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Контент и карточка

Конверсия карточки товара

Доля посетителей карточки товара, которые оформили заказ. Главный показатель эффективности контента: фото, описания, цены, отзывов. Считается отдельно от CTR — кликабельности в выдаче.

Что такое Конверсия карточки товара?

Простыми словами

Из 100 человек, которые открыли карточку, — сколько нажали «купить». Если 8 — конверсия 8%. Высокая конверсия означает, что фото, описание, цена и отзывы вместе работают как продавец-консультант.

Конверсия карточки товара — отношение количества заказов к количеству просмотров. Это «вторая метрика» в воронке маркетплейса после CTR: CTR показывает, насколько карточка привлекает клик в поиске, а конверсия — насколько содержимое страницы убеждает оформить заказ. Сильная карточка одновременно конвертирует трафик в продажи и снижает стоимость рекламы.

Формула
Конверсия в заказ = (Заказы / Просмотры карточки) × 100%

Где смотреть конверсию

На Wildberries метрика доступна в разделе «Аналитика → Воронка продаж»: показы → переходы в карточку → заказы. На Ozon — в «Аналитика → Карточки и товары → Конверсия из просмотра в заказ». Внешние сервисы (MPstats, Moneyplace, Анабар) дополнительно дают разбивку по дням, источникам трафика и поисковым запросам.

Нормы конверсии по категориям

КатегорияНормаХороший показатель
Одежда5–12%15%+
Обувь4–10%12%+
Косметика и парфюмерия6–14%18%+
FMCG, продукты, бытовая химия10–20%25%+
Бытовая электроника2–6%8%+
Крупная техника1–4%6%+
Товары для дома4–10%12%+
Детские товары5–12%15%+

Чем выше средний чек категории, тем ниже типичная конверсия — покупатель дольше выбирает дорогую покупку и сравнивает альтернативы.

CTR и конверсия — как разделять

  • CTR работает на выдаче: задача — заставить кликнуть среди десятков карточек.
  • Конверсия работает уже внутри карточки: задача — убедить нажать «Купить».
  • Высокий CTR + низкая конверсия = обложка обещает больше, чем показывает сама карточка (кликбейт).
  • Низкий CTR + высокая конверсия = слабая обложка при качественном содержании; чаще теряется именно трафик, а не продажи.

Что влияет на конверсию карточки

ФакторВлияние
Качество фото (8+ ракурсов, инфографика)+30–60% к конверсии
Видео обзора / распаковки+15–25%
Рич-контент на Ozon+10–20%
Цена ниже медианы по нише на 5–10%+20–40%
Рейтинг 4,7+ vs <4,3+25–50%
100+ отзывов vs <10+40–80%
Доставка завтра / послезавтра+15–30%
Полная размерная сетка+10–20% (одежда/обувь)
Подробная инфографика с УТП+20–35%
Наличие в нескольких размерах / цветах+10–25%

Как поднять конверсию: чеклист

  1. Аудит фото — главное фото на белом фоне с УТП, дальше: использование в быту, текстуры, размеры в сравнении с предметами.
  2. Полное описание — состав, материалы, габариты, инструкции по уходу. Блоки структурированные, без «простыней».
  3. A/B-тест карточки — менять по одному элементу за раз: сначала главное фото, затем заголовок, потом цену. Минимум 7–14 дней на замер.
  4. Стимулирование отзывов — баллы за отзыв, вкладыш с QR на форму отзыва. До 100 отзывов конверсия растёт примерно на 0,5–1% за каждые +20 отзывов.
  5. Работа с ценой — следить за ценовым сегментом ниши, тестировать промо и купоны.
  6. Контроль наличия — карточка «нет в наличии» теряет до 80% конверсии после возврата товара в продажу.
  7. Скорость доставки — отгрузка на ближайший к покупателю склад поднимает конверсию через сокращение срока доставки.

Связь конверсии и других метрик

Высокая конверсия экономит рекламный бюджет: при CPC 10 ₽ и конверсии 4% стоимость заказа выходит 250 ₽; при том же CPC и конверсии 8% — уже 125 ₽. Это напрямую снижает ДРР и улучшает юнит-экономику. Поэтому работа над карточкой почти всегда даёт больший прирост прибыли, чем снижение цены или увеличение рекламного бюджета.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Карточка постельного белья: 12 000 просмотров в месяц, 480 заказов — конверсия 4% при норме 7–10%. После пересъёмки фото в интерьере, добавления видео текстуры и инфографики с составом ткани конверсия выросла до 8,5% за три недели. При том же объёме трафика заказы выросли с 480 до 1 020.

Ozon

Селлер кухонной техники: блендер за 4 500 ₽, конверсия 1,8% — ниже категории. Добавили рич-контент из 6 блоков (характеристики, видео работы, сравнение с конкурентами, отзывы), снизили цену на 7%. Конверсия выросла до 4,2% за месяц, ДРР упал с 22% до 11%.

Ошибки селлеров

  1. 1Считать конверсию по неделе с малым трафиком — для устойчивых выводов нужны минимум 500–1 000 просмотров на SKU, иначе показатель скачет на случайностях.
  2. 2Менять сразу несколько элементов карточки и не понимать, что именно дало прирост — A/B-тест должен изолировать одну переменную.
  3. 3Ставить главным фото инфографику с мелким текстом — на мобильных она нечитаема, и конверсия проседает.
  4. 4Игнорировать конверсию при росте трафика от рекламы — если CPC растёт, а конверсия не меняется, реклама уходит в убыток.

Частые вопросы

Какая конверсия считается хорошей на маркетплейсе?

Для одежды и обуви — 8-12%, для косметики и FMCG — 10-15%, для электроники — 4-7%, для крупной техники — 3-5%. Превышение нормы по категории на 30% и больше говорит о сильной карточке: чаще всего сочетание качественного фото, рейтинга 4,8+, конкурентной цены и быстрой доставки.

Чем конверсия карточки отличается от CTR?

CTR — кликабельность на выдаче (сколько человек из увидевших обложку перешли в карточку). Конверсия — доля купивших среди тех, кто уже зашёл в карточку. CTR работает с обложкой и заголовком, конверсия — со всем содержимым: фото, описание, отзывы, цена, доставка. Они дополняют друг друга: высокий CTR без высокой конверсии = трафик есть, заказов нет.

Как быстро меняется конверсия после правок карточки?

Первые сдвиги видны через 3-5 дней, статистически значимые выводы — через 10-14 дней при объёме 500+ просмотров в день на SKU. На карточках с малым трафиком A/B тест может занимать 3-4 недели. Слишком частые правки (раз в 2-3 дня) запутывают аналитику и не дают сделать выводы.

Связанные термины

CTR

Кликабельность — доля кликов от показов карточки или объявления. Главный показатель привлекательности обложки и заголовка.

Карточка товара

Страница товара на маркетплейсе с фото, инфографикой, описанием, ценой и характеристиками — главный инструмент конверсии.

Инфографика

Визуальный блок в карточке товара, в котором фото, текст, иконки и графика соединяются в один кадр, чтобы быстро донести УТП до покупателя.

Рич-контент Ozon

Расширенное мультимедийное описание карточки на Ozon, собранное из блоков с текстом, фото, видео и сравнениями.

ДРР

Доля рекламных расходов — отношение затрат на рекламу к выручке от продаж за период. Главная метрика эффективности рекламы на маркетплейсах.

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.