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Логистика

КГТ Ozon

Категория крупногабаритных товаров на Ozon — позиции, у которых хотя бы одна сторона упаковки от 120 см, вес от 25 кг или большой объёмный вес. Тарифы хранения и доставки для КГТ кратно выше обычных.

Что такое КГТ Ozon?

Простыми словами

Если товар крупный или тяжёлый — Ozon относит его к КГТ. Хранить и возить такой товар дороже, складов под него меньше, и не каждый ПВЗ его выдаст. Поэтому всё, что больше микроволновки, нужно считать отдельно — обычная экономика для таких позиций не работает.

КГТ (крупногабаритный товар) — отдельная категория товаров на Ozon, к которой применяются повышенные тарифы на хранение, магистральную логистику и доставку. Площадка автоматически проставляет статус КГТ при превышении лимитов по габаритам или весу. Это сразу влияет на три параметра: какие склады принимают товар, каким способом он может быть доставлен покупателю и как в итоге складывается юнит-экономика селлера.

Когда товар становится КГТ

Ozon присваивает статус КГТ автоматически на основании характеристик из карточки товара. Достаточно выполнения любого из четырёх условий:

  • Любая сторона ≥ 120 см — длина, ширина или высота упаковки.
  • Вес ≥ 25 кг — фактический вес единицы товара.
  • Сумма трёх измерений > 200 см — для товаров неправильной формы.
  • Высокий объёмный вес — рассчитывается по формуле (Д × Ш × В) / 5 000 в кг; если объёмный вес выше фактического и превышает 25 кг, тариф считается по нему.

Проверить статус позиции можно в разделе «Товары → Список товаров» — у КГТ-карточек отображается соответствующая метка.

Тарифы: КГТ vs обычный товар

УслугаОбычный товарКГТ
Хранение на FBO (₽/литр/день)0,15–0,400,40–1,20
Магистральная логистика (₽/заказ)40–90250–900
Последняя миля (₽/заказ)30–70200–650
Возврат от покупателя (₽/единица)30–60250–700
Минимальная комиссия за обработку20–40 ₽от 100 ₽

Цифры ориентировочные — точный тариф зависит от категории, объёма и веса. Полная сетка доступна в личном кабинете «Аналитика → Тарифы».

Какие склады принимают КГТ

В отличие от обычных товаров, КГТ на FBO принимают не все склады. Основные узлы: Хоругвино (Москва), Тверь, Казань, Новосемейкино (Самара), Пушкино и частично Екатеринбург. Доступность нужно сверять непосредственно в момент создания поставки — список меняется в зависимости от загрузки конкретного хаба.

Как покупатель получает КГТ

Доставка возможна только в ПВЗ, где есть зона приёма крупногабарита, либо курьером до квартиры (часто за дополнительную плату). Часть пунктов выдачи физически не принимает товары длиннее 80 см или тяжелее 30 кг — Ozon автоматически скрывает такие точки на карте при оформлении заказа.

Альтернативы для крупногабарита

  • FBS — товар хранится у селлера, отгружается на склад уже после поступления заказа. Хороший вариант для редких продаж дорогого КГТ.
  • DBS — селлер сам везёт товар покупателю своим транспортом. Часто это единственный рабочий вариант для мебели, сейфов и тренажёров.
  • Разделить товар на меньшие модули — если это допустимо по конструкции (например, разборная мебель в двух коробках вместо одной).

Как считать экономику КГТ

Из-за повышенных тарифов юнит-экономика КГТ-товара принципиально отличается от обычной. До заведения карточки имеет смысл просчитать формулу: цена − комиссия Ozon (15–22%) − магистральная логистика − последняя миля − хранение за оборачиваемость − эквайринг − стоимость возврата × процент возврата. Если итоговая маржинальность ниже 15%, продавать такой товар на FBO опасно: один волновой возврат съест прибыль за целый месяц.

Чем отличается от других терминов

vs Обычный товар на Ozon

Обычные товары (упаковка до 120 см и вес до 25 кг) идут по базовым тарифам, им доступны все склады и любые ПВЗ. КГТ ограничен в выборе складов, обходится дороже в хранении и логистике, а доставка возможна не во все точки сети.

vs КГТ на Wildberries

У WB своя сетка — там тоже существует категория сверхгабарита (СВГ), но границы и тарифы отличаются. WB чаще берёт фиксированную плату за единицу СВГ, Ozon — за объёмный вес. Селлеру, который держит одну и ту же позицию сразу на двух площадках, экономику нужно считать раздельно.

Ошибки селлеров

  1. 1Округлять габариты в карточке в меньшую сторону, чтобы избежать КГТ — Ozon перепроверяет размеры при приёмке и доначисляет тариф плюс штраф.
  2. 2Везти КГТ на FBO с оборачиваемостью больше 60 дней — хранение съест всю маржу за 2–3 месяца.
  3. 3Не закладывать в расчёт стоимость возврата — для КГТ обратная логистика сопоставима с прямой, и при возврате 15% маржинальность падает вдвое.
  4. 4Игнорировать ограничения ПВЗ — если карточка не показывается в части городов, продажи проседают, а селлер думает, что «реклама не работает».

Частые вопросы

Можно ли отказаться от статуса КГТ, если товар на границе?

Нет. Ozon присваивает статус автоматически по габаритам и весу из карточки. Если реальные размеры меньше указанных — нужно скорректировать карточку и сделать перепоставку. Самостоятельно «снять» КГТ нельзя.

Куда выгоднее продавать КГТ — на FBO или FBS?

FBS почти всегда выгоднее, если у селлера есть свой склад и оборачиваемость ниже 30 дней. На FBS не платится ежедневное хранение, и магистраль до склада Ozon не списывается. На FBO КГТ оправдан только при стабильно высоких продажах (от 50 заказов в неделю на SKU).

Как узнать конкретный тариф для своего товара?

В личном кабинете Ozon: «Аналитика → Финансы → Калькулятор тарифов». Вбиваете категорию, габариты и вес — система показывает все списания, включая последнюю милю до конкретного региона. Расчёт стоит делать ДО заведения карточки.

Связанные термины

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.

FBS

Схема работы, при которой товар хранится у селлера; при заказе селлер сам упаковывает и сдаёт посылку в пункт приёма маркетплейса.

DBS

DBS (Delivery by Seller) — модель работы с маркетплейсом, при которой селлер сам хранит товар и сам везёт его покупателю силами своей курьерской службы. Маркетплейс выступает только витриной и принимает оплату.

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.

Маржинальность товара

Доля прибыли в цене товара, выраженная в процентах. Показывает, сколько селлер зарабатывает с каждого рубля выручки до учёта операционных расходов.

Логистика маркетплейсов

Система складов, хабов и доставки товаров покупателям на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете: от приёмки на FBO до выдачи в ПВЗ или курьерской доставки.