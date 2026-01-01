Что такое Конверсия карточки товара?
Из 100 человек, которые открыли карточку, — сколько нажали «купить». Если 8 — конверсия 8%. Высокая конверсия означает, что фото, описание, цена и отзывы вместе работают как продавец-консультант.
Конверсия карточки товара — отношение количества заказов к количеству просмотров. Это «вторая метрика» в воронке маркетплейса после CTR: CTR показывает, насколько карточка привлекает клик в поиске, а конверсия — насколько содержимое страницы убеждает оформить заказ. Сильная карточка одновременно конвертирует трафик в продажи и снижает стоимость рекламы.
Где смотреть конверсию
На Wildberries метрика доступна в разделе «Аналитика → Воронка продаж»: показы → переходы в карточку → заказы. На Ozon — в «Аналитика → Карточки и товары → Конверсия из просмотра в заказ». Внешние сервисы (MPstats, Moneyplace, Анабар) дополнительно дают разбивку по дням, источникам трафика и поисковым запросам.
Нормы конверсии по категориям
|Категория
|Норма
|Хороший показатель
|Одежда
|5–12%
|15%+
|Обувь
|4–10%
|12%+
|Косметика и парфюмерия
|6–14%
|18%+
|FMCG, продукты, бытовая химия
|10–20%
|25%+
|Бытовая электроника
|2–6%
|8%+
|Крупная техника
|1–4%
|6%+
|Товары для дома
|4–10%
|12%+
|Детские товары
|5–12%
|15%+
Чем выше средний чек категории, тем ниже типичная конверсия — покупатель дольше выбирает дорогую покупку и сравнивает альтернативы.
CTR и конверсия — как разделять
- CTR работает на выдаче: задача — заставить кликнуть среди десятков карточек.
- Конверсия работает уже внутри карточки: задача — убедить нажать «Купить».
- Высокий CTR + низкая конверсия = обложка обещает больше, чем показывает сама карточка (кликбейт).
- Низкий CTR + высокая конверсия = слабая обложка при качественном содержании; чаще теряется именно трафик, а не продажи.
Что влияет на конверсию карточки
|Фактор
|Влияние
|Качество фото (8+ ракурсов, инфографика)
|+30–60% к конверсии
|Видео обзора / распаковки
|+15–25%
|Рич-контент на Ozon
|+10–20%
|Цена ниже медианы по нише на 5–10%
|+20–40%
|Рейтинг 4,7+ vs <4,3
|+25–50%
|100+ отзывов vs <10
|+40–80%
|Доставка завтра / послезавтра
|+15–30%
|Полная размерная сетка
|+10–20% (одежда/обувь)
|Подробная инфографика с УТП
|+20–35%
|Наличие в нескольких размерах / цветах
|+10–25%
Как поднять конверсию: чеклист
- Аудит фото — главное фото на белом фоне с УТП, дальше: использование в быту, текстуры, размеры в сравнении с предметами.
- Полное описание — состав, материалы, габариты, инструкции по уходу. Блоки структурированные, без «простыней».
- A/B-тест карточки — менять по одному элементу за раз: сначала главное фото, затем заголовок, потом цену. Минимум 7–14 дней на замер.
- Стимулирование отзывов — баллы за отзыв, вкладыш с QR на форму отзыва. До 100 отзывов конверсия растёт примерно на 0,5–1% за каждые +20 отзывов.
- Работа с ценой — следить за ценовым сегментом ниши, тестировать промо и купоны.
- Контроль наличия — карточка «нет в наличии» теряет до 80% конверсии после возврата товара в продажу.
- Скорость доставки — отгрузка на ближайший к покупателю склад поднимает конверсию через сокращение срока доставки.
Связь конверсии и других метрик
Высокая конверсия экономит рекламный бюджет: при CPC 10 ₽ и конверсии 4% стоимость заказа выходит 250 ₽; при том же CPC и конверсии 8% — уже 125 ₽. Это напрямую снижает ДРР и улучшает юнит-экономику. Поэтому работа над карточкой почти всегда даёт больший прирост прибыли, чем снижение цены или увеличение рекламного бюджета.
Примеры на маркетплейсах
Карточка постельного белья: 12 000 просмотров в месяц, 480 заказов — конверсия 4% при норме 7–10%. После пересъёмки фото в интерьере, добавления видео текстуры и инфографики с составом ткани конверсия выросла до 8,5% за три недели. При том же объёме трафика заказы выросли с 480 до 1 020.
Селлер кухонной техники: блендер за 4 500 ₽, конверсия 1,8% — ниже категории. Добавили рич-контент из 6 блоков (характеристики, видео работы, сравнение с конкурентами, отзывы), снизили цену на 7%. Конверсия выросла до 4,2% за месяц, ДРР упал с 22% до 11%.
Ошибки селлеров
- 1Считать конверсию по неделе с малым трафиком — для устойчивых выводов нужны минимум 500–1 000 просмотров на SKU, иначе показатель скачет на случайностях.
- 2Менять сразу несколько элементов карточки и не понимать, что именно дало прирост — A/B-тест должен изолировать одну переменную.
- 3Ставить главным фото инфографику с мелким текстом — на мобильных она нечитаема, и конверсия проседает.
- 4Игнорировать конверсию при росте трафика от рекламы — если CPC растёт, а конверсия не меняется, реклама уходит в убыток.
Частые вопросы
Какая конверсия считается хорошей на маркетплейсе?
Для одежды и обуви — 8-12%, для косметики и FMCG — 10-15%, для электроники — 4-7%, для крупной техники — 3-5%. Превышение нормы по категории на 30% и больше говорит о сильной карточке: чаще всего сочетание качественного фото, рейтинга 4,8+, конкурентной цены и быстрой доставки.
Чем конверсия карточки отличается от CTR?
CTR — кликабельность на выдаче (сколько человек из увидевших обложку перешли в карточку). Конверсия — доля купивших среди тех, кто уже зашёл в карточку. CTR работает с обложкой и заголовком, конверсия — со всем содержимым: фото, описание, отзывы, цена, доставка. Они дополняют друг друга: высокий CTR без высокой конверсии = трафик есть, заказов нет.
Как быстро меняется конверсия после правок карточки?
Первые сдвиги видны через 3-5 дней, статистически значимые выводы — через 10-14 дней при объёме 500+ просмотров в день на SKU. На карточках с малым трафиком A/B тест может занимать 3-4 недели. Слишком частые правки (раз в 2-3 дня) запутывают аналитику и не дают сделать выводы.