Что такое Возврат товара?
Покупатель получил заказ и решил его вернуть — площадка забирает товар обратно и возвращает деньги. Селлер при этом теряет деньги на логистике в обе стороны, а если возвратов становится много, алгоритм маркетплейса дополнительно опускает карточку в выдаче.
Возврат товара — процесс, при котором покупатель отказывается от заказа и отправляет товар продавцу обратно. На маркетплейсах правила возврата задаёт сама площадка, а кто оплачивает обратную логистику — зависит от схемы работы (FBO, FBS, DBS) и причины возврата. Высокий процент возвратов снижает позиции карточки в поиске и напрямую съедает чистую прибыль селлера.
Сроки возврата на маркетплейсах
По закону «О защите прав потребителей» покупатель вправе вернуть непродовольственный товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента получения. Маркетплейсы часто расширяют этот срок до 30 дней в рамках своих программ лояльности. Если товар с дефектом, срок возврата равен всему гарантийному периоду — обычно от 14 дней до 2 лет.
Кто платит за возвратную логистику
|Площадка
|FBO
|FBS
|DBS
|Wildberries
|50–100 ₽ с селлера
|50–100 ₽ с селлера
|—
|Ozon
|40–150 ₽ с селлера
|40–150 ₽ с селлера
|селлер сам
|Яндекс Маркет
|50–120 ₽ с селлера
|50–120 ₽ с селлера
|селлер сам
Если товар возвращают как брак или несоответствие описанию, площадка обычно покрывает часть расходов. При возврате «без причины» (просто передумал) платит селлер.
Сравнение правил возврата по площадкам
|Параметр
|Wildberries
|Ozon
|Яндекс Маркет
|Срок возврата (без причины)
|14 дней
|30 дней (Premium — до 60)
|14 дней
|Срок возврата (брак)
|гарантийный период
|гарантийный период
|гарантийный период
|Бесплатный возврат для покупателя
|да (большинство категорий)
|да (Premium-подписка)
|частично
|Кто проверяет возврат
|склад WB
|склад Ozon
|селлер или склад YM
|Возврат в продажу
|автоматически (если OK)
|автоматически (если OK)
|автоматически (если OK)
Категории, не подлежащие возврату
По законодательству РФ нельзя вернуть товары надлежащего качества из перечня (Постановление Правительства №2463): нижнее бельё, чулочно-носочные изделия, парфюмерия и косметика, лекарства, ювелирные изделия, технически сложные товары с гарантией, печатные издания, пищевые продукты, средства личной гигиены. На маркетплейсах эти категории помечены как «не подлежит возврату», но возврат брака возможен в любом случае.
Влияние возвратов на ранжирование
- Wildberries — карточки с долей возвратов выше 15–20% по категории получают понижение в поиске.
- Ozon — индекс цены и индекс качества учитывают возвраты; при высоком проценте товар теряет «бейджи».
- Яндекс Маркет — в аналитике «здоровья витрины» доля возвратов учитывается как один из ключевых KPI.
Отслеживайте процент возвратов через отчёты в личном кабинете. Если показатель растёт — проверяйте качество карточки: соответствует ли описание, корректны ли размеры и фото.
Как снизить возвраты
- Точные размерные сетки и таблицы — особенно критично в одежде и обуви.
- Реалистичные фото и видео — без перекрученной ретуши и фильтров.
- Подробные характеристики материалов, состава и веса.
- Проверка партии перед отгрузкой на FBO — отсев брака сразу экономит на возвратной логистике.
- Брендированная упаковка — снижает восприятие товара как «дешёвки» и повышает общую удовлетворённость.
Возврат в юнит-экономике
Каждый возврат — двойной удар: селлер платит за логистику в обе стороны (100–300 ₽) и при этом не получает выручки. При марже 30% и стоимости возврата 200 ₽ один возврат «съедает» прибыль с 2–3 успешных продаж. Поэтому диапазон 5–10% возвратов считается нормой, а показатель 25% и выше — критическим, требующим срочного разбора.
Примеры на маркетплейсах
Селлер платьев продал 100 шт. за месяц по 1 800 ₽. Возвратов — 25 шт. (25%). Возвратная логистика: 80 ₽ × 25 = 2 000 ₽. Чистая выручка: 75 × 1 800 − 2 000 = 133 000 ₽ вместо 180 000 ₽ при нулевых возвратах. По итогу карточка опустилась с 4-го на 12-е место в категории.
Селлер косметики работает по FBO. Продано 200 заказов, возвращено 8 шт. (4%). Возвратная логистика: 60 ₽ × 8 = 480 ₽. Процент возвратов в норме, индекс качества карточки — 95 из 100, бейдж «Хит» сохраняется.
Селлер обуви работает по DBS. Покупатель оформил возврат через 10 дней. Курьер забрал товар, продавец оплатил доставку обратно на свой склад — 250 ₽. Деньги покупателю вернулись на карту в течение 3 дней.
Чем отличается от других терминов
Если покупатель отказался от заказа в ПВЗ или прямо при доставке (не забрал), это считается «выкупом 0%», а не возвратом. Логистика для селлера всё равно платная, но возвратные процедуры при этом не запускаются.
При браке селлер обязан принять товар обратно и вернуть деньги. Площадка обычно покрывает возвратную логистику или, наоборот, штрафует селлера, если экспертиза подтвердила брак.
Ошибки селлеров
- 1Игнорировать причины возвратов в отчётах — повторяющийся повод (например, «не подошёл размер») прямо сигнализирует о проблеме в карточке.
- 2Не закладывать возвратную логистику в юнит-экономику — реальная маржа окажется на 5–15% ниже расчётной.
- 3Везти на FBO товар с заведомо высокими возвратами (одежда без чёткой размерной сетки) — получаются двойные потери и на хранении, и на возвратной логистике.
- 4Не проверять возвращённый товар при FBS — повторная отгрузка брака даёт второй возврат и блокировку карточки.
Частые вопросы
Какой процент возвратов считается нормальным?
Зависит от категории. Для одежды и обуви — 15-25%, для электроники — 3-7%, для косметики — 2-5%, для FMCG — 1-3%. Если показатель выше нормы по категории, нужно разбираться: ошибки в карточке, проблемы с качеством или неправильное позиционирование.
Кто платит за возврат, если покупатель просто передумал?
Селлер. Возвратная логистика 50-150 ₽ списывается с баланса. На Ozon Premium и Wildberries в большинстве категорий покупатель возвращает бесплатно — расходы несёт селлер.
Можно ли отказаться принимать возврат?
Нет, если товар возвращается в установленные законом сроки и не входит в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату. На FBO и FBS селлер вообще не участвует в приёме — площадка делает всё автоматически. На DBS селлер обязан принять и вернуть деньги.
Что происходит с возвращённым товаром на FBO?
Склад маркетплейса проверяет товар. Если он в товарном виде с этикетками — возвращается на витрину для повторной продажи. Если повреждён — отправляется в брак (селлер может забрать или утилизировать). Все операции отображаются в отчёте «Движение товара».