CAC (Customer Acquisition Cost) — сколько денег бизнес тратит, чтобы получить одного нового клиента. На маркетплейсах CAC чаще считают как «затраты на рекламу, делённые на количество новых заказов». CAC всегда смотрят в связке с LTV — это два главных индикатора здоровья модели привлечения. Если CAC выше, чем прибыль с клиента за всё время покупок, каждый рубль в рекламу уходит в минус.

Как считается CAC на маркетплейсах

Что включается в «затраты на маркетинг»: бюджет на внутреннюю рекламу (WB Promo, Ozon Performance), внешний трафик (соцсети, блогеры), работа маркетолога или агентства, скидки и промокоды, участие в акциях площадки.

На маркетплейсах сложно отделить «новых» клиентов от «повторных», поэтому используют упрощённую формулу: CAC ≈ Расходы на рекламу ÷ Количество заказов. Пример: потрачено 50 000 ₽, получено 200 заказов. CAC = 250 ₽ за заказ. С учётом доли новых клиентов 70%: реальный CAC по новым = 250 ÷ 0,7 = 357 ₽.