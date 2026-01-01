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Экономика

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.

Что такое юнит-экономика

Простыми словами

Юнит-экономика — методика оценки прибыльности бизнеса на уровне одной проданной единицы товара. Пока юнит-экономика не сходится, рост оборота только увеличивает убыток. На маркетