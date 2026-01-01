Что такое LTV
LTV (Lifetime Value) — пожизненная ценность клиента: сколько денег один покупатель в среднем приносит бизнесу за весь период покупок. На маркетплейсах применимость ограничена — селлер не имеет прямого контакта с покупателем, не знает его контактных данных и не может строить прямой маркетинг. Тем не менее метрика важна для брендовых селлеров и категорий с высокой повторностью покупок.
Как считается LTV
Пример: средний чек 2000 ₽, клиент покупает 3 раза в год, срок жизни 2 года, маржа 35%. LTV = 2000 × 3 × 2 × 0,35 = 4200 ₽. Это прибыль с одного покупателя за 2 года взаимодействия с брендом. На маркетплейсах данные о повторных покупках собираются косвенно через сервисы аналитики.
Особенности LTV на маркетплейсах
- Нет контактов покупателя — нельзя сделать email-рассылку или ретаргетинг напрямую.
- Покупатель видит конкурентов — рядом с вашей карточкой 50 аналогов, каждый борется за внимание того же клиента.
- Программы лояльности у площадки, не у селлера — скидки и бонусы работают на удержание клиента в экосистеме маркетплейса.
- LTV считается косвенно — через показатель «доля повторных покупок бренда» (Brand Repeat Rate). На Ozon виден в Premium-аналитике, на WB — через MPstats и Moneyplace.
Применимость LTV по категориям
|Категория
|Применимость LTV
|Типичный LTV (₽)
|Косметика и уход (брендовая)
|Высокая
|3000–8000
|Витамины и БАДы
|Высокая
|2500–7000
|Бытовая химия и расходники
|Высокая
|1500–4000
|Одежда премиум-бренда
|Средняя
|3000–10000
|Электроника
|Низкая
|500–2000
|Мебель, крупногабарит
|Очень низкая
|~ цена 1 покупки
Связь LTV и CAC
LTV всегда смотрят в паре с CAC — стоимостью привлечения клиента.
- LTV / CAC ≥ 3 — модель здорова, можно агрессивно масштабироваться.
- LTV / CAC = 2–3 — рабочая модель, но без запаса прочности.
- LTV / CAC < 2 — каждое привлечение убыточно или окупается слишком долго.
Пример: LTV 6000 ₽, CAC 1800 ₽. LTV/CAC = 3,3 — отличный показатель. Если CAC поднимется до 3000 ₽, соотношение упадёт до 2 — пора снижать стоимость привлечения или повышать LTV.
Как повысить LTV на маркетплейсах
- Брендовая узнаваемость — фирменный стиль карточек, логотип, единый визуал.
- Расширение линейки — кросс-продажи внутри бренда (шампунь + бальзам + маска).
- Бренд-зона на площадке — Ozon и Wildberries позволяют делать «магазин бренда» с подборками.
- Работа с подписками — Ozon Premium и подписки WB увеличивают повторные покупки.
- Качество и упаковка — клиент возвращается только если первая покупка впечатлила.
- Внешний трафик на бренд — реклама с упоминанием бренда, чтобы клиент искал именно вас по названию.
LTV для селлеров без бренда
Если селлер продаёт «безбрендовые» товары, LTV почти всегда равен прибыли с одной покупки. Покупатель не запоминает продавца, в следующий раз выбирает по цене и позиции в выдаче. В этом случае стратегия — фокус на марже одной транзакции и большом объёме привлечения. Брендинг и удержание здесь не работают — деньги нужно направлять в рекламу и расширение ассортимента.
Примеры на маркетплейсах
Премиум-косметика: средний чек 2400 ₽, повторные покупки 3 раза за год, маржа 35%. LTV за год = 2400 × 3 × 0,35 = 2520 ₽. При CAC 800 ₽ соотношение LTV/CAC = 3,15 — модель здоровая, можно увеличивать рекламный бюджет.
БАДы: средний чек 1500 ₽, клиенты покупают 6 раз в год в течение 2 лет, маржа 28%. LTV = 1500 × 6 × 2 × 0,28 = 5040 ₽. При CAC 1200 ₽ соотношение LTV/CAC = 4,2 — отличный показатель, бренд может агрессивно расти.
Ошибки селлеров
- 1Считать LTV для категорий с разовыми покупками (мебель, электроника) — там важнее CAC и одноразовая маржа.
- 2Игнорировать, что клиент маркетплейса не «ваш» — без брендинга и качества повторных покупок не будет.
- 3Считать LTV без учёта периода жизни клиента — реалистичный горизонт 1–3 года, после этого клиент с большой вероятностью уходит к конкуренту.
- 4Сравнивать LTV без CAC — высокий LTV ничего не значит, если стоимость привлечения превышает прибыль за весь срок жизни клиента.
Частые вопросы
Применим ли LTV на маркетплейсах вообще?
Да, но с оговорками. LTV критичен для брендовых селлеров с повторяющимися покупками (косметика, БАДы, расходники). Для разовых категорий (электроника, мебель) LTV ≈ прибыль с одной покупки и метрика теряет смысл.
Какое соотношение LTV/CAC считается хорошим?
LTV/CAC ≥ 3 — здоровая модель с запасом для масштабирования. 2-3 — приемлемо, но без подушки безопасности. Меньше 2 — каждое новое привлечение убыточно или окупается слишком медленно. Для маркетплейсов целиться нужно в 3-5.
Как считать LTV, если у меня нет данных о повторных покупках?
Используйте косвенные оценки: на Ozon Premium есть «доля повторных покупок бренда», на сторонних сервисах (MPstats, Moneyplace) — статистика повторного покупательского поведения по категории. Если данных нет — берите консервативную оценку: 1,2-1,5 покупки в год для брендовых товаров, 1 покупка для безбрендовых.