Что такое Инфографика?
Инфографика — это не статья и не картинка, а смесь: фото товара + крупный текст с УТП + иконки. Задача в том, чтобы человек, листая карусель, понял ценность товара ещё до того, как откроет описание.
Инфографика для маркетплейсов — это специально оформленные фото с текстом, иконками и графическими элементами, которые передают преимущества товара за 1–2 секунды. В отличие от обычного фото, инфографика «продаёт глазами»: покупатель сразу видит размер, состав, отличия от аналогов и причины купить именно этот товар.
Зачем нужна инфографика
Карточка с качественной инфографикой даёт +30–100% к CTR в поиске и +20–50% к конверсии на странице товара. На просмотр всей карусели у покупателя уходит в среднем 5–7 секунд — за это время нужно успеть показать, что это за товар, чем он лучше, кому подходит и какие даёт гарантии. Текстом этого не сделать — успевает только графика.
Структура продающей инфографики
- Обложка — главное фото с крупным УТП («−15 °C», «без отдушек», «3 года гарантии»).
- 2–3 фото с УТП — каждое преимущество отдельным кадром, с фото и подписью.
- Состав / технические характеристики — таблица или список с иконками.
- Сравнение — «наш товар vs аналог» без указания брендов конкурентов.
- Гарантии и сертификаты — иконки + крупный текст.
- Лайфстайл — товар в использовании, в руках, в интерьере.
Требования маркетплейсов к инфографике
|Площадка
|Размер обложки
|Доп. фото
|Особенности
|Wildberries
|900×1200, до 10 МБ
|До 30 шт., 900×1200
|Запрет на водяные знаки, телефоны, ссылки
|Ozon
|700×900 минимум, до 10 МБ
|До 15 шт.
|Главное фото — белый фон без текста
|Яндекс Маркет
|500×500 минимум
|До 30 шт.
|Обложка — белый фон, без водяных знаков
Стоимость инфографики
Шаблонная инфографика (Canva, Figma) силами селлера обходится в 0 ₽, но качество получается среднее. Фрилансер — 500–3 000 ₽ за фото, при этом нужен бриф и контроль на каждом шаге. Студия с дизайнером и арт-директором — 3 000–10 000 ₽ за фото, обычно 8–15 фото на SKU. Агентство «под ключ» — 30–80 тыс. ₽ за полный комплект инфографики на одну карточку.
Кто делает инфографику
Селлеры обычно выбирают между четырьмя вариантами: самостоятельно в Canva — дёшево, но требует понимания дизайна и копирайтинга; фрилансер на Kwork/Avito — недорого, но качество лотерея; дизайн-студия — стабильное качество и единый бренд-стайл; нейросети (Midjourney, DALL-E) для подложек — быстро и дёшево, но ограниченно применимы для предметной съёмки.
Примеры на маркетплейсах
Карточка детской куртки: обложка с надписью «−15 °C, мембрана 5000» поверх лайфстайл-фото ребёнка. Далее 5 инфографик — технологии утеплителя, водонепроницаемость, светоотражающие элементы, состав, гарантия 2 года.
Карточка БАДа: обложка на белом фоне без текста (требование Ozon), затем 6 инфографик — состав, действие на организм, инструкция, сертификаты, отзывы, сравнение с аналогами.
Ошибки селлеров
- 1Перегружать обложку текстом — алгоритм Ozon такие фото отклоняет, а на WB у них падает CTR.
- 2Использовать чужие фото из интернета — нейросети модерации находят дубли и блокируют карточку.
- 3Размещать на инфографике телефон, сайт или Telegram — все площадки это запрещают, штрафы и блокировки.
- 4Делать одинаковую инфографику для всех SKU — карточки выглядят шаблонно, конверсия падает.
- 5Не тестировать обложки — без A/B-тестов невозможно понять, какой вариант работает лучше.
Частые вопросы
Сколько инфографик нужно на одну карточку?
Минимум 4-5, оптимум 7-10. Структура: 1 обложка → 3-5 фото с УТП → 1 фото со сравнением или составом → 1-2 лайфстайл-фото. На Ozon главное фото отдельное (белый фон без текста), инфографика начинается со 2-го слота.
Можно ли использовать ИИ-генерацию для инфографики?
Для подложек, фонов и абстрактных элементов — да, Midjourney и DALL-E работают отлично. Для самого товара — нет: алгоритмы маркетплейсов распознают сгенерированные изображения товаров и могут отклонить карточку. Реальное фото товара обязательно.
Как часто обновлять инфографику?
Каждые 2-4 месяца проверяйте CTR карточки в поиске. Если он ниже среднего по нише, в первую очередь меняйте обложку. Полное обновление инфографики имеет смысл при сезонных изменениях, новых УТП или появлении сильного конкурента.