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Экономика

LTV

Суммарная прибыль, которую один клиент приносит бизнесу за всё время взаимодействия. На маркетплейсах LTV ограничен, потому что клиент принадлежит площадке, а не селлеру.

Что такое LTV

Простыми словами

LTV (Lifetime Value) — пожизненная ценность клиента: сколько денег один покупатель в среднем приносит бизнесу за весь период покупок. На маркетплейсах применимость ограничена — селлер не имеет прямого контакта с покупателем, не знает его контактных данных и не может строить прямой маркетинг. Тем не менее метрика важна для брендовых селлеров и категорий с высокой повторностью покупок.

LTV
LTV = Средний чек × Частота покупок × Срок жизни клиента × Маржа

Как считается LTV

Пример: средний чек 2000 ₽, клиент покупает 3 раза в год, срок жизни 2 года, маржа 35%. LTV = 2000 × 3 × 2 × 0,35 = 4200 ₽. Это прибыль с одного покупателя за 2 года взаимодействия с брендом. На маркетплейсах данные о повторных покупках собираются косвенно через сервисы аналитики.

Особенности LTV на маркетплейсах

  • Нет контактов покупателя — нельзя сделать email-рассылку или ретаргетинг напрямую.
  • Покупатель видит конкурентов — рядом с вашей карточкой 50 аналогов, каждый борется за внимание того же клиента.
  • Программы лояльности у площадки, не у селлера — скидки и бонусы работают на удержание клиента в экосистеме маркетплейса.
  • LTV считается косвенно — через показатель «доля повторных покупок бренда» (Brand Repeat Rate). На Ozon виден в Premium-аналитике, на WB — через MPstats и Moneyplace.

Применимость LTV по категориям

КатегорияПрименимость LTVТипичный LTV (₽)
Косметика и уход (брендовая)Высокая3000–8000
Витамины и БАДыВысокая2500–7000
Бытовая химия и расходникиВысокая1500–4000
Одежда премиум-брендаСредняя3000–10000
ЭлектроникаНизкая500–2000
Мебель, крупногабаритОчень низкая~ цена 1 покупки

Связь LTV и CAC

LTV всегда смотрят в паре с CAC — стоимостью привлечения клиента.

  • LTV / CAC ≥ 3 — модель здорова, можно агрессивно масштабироваться.
  • LTV / CAC = 2–3 — рабочая модель, но без запаса прочности.
  • LTV / CAC < 2 — каждое привлечение убыточно или окупается слишком долго.

Пример: LTV 6000 ₽, CAC 1800 ₽. LTV/CAC = 3,3 — отличный показатель. Если CAC поднимется до 3000 ₽, соотношение упадёт до 2 — пора снижать стоимость привлечения или повышать LTV.

Как повысить LTV на маркетплейсах

  • Брендовая узнаваемость — фирменный стиль карточек, логотип, единый визуал.
  • Расширение линейки — кросс-продажи внутри бренда (шампунь + бальзам + маска).
  • Бренд-зона на площадке — Ozon и Wildberries позволяют делать «магазин бренда» с подборками.
  • Работа с подписками — Ozon Premium и подписки WB увеличивают повторные покупки.
  • Качество и упаковка — клиент возвращается только если первая покупка впечатлила.
  • Внешний трафик на бренд — реклама с упоминанием бренда, чтобы клиент искал именно вас по названию.

LTV для селлеров без бренда

Если селлер продаёт «безбрендовые» товары, LTV почти всегда равен прибыли с одной покупки. Покупатель не запоминает продавца, в следующий раз выбирает по цене и позиции в выдаче. В этом случае стратегия — фокус на марже одной транзакции и большом объёме привлечения. Брендинг и удержание здесь не работают — деньги нужно направлять в рекламу и расширение ассортимента.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Премиум-косметика: средний чек 2400 ₽, повторные покупки 3 раза за год, маржа 35%. LTV за год = 2400 × 3 × 0,35 = 2520 ₽. При CAC 800 ₽ соотношение LTV/CAC = 3,15 — модель здоровая, можно увеличивать рекламный бюджет.

Ozon

БАДы: средний чек 1500 ₽, клиенты покупают 6 раз в год в течение 2 лет, маржа 28%. LTV = 1500 × 6 × 2 × 0,28 = 5040 ₽. При CAC 1200 ₽ соотношение LTV/CAC = 4,2 — отличный показатель, бренд может агрессивно расти.

Ошибки селлеров

  1. 1Считать LTV для категорий с разовыми покупками (мебель, электроника) — там важнее CAC и одноразовая маржа.
  2. 2Игнорировать, что клиент маркетплейса не «ваш» — без брендинга и качества повторных покупок не будет.
  3. 3Считать LTV без учёта периода жизни клиента — реалистичный горизонт 1–3 года, после этого клиент с большой вероятностью уходит к конкуренту.
  4. 4Сравнивать LTV без CAC — высокий LTV ничего не значит, если стоимость привлечения превышает прибыль за весь срок жизни клиента.

Частые вопросы

Применим ли LTV на маркетплейсах вообще?

Да, но с оговорками. LTV критичен для брендовых селлеров с повторяющимися покупками (косметика, БАДы, расходники). Для разовых категорий (электроника, мебель) LTV ≈ прибыль с одной покупки и метрика теряет смысл.

Какое соотношение LTV/CAC считается хорошим?

LTV/CAC ≥ 3 — здоровая модель с запасом для масштабирования. 2-3 — приемлемо, но без подушки безопасности. Меньше 2 — каждое новое привлечение убыточно или окупается слишком медленно. Для маркетплейсов целиться нужно в 3-5.

Как считать LTV, если у меня нет данных о повторных покупках?

Используйте косвенные оценки: на Ozon Premium есть «доля повторных покупок бренда», на сторонних сервисах (MPstats, Moneyplace) — статистика повторного покупательского поведения по категории. Если данных нет — берите консервативную оценку: 1,2-1,5 покупки в год для брендовых товаров, 1 покупка для безбрендовых.

Связанные термины

CAC

Стоимость привлечения одного нового клиента — отношение всех затрат на маркетинг к числу новых покупателей. Базовая метрика для оценки эффективности рекламы.

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.

Маржинальность товара

Доля прибыли в цене товара, выраженная в процентах. Показывает, сколько селлер зарабатывает с каждого рубля выручки до учёта операционных расходов.

GMV

Общая стоимость всех заказов на маркетплейсе за период, без вычета возвратов, скидок и комиссий. Главный показатель размера бизнеса селлера или площадки.

ДРР

Доля рекламных расходов — отношение затрат на рекламу к выручке от продаж за период. Главная метрика эффективности рекламы на маркетплейсах.

Маркетплейс

Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.