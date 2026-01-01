Что такое DBS?
DBS — это по сути классический интернет-магазин, только витрину держит не селлер, а Wildberries или Яндекс Маркет. Поступил заказ — собственный курьер забирает товар со склада продавца и сам везёт покупателю. Маркетплейс зарабатывает комиссию за то, что свёл стороны и провёл платёж.
DBS (Delivery by Seller) — третья базовая схема работы с маркетплейсом наряду с FBO и FBS. Здесь селлер замыкает на себе всю логистическую цепочку: хранит, упаковывает и доставляет товар конечному покупателю — своими силами или через сторонних перевозчиков. На стороне площадки остаются только три задачи: показывать карточку, обрабатывать оплату и приводить клиента.
Как работает DBS
Сделка по DBS идёт по простой цепочке: покупатель находит товар в карточке товара маркетплейса → нажимает «Купить» → площадка передаёт заказ селлеру через личный кабинет или API → селлер собирает заказ на своём складе → курьер селлера или подключённый перевозчик едет к покупателю → клиент получает посылку, селлер отмечает доставку в системе → маркетплейс выплачивает деньги за вычетом комиссии. Сама комиссия по DBS обычно ниже, чем по FBO или FBS, потому что площадка не несёт логистических затрат.
Где доступна модель DBS
По состоянию на 2026 год DBS поддерживают следующие площадки:
- Wildberries — схема называется «WB DBS», подключается под крупногабаритные товары, мебель и бытовую технику.
- Яндекс Маркет — фигурирует как «DBS» или «Доставка продавцом». Самая зрелая реализация: подключение через личный кабинет, поддержка собственных курьеров и интеграции с партнёрскими службами.
- Ozon — формально есть схема «realFBS» (real FBS) с доставкой силами селлера, но по сути она ближе к гибриду FBS + DBS. Полноценная DBS на Ozon представлена ограниченно.
Когда выбирать DBS
DBS будет уместен в следующих случаях:
- Крупногабаритный товар — мебель, тренажёры, стройматериалы, ванны. Логистика по FBO или FBS в таких категориях обходится в 2 000–15 000 ₽ за единицу, и экономика просто не сходится.
- Сложная сборка или установка — кухни на заказ, окна, бытовая техника с подключением. Стандартный курьер маркетплейса с такой задачей не справится — нужен специализированный монтажник.
- Ювелирка и дорогая электроника — позиции, где требуется личная передача товара под подпись и проверка документов получателя.
- Скоропортящиеся товары — цветы, торты, готовые блюда. Доставка нужна в окне от часа до суток, и обычный склад маркетплейса для такого темпа не предназначен.
- Готовая собственная логистика — у селлера уже есть курьеры, склад и маршрутизация. Платить площадке за то, что и так работает, — просто терять маржу.
Плюсы DBS
- Полный контроль над качеством упаковки, скоростью и уровнем сервиса доставки.
- Возможность работать с крупногабаритом, который физически не пролезает в логистическую сеть маркетплейса.
- Пониженная комиссия — обычно на 3–7% ниже, чем по FBO.
- Прямой контакт с клиентом: можно положить визитку, пробник или сделать брендированную «вау-распаковку».
- Не нужно оплачивать хранение на чужом складе.
Минусы DBS
- Жёсткие требования к скорости. На Яндекс Маркете для DBS-витрины срок доставки — 1–3 дня; опоздание приводит к штрафу или блокировке.
- Нужен собственный склад и курьерская служба либо договор с перевозчиком (СДЭК, Boxberry, Ozon Логистика).
- Все риски в дороге — повреждение, утеря, опоздание — несёт сам селлер.
- Маркетплейс почти не продвигает DBS-карточки в выдаче, и они нередко уступают FBO-аналогам по позициям.
- Возвраты замыкаются на селлере: покупатель оформляет возврат, а товар забирает сам продавец.
Сравнение DBS, FBO и FBS
|Параметр
|FBO
|FBS
|DBS
|Где хранится товар
|Склад маркетплейса
|Склад селлера
|Склад селлера
|Кто упаковывает
|Маркетплейс
|Селлер
|Селлер
|Кто доставляет
|Маркетплейс
|Маркетплейс (ПВЗ)
|Селлер
|Комиссия
|Базовая
|На 1–3% ниже
|На 3–7% ниже
|Подходит для
|Ходовой ширпотреб
|Средние товары, нерегулярный спрос
|Крупногабарит, скоропорт, ювелирка
Примеры на маркетплейсах
Мебельная фабрика «Софа.ру» работает по DBS: диваны хранятся на собственном складе в Подольске. После заказа с Я.Маркета через два дня водитель фабрики везёт диван по адресу покупателя в Москве, заносит в квартиру, фиксирует доставку фото в приложении Я.Маркет «Партнёр». Комиссия в такой схеме — около 3–5% против 12–15% на FBS.
Селлер бытовой техники подключил WB DBS под холодильники. Заказ из Санкт-Петербурга он передаёт собственному перевозчику ПЭК, тот доставляет холодильник до квартиры за 4–7 дней с подъёмом на этаж. Если бы тот же товар шёл по логистике WB, доставка обошлась бы в 3 500–6 000 ₽ за единицу.
Чем отличается от других терминов
FBO — товар лежит на складе маркетплейса, и площадка делает всё. DBS — товар у селлера, и селлер же делает всё, кроме приёма заказа и оплаты. Это две противоположные крайности по объёму делегирования.
На FBS селлер хранит и упаковывает товар, но довоз до покупателя берёт на себя маркетплейс через свою сеть ПВЗ и курьеров. На DBS селлер ещё и доставляет: FBS обходится без собственного курьера, DBS без него невозможен.
Ошибки селлеров
- 1Запускать DBS без выстроенной логистики. Любое нарушение SLA по срокам приводит к блокировке карточки и снижению рейтинга всего магазина.
- 2Не считать стоимость своей доставки. Собственная курьерская служба легко может оказаться дороже комиссии маркетплейса за FBO — и DBS перестаёт быть выгодным.
- 3Игнорировать постдоставочные обязательства. Яндекс Маркет требует загружать акт доставки и фотоподтверждение, и без них выплата от площадки просто не приходит.
- 4Подключать DBS под мелкий ходовой товар. Алгоритмы маркетплейса понизят такую карточку в выдаче, и продажи не пойдут.
Частые вопросы
DBS дешевле или дороже FBO?
Зависит от категории. Для крупногабарита (мебель, бытовая техника от 30 кг) DBS почти всегда выгоднее на 30-60% — логистика своей машиной дешевле тарифов маркетплейса. Для мелочи до 1 кг FBO почти всегда выгоднее за счёт массовой логистики площадки.
Можно ли совмещать DBS с FBO и FBS?
Да, можно. Многие селлеры держат ходовой товар по FBO, средний — по FBS, а крупногабарит и эксклюзив — по DBS. Это нормальная практика. На Wildberries и Я.Маркете схемы настраиваются на уровне отдельной карточки или склада.
Что делать, если покупатель отказался от заказа при доставке курьером?
На Я.Маркете и WB при работе по DBS селлер сам несёт расходы на повторную логистику и возврат на склад. В личном кабинете нужно зафиксировать отказ через акт. Деньги покупателю площадка возвращает автоматически. Чтобы снизить отказы, рекомендуется звонить за 1-2 часа до доставки и подтверждать готовность.