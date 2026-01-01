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Логистика

Возврат товара

Процедура, при которой покупатель возвращает заказанный товар обратно селлеру или на склад маркетплейса. Регулируется законом «О защите прав потребителей» и внутренними правилами площадки.

Что такое Возврат товара?

Простыми словами

Покупатель получил заказ и решил его вернуть — площадка забирает товар обратно и возвращает деньги. Селлер при этом теряет деньги на логистике в обе стороны, а если возвратов становится много, алгоритм маркетплейса дополнительно опускает карточку в выдаче.

Возврат товара — процесс, при котором покупатель отказывается от заказа и отправляет товар продавцу обратно. На маркетплейсах правила возврата задаёт сама площадка, а кто оплачивает обратную логистику — зависит от схемы работы (FBO, FBS, DBS) и причины возврата. Высокий процент возвратов снижает позиции карточки в поиске и напрямую съедает чистую прибыль селлера.

Формула
Процент возвратов = Количество возвратов / Количество доставленных заказов × 100%

Сроки возврата на маркетплейсах

По закону «О защите прав потребителей» покупатель вправе вернуть непродовольственный товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента получения. Маркетплейсы часто расширяют этот срок до 30 дней в рамках своих программ лояльности. Если товар с дефектом, срок возврата равен всему гарантийному периоду — обычно от 14 дней до 2 лет.

Кто платит за возвратную логистику

ПлощадкаFBOFBSDBS
Wildberries50–100 ₽ с селлера50–100 ₽ с селлера
Ozon40–150 ₽ с селлера40–150 ₽ с селлераселлер сам
Яндекс Маркет50–120 ₽ с селлера50–120 ₽ с селлераселлер сам

Если товар возвращают как брак или несоответствие описанию, площадка обычно покрывает часть расходов. При возврате «без причины» (просто передумал) платит селлер.

Сравнение правил возврата по площадкам

ПараметрWildberriesOzonЯндекс Маркет
Срок возврата (без причины)14 дней30 дней (Premium — до 60)14 дней
Срок возврата (брак)гарантийный периодгарантийный периодгарантийный период
Бесплатный возврат для покупателяда (большинство категорий)да (Premium-подписка)частично
Кто проверяет возвратсклад WBсклад Ozonселлер или склад YM
Возврат в продажуавтоматически (если OK)автоматически (если OK)автоматически (если OK)

Категории, не подлежащие возврату

По законодательству РФ нельзя вернуть товары надлежащего качества из перечня (Постановление Правительства №2463): нижнее бельё, чулочно-носочные изделия, парфюмерия и косметика, лекарства, ювелирные изделия, технически сложные товары с гарантией, печатные издания, пищевые продукты, средства личной гигиены. На маркетплейсах эти категории помечены как «не подлежит возврату», но возврат брака возможен в любом случае.

Влияние возвратов на ранжирование

  • Wildberries — карточки с долей возвратов выше 15–20% по категории получают понижение в поиске.
  • Ozon — индекс цены и индекс качества учитывают возвраты; при высоком проценте товар теряет «бейджи».
  • Яндекс Маркет — в аналитике «здоровья витрины» доля возвратов учитывается как один из ключевых KPI.

Отслеживайте процент возвратов через отчёты в личном кабинете. Если показатель растёт — проверяйте качество карточки: соответствует ли описание, корректны ли размеры и фото.

Как снизить возвраты

  • Точные размерные сетки и таблицы — особенно критично в одежде и обуви.
  • Реалистичные фото и видео — без перекрученной ретуши и фильтров.
  • Подробные характеристики материалов, состава и веса.
  • Проверка партии перед отгрузкой на FBO — отсев брака сразу экономит на возвратной логистике.
  • Брендированная упаковка — снижает восприятие товара как «дешёвки» и повышает общую удовлетворённость.

