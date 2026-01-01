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Экономика

CAC

Стоимость привлечения одного нового клиента — отношение всех затрат на маркетинг к числу новых покупателей. Базовая метрика для оценки эффективности рекламы.

Что такое CAC

Простыми словами

CAC (Customer Acquisition Cost) — сколько денег бизнес тратит, чтобы получить одного нового клиента. На маркетплейсах CAC чаще считают как «затраты на рекламу, делённые на количество новых заказов». CAC всегда смотрят в связке с LTV — это два главных индикатора здоровья модели привлечения. Если CAC выше, чем прибыль с клиента за всё время покупок, каждый рубль в рекламу уходит в минус.

CAC
CAC = Затраты на привлечение ÷ Количество новых клиентов

Как считается CAC на маркетплейсах

Что включается в «затраты на маркетинг»: бюджет на внутреннюю рекламу (WB Promo, Ozon Performance), внешний трафик (соцсети, блогеры), работа маркетолога или агентства, скидки и промокоды, участие в акциях площадки.

На маркетплейсах сложно отделить «новых» клиентов от «повторных», поэтому используют упрощённую формулу: CAC ≈ Расходы на рекламу ÷ Количество заказов. Пример: потрачено 50 000 ₽, получено 200 заказов. CAC = 250 ₽ за заказ. С учётом доли новых клиентов 70%: реальный CAC по новым = 250 ÷ 0,7 = 357 ₽.

CAC vs ДРР vs ROAS

МетрикаФормулаВ чём смысл
CACРеклама ÷ Число клиентовСколько стоит привлечь одного клиента (₽)
ДРРРеклама ÷ Выручка × 100%Какая доля выручки уходит на рекламу (%)
ROASВыручка ÷ РекламаСколько выручки приносит 1 ₽ рекламы

Связь между метриками: ДРР = CAC ÷ Средний чек × 100%. Зная одну и средний чек, всегда можно рассчитать другую.

Связь LTV и CAC

Главное правило юнит-экономики: LTV / CAC ≥ 3.

  • LTV/CAC ≥ 3 — модель здорова, есть запас для масштабирования рекламы.
  • LTV/CAC = 2–3 — модель работает, но без подушки безопасности. Любой рост CAC выведет в ноль.
  • LTV/CAC = 1–2 — едва окупается, нет средств на рост. Нужна оптимизация или рост LTV.
  • LTV/CAC < 1 — каждое привлечение убыточно, срочно менять модель.

Нормы CAC по категориям маркетплейсов

КатегорияНорма CAC за заказ (₽)Типичный ДРР
Одежда и обувь100–3005–15%
Косметика и бьюти80–2505–12%
Электроника50–2003–10%
Товары для дома60–2005–12%
FMCG, расходники30–1003–8%
Премиум-категории300–100010–20%

Как снизить CAC

  • Оптимизировать карточку — высокий CTR и конверсия снижают стоимость заказа в рекламе в 2–3 раза. Самый быстрый способ удешевить привлечение.
  • Работать с органикойSEO карточки даёт «бесплатные» заказы из поиска. Каждый органический заказ — 0 ₽ в расчёте CAC.
  • Точечная реклама — узкие ключи и точные сегменты аудитории дешевле массовой кампании.
  • Снизить ставки на нерентабельные ключи — ежедневная оптимизация через MPstats Ads, Eggheads отсекает дорогие неконверсионные запросы.
  • Брендинг для роста повторных покупок — повышает LTV без роста CAC, улучшая соотношение.

Когда высокий CAC оправдан

  • Высокий LTV (расходники, косметика, БАДы) — клиент окупится за 2–5 повторных покупок.
  • Высокий средний чек и маржа (премиум-сегмент) — одна продажа покрывает CAC и приносит прибыль.
  • Захват доли рынка в новой нише — готовность к убыткам первые 3–6 месяцев, пока карточка наберёт отзывы и органику.

В остальных случаях CAC не должен превышать 30–40% от валовой маржи единицы — иначе каждая продажа через рекламу генерирует убыток.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Селлер кружек: бюджет 40 000 ₽/мес, 250 заказов. CAC = 160 ₽. Средний чек 700 ₽, маржа 280 ₽. CAC меньше маржи в 1,75 раза — каждый рекламный заказ приносит 120 ₽ чистыми.

Ozon

Селлер БАДов: реклама 80 000 ₽/мес, 320 заказов. CAC = 250 ₽. Средний чек 1500 ₽, маржа 525 ₽. LTV с учётом 4 повторных покупок = 2100 ₽. LTV/CAC = 8,4 — отличный показатель, можно наращивать бюджет.

Ошибки селлеров

  1. 1Считать CAC только по бюджету рекламы, забывая про скидки, акции и работу маркетолога — реальный CAC будет на 30–50% выше расчётного.
  2. 2Не разделять каналы привлечения — CAC через внутреннюю рекламу, инфлюенсеров и Ozon Performance может отличаться в 5–10 раз. Без разбивки непонятно, что работает.
  3. 3Сравнивать CAC без LTV — низкий CAC при низком LTV не лучше, чем высокий CAC при высоком LTV. Важно соотношение, а не абсолютная цифра.
  4. 4Игнорировать сезонность — на распродажах CAC снижается в 2–3 раза, в межсезонье растёт кратно. Планировать бюджет по «удачному» месяцу опасно.

Частые вопросы

Чем CAC отличается от ДРР?

CAC — стоимость одного клиента в рублях (например, 200 ₽). ДРР — доля рекламных расходов от выручки в процентах (например, 12%). Это связанные метрики: ДРР = CAC / Средний чек × 100%. CAC удобен для канального анализа, ДРР — для общего бенчмаркинга.

Какой CAC считается хорошим на маркетплейсах?

Зависит от среднего чека и маржи. Универсальное правило: CAC не должен превышать 30-40% от валовой маржи единицы товара. Если маржа 500 ₽, CAC до 150-200 ₽ — норма, выше — рискованно.

Как считать CAC, если на маркетплейсе нет данных о новых клиентах?

Используйте упрощённую формулу: CAC за заказ = Расходы на рекламу / Количество заказов. Для брендовых селлеров можно подключить Ozon Premium-аналитику или сторонние сервисы (MPstats, Moneyplace), которые показывают долю повторных покупок и помогают разделить новых и постоянных клиентов.

Связанные термины

LTV

Суммарная прибыль, которую один клиент приносит бизнесу за всё время взаимодействия. На маркетплейсах LTV ограничен, потому что клиент принадлежит площадке, а не селлеру.

ДРР

Доля рекламных расходов — отношение затрат на рекламу к выручке от продаж за период. Главная метрика эффективности рекламы на маркетплейсах.

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.

Маржинальность товара

Доля прибыли в цене товара, выраженная в процентах. Показывает, сколько селлер зарабатывает с каждого рубля выручки до учёта операционных расходов.

CTR

Кликабельность — доля кликов от показов карточки или объявления. Главный показатель привлекательности обложки и заголовка.

CPC

Стоимость одного клика по рекламному объявлению. Базовая единица расчёта в большинстве рекламных кампаний на маркетплейсах.