Что такое CTR
CTR (Click-Through Rate) — процент пользователей, перешедших по карточке или рекламному объявлению из числа тех, кому оно показалось. На маркетплейсах CTR показывает, насколько обложка карточки выделяется среди конкурентов в выдаче. Алгоритмы Wildberries и Ozon отслеживают этот показатель и активно используют его при ранжировании: чем чаще пользователи кликают на товар, тем выше площадка готова его поднимать без дополнительных вложений в рекламу.
Как считать CTR
Карточка получила 5000 показов и 200 кликов: 200 ÷ 5000 × 100% = 4%. Значение доступно в стандартных отчётах рекламных кабинетов Wildberries и Ozon, а также в разделе общей аналитики по каждой карточке товара. Удобнее всего отслеживать CTR в динамике — за неделю, две и месяц. Резкие просадки сигнализируют о проблеме: сменился алгоритм выдачи, появился сильный конкурент или устарела обложка.
Что считается хорошим CTR
|CTR
|Оценка
|Действия
|<1%
|Очень плохо
|Срочно менять обложку и заголовок
|1–2%
|Слабо
|Тест новой обложки, проверка УТП
|3–5%
|Норма
|Стабильно, можно улучшать
|5–8%
|Хорошо
|Карточка выше среднего по нише
|>8%
|Отлично
|Топ ниши, держать качество
Важно: ориентиры сильно зависят от категории. В одежде нормой считается 5%, в электронике 3% — уже хороший результат, в товарах для дома средние значения держатся в коридоре 2–4%. Сравнивать карточку имеет смысл только с прямыми конкурентами в той же нише и ценовом сегменте.
На что влияет CTR
- Позиции в поиске — алгоритмы маркетплейсов поднимают карточки с высоким CTR в органической выдаче.
- Стоимость рекламы — чем выше CTR, тем дешевле обходится клик (CPC) и тем ниже доля рекламных расходов (ДРР).
- Объём показов — карточки с CTR выше среднего получают больше бесплатных показов в каталоге и рекомендациях.
- Эффективность рекламы — рост CTR в два раза почти всегда означает кратное снижение стоимости заказа.
Как повысить CTR карточки
- Обложка — главное фото должно выделяться в сетке: контрастный фон, очевидная категория, крупное и читаемое УТП на превью.
- Цена и скидка — заметная плашка со скидкой в среднем поднимает CTR на 30–50%.
- Заголовок — должен включать основной поисковый запрос и одно сильное преимущество (объём, гарантия, состав).
- Рейтинг и отзывы — карточки с оценкой 4,8 и выше и сотнями отзывов получают значительно больше кликов на тех же позициях.
- A/B-тест обложек — меняйте главное фото раз в месяц и фиксируйте CTR за 7–14 дней, чтобы накопилась статистика.
Где смотреть CTR
- Wildberries — раздел «Аналитика → Воронка продаж»: сведены показы, клики и заказы.
- Ozon — «Аналитика → Карточки и товары → CTR в поиске».
- Внешние сервисы — MPstats и Moneyplace дают детальную картину: с разбивкой по конкретным запросам, позициям в выдаче и срезам по конкурентам.
Примеры на маркетплейсах
Карточка зимней куртки за неделю: 12 000 показов и 240 кликов — CTR 2%. После замены обложки на инфографику с УТП «–15 °C, мембрана 5000» при тех же 12 000 показов кликов стало 600 — CTR вырос до 5%. Заказы увеличились в 2,3 раза без подключения платной рекламы.
Рекламная кампания «Продвижение в поиске»: 50 000 показов и 1500 кликов — CTR 3%. После A/B-теста и новой обложки при тех же 50 000 показов получено 3000 кликов, CTR — 6%. CPC снизился с 12 ₽ до 6 ₽, а ДРР упал с 18% до 9%.
Ошибки селлеров
- 1Сравнивать CTR карточек из разных категорий — нормы отличаются в несколько раз, и такая оценка ничего не даёт.
- 2Менять обложку каждую неделю — статистика просто не успевает накопиться, для корректной оценки нужно 7–14 дней.
- 3Гнаться за «громким» CTR ценой обмана пользователя — кликбейт без подтверждения внутри карточки роняет конверсию в заказ и ухудшает позиции.
- 4Игнорировать привязку CTR к позиции в выдаче — высокий CTR на 10-й строчке часто означает «всё равно купят», а тот же показатель на 1-й позиции уже критично низкий.
Частые вопросы
Какой CTR на Wildberries считается хорошим?
Средний по нише — 3-5%. Хороший — 5-8%. Топовые карточки имеют 8-12%. Если ваш CTR ниже 2%, в первую очередь меняйте обложку и проверяйте, попадает ли карточка в релевантные запросы.
Влияет ли CTR на ранжирование карточки?
Да, и это один из самых сильных факторов. Алгоритмы Wildberries и Ozon используют CTR как сигнал релевантности: если карточка кликается чаще среднего по запросу, площадка поднимает её выше.
Как улучшить CTR без замены обложки?
Поднять рейтинг карточки (стимулировать отзывы), указать скидку (даже 5%), добавить плашку «Хит» или «Новинка» (доступно на Ozon), пересмотреть цену (выходить из топ-цены роняет CTR), включить кнопку «Premium» доставки.