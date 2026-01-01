Что такое Логистика маркетплейсов?
Это «маршрут товара от склада до покупателя». Площадка разворачивает сеть складов в разных регионах, чтобы доставка занимала 1–3 дня вместо недели. Селлер тоже участвует в процессе — решает, на какие именно склады отгружать партии.
Логистика маркетплейсов — это инфраструктура из десятков складов и сотен хабов, которая ежедневно обрабатывает миллионы заказов. Селлер платит за неё косвенно: через тариф логистики до покупателя, индекс локализации и сроки доставки. Чем лучше продавец понимает географию складской сети и принципы маршрутизации, тем дешевле и быстрее в итоге уходят его заказы.
Сети складов площадок
|Площадка
|Кол-во складов FBO
|Кол-во ПВЗ
|Покрытие
|Wildberries
|30+ крупных хабов
|50 000+
|Россия, СНГ, Восточная Европа
|Ozon
|20+ хабов
|50 000+
|Россия, Казахстан, Беларусь
|Яндекс Маркет
|10+ хабов
|30 000+
|Россия (фокус на крупных городах)
Ключевые региональные хабы
- Wildberries: Коледино (Подольск, главный), Электросталь, Подольск, Тула, Казань, Краснодар, Невинномысск, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Санкт-Петербург.
- Ozon: Хоругвино (Москва, главный), Тверь, Казань, Краснодар, Самара, Новосибирск, Хабаровск.
- Яндекс Маркет: Софьино (Москва), Подольск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань.
Кросс-докинг и хабовая система
Все крупные площадки работают по принципу хабовой системы: товар лежит в крупных федеральных хабах, а в регионах действуют сортировочные центры (transit hubs), куда заказы приходят партиями ежедневно и оттуда расходятся по ПВЗ. Кросс-докинг — это когда товар не задерживается на промежуточных складах, а сразу перегружается с одной машины на другую. За счёт этого срок доставки в дальние регионы сокращается с 7–10 дней до 3–5.
Сроки доставки
|Регион
|Москва (хаб)
|СПб
|Урал/Сибирь
|Дальний Восток
|Wildberries (FBO)
|1–2 дня
|2–3 дня
|3–5 дней
|5–8 дней
|Ozon (FBO)
|1–2 дня
|2–3 дня
|3–5 дней
|5–7 дней
|Яндекс Маркет
|1 день (Express до 2 ч)
|2–3 дня
|4–6 дней
|6–10 дней
Тарифы логистики до покупателя
Это сумма, которую селлер отдаёт площадке за каждую успешную доставку. Её размер зависит от объёма товара (литры) и расстояния до покупателя. Ориентиры на 2026 год: Wildberries — 30–150 ₽ за единицу для стандартных габаритов и 150–500 ₽ для крупногабаритного товара. Ozon — 25–130 ₽ за стандарт и до 1 500 ₽ для КГТ. Яндекс Маркет — 35–160 ₽. На всех площадках действует множитель индекса локализации (Ozon) или коэффициент удалённости (WB): отгрузка в Хабаровск с московского склада будет стоить в 2–3 раза дороже, чем с местного.
Возвратная логистика
Когда покупатель отказывается от товара, тот возвращается обратно в систему. Wildberries: товар проходит проверку в ПВЗ возвратов (присваивается категория «годен» или «брак») и затем возвращается на полку склада, иногда с переоценкой. Тариф возврата — 33–100 ₽ за единицу. Ozon: возврат идёт на тот же хаб, откуда отгружали; иногда — на специализированный склад возвратов в Подольске. Тариф 35–120 ₽ за единицу. Невыкупы (товар не забрали в ПВЗ) выделены в отдельную статью расходов: возврат и переоформление — 25–80 ₽ за единицу.
Примеры на маркетплейсах
Селлер бытовой химии отгружал весь товар на один склад в Хоругвино — индекс локализации 58%, средний тариф логистики 87 ₽/заказ. После распределения партии по 5 хабам (Хоругвино, Тверь, Казань, Краснодар, Новосибирск) индекс вырос до 89%, тариф снизился до 52 ₽/заказ. Экономия 35 ₽ × 4 000 заказов в месяц = 140 тыс. ₽.
Заказ из Хабаровска со склада Коледино (Москва): срок доставки 7 дней, тариф логистики 178 ₽. Тот же товар, отгруженный с регионального хаба в Хабаровске: срок 1–2 дня и тариф уже 45 ₽. Селлер планомерно перебрасывает 30% запаса на региональные склады.
Селлер техники подключил Яндекс Доставку с экспресс-режимом по Москве (доставка 1–2 часа). Конверсия в покупку выросла с 2,1% до 3,4% — для покупателей дорогой техники скорость доставки оказалась важнее цены.
Ошибки селлеров
- 1Держать весь сток на одном московском складе — высокая стоимость доставки в регионы и низкие позиции в поиске для региональных пользователей.
- 2Не учитывать стоимость возвратов в юнит-экономике — в одежде уровень возвратов может доходить до 40–60%, и тариф съедает всю маржу.
- 3Игнорировать сезонные перегрузки складов — в ноябре и марте сроки приёмки растягиваются с 2 до 7 дней, и остатки в продаже банально заканчиваются.
- 4Считать только тариф «склад → ПВЗ» — забывают про обратную логистику, переупаковку и тариф невыкупов.
Частые вопросы
Сколько складов у Wildberries и Ozon?
У Wildberries — более 30 крупных федеральных хабов и 50 тыс. ПВЗ. У Ozon — около 20 крупных хабов и 50 тыс. ПВЗ. Площадки активно расширяются: только в 2024-2025 годах Ozon открыл новые хабы в Перми, Воронеже, Уфе, а WB — в Тюмени и Минске.
Можно ли отгружать на конкретный региональный склад?
Да, селлер сам выбирает склад при бронировании слота. Доступность зависит от текущей загрузки: в пиковые периоды региональные склады закрывают приёмку на 1-2 недели. Распределение поставок по 3-5 регионам — стандартная практика для магазинов с оборотом от 1 млн ₽/мес.
Чем хабовая система отличается от прямой доставки?
Прямая доставка — товар едет с одного склада прямо до покупателя (например, курьерская служба). Хабовая — товар проходит через несколько сортировочных центров, что позволяет консолидировать заказы и снизить стоимость на единицу. Маркетплейсы используют именно хабовую систему — она дешевле при больших объёмах.
Кто оплачивает возврат товара?
Если возврат по вине селлера (брак, не тот товар) — селлер платит обратную логистику. Если по вине покупателя (не подошёл размер, передумал) — селлер всё равно платит тариф возврата (33-120 ₽), но его «защищает» процент выкупа: магазины с высоким процентом выкупа получают льготные тарифы.