Возврат в юнит-экономике

Каждый возврат — двойной удар: селлер платит за логистику в обе стороны (100–300 ₽) и при этом не получает выручки. При марже 30% и стоимости возврата 200 ₽ один возврат «съедает» прибыль с 2–3 успешных продаж. Поэтому диапазон 5–10% возвратов считается нормой, а показатель 25% и выше — критическим, требующим срочного разбора.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Селлер платьев продал 100 шт. за месяц по 1 800 ₽. Возвратов — 25 шт. (25%). Возвратная логистика: 80 ₽ × 25 = 2 000 ₽. Чистая выручка: 75 × 1 800 − 2 000 = 133 000 ₽ вместо 180 000 ₽ при нулевых возвратах. По итогу карточка опустилась с 4-го на 12-е место в категории.

Ozon

Селлер косметики работает по FBO. Продано 200 заказов, возвращено 8 шт. (4%). Возвратная логистика: 60 ₽ × 8 = 480 ₽. Процент возвратов в норме, индекс качества карточки — 95 из 100, бейдж «Хит» сохраняется.

Яндекс Маркет

Селлер обуви работает по DBS. Покупатель оформил возврат через 10 дней. Курьер забрал товар, продавец оплатил доставку обратно на свой склад — 250 ₽. Деньги покупателю вернулись на карту в течение 3 дней.

Чем отличается от других терминов

vs Отказ от заказа до получения

Если покупатель отказался от заказа в ПВЗ или прямо при доставке (не забрал), это считается «выкупом 0%», а не возвратом. Логистика для селлера всё равно платная, но возвратные процедуры при этом не запускаются.

vs Возврат брака

При браке селлер обязан принять товар обратно и вернуть деньги. Площадка обычно покрывает возвратную логистику или, наоборот, штрафует селлера, если экспертиза подтвердила брак.

Ошибки селлеров

  1. 1Игнорировать причины возвратов в отчётах — повторяющийся повод (например, «не подошёл размер») прямо сигнализирует о проблеме в карточке.
  2. 2Не закладывать возвратную логистику в юнит-экономику — реальная маржа окажется на 5–15% ниже расчётной.
  3. 3Везти на FBO товар с заведомо высокими возвратами (одежда без чёткой размерной сетки) — получаются двойные потери и на хранении, и на возвратной логистике.
  4. 4Не проверять возвращённый товар при FBS — повторная отгрузка брака даёт второй возврат и блокировку карточки.

Частые вопросы

Какой процент возвратов считается нормальным?

Зависит от категории. Для одежды и обуви — 15-25%, для электроники — 3-7%, для косметики — 2-5%, для FMCG — 1-3%. Если показатель выше нормы по категории, нужно разбираться: ошибки в карточке, проблемы с качеством или неправильное позиционирование.

Кто платит за возврат, если покупатель просто передумал?

Селлер. Возвратная логистика 50-150 ₽ списывается с баланса. На Ozon Premium и Wildberries в большинстве категорий покупатель возвращает бесплатно — расходы несёт селлер.

Можно ли отказаться принимать возврат?

Нет, если товар возвращается в установленные законом сроки и не входит в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату. На FBO и FBS селлер вообще не участвует в приёме — площадка делает всё автоматически. На DBS селлер обязан принять и вернуть деньги.

Что происходит с возвращённым товаром на FBO?

Склад маркетплейса проверяет товар. Если он в товарном виде с этикетками — возвращается на витрину для повторной продажи. Если повреждён — отправляется в брак (селлер может забрать или утилизировать). Все операции отображаются в отчёте «Движение товара».

Связанные термины

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.

FBS

Схема работы, при которой товар хранится у селлера; при заказе селлер сам упаковывает и сдаёт посылку в пункт приёма маркетплейса.

DBS

DBS (Delivery by Seller) — модель работы с маркетплейсом, при которой селлер сам хранит товар и сам везёт его покупателю силами своей курьерской службы. Маркетплейс выступает только витриной и принимает оплату.

Карточка товара

Страница товара на маркетплейсе с фото, инфографикой, описанием, ценой и характеристиками — главный инструмент конверсии.

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.

Маржинальность товара

Доля прибыли в цене товара, выраженная в процентах. Показывает, сколько селлер зарабатывает с каждого рубля выручки до учёта операционных расходов.