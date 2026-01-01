LTV (Lifetime Value) — пожизненная ценность клиента: сколько денег один покупатель в среднем приносит бизнесу за весь период покупок. На маркетплейсах применимость ограничена — селлер не имеет прямого контакта с покупателем, не знает его контактных данных и не может строить прямой маркетинг. Тем не менее метрика важна для брендовых селлеров и категорий с высокой повторностью покупок.

Пример: средний чек 2000 ₽, клиент покупает 3 раза в год, срок жизни 2 года, маржа 35%. LTV = 2000 × 3 × 2 × 0,35 = 4200 ₽ . Это прибыль с одного покупателя за 2 года взаимодействия с брендом. На маркетплейсах данные о повторных покупках собираются косвенно через сервисы аналитики.

LTV для селлеров без бренда

Если селлер продаёт «безбрендовые» товары, LTV почти всегда равен прибыли с одной покупки. Покупатель не запоминает продавца, в следующий раз выбирает по цене и позиции в выдаче. В этом случае стратегия — фокус на марже одной транзакции и большом объёме привлечения. Брендинг и удержание здесь не работают — деньги нужно направлять в рекламу и расширение ассортимента.