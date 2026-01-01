По сути это «загрузка склада» маркетплейса со стороны селлера. Продавец бронирует время в личном кабинете, готовит партию по правилам площадки (упаковка, маркировка), привозит её сам или через перевозчика — склад принимает товар и раскладывает по полкам. Только после этого товар становится доступным к покупке.

Поставка на маркетплейс — это передача партии товара от селлера на склад площадки, после чего товар становится доступным к продаже по схеме FBO . От качества подготовки поставки напрямую зависит, попадёт ли товар на полку без штрафов и задержек и сколько времени уйдёт на приёмку (диапазон — от нескольких часов до 5–7 дней).

Прямая поставка vs через перевозчика

Прямая поставка — селлер сам везёт партию на склад, обычно на собственной или арендованной газели. Подходит для Москвы и области (склады Коледино, Электросталь, Хоругвино, Тверь). В пересчёте на единицу обходится дешевле, но забирает день у владельца.

Через перевозчика — селлер сдаёт груз в транспортную компанию (Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Главдоставка), которая консолидирует партии и довозит до склада. Это обязательный вариант для региональных складов и партнёров из других городов: дороже, но экономит время и удобен для повторяющихся отгрузок.