Что такое Логистика маркетплейсов?

Простыми словами Это «маршрут товара от склада до покупателя». Площадка разворачивает сеть складов в разных регионах, чтобы доставка занимала 1–3 дня вместо недели. Селлер тоже участвует в процессе — решает, на какие именно склады отгружать партии.

Логистика маркетплейсов — это инфраструктура из десятков складов и сотен хабов, которая ежедневно обрабатывает миллионы заказов. Селлер платит за неё косвенно: через тариф логистики до покупателя, индекс локализации и сроки доставки. Чем лучше продавец понимает географию складской сети и принципы маршрутизации, тем дешевле и быстрее в итоге уходят его заказы.

Сети складов площадок Площадка Кол-во складов FBO Кол-во ПВЗ Покрытие Wildberries 30+ крупных хабов 50 000+ Россия, СНГ, Восточная Европа Ozon 20+ хабов 50 000+ Россия, Казахстан, Беларусь Яндекс Маркет 10+ хабов 30 000+ Россия (фокус на крупных городах)

Ключевые региональные хабы Wildberries: Коледино (Подольск, главный), Электросталь, Подольск, Тула, Казань, Краснодар, Невинномысск, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Санкт-Петербург.

Коледино (Подольск, главный), Электросталь, Подольск, Тула, Казань, Краснодар, Невинномысск, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Санкт-Петербург. Ozon: Хоругвино (Москва, главный), Тверь, Казань, Краснодар, Самара, Новосибирск, Хабаровск.

Хоругвино (Москва, главный), Тверь, Казань, Краснодар, Самара, Новосибирск, Хабаровск. Яндекс Маркет: Софьино (Москва), Подольск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань.

Кросс-докинг и хабовая система Все крупные площадки работают по принципу хабовой системы: товар лежит в крупных федеральных хабах, а в регионах действуют сортировочные центры (transit hubs), куда заказы приходят партиями ежедневно и оттуда расходятся по ПВЗ. Кросс-докинг — это когда товар не задерживается на промежуточных складах, а сразу перегружается с одной машины на другую. За счёт этого срок доставки в дальние регионы сокращается с 7–10 дней до 3–5.

Сроки доставки Регион Москва (хаб) СПб Урал/Сибирь Дальний Восток Wildberries (FBO) 1–2 дня 2–3 дня 3–5 дней 5–8 дней Ozon (FBO) 1–2 дня 2–3 дня 3–5 дней 5–7 дней Яндекс Маркет 1 день (Express до 2 ч) 2–3 дня 4–6 дней 6–10 дней

Тарифы логистики до покупателя Это сумма, которую селлер отдаёт площадке за каждую успешную доставку. Её размер зависит от объёма товара (литры) и расстояния до покупателя. Ориентиры на 2026 год: Wildberries — 30–150 ₽ за единицу для стандартных габаритов и 150–500 ₽ для крупногабаритного товара. Ozon — 25–130 ₽ за стандарт и до 1 500 ₽ для КГТ. Яндекс Маркет — 35–160 ₽. На всех площадках действует множитель индекса локализации (Ozon) или коэффициент удалённости (WB): отгрузка в Хабаровск с московского склада будет стоить в 2–3 раза дороже, чем с местного.

Возвратная логистика Когда покупатель отказывается от товара, тот возвращается обратно в систему. Wildberries: товар проходит проверку в ПВЗ возвратов (присваивается категория «годен» или «брак») и затем возвращается на полку склада, иногда с переоценкой. Тариф возврата — 33–100 ₽ за единицу. Ozon: возврат идёт на тот же хаб, откуда отгружали; иногда — на специализированный склад возвратов в Подольске. Тариф 35–120 ₽ за единицу. Невыкупы (товар не забрали в ПВЗ) выделены в отдельную статью расходов: возврат и переоформление — 25–80 ₽ за единицу.

Примеры на маркетплейсах Ozon Селлер бытовой химии отгружал весь товар на один склад в Хоругвино — индекс локализации 58%, средний тариф логистики 87 ₽/заказ. После распределения партии по 5 хабам (Хоругвино, Тверь, Казань, Краснодар, Новосибирск) индекс вырос до 89%, тариф снизился до 52 ₽/заказ. Экономия 35 ₽ × 4 000 заказов в месяц = 140 тыс. ₽. Wildberries Заказ из Хабаровска со склада Коледино (Москва): срок доставки 7 дней, тариф логистики 178 ₽. Тот же товар, отгруженный с регионального хаба в Хабаровске: срок 1–2 дня и тариф уже 45 ₽. Селлер планомерно перебрасывает 30% запаса на региональные склады. Яндекс Маркет Селлер техники подключил Яндекс Доставку с экспресс-режимом по Москве (доставка 1–2 часа). Конверсия в покупку выросла с 2,1% до 3,4% — для покупателей дорогой техники скорость доставки оказалась важнее цены.

Ошибки селлеров 1 Держать весь сток на одном московском складе — высокая стоимость доставки в регионы и низкие позиции в поиске для региональных пользователей. 2 Не учитывать стоимость возвратов юнит-экономике — в одежде уровень возвратов может доходить до 40–60%, и тариф съедает всю маржу 3 Игнорировать сезонные перегрузки складов — в ноябре и марте сроки приёмки растягиваются с 2 до 7 дней, и остатки в продаже банально заканчиваются. 4 Считать только тариф «склад → ПВЗ» — забывают про обратную логистику, переупаковку и тариф невыкупов.