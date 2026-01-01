Что такое Возврат товара?

Простыми словами Покупатель получил заказ и решил его вернуть — площадка забирает товар обратно и возвращает деньги. Селлер при этом теряет деньги на логистике в обе стороны, а если возвратов становится много, алгоритм маркетплейса дополнительно опускает карточку в выдаче.

Возврат товара — процесс, при котором покупатель отказывается от заказа и отправляет товар продавцу обратно. На маркетплейсах правила возврата задаёт сама площадка, а кто оплачивает обратную логистику — зависит от схемы работы (FBO, FBS, DBS) и причины возврата. Высокий процент возвратов снижает позиции карточки в поиске и напрямую съедает чистую прибыль селлера.

Формула Процент возвратов = Количество возвратов / Количество доставленных заказов × 100%

Сроки возврата на маркетплейсах По закону «О защите прав потребителей» покупатель вправе вернуть непродовольственный товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента получения. Маркетплейсы часто расширяют этот срок до 30 дней в рамках своих программ лояльности. Если товар с дефектом, срок возврата равен всему гарантийному периоду — обычно от 14 дней до 2 лет.

Кто платит за возвратную логистику Площадка FBO FBS DBS Wildberries 50–100 ₽ с селлера 50–100 ₽ с селлера — Ozon 40–150 ₽ с селлера 40–150 ₽ с селлера селлер сам Яндекс Маркет 50–120 ₽ с селлера 50–120 ₽ с селлера селлер сам Если товар возвращают как брак или несоответствие описанию, площадка обычно покрывает часть расходов. При возврате «без причины» (просто передумал) платит селлер.

Сравнение правил возврата по площадкам Параметр Wildberries Ozon Яндекс Маркет Срок возврата (без причины) 14 дней 30 дней (Premium — до 60) 14 дней Срок возврата (брак) гарантийный период гарантийный период гарантийный период Бесплатный возврат для покупателя да (большинство категорий) да (Premium-подписка) частично Кто проверяет возврат склад WB склад Ozon селлер или склад YM Возврат в продажу автоматически (если OK) автоматически (если OK) автоматически (если OK)

Категории, не подлежащие возврату По законодательству РФ нельзя вернуть товары надлежащего качества из перечня (Постановление Правительства №2463): нижнее бельё, чулочно-носочные изделия, парфюмерия и косметика, лекарства, ювелирные изделия, технически сложные товары с гарантией, печатные издания, пищевые продукты, средства личной гигиены. На маркетплейсах эти категории помечены как «не подлежит возврату», но возврат брака возможен в любом случае.

Влияние возвратов на ранжирование Wildberries — карточки с долей возвратов выше 15–20% по категории получают понижение в поиске.

— карточки с долей возвратов выше 15–20% по категории получают понижение в поиске. Ozon — индекс цены и индекс качества учитывают возвраты; при высоком проценте товар теряет «бейджи».

— индекс цены и индекс качества учитывают возвраты; при высоком проценте товар теряет «бейджи». Яндекс Маркет — в аналитике «здоровья витрины» доля возвратов учитывается как один из ключевых KPI. Отслеживайте процент возвратов через отчёты в личном кабинете. Если показатель растёт — проверяйте качество карточки: соответствует ли описание, корректны ли размеры и фото.

Как снизить возвраты Точные размерные сетки и таблицы — особенно критично в одежде и обуви.

Реалистичные фото и видео — без перекрученной ретуши и фильтров.

Подробные характеристики материалов, состава и веса.

Проверка партии перед отгрузкой на FBO — отсев брака сразу экономит на возвратной логистике.

Брендированная упаковка — снижает восприятие товара как «дешёвки» и повышает общую удовлетворённость.

Возврат в юнит-экономике Каждый возврат — двойной удар: селлер платит за логистику в обе стороны (100–300 ₽) и при этом не получает выручки. При марже 30% и стоимости возврата 200 ₽ один возврат «съедает» прибыль с 2–3 успешных продаж. Поэтому диапазон 5–10% возвратов считается нормой, а показатель 25% и выше — критическим, требующим срочного разбора.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Селлер платьев продал 100 шт. за месяц по 1 800 ₽. Возвратов — 25 шт. (25%). Возвратная логистика: 80 ₽ × 25 = 2 000 ₽. Чистая выручка: 75 × 1 800 − 2 000 = 133 000 ₽ вместо 180 000 ₽ при нулевых возвратах. По итогу карточка опустилась с 4-го на 12-е место в категории. Ozon Селлер косметики работает по FBO. Продано 200 заказов, возвращено 8 шт. (4%). Возвратная логистика: 60 ₽ × 8 = 480 ₽. Процент возвратов в норме, индекс качества карточки — 95 из 100, бейдж «Хит» сохраняется. Яндекс Маркет Селлер обуви работает по DBS. Покупатель оформил возврат через 10 дней. Курьер забрал товар, продавец оплатил доставку обратно на свой склад — 250 ₽. Деньги покупателю вернулись на карту в течение 3 дней.

Чем отличается от других терминов vs Отказ от заказа до получения Если покупатель отказался от заказа в ПВЗ или прямо при доставке (не забрал), это считается «выкупом 0%», а не возвратом. Логистика для селлера всё равно платная, но возвратные процедуры при этом не запускаются. vs Возврат брака При браке селлер обязан принять товар обратно и вернуть деньги. Площадка обычно покрывает возвратную логистику или, наоборот, штрафует селлера, если экспертиза подтвердила брак.

Ошибки селлеров 1 Игнорировать причины возвратов в отчётах — повторяющийся повод (например, «не подошёл размер») прямо сигнализирует о проблеме в карточке 2 Не закладывать возвратную логистику в юнит-экономику — реальная маржа окажется на 5–15% ниже расчётной. 3 Везти на FBO товар с заведомо высокими возвратами (одежда без чёткой размерной сетки) — получаются двойные потери и на хранении, и на возвратной логистике. 4 Не проверять возвращённый товар при FBS — повторная отгрузка брака даёт второй возврат и блокировку карточки.