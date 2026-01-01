Что такое Конверсия карточки товара?

Простыми словами Из 100 человек, которые открыли карточку, — сколько нажали «купить». Если 8 — конверсия 8%. Высокая конверсия означает, что фото, описание, цена и отзывы вместе работают как продавец-консультант.

Конверсия карточки товара — отношение количества заказов к количеству просмотров. Это «вторая метрика» в воронке маркетплейса после CTR: CTR показывает, насколько карточка привлекает клик в поиске, а конверсия — насколько содержимое страницы убеждает оформить заказ. Сильная карточка одновременно конвертирует трафик в продажи и снижает стоимость рекламы.

Формула Конверсия в заказ = (Заказы / Просмотры карточки) × 100%

Где смотреть конверсию На Wildberries метрика доступна в разделе «Аналитика → Воронка продаж»: показы → переходы в карточку → заказы. На Ozon — в «Аналитика → Карточки и товары → Конверсия из просмотра в заказ». Внешние сервисы (MPstats, Moneyplace, Анабар) дополнительно дают разбивку по дням, источникам трафика и поисковым запросам.

Нормы конверсии по категориям Категория Норма Хороший показатель Одежда 5–12% 15%+ Обувь 4–10% 12%+ Косметика и парфюмерия 6–14% 18%+ FMCG, продукты, бытовая химия 10–20% 25%+ Бытовая электроника 2–6% 8%+ Крупная техника 1–4% 6%+ Товары для дома 4–10% 12%+ Детские товары 5–12% 15%+ Чем выше средний чек категории, тем ниже типичная конверсия — покупатель дольше выбирает дорогую покупку и сравнивает альтернативы.

CTR и конверсия — как разделять CTR работает на выдаче: задача — заставить кликнуть среди десятков карточек.

работает на выдаче: задача — заставить кликнуть среди десятков карточек. Конверсия работает уже внутри карточки: задача — убедить нажать «Купить».

работает уже внутри карточки: задача — убедить нажать «Купить». Высокий CTR + низкая конверсия = обложка обещает больше, чем показывает сама карточка (кликбейт).

= обложка обещает больше, чем показывает сама карточка (кликбейт). Низкий CTR + высокая конверсия = слабая обложка при качественном содержании; чаще теряется именно трафик, а не продажи.

Что влияет на конверсию карточки Фактор Влияние Качество фото (8+ ракурсов, инфографика) +30–60% к конверсии Видео обзора / распаковки +15–25% Рич-контент на Ozon +10–20% Цена ниже медианы по нише на 5–10% +20–40% Рейтинг 4,7+ vs <4,3 +25–50% 100+ отзывов vs <10 +40–80% Доставка завтра / послезавтра +15–30% Полная размерная сетка +10–20% (одежда/обувь) Подробная инфографика с УТП +20–35% Наличие в нескольких размерах / цветах +10–25%

Как поднять конверсию: чеклист Аудит фото — главное фото на белом фоне с УТП, дальше: использование в быту, текстуры, размеры в сравнении с предметами. Полное описание — состав, материалы, габариты, инструкции по уходу. Блоки структурированные, без «простыней». A/B-тест карточки — менять по одному элементу за раз: сначала главное фото, затем заголовок, потом цену. Минимум 7–14 дней на замер. Стимулирование отзывов — баллы за отзыв, вкладыш с QR на форму отзыва. До 100 отзывов конверсия растёт примерно на 0,5–1% за каждые +20 отзывов. Работа с ценой — следить за ценовым сегментом ниши, тестировать промо и купоны. Контроль наличия — карточка «нет в наличии» теряет до 80% конверсии после возврата товара в продажу. Скорость доставки — отгрузка на ближайший к покупателю склад поднимает конверсию через сокращение срока доставки.

Связь конверсии и других метрик Высокая конверсия экономит рекламный бюджет: при CPC 10 ₽ и конверсии 4% стоимость заказа выходит 250 ₽; при том же CPC и конверсии 8% — уже 125 ₽. Это напрямую снижает ДРР и улучшает юнит-экономику. Поэтому работа над карточкой почти всегда даёт больший прирост прибыли, чем снижение цены или увеличение рекламного бюджета.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Карточка постельного белья: 12 000 просмотров в месяц, 480 заказов — конверсия 4% при норме 7–10%. После пересъёмки фото в интерьере, добавления видео текстуры и инфографики с составом ткани конверсия выросла до 8,5% за три недели. При том же объёме трафика заказы выросли с 480 до 1 020. Ozon Селлер кухонной техники: блендер за 4 500 ₽, конверсия 1,8% — ниже категории. Добавили рич-контент из 6 блоков (характеристики, видео работы, сравнение с конкурентами, отзывы), снизили цену на 7%. Конверсия выросла до 4,2% за месяц, ДРР упал с 22% до 11%.

Ошибки селлеров 1 Считать конверсию по неделе с малым трафиком — для устойчивых выводов нужны минимум 500–1 000 просмотров на SKU , иначе показатель скачет на случайностях. 2 Менять сразу несколько элементов карточки и не понимать, что именно дало прирост — A/B-тест должен изолировать одну переменную. 3 Ставить главным фото инфографику с мелким текстом — на мобильных она нечитаема, и конверсия проседает. 4 Игнорировать конверсию при росте трафика от рекламы — если CPC растёт, а конверсия не меняется, реклама уходит в убыток.