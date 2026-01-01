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Логистика

Логистика маркетплейсов

Система складов, хабов и доставки товаров покупателям на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете: от приёмки на FBO до выдачи в ПВЗ или курьерской доставки.

Что такое Логистика маркетплейсов?

Простыми словами

Это «маршрут товара от склада до покупателя». Площадка разворачивает сеть складов в разных регионах, чтобы доставка занимала 1–3 дня вместо недели. Селлер тоже участвует в процессе — решает, на какие именно склады отгружать партии.

Логистика маркетплейсов — это инфраструктура из десятков складов и сотен хабов, которая ежедневно обрабатывает миллионы заказов. Селлер платит за неё косвенно: через тариф логистики до покупателя, индекс локализации и сроки доставки. Чем лучше продавец понимает географию складской сети и принципы маршрутизации, тем дешевле и быстрее в итоге уходят его заказы.

Сети складов площадок

ПлощадкаКол-во складов FBOКол-во ПВЗПокрытие
Wildberries30+ крупных хабов50 000+Россия, СНГ, Восточная Европа
Ozon20+ хабов50 000+Россия, Казахстан, Беларусь
Яндекс Маркет10+ хабов30 000+Россия (фокус на крупных городах)

Ключевые региональные хабы

  • Wildberries: Коледино (Подольск, главный), Электросталь, Подольск, Тула, Казань, Краснодар, Невинномысск, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Санкт-Петербург.
  • Ozon: Хоругвино (Москва, главный), Тверь, Казань, Краснодар, Самара, Новосибирск, Хабаровск.
  • Яндекс Маркет: Софьино (Москва), Подольск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань.

Кросс-докинг и хабовая система

Все крупные площадки работают по принципу хабовой системы: товар лежит в крупных федеральных хабах, а в регионах действуют сортировочные центры (transit hubs), куда заказы приходят партиями ежедневно и оттуда расходятся по ПВЗ. Кросс-докинг — это когда товар не задерживается на промежуточных складах, а сразу перегружается с одной машины на другую. За счёт этого срок доставки в дальние регионы сокращается с 7–10 дней до 3–5.

Сроки доставки

РегионМосква (хаб)СПбУрал/СибирьДальний Восток
Wildberries (FBO)1–2 дня2–3 дня3–5 дней5–8 дней
Ozon (FBO)1–2 дня2–3 дня3–5 дней5–7 дней
Яндекс Маркет1 день (Express до 2 ч)2–3 дня4–6 дней6–10 дней

Тарифы логистики до покупателя

Это сумма, которую селлер отдаёт площадке за каждую успешную доставку. Её размер зависит от объёма товара (литры) и расстояния до покупателя. Ориентиры на 2026 год: Wildberries — 30–150 ₽ за единицу для стандартных габаритов и 150–500 ₽ для крупногабаритного товара. Ozon — 25–130 ₽ за стандарт и до 1 500 ₽ для КГТ. Яндекс Маркет — 35–160 ₽. На всех площадках действует множитель индекса локализации (Ozon) или коэффициент удалённости (WB): отгрузка в Хабаровск с московского склада будет стоить в 2–3 раза дороже, чем с местного.

Возвратная логистика

Когда покупатель отказывается от товара, тот возвращается обратно в систему. Wildberries: товар проходит проверку в ПВЗ возвратов (присваивается категория «годен» или «брак») и затем возвращается на полку склада, иногда с переоценкой. Тариф возврата — 33–100 ₽ за единицу. Ozon: возврат идёт на тот же хаб, откуда отгружали; иногда — на специализированный склад возвратов в Подольске. Тариф 35–120 ₽ за единицу. Невыкупы (товар не забрали в ПВЗ) выделены в отдельную статью расходов: возврат и переоформление — 25–80 ₽ за единицу.

Примеры на маркетплейсах

Ozon

Селлер бытовой химии отгружал весь товар на один склад в Хоругвино — индекс локализации 58%, средний тариф логистики 87 ₽/заказ. После распределения партии по 5 хабам (Хоругвино, Тверь, Казань, Краснодар, Новосибирск) индекс вырос до 89%, тариф снизился до 52 ₽/заказ. Экономия 35 ₽ × 4 000 заказов в месяц = 140 тыс. ₽.

Wildberries

Заказ из Хабаровска со склада Коледино (Москва): срок доставки 7 дней, тариф логистики 178 ₽. Тот же товар, отгруженный с регионального хаба в Хабаровске: срок 1–2 дня и тариф уже 45 ₽. Селлер планомерно перебрасывает 30% запаса на региональные склады.

Яндекс Маркет

Селлер техники подключил Яндекс Доставку с экспресс-режимом по Москве (доставка 1–2 часа). Конверсия в покупку выросла с 2,1% до 3,4% — для покупателей дорогой техники скорость доставки оказалась важнее цены.

Ошибки селлеров

  1. 1Держать весь сток на одном московском складе — высокая стоимость доставки в регионы и низкие позиции в поиске для региональных пользователей.
  2. 2Не учитывать стоимость возвратов в юнит-экономике — в одежде уровень возвратов может доходить до 40–60%, и тариф съедает всю маржу.
  3. 3Игнорировать сезонные перегрузки складов — в ноябре и марте сроки приёмки растягиваются с 2 до 7 дней, и остатки в продаже банально заканчиваются.
  4. 4Считать только тариф «склад → ПВЗ» — забывают про обратную логистику, переупаковку и тариф невыкупов.

Частые вопросы

Сколько складов у Wildberries и Ozon?

У Wildberries — более 30 крупных федеральных хабов и 50 тыс. ПВЗ. У Ozon — около 20 крупных хабов и 50 тыс. ПВЗ. Площадки активно расширяются: только в 2024-2025 годах Ozon открыл новые хабы в Перми, Воронеже, Уфе, а WB — в Тюмени и Минске.

Можно ли отгружать на конкретный региональный склад?

Да, селлер сам выбирает склад при бронировании слота. Доступность зависит от текущей загрузки: в пиковые периоды региональные склады закрывают приёмку на 1-2 недели. Распределение поставок по 3-5 регионам — стандартная практика для магазинов с оборотом от 1 млн ₽/мес.

Чем хабовая система отличается от прямой доставки?

Прямая доставка — товар едет с одного склада прямо до покупателя (например, курьерская служба). Хабовая — товар проходит через несколько сортировочных центров, что позволяет консолидировать заказы и снизить стоимость на единицу. Маркетплейсы используют именно хабовую систему — она дешевле при больших объёмах.

Кто оплачивает возврат товара?

Если возврат по вине селлера (брак, не тот товар) — селлер платит обратную логистику. Если по вине покупателя (не подошёл размер, передумал) — селлер всё равно платит тариф возврата (33-120 ₽), но его «защищает» процент выкупа: магазины с высоким процентом выкупа получают льготные тарифы.

Связанные термины

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.

FBS

Схема работы, при которой товар хранится у селлера; при заказе селлер сам упаковывает и сдаёт посылку в пункт приёма маркетплейса.

Поставка на маркетплейс

Процесс отгрузки партии товара на склад маркетплейса по схеме FBO: от бронирования слота и подготовки коробов до приёмки товара на полку площадки.

Индекс локализации Ozon

Метрика Ozon, показывающая, какая доля заказов селлера обрабатывается с ближайших к покупателю складов. Чем выше индекс — тем дешевле логистика и тем выше позиции карточки в поиске.

Фулфилмент

Комплекс операций по обработке заказа: приёмка, хранение, упаковка, маркировка, отгрузка и обработка возвратов.