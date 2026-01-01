Что такое Поставка на маркетплейс?
По сути это «загрузка склада» маркетплейса со стороны селлера. Продавец бронирует время в личном кабинете, готовит партию по правилам площадки (упаковка, маркировка), привозит её сам или через перевозчика — склад принимает товар и раскладывает по полкам. Только после этого товар становится доступным к покупке.
Поставка на маркетплейс — это передача партии товара от селлера на склад площадки, после чего товар становится доступным к продаже по схеме FBO. От качества подготовки поставки напрямую зависит, попадёт ли товар на полку без штрафов и задержек и сколько времени уйдёт на приёмку (диапазон — от нескольких часов до 5–7 дней).
Этапы поставки на FBO
- Бронирование слота — селлер выбирает склад, дату и тип поставки в личном кабинете. На WB и Ozon свободные слоты разбираются за 1–7 дней вперёд, а в пик сезона — уже за 2–3 недели.
- Подготовка партии — наклейка штрихкодов, упаковка единиц по требованиям категории, маркировка коробов и палет.
- Создание УПД и сопроводительных документов — для юрлиц и ИП на ОСНО формируется универсальный передаточный документ через ЭДО, для самозанятых достаточно упрощённой накладной.
- Доставка на склад — селлер привозит сам, нанимает перевозчика или пользуется службой маркетплейса (WB Доставка, Ozon Логистика).
- Приёмка — склад пересчитывает позиции, сверяет штрихкоды с УПД, фотографирует партию. Товар выходит на полку через 1–7 дней после физической приёмки.
Типы поставок
|Тип
|Что это
|Когда выбирать
|Тариф приёмки
|Короб
|Стандартная картонная коробка с разнотипным товаром
|Партии до 200–300 единиц, разный ассортимент
|0–25 ₽/единица
|Монопаллета
|Палета с одним SKU
|Большие партии одного товара (от 500 шт.)
|1 500–3 000 ₽/палета
|Микс-паллета
|Палета с несколькими SKU
|Партии 300–1 000 единиц с 5–15 SKU
|2 000–4 000 ₽/палета
|Сборная (3PL)
|Через перевозчика, селлер не везёт сам
|Региональные склады (Краснодар, Новосибирск, Хабаровск)
|+30–80 ₽/кг к стандартному
Прямая поставка vs через перевозчика
Прямая поставка — селлер сам везёт партию на склад, обычно на собственной или арендованной газели. Подходит для Москвы и области (склады Коледино, Электросталь, Хоругвино, Тверь). В пересчёте на единицу обходится дешевле, но забирает день у владельца.
Через перевозчика — селлер сдаёт груз в транспортную компанию (Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Главдоставка), которая консолидирует партии и довозит до склада. Это обязательный вариант для региональных складов и партнёров из других городов: дороже, но экономит время и удобен для повторяющихся отгрузок.
Ошибки приёмки и штрафы
Чаще всего в приёмке отказывают из-за нескольких типовых проблем: несоответствие штрихкодов на товаре и в УПД (на WB — штраф 1 500 ₽ за короб, на Ozon — переплата за обратную логистику), повреждённая упаковка (товар отправляется обратно за счёт селлера), превышение габаритов короба или паллеты, опоздание на слот (штраф 1 000–5 000 ₽ или полная потеря слота). Если в партии больше 5% брака от общего количества, склад вправе отказать в приёмке всей поставки целиком.
Как избежать штрафов
Базовый чек-лист сводится к пяти пунктам: 1) сверять штрихкоды до момента загрузки в машину, разводить SKU разных групп по разным коробам с понятной маркировкой типа «Короб 1 — футболки M/L»; 2) приезжать на склад за 30–60 минут до начала слота; 3) фотографировать каждый короб перед отгрузкой — фото пригодится при споре с приёмкой; 4) использовать тестовые мини-поставки по 5–10 единиц для проверки новых SKU перед большой партией; 5) для Ozon — учитывать индекс локализации и не сливать весь объём на один московский склад.
Примеры на маркетплейсах
Селлер забронировал слот на склад Коледино, подготовил 12 коробов по 80 единиц футболок. Распечатал штрихкоды WB на каждую единицу, наклеил этикетки на короба, сформировал УПД через Контур.Диадок. Привёз сам на газели, приёмка заняла 4 часа, товар вышел в продажу уже на следующий день.
Селлер косметики делает регулярную поставку 1 500 единиц сразу на 4 склада: 600 шт. на Хоругвино, 400 на Тверь, 300 на Краснодар, 200 на Новосибирск. Везёт всё перевозчик КИТ, общая стоимость доставки — 28 тыс. ₽. После такого распределения индекс локализации вырос с 62% до 87%, а тариф логистики до покупателя упал на 18%.
Селлер опоздал на слот на 2 часа из-за пробок — приёмка отказала, поставка перенесена на следующий день, штраф 2 500 ₽. Газель пришлось разгружать на платный склад временного хранения, ещё 4 500 ₽. Главный урок: в пиковые дни (распродажи) выезжать нужно с запасом 2+ часа.
Ошибки селлеров
- 1Откладывать бронирование слота «на потом» — в пиковые периоды (ноябрь, март) свободных мест нет на 2–3 недели вперёд.
- 2Игнорировать локализацию Ozon — отгрузка всей партии на один Хоругвино опускает позиции в регионах и удорожает доставку до покупателя.
- 3Не печатать штрихкоды заранее — на сборке партии в день поставки нет времени на исправления, слот теряется.
- 4Делать одну гигантскую поставку «на полгода» — растёт хранение, падает оборачиваемость, склад поднимает тариф.
Частые вопросы
Сколько времени занимает приёмка после физической доставки?
На Wildberries — обычно 1-3 дня, в пиковые периоды (распродажи, ноябрь) — до 7 дней. На Ozon — 1-2 дня для стандартных коробов, до 5 дней для палет. После приёмки товар появляется в продаже в течение 24 часов.
Можно ли отменить уже забронированный слот?
Да, в личном кабинете за 24 часа до слота — без штрафа. За меньшее время или неявка — штраф 1000-5000 ₽ в зависимости от площадки и типа поставки. Регулярные неявки приводят к ограничению количества доступных слотов для селлера.
Нужна ли касса при поставке на FBO?
Нет, касса нужна только при работе с конечным покупателем (схема DBS). При поставке на FBO селлер передаёт товар маркетплейсу по УПД, оплату от покупателей принимает площадка и сама пробивает чеки.
Как часто можно делать поставки?
Ограничений по частоте нет, можно поставлять хоть ежедневно, если есть свободные слоты. Реальная частота — 1-4 раза в месяц на склад в зависимости от оборачиваемости товара. Регулярные мелкие поставки выгоднее одной большой по экономике хранения.