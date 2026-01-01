ROMI (Return on Marketing Investment) — процент возврата маркетинговых инвестиций, который показывает не просто выручку от рекламы, а реальную прибыль с учётом всех расходов на её получение. В отличие от ДРР и ROAS, метрика учитывает маржу: себестоимость товара, комиссии маркетплейса, эквайринг, логистику и налоги. ROMI единственная отвечает на главный вопрос бизнеса: «я заработал на этой кампании или потерял?».

ROMI = ((Прибыль от рекламы − Затраты на рекламу) ÷ Затраты на рекламу) × 100%

Как считать ROMI на маркетплейсе

Главная сложность — посчитать именно прибыль, а не выручку. Алгоритм: берём выручку с рекламной кампании, последовательно вычитаем комиссию маркетплейса, логистику, эквайринг, налоги и себестоимость товара. То, что осталось — прибыль от рекламы. Подставляем в формулу.

Пример: рекламная кампания обошлась в 30 000 ₽, выручка — 200 000 ₽. После всех вычетов маржа 25% = 50 000 ₽. ROMI = (50 000 − 30 000) ÷ 30 000 × 100% = 67%. Каждый вложенный рубль вернулся с 67 копейками сверху.