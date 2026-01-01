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Модели работы

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.

Что такое FBO?

Простыми словами

Селлер доставляет партию один раз — дальше площадка делает всё сама. По духу напоминает консигнацию: отдал товар магазину, и как только он продан — деньги к тебе.

FBO (Fulfillment by Operator) — это модель работы, при которой продавец полностью передаёт логистику маркетплейсу. Товар хранится на складе площадки, она же самостоятельно собирает, упаковывает и доставляет каждый заказ. Продавцу остаётся следить за ассортиментом, ценообразованием и своевременным пополнением запасов.

Как работает FBO

Цикл выглядит так: селлер создаёт заявку на поставку в личном кабинете → выбирает склад и дату → подготавливает партию по требованиям к маркировке и упаковке → завозит сам или через транспортную компанию → склад принимает и размещает товар → он появляется на витрине → площадка самостоятельно обрабатывает каждый заказ. Продавец платит за хранение (ежедневный тариф), приёмку партии и доставку до покупателя.

Плюсы FBO

  • Собственный склад и команда упаковщиков не нужны.
  • Доставка быстрая — товар уже находится в логистической сети маркетплейса.
  • Алгоритмы площадок (особенно Wildberries) отдают приоритет FBO-карточкам в поисковой выдаче.
  • Минимальная операционная нагрузка — бизнес легко масштабируется без найма складского персонала.

Минусы FBO

  • Хранение тарифицируется каждый день, и товар с низкой оборачиваемостью быстро уходит в минус.
  • Привязанность к складу: технический сбой, переезд или временные ограничения на приёмку — и продажи встают.
  • Брендированная упаковка, вкладыши и подарочные вложения недоступны.
  • Возвраты обрабатываются по стандартам площадки, контролировать процесс приёмки у продавца нет возможности.

Сколько стоит FBO

Основные статьи расходов: приёмка — 0–30 ₽ за единицу (Wildberries нередко не берёт плату при плановых поставках); хранение — 0,01–2,5 ₽ за литр в день (ставка зависит от загруженности склада и категории); логистика до покупателя — 30–150 ₽ за заказ; плюс комиссия площадки 15–25%. На негабаритных позициях ставка хранения в 2–3 раза выше.

Когда выбирать FBO

FBO оправдан, если: оборачиваемость товара не превышает 30 дней; средний чек выше 800 ₽, при котором стоимость логистики становится незаметной долей от цены; нет ресурсов на организацию собственного склада; или продавец сосредоточен на работе с одной площадкой.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Селлер отгрузил 200 футболок на склад в Электростали. Wildberries разместил товар на полках, и при каждом заказе сам берёт нужную позицию, упаковывает и доставляет в ПВЗ. Продавец видит остатки в личном кабинете и платит за хранение ежедневно.

Ozon

Селлер привёз 50 коробок косметики на склад Ozon. После приёмки карточки стали доступны с отметкой «Доставка завтра». Ozon полностью обрабатывает каждый заказ — продавец только контролирует остатки и заказывает довоз.

Чем отличается от других терминов

vs FBS

При FBS товар хранится у самого продавца, и при поступлении заказа он сам собирает его и сдаёт в ПВЗ маркетплейса. При FBO товар уже на складе площадки — она делает всё самостоятельно.

vs DBS

DBS (Delivery by Seller) — продавец доставляет заказ покупателю собственной курьерской службой; площадка лишь показывает витрину и принимает оплату. Применяется для крупногабарита, мебели и ювелирных изделий.

Ошибки селлеров

  1. 1Загружать на FBO товар, который раньше плохо продавался — деньги уйдут на хранение, а продаж не будет.
  2. 2Не следить за индексом локализации Ozon — отгрузка не на тот склад увеличивает стоимость доставки и снижает позиции в поиске.
  3. 3Игнорировать тариф приёмки: в пиковые дни (распродажи) приёмка становится платной, и бюджет быстро «вылетает».
  4. 4Делать одну крупную поставку «на полгода» — оборачиваемость падает, и склад переходит на повышенный тариф хранения.

Частые вопросы

FBO дороже или дешевле FBS?

Зависит от оборачиваемости. Если товар продаётся быстро (≤30 дней), FBO выгоднее: ниже логистика на единицу. Если оборачиваемость 60+ дней — FBS дешевле, потому что не платится хранение каждый день.

Как часто можно делать поставки на FBO?

Wildberries и Ozon позволяют поставки практически ежедневно по предварительной заявке. Минимальная партия — от 1 короба. Главное — соблюдать слот приёмки и правила маркировки.

Можно ли забрать остатки с FBO?

Да, через заявку «вывоз остатков». Площадка собирает товар, селлер забирает сам или заказывает перевозку. Срок 2-6 недель, услуга платная (5-30 ₽ за единицу).

Связанные термины

FBS

Схема работы, при которой товар хранится у селлера; при заказе селлер сам упаковывает и сдаёт посылку в пункт приёма маркетплейса.

FBO и FBS — в чём разница

FBO — товар лежит на складе маркетплейса, и площадка берёт на себя всю логистику. FBS — товар остаётся у продавца, маркетплейс отвечает только за доставку до покупателя.

Фулфилмент

Комплекс операций по обработке заказа: приёмка, хранение, упаковка, маркировка, отгрузка и обработка возвратов.

Оборачиваемость товара

Скорость, с которой товар продаётся со склада. Чем выше оборачиваемость, тем быстрее селлер возвращает деньги в оборот.

Комиссия маркетплейса

Процент от стоимости проданного товара, который маркетплейс удерживает с селлера за размещение, обработку оплаты и трафик.