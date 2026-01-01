Что такое ДРР?

Простыми словами Если вы потратили 10 000 ₽ на рекламу и получили 100 000 ₽ выручки от рекламных кликов — значит, ваш ДРР равен 10%. Чем ниже ДРР, тем эффективнее работает реклама и тем больше прибыли остаётся после её оплаты.

ДРР (Доля рекламных расходов) показывает, какая часть выручки от рекламируемых товаров уходит обратно на рекламу. Это базовая метрика, с которой селлер начинает оценку эффективности кампаний на Wildberries и Ozon. ДРР 10% означает, что из каждых 100 ₽ выручки 10 ₽ — это рекламный бюджет. ДРР = (Расходы на рекламу / Выручка от рекламы) × 100%

Как считать ДРР Формула: ДРР = (Расходы / Выручка) × 100% . Пример: за неделю реклама стоила 25 000 ₽, а принесла продаж на 200 000 ₽. ДРР = 25 000 / 200 000 × 100% = 12,5%. Важно считать выручку именно от рекламы, а не общую. В отчётах Wildberries и Ozon есть отдельная колонка «Выручка от рекламной кампании» или «Атрибуция к показу/клику» — её и нужно брать в расчёт.

Что считается хорошим ДРР ДРР Оценка Что делать ≤ 5% Отлично Можно увеличивать бюджет — реклама окупается с большим запасом 5–10% Хорошо Стабильный режим, оптимизировать ставки и аудитории 10–20% Норма Зависит от маржи. Если маржа >30% — окей. Если <20% — пересматривать 20–30% Тревожно Реклама съедает прибыль, нужна оптимизация ключей и ставок >30% Плохо Кампания убыточна, отключать или перестраивать карточку

Какой ДРР закладывать в юнит-экономику «Допустимый ДРР» селлеру нужно знать ещё до запуска рекламы. Считается так: Допустимый ДРР = Маржа − Желаемая прибыль . Если маржа 30%, а оставить прибыли вы готовы 10% — допустимый ДРР получается 20%. Кампании выше этого порога автоматически становятся убыточными.

Как снизить ДРР Минусовать слова — отключать показы по нерелевантным запросам, экономия 20–40%. Регулировать ставки по позициям — на топ-3 ставка выше, ниже 10-й позиции — отключать. Улучшить карточку — выше CTR и конверсия → меньше кликов нужно для одной продажи. Сегментация аудиторий — отдельные кампании на новых клиентов и на возвращающихся. A/B-тест креативов — обложка с CTR 6% даёт ДРР в 2 раза ниже, чем обложка с 3%.

ДРР vs ROMI vs ROAS Все три метрики измеряют эффективность рекламы, но смотрят на неё с разных ракурсов. ДРР — расходы относительно выручки (чем меньше, тем лучше). ROAS = 1 / ДРР × 100% — выручка относительно расходов (чем больше, тем лучше). ROMI = (Прибыль − Расходы) / Расходы — рентабельность с учётом маржи.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Кампания «Поиск + Каталог» на новой карточке: бюджет 50 000 ₽ в неделю, выручка 350 000 ₽. ДРР = 14%. При марже 25% и допустимом ДРР 15% — кампания на грани, нужно снижать ставки на нижних позициях. Ozon Кампания «Продвижение в поиске»: бюджет 80 000 ₽ в неделю, выручка 1 200 000 ₽. ДРР = 6,7%. Отличный результат — можно увеличивать бюджет на 20–30% и тестировать новые ключи.

Ошибки селлеров 1 Смотреть только на ДРР, без учёта маржи — кампания с ДРР 8% при марже 10% всё равно убыточна. 2 Не учитывать атрибуцию — Wildberries и Ozon считают выручку «от показа» и «от клика» по-разному, эффект легко переоценить. 3 Считать ДРР раз в месяц — за месяц «слитый» бюджет уже не вернуть, проверять нужно еженедельно. 4 Сравнивать ДРР между категориями — норма для одежды (15–20%) и для электроники (5–10%) совершенно разная.