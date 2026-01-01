Простыми словами

CTR (Click-Through Rate) — процент пользователей, перешедших по карточке или рекламному объявлению из числа тех, кому оно показалось. На маркетплейсах CTR показывает, насколько обложка карточки выделяется среди конкурентов в выдаче. Алгоритмы Wildberries и Ozon отслеживают этот показатель и активно используют его при ранжировании: чем чаще пользователи кликают на товар, тем выше площадка готова его поднимать без дополнительных вложений в рекламу.