Что такое КГТ Ozon?
Если товар крупный или тяжёлый — Ozon относит его к КГТ. Хранить и возить такой товар дороже, складов под него меньше, и не каждый ПВЗ его выдаст. Поэтому всё, что больше микроволновки, нужно считать отдельно — обычная экономика для таких позиций не работает.
КГТ (крупногабаритный товар) — отдельная категория товаров на Ozon, к которой применяются повышенные тарифы на хранение, магистральную логистику и доставку. Площадка автоматически проставляет статус КГТ при превышении лимитов по габаритам или весу. Это сразу влияет на три параметра: какие склады принимают товар, каким способом он может быть доставлен покупателю и как в итоге складывается юнит-экономика селлера.
Когда товар становится КГТ
Ozon присваивает статус КГТ автоматически на основании характеристик из карточки товара. Достаточно выполнения любого из четырёх условий:
- Любая сторона ≥ 120 см — длина, ширина или высота упаковки.
- Вес ≥ 25 кг — фактический вес единицы товара.
- Сумма трёх измерений > 200 см — для товаров неправильной формы.
- Высокий объёмный вес — рассчитывается по формуле (Д × Ш × В) / 5 000 в кг; если объёмный вес выше фактического и превышает 25 кг, тариф считается по нему.
Проверить статус позиции можно в разделе «Товары → Список товаров» — у КГТ-карточек отображается соответствующая метка.
Тарифы: КГТ vs обычный товар
|Услуга
|Обычный товар
|КГТ
|Хранение на FBO (₽/литр/день)
|0,15–0,40
|0,40–1,20
|Магистральная логистика (₽/заказ)
|40–90
|250–900
|Последняя миля (₽/заказ)
|30–70
|200–650
|Возврат от покупателя (₽/единица)
|30–60
|250–700
|Минимальная комиссия за обработку
|20–40 ₽
|от 100 ₽
Цифры ориентировочные — точный тариф зависит от категории, объёма и веса. Полная сетка доступна в личном кабинете «Аналитика → Тарифы».
Какие склады принимают КГТ
В отличие от обычных товаров, КГТ на FBO принимают не все склады. Основные узлы: Хоругвино (Москва), Тверь, Казань, Новосемейкино (Самара), Пушкино и частично Екатеринбург. Доступность нужно сверять непосредственно в момент создания поставки — список меняется в зависимости от загрузки конкретного хаба.
Как покупатель получает КГТ
Доставка возможна только в ПВЗ, где есть зона приёма крупногабарита, либо курьером до квартиры (часто за дополнительную плату). Часть пунктов выдачи физически не принимает товары длиннее 80 см или тяжелее 30 кг — Ozon автоматически скрывает такие точки на карте при оформлении заказа.
Альтернативы для крупногабарита
- FBS — товар хранится у селлера, отгружается на склад уже после поступления заказа. Хороший вариант для редких продаж дорогого КГТ.
- DBS — селлер сам везёт товар покупателю своим транспортом. Часто это единственный рабочий вариант для мебели, сейфов и тренажёров.
- Разделить товар на меньшие модули — если это допустимо по конструкции (например, разборная мебель в двух коробках вместо одной).
Как считать экономику КГТ
Из-за повышенных тарифов юнит-экономика КГТ-товара принципиально отличается от обычной. До заведения карточки имеет смысл просчитать формулу: цена − комиссия Ozon (15–22%) − магистральная логистика − последняя миля − хранение за оборачиваемость − эквайринг − стоимость возврата × процент возврата. Если итоговая маржинальность ниже 15%, продавать такой товар на FBO опасно: один волновой возврат съест прибыль за целый месяц.
Чем отличается от других терминов
Обычные товары (упаковка до 120 см и вес до 25 кг) идут по базовым тарифам, им доступны все склады и любые ПВЗ. КГТ ограничен в выборе складов, обходится дороже в хранении и логистике, а доставка возможна не во все точки сети.
У WB своя сетка — там тоже существует категория сверхгабарита (СВГ), но границы и тарифы отличаются. WB чаще берёт фиксированную плату за единицу СВГ, Ozon — за объёмный вес. Селлеру, который держит одну и ту же позицию сразу на двух площадках, экономику нужно считать раздельно.
Ошибки селлеров
- 1Округлять габариты в карточке в меньшую сторону, чтобы избежать КГТ — Ozon перепроверяет размеры при приёмке и доначисляет тариф плюс штраф.
- 2Везти КГТ на FBO с оборачиваемостью больше 60 дней — хранение съест всю маржу за 2–3 месяца.
- 3Не закладывать в расчёт стоимость возврата — для КГТ обратная логистика сопоставима с прямой, и при возврате 15% маржинальность падает вдвое.
- 4Игнорировать ограничения ПВЗ — если карточка не показывается в части городов, продажи проседают, а селлер думает, что «реклама не работает».
Частые вопросы
Можно ли отказаться от статуса КГТ, если товар на границе?
Нет. Ozon присваивает статус автоматически по габаритам и весу из карточки. Если реальные размеры меньше указанных — нужно скорректировать карточку и сделать перепоставку. Самостоятельно «снять» КГТ нельзя.
Куда выгоднее продавать КГТ — на FBO или FBS?
FBS почти всегда выгоднее, если у селлера есть свой склад и оборачиваемость ниже 30 дней. На FBS не платится ежедневное хранение, и магистраль до склада Ozon не списывается. На FBO КГТ оправдан только при стабильно высоких продажах (от 50 заказов в неделю на SKU).
Как узнать конкретный тариф для своего товара?
В личном кабинете Ozon: «Аналитика → Финансы → Калькулятор тарифов». Вбиваете категорию, габариты и вес — система показывает все списания, включая последнюю милю до конкретного региона. Расчёт стоит делать ДО заведения карточки.