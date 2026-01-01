Что такое Индекс локализации Ozon?

Простыми словами Чем ближе товар физически находится к покупателю — тем дешевле его доставка и тем выше карточка показывается в поиске. Индекс локализации как раз и измеряет, насколько грамотно селлер раскидал товар по складам в разных регионах страны.

Индекс локализации Ozon — ключевой показатель того, насколько эффективно товар распределён по складской сети площадки. Он одновременно влияет сразу на три параметра: тариф логистики до покупателя, скорость доставки и позиции карточек в поисковой выдаче. На практике селлер с индексом 90% платит за логистику в 2–3 раза меньше, чем при индексе 50%, и его карточки выше показываются региональным пользователям.

Формула Индекс локализации = (Заказы из ближайших регионов / Все заказы) × 100%

Что считается «ближайшим регионом» Ozon разбивает Россию на 7 кластеров: Центральный (Москва, Подмосковье, ЦФО), Северо-Западный (СПб, Ленобласть, СЗФО), Южный (Краснодар, Ростов, ЮФО), Приволжский (Казань, Самара, Уфа), Уральский (Екатеринбург, Челябинск), Сибирский (Новосибирск, Красноярск, Омск), Дальневосточный (Хабаровск, Владивосток). Заказ считается «локальным», если он отгружен со склада того же кластера, в котором находится покупатель.

Влияние индекса на бизнес селлера Индекс локализации Тариф логистики Скорость доставки Позиции в поиске ≥ 80% (норма) Базовый 1–3 дня Без понижения 60–79% +15–25% 3–5 дней Лёгкое понижение для регионов 40–59% +30–50% 5–7 дней Существенное понижение < 40% +60–100% 7–10 дней Сильное понижение в регионах

Где смотреть индекс В личном кабинете Ozon Seller: Аналитика → Логистика → Индекс локализации. Метрика обновляется ежедневно, расчёт ведётся по скользящему окну за последние 28 дней. Доступна разбивка по кластерам — видно, где именно «провисают» отгрузки. Дополнительно Ozon показывает рекомендации: какие SKU и в каком количестве разумно отправить на конкретный склад.

Ключевые склады Ozon по кластерам Кластер Главные хабы Центральный Хоругвино, Пушкино, Тверь, Чехов Северо-Западный Шушары, Колпино (СПб) Южный Краснодар, Ростов-на-Дону Приволжский Казань, Самара, Уфа Уральский Екатеринбург, Челябинск Сибирский Новосибирск (Толмачёво), Красноярск Дальневосточный Хабаровск, Артём (Владивосток)

Как улучшить индекс локализации Распределить топ-SKU по кластерам — позиции с долей продаж 70%+ имеет смысл отгружать сразу на 4–6 региональных складов, а не складировать всё в Хоругвино.

— позиции с долей продаж 70%+ имеет смысл отгружать сразу на 4–6 региональных складов, а не складировать всё в Хоругвино. Использовать автораспределение Ozon — площадка сама подсказывает оптимальную раскладку партии по хабам прямо в личном кабинете.

— площадка сама подсказывает оптимальную раскладку партии по хабам прямо в личном кабинете. Учитывать сезонность спроса по регионам — летом южные кластеры активнее берут пляжную одежду и солнцезащиту, зимой северные кластеры выходят на пик по тёплой одежде.

— летом южные кластеры активнее берут пляжную одежду и солнцезащиту, зимой северные кластеры выходят на пик по тёплой одежде. Делать регулярные мелкие поставки на дальние склады (Новосибирск, Хабаровск) вместо одной большой раз в полгода — так остатки в регионах не пересыхают.

на дальние склады (Новосибирск, Хабаровск) вместо одной большой раз в полгода — так остатки в регионах не пересыхают. Использовать кросс-докинг Ozon — одна большая партия уезжает в Хоругвино с инструкцией дальнейшего распределения по регионам силами самой площадки.

Связь с другими метриками Индекс локализации напрямую завязан на оборачиваемость: товар с индексом 85% продаётся быстрее, потому что доезжает за 1–3 дня и попадает в фильтр «Доставка завтра». Это улучшает конверсию карточки на 15–30%. Метрика также сильно влияет на юнит-экономику — снижение тарифа логистики на 30–50% обычно даёт прирост маржи в 5–10 процентных пунктов.

Примеры на маркетплейсах Ozon Селлер косметики отгрузил 200 шт. на Хоругвино (Москва), 100 шт. на Тверь, 50 шт. на Краснодар, 50 шт. на Новосибирск. Индекс локализации поднялся с 60% до 84%, средняя скорость доставки по РФ упала с 5 дней до 2, тариф логистики снизился со 105 ₽ до 65 ₽ за заказ. Ozon Селлер бытовой химии работал только через Хоругвино — индекс 52%, тариф 98 ₽/заказ. После того как 1 500 единиц распределили по 5 кластерам (Хоругвино, Тверь, Казань, Краснодар, Новосибирск), индекс вырос до 91%, а тариф упал до 51 ₽. Экономия за месяц на 4 500 заказах — 211 тыс. ₽. Ozon Магазин детской одежды с индексом 38% — карточки уходили на 3–4 страницу выдачи в Сибири и на Дальнем Востоке. После открытия отгрузок в Новосибирск и Хабаровск (всего по 80 единиц на каждый склад) индекс поднялся до 71%, а продажи в этих регионах выросли в 2,3 раза за месяц.

Ошибки селлеров 1 Считать индекс «однократно» — он меняется каждый день в зависимости от поступающих заказов и распродажи остатков. Отслеживать нужно еженедельно. 2 Отправлять на дальние склады (Хабаровск, Владивосток) только хвостовые SKU — на самом деле туда нужно класть топ-продаваемые позиции, а не неликвидные остатки. 3 Ждать «достаточный» объём для отгрузки в регион — выгоднее отправить 30–50 единиц чаще, чем 500 раз в полгода. 4 Игнорировать рекомендации автораспределения Ozon — алгоритм видит региональный спрос лучше, чем ручная аналитика.