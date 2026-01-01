Что такое Инфографика?

Простыми словами Инфографика — это не статья и не картинка, а смесь: фото товара + крупный текст с УТП + иконки. Задача в том, чтобы человек, листая карусель, понял ценность товара ещё до того, как откроет описание.

Инфографика для маркетплейсов — это специально оформленные фото с текстом, иконками и графическими элементами, которые передают преимущества товара за 1–2 секунды. В отличие от обычного фото, инфографика «продаёт глазами»: покупатель сразу видит размер, состав, отличия от аналогов и причины купить именно этот товар.

Зачем нужна инфографика Карточка с качественной инфографикой даёт +30–100% к CTR в поиске и +20–50% к конверсии на странице товара. На просмотр всей карусели у покупателя уходит в среднем 5–7 секунд — за это время нужно успеть показать, что это за товар, чем он лучше, кому подходит и какие даёт гарантии. Текстом этого не сделать — успевает только графика.

Структура продающей инфографики Обложка — главное фото с крупным УТП («−15 °C», «без отдушек», «3 года гарантии»).

— главное фото с крупным УТП («−15 °C», «без отдушек», «3 года гарантии»). 2–3 фото с УТП — каждое преимущество отдельным кадром, с фото и подписью.

— каждое преимущество отдельным кадром, с фото и подписью. Состав / технические характеристики — таблица или список с иконками.

— таблица или список с иконками. Сравнение — «наш товар vs аналог» без указания брендов конкурентов.

— «наш товар vs аналог» без указания брендов конкурентов. Гарантии и сертификаты — иконки + крупный текст.

— иконки + крупный текст. Лайфстайл — товар в использовании, в руках, в интерьере.

Требования маркетплейсов к инфографике Площадка Размер обложки Доп. фото Особенности Wildberries 900×1200, до 10 МБ До 30 шт., 900×1200 Запрет на водяные знаки, телефоны, ссылки Ozon 700×900 минимум, до 10 МБ До 15 шт. Главное фото — белый фон без текста Яндекс Маркет 500×500 минимум До 30 шт. Обложка — белый фон, без водяных знаков

Стоимость инфографики Шаблонная инфографика (Canva, Figma) силами селлера обходится в 0 ₽, но качество получается среднее. Фрилансер — 500–3 000 ₽ за фото, при этом нужен бриф и контроль на каждом шаге. Студия с дизайнером и арт-директором — 3 000–10 000 ₽ за фото, обычно 8–15 фото на SKU. Агентство «под ключ» — 30–80 тыс. ₽ за полный комплект инфографики на одну карточку.

Кто делает инфографику Селлеры обычно выбирают между четырьмя вариантами: самостоятельно в Canva — дёшево, но требует понимания дизайна и копирайтинга; фрилансер на Kwork/Avito — недорого, но качество лотерея; дизайн-студия — стабильное качество и единый бренд-стайл; нейросети (Midjourney, DALL-E) для подложек — быстро и дёшево, но ограниченно применимы для предметной съёмки.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Карточка детской куртки: обложка с надписью «−15 °C, мембрана 5000» поверх лайфстайл-фото ребёнка. Далее 5 инфографик — технологии утеплителя, водонепроницаемость, светоотражающие элементы, состав, гарантия 2 года. Ozon Карточка БАДа: обложка на белом фоне без текста (требование Ozon), затем 6 инфографик — состав, действие на организм, инструкция, сертификаты, отзывы, сравнение с аналогами.

Ошибки селлеров 1 Перегружать обложку текстом — алгоритм Ozon такие фото отклоняет, а на WB у них падает CTR 2 Использовать чужие фото из интернета — нейросети модерации находят дубли и блокируют карточку 3 Размещать на инфографике телефон, сайт или Telegram — все площадки это запрещают, штрафы и блокировки. 4 Делать одинаковую инфографику для всех SKU — карточки выглядят шаблонно, конверсия падает. 5 Не тестировать обложки — без A/B-тестов невозможно понять, какой вариант работает лучше.