Что такое Рич-контент Ozon?
Это «лендинг внутри карточки». Вместо обычного описания вы собираете несколько визуально оформленных блоков, как на сайте: блок с УТП, блок с фото в интерьере, блок «как использовать», блок с гарантиями.
Рич-контент (rich content) на Ozon — альтернатива стандартному текстовому описанию: вместо «простыни» текста селлер собирает страницу из готовых блоков с заголовками, фото, видео, иконками и таблицами. Рич-контент даёт +10–25% к конверсии и улучшает поведенческие факторы — а это ключевые сигналы для алгоритмов ранжирования.
Из чего состоит рич-контент
Ozon даёт конструктор с готовыми блоками: заголовок + текст, фото-баннер (горизонтальный или вертикальный), видео, сравнительная таблица, галерея с подписями, иконки + текст, 2–3 фото в строке, текстовый блок с фоном. Селлер собирает страницу из 3–15 блоков в любом порядке.
Как рич-контент влияет на продажи
- Конверсия — на 10–25% выше, чем у карточки с обычным текстовым описанием.
- Время на странице — увеличивается в 2–3 раза, что положительно сказывается на оценке алгоритма.
- Возвраты — снижаются на 5–15%, потому что покупатель лучше понимает, что именно он берёт.
- SEO — текст внутри рич-контента индексируется и помогает ранжированию по дополнительным запросам.
Технические требования Ozon
- Размер фото — горизонтальные баннеры 1500×750, вертикальные 750×1500.
- Видео — до 100 МБ, формат MP4, длительность 15–60 секунд.
- Текст — до 6 000 символов суммарно по всем блокам.
- Запреты — телефоны, ссылки на сайты, упоминания других маркетплейсов.
Структура продающего рич-контента
- Hero-баннер — крупное фото с УТП и категорией товара.
- Блок преимуществ — 3–5 иконок с короткими описаниями.
- Видео-обзор — товар в действии, 30–60 секунд.
- Сравнительная таблица — характеристики vs стандартное решение.
- Галерея использования — фото в интерьере, на людях, в работе.
- Блок гарантий — сертификаты, возврат, поддержка.
Как создать рич-контент
В личном кабинете Ozon: Карточка → раздел «Описание» → переключатель «Создать с помощью рич-контента» → конструктор блоков. Альтернатива — загрузить готовый JSON через API. Дизайн блоков отрисовывают в Figma или Photoshop, экспортируют в нужном размере и загружают в конструктор.
Примеры на маркетплейсах
Карточка робота-пылесоса: hero-баннер с моделью на белом фоне → блок «5 преимуществ» с иконками → видео уборки 45 секунд → таблица «наша модель vs обычный пылесос» → галерея в трёх типах помещений → блок «гарантия 2 года + сервис».
Карточка детского питания: hero с продуктом и возрастом «6+ месяцев» → блок состава с иконками → 3 фото в строке (упаковка, текстура, использование) → таблица возрастных норм → блок сертификатов.
Чем отличается от других терминов
Обычное описание — это простой текст с минимальной разметкой. Рич-контент — собранная из визуальных блоков мини-страница, которая по виду больше напоминает лендинг.
У WB пока нет аналога рич-контента. Селлеры на Wildberries добавляют визуальные блоки через инфографику внутри карусели фото.
Ошибки селлеров
- 1Делать рич-контент только из фото без текста — Ozon индексирует именно текст для поиска, без него теряется SEO-возможность.
- 2Дублировать содержимое инфографики из карусели — рич-контент должен дополнять её, а не повторять.
- 3Ставить слишком мелкий шрифт на баннерах — на мобильных он не читается, а 80% трафика идёт именно с мобильных.
- 4Заполнить рич-контент один раз и забыть — обновление раз в 2–3 месяца поддерживает свежесть и сезонность.
Частые вопросы
Сколько блоков должно быть в рич-контенте?
Оптимум — 5-10 блоков. Меньше 4 — карточка выглядит «недоделанной». Больше 12 — покупатель устаёт скроллить, конверсия падает. Структура: hero → УТП → видео → сравнение → лайфстайл → гарантии.
Можно ли скопировать рич-контент с одной карточки на другую?
Да, через дублирование шаблона в личном кабинете или импорт JSON через API. Но фото и тексты нужно адаптировать под конкретный SKU, иначе карточки выглядят шаблонно.
Влияет ли рич-контент на ранжирование в поиске Ozon?
Косвенно — да. Прямо рич-контент не учитывается в ранжировании, но он повышает конверсию и время на карточке, а это сильные поведенческие сигналы для алгоритма. Карточки с рич-контентом стабильно растут в выдаче.