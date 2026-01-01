Что такое FBO?

Простыми словами Селлер доставляет партию один раз — дальше площадка делает всё сама. По духу напоминает консигнацию: отдал товар магазину, и как только он продан — деньги к тебе.

FBO (Fulfillment by Operator) — это модель работы, при которой продавец полностью передаёт логистику маркетплейсу. Товар хранится на складе площадки, она же самостоятельно собирает, упаковывает и доставляет каждый заказ. Продавцу остаётся следить за ассортиментом, ценообразованием и своевременным пополнением запасов.

Как работает FBO Цикл выглядит так: селлер создаёт заявку на поставку в личном кабинете → выбирает склад и дату → подготавливает партию по требованиям к маркировке и упаковке → завозит сам или через транспортную компанию → склад принимает и размещает товар → он появляется на витрине → площадка самостоятельно обрабатывает каждый заказ. Продавец платит за хранение (ежедневный тариф), приёмку партии и доставку до покупателя.

Плюсы FBO Собственный склад и команда упаковщиков не нужны.

Доставка быстрая — товар уже находится в логистической сети маркетплейса.

Алгоритмы площадок (особенно Wildberries) отдают приоритет FBO-карточкам в поисковой выдаче.

Минимальная операционная нагрузка — бизнес легко масштабируется без найма складского персонала.

Минусы FBO Хранение тарифицируется каждый день, и товар с низкой оборачиваемостью быстро уходит в минус.

Привязанность к складу: технический сбой, переезд или временные ограничения на приёмку — и продажи встают.

Брендированная упаковка, вкладыши и подарочные вложения недоступны.

Возвраты обрабатываются по стандартам площадки, контролировать процесс приёмки у продавца нет возможности.

Сколько стоит FBO Основные статьи расходов: приёмка — 0–30 ₽ за единицу (Wildberries нередко не берёт плату при плановых поставках); хранение — 0,01–2,5 ₽ за литр в день (ставка зависит от загруженности склада и категории); логистика до покупателя — 30–150 ₽ за заказ; плюс комиссия площадки 15–25%. На негабаритных позициях ставка хранения в 2–3 раза выше.

Когда выбирать FBO FBO оправдан, если: оборачиваемость товара не превышает 30 дней; средний чек выше 800 ₽, при котором стоимость логистики становится незаметной долей от цены; нет ресурсов на организацию собственного склада; или продавец сосредоточен на работе с одной площадкой.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Селлер отгрузил 200 футболок на склад в Электростали. Wildberries разместил товар на полках, и при каждом заказе сам берёт нужную позицию, упаковывает и доставляет в ПВЗ. Продавец видит остатки в личном кабинете и платит за хранение ежедневно. Ozon Селлер привёз 50 коробок косметики на склад Ozon. После приёмки карточки стали доступны с отметкой «Доставка завтра». Ozon полностью обрабатывает каждый заказ — продавец только контролирует остатки и заказывает довоз.

Чем отличается от других терминов vs FBS При FBS товар хранится у самого продавца, и при поступлении заказа он сам собирает его и сдаёт в ПВЗ маркетплейса. При FBO товар уже на складе площадки — она делает всё самостоятельно. vs DBS DBS (Delivery by Seller) — продавец доставляет заказ покупателю собственной курьерской службой; площадка лишь показывает витрину и принимает оплату. Применяется для крупногабарита, мебели и ювелирных изделий.

Ошибки селлеров 1 Загружать на FBO товар, который раньше плохо продавался — деньги уйдут на хранение, а продаж не будет. 2 Не следить за индексом локализации Ozon — отгрузка не на тот склад увеличивает стоимость доставки и снижает позиции в поиске. 3 Игнорировать тариф приёмки: в пиковые дни (распродажи) приёмка становится платной, и бюджет быстро «вылетает». 4 Делать одну крупную поставку «на полгода» — оборачиваемость падает, и склад переходит на повышенный тариф хранения.