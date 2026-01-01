Что такое КГТ Ozon?

Простыми словами Если товар крупный или тяжёлый — Ozon относит его к КГТ. Хранить и возить такой товар дороже, складов под него меньше, и не каждый ПВЗ его выдаст. Поэтому всё, что больше микроволновки, нужно считать отдельно — обычная экономика для таких позиций не работает.

КГТ (крупногабаритный товар) — отдельная категория товаров на Ozon, к которой применяются повышенные тарифы на хранение, магистральную логистику и доставку. Площадка автоматически проставляет статус КГТ при превышении лимитов по габаритам или весу. Это сразу влияет на три параметра: какие склады принимают товар, каким способом он может быть доставлен покупателю и как в итоге складывается юнит-экономика селлера.

Когда товар становится КГТ Ozon присваивает статус КГТ автоматически на основании характеристик из карточки товара. Достаточно выполнения любого из четырёх условий: Любая сторона ≥ 120 см — длина, ширина или высота упаковки.

— длина, ширина или высота упаковки. Вес ≥ 25 кг — фактический вес единицы товара.

— фактический вес единицы товара. Сумма трёх измерений > 200 см — для товаров неправильной формы.

— для товаров неправильной формы. Высокий объёмный вес — рассчитывается по формуле (Д × Ш × В) / 5 000 в кг; если объёмный вес выше фактического и превышает 25 кг, тариф считается по нему. Проверить статус позиции можно в разделе «Товары → Список товаров» — у КГТ-карточек отображается соответствующая метка.

Тарифы: КГТ vs обычный товар Услуга Обычный товар КГТ Хранение на FBO (₽/литр/день) 0,15–0,40 0,40–1,20 Магистральная логистика (₽/заказ) 40–90 250–900 Последняя миля (₽/заказ) 30–70 200–650 Возврат от покупателя (₽/единица) 30–60 250–700 Минимальная комиссия за обработку 20–40 ₽ от 100 ₽ Цифры ориентировочные — точный тариф зависит от категории, объёма и веса. Полная сетка доступна в личном кабинете «Аналитика → Тарифы».

Какие склады принимают КГТ В отличие от обычных товаров, КГТ на FBO принимают не все склады. Основные узлы: Хоругвино (Москва), Тверь, Казань, Новосемейкино (Самара), Пушкино и частично Екатеринбург. Доступность нужно сверять непосредственно в момент создания поставки — список меняется в зависимости от загрузки конкретного хаба.

Как покупатель получает КГТ Доставка возможна только в ПВЗ, где есть зона приёма крупногабарита, либо курьером до квартиры (часто за дополнительную плату). Часть пунктов выдачи физически не принимает товары длиннее 80 см или тяжелее 30 кг — Ozon автоматически скрывает такие точки на карте при оформлении заказа.

Альтернативы для крупногабарита FBS — товар хранится у селлера, отгружается на склад уже после поступления заказа. Хороший вариант для редких продаж дорогого КГТ.

— товар хранится у селлера, отгружается на склад уже после поступления заказа. Хороший вариант для редких продаж дорогого КГТ. DBS — селлер сам везёт товар покупателю своим транспортом. Часто это единственный рабочий вариант для мебели, сейфов и тренажёров.

— селлер сам везёт товар покупателю своим транспортом. Часто это единственный рабочий вариант для мебели, сейфов и тренажёров. Разделить товар на меньшие модули — если это допустимо по конструкции (например, разборная мебель в двух коробках вместо одной).

Как считать экономику КГТ Из-за повышенных тарифов юнит-экономика КГТ-товара принципиально отличается от обычной. До заведения карточки имеет смысл просчитать формулу: цена − комиссия Ozon (15–22%) − магистральная логистика − последняя миля − хранение за оборачиваемость − эквайринг − стоимость возврата × процент возврата. Если итоговая маржинальность ниже 15%, продавать такой товар на FBO опасно: один волновой возврат съест прибыль за целый месяц.

Чем отличается от других терминов vs Обычный товар на Ozon Обычные товары (упаковка до 120 см и вес до 25 кг) идут по базовым тарифам, им доступны все склады и любые ПВЗ. КГТ ограничен в выборе складов, обходится дороже в хранении и логистике, а доставка возможна не во все точки сети. vs КГТ на Wildberries У WB своя сетка — там тоже существует категория сверхгабарита (СВГ), но границы и тарифы отличаются. WB чаще берёт фиксированную плату за единицу СВГ, Ozon — за объёмный вес. Селлеру, который держит одну и ту же позицию сразу на двух площадках, экономику нужно считать раздельно.

Ошибки селлеров 1 Округлять габариты в карточке в меньшую сторону, чтобы избежать КГТ — Ozon перепроверяет размеры при приёмке и доначисляет тариф плюс штраф. 2 Везти КГТ на FBO оборачиваемостью больше 60 дней — хранение съест всю маржу за 2–3 месяца. 3 Не закладывать в расчёт стоимость возврата — для КГТ обратная логистика сопоставима с прямой, и при возврате 15% маржинальность падает вдвое. 4 Игнорировать ограничения ПВЗ — если карточка не показывается в части городов, продажи проседают, а селлер думает, что «реклама не работает».