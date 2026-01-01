Что такое FBO?
Селлер доставляет партию один раз — дальше площадка делает всё сама. По духу напоминает консигнацию: отдал товар магазину, и как только он продан — деньги к тебе.
FBO (Fulfillment by Operator) — это модель работы, при которой продавец полностью передаёт логистику маркетплейсу. Товар хранится на складе площадки, она же самостоятельно собирает, упаковывает и доставляет каждый заказ. Продавцу остаётся следить за ассортиментом, ценообразованием и своевременным пополнением запасов.
Как работает FBO
Цикл выглядит так: селлер создаёт заявку на поставку в личном кабинете → выбирает склад и дату → подготавливает партию по требованиям к маркировке и упаковке → завозит сам или через транспортную компанию → склад принимает и размещает товар → он появляется на витрине → площадка самостоятельно обрабатывает каждый заказ. Продавец платит за хранение (ежедневный тариф), приёмку партии и доставку до покупателя.
Плюсы FBO
- Собственный склад и команда упаковщиков не нужны.
- Доставка быстрая — товар уже находится в логистической сети маркетплейса.
- Алгоритмы площадок (особенно Wildberries) отдают приоритет FBO-карточкам в поисковой выдаче.
- Минимальная операционная нагрузка — бизнес легко масштабируется без найма складского персонала.
Минусы FBO
- Хранение тарифицируется каждый день, и товар с низкой оборачиваемостью быстро уходит в минус.
- Привязанность к складу: технический сбой, переезд или временные ограничения на приёмку — и продажи встают.
- Брендированная упаковка, вкладыши и подарочные вложения недоступны.
- Возвраты обрабатываются по стандартам площадки, контролировать процесс приёмки у продавца нет возможности.
Сколько стоит FBO
Основные статьи расходов: приёмка — 0–30 ₽ за единицу (Wildberries нередко не берёт плату при плановых поставках); хранение — 0,01–2,5 ₽ за литр в день (ставка зависит от загруженности склада и категории); логистика до покупателя — 30–150 ₽ за заказ; плюс комиссия площадки 15–25%. На негабаритных позициях ставка хранения в 2–3 раза выше.
Когда выбирать FBO
FBO оправдан, если: оборачиваемость товара не превышает 30 дней; средний чек выше 800 ₽, при котором стоимость логистики становится незаметной долей от цены; нет ресурсов на организацию собственного склада; или продавец сосредоточен на работе с одной площадкой.
Примеры на маркетплейсах
Селлер отгрузил 200 футболок на склад в Электростали. Wildberries разместил товар на полках, и при каждом заказе сам берёт нужную позицию, упаковывает и доставляет в ПВЗ. Продавец видит остатки в личном кабинете и платит за хранение ежедневно.
Селлер привёз 50 коробок косметики на склад Ozon. После приёмки карточки стали доступны с отметкой «Доставка завтра». Ozon полностью обрабатывает каждый заказ — продавец только контролирует остатки и заказывает довоз.
Чем отличается от других терминов
При FBS товар хранится у самого продавца, и при поступлении заказа он сам собирает его и сдаёт в ПВЗ маркетплейса. При FBO товар уже на складе площадки — она делает всё самостоятельно.
DBS (Delivery by Seller) — продавец доставляет заказ покупателю собственной курьерской службой; площадка лишь показывает витрину и принимает оплату. Применяется для крупногабарита, мебели и ювелирных изделий.
Ошибки селлеров
- 1Загружать на FBO товар, который раньше плохо продавался — деньги уйдут на хранение, а продаж не будет.
- 2Не следить за индексом локализации Ozon — отгрузка не на тот склад увеличивает стоимость доставки и снижает позиции в поиске.
- 3Игнорировать тариф приёмки: в пиковые дни (распродажи) приёмка становится платной, и бюджет быстро «вылетает».
- 4Делать одну крупную поставку «на полгода» — оборачиваемость падает, и склад переходит на повышенный тариф хранения.
Частые вопросы
FBO дороже или дешевле FBS?
Зависит от оборачиваемости. Если товар продаётся быстро (≤30 дней), FBO выгоднее: ниже логистика на единицу. Если оборачиваемость 60+ дней — FBS дешевле, потому что не платится хранение каждый день.
Как часто можно делать поставки на FBO?
Wildberries и Ozon позволяют поставки практически ежедневно по предварительной заявке. Минимальная партия — от 1 короба. Главное — соблюдать слот приёмки и правила маркировки.
Можно ли забрать остатки с FBO?
Да, через заявку «вывоз остатков». Площадка собирает товар, селлер забирает сам или заказывает перевозку. Срок 2-6 недель, услуга платная (5-30 ₽ за единицу).