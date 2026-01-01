DBS — это по сути классический интернет-магазин, только витрину держит не селлер, а Wildberries или Яндекс Маркет. Поступил заказ — собственный курьер забирает товар со склада продавца и сам везёт покупателю. Маркетплейс зарабатывает комиссию за то, что свёл стороны и провёл платёж.

DBS (Delivery by Seller) — третья базовая схема работы с маркетплейсом наряду с FBO и FBS . Здесь селлер замыкает на себе всю логистическую цепочку: хранит, упаковывает и доставляет товар конечному покупателю — своими силами или через сторонних перевозчиков. На стороне площадки остаются только три задачи: показывать карточку, обрабатывать оплату и приводить клиента.

Как работает DBS

Сделка по DBS идёт по простой цепочке: покупатель находит товар в карточке товара маркетплейса → нажимает «Купить» → площадка передаёт заказ селлеру через личный кабинет или API → селлер собирает заказ на своём складе → курьер селлера или подключённый перевозчик едет к покупателю → клиент получает посылку, селлер отмечает доставку в системе → маркетплейс выплачивает деньги за вычетом комиссии. Сама комиссия по DBS обычно ниже, чем по FBO или FBS, потому что площадка не несёт логистических затрат.