инфографику

Селлеры обычно выбирают между четырьмя вариантами: самостоятельно в Canva — дёшево, но требует понимания дизайна и копирайтинга; фрилансер на Kwork/Avito — недорого, но качество лотерея; дизайн-студия — стабильное качество и единый бренд-стайл; нейросети (Midjourney, DALL-E) для подложек — быстро и дёшево, но ограниченно применимы для предметной съёмки.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Карточка детской куртки: обложка с надписью «−15 °C, мембрана 5000» поверх лайфстайл-фото ребёнка. Далее 5 инфографик — технологии утеплителя, водонепроницаемость, светоотражающие элементы, состав, гарантия 2 года.

Ozon

Карточка БАДа: обложка на белом фоне без текста (требование Ozon), затем 6 инфографик — состав, действие на организм, инструкция, сертификаты, отзывы, сравнение с аналогами.

Ошибки селлеров

  1. 1Перегружать обложку текстом — алгоритм Ozon такие фото отклоняет, а на WB у них падает CTR.
  2. 2Использовать чужие фото из интернета — нейросети модерации находят дубли и блокируют карточку.
  3. 3Размещать на инфографике телефон, сайт или Telegram — все площадки это запрещают, штрафы и блокировки.
  4. 4Делать одинаковую инфографику для всех SKU — карточки выглядят шаблонно, конверсия падает.
  5. 5Не тестировать обложки — без A/B-тестов невозможно понять, какой вариант работает лучше.

Частые вопросы

Сколько инфографик нужно на одну карточку?

Минимум 4-5, оптимум 7-10. Структура: 1 обложка → 3-5 фото с УТП → 1 фото со сравнением или составом → 1-2 лайфстайл-фото. На Ozon главное фото отдельное (белый фон без текста), инфографика начинается со 2-го слота.

Можно ли использовать ИИ-генерацию для инфографики?

Для подложек, фонов и абстрактных элементов — да, Midjourney и DALL-E работают отлично. Для самого товара — нет: алгоритмы маркетплейсов распознают сгенерированные изображения товаров и могут отклонить карточку. Реальное фото товара обязательно.

Как часто обновлять инфографику?

Каждые 2-4 месяца проверяйте CTR карточки в поиске. Если он ниже среднего по нише, в первую очередь меняйте обложку. Полное обновление инфографики имеет смысл при сезонных изменениях, новых УТП или появлении сильного конкурента.

Связанные термины

Карточка товара

Страница товара на маркетплейсе с фото, инфографикой, описанием, ценой и характеристиками — главный инструмент конверсии.

Рич-контент Ozon

Расширенное мультимедийное описание карточки на Ozon, собранное из блоков с текстом, фото, видео и сравнениями.

CTR

Кликабельность — доля кликов от показов карточки или объявления. Главный показатель привлекательности обложки и заголовка.

Маркетплейс

Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.

SKU

Внутренний код, которым селлер маркирует конкретный вариант товара с фиксированными характеристиками — цветом, размером, объёмом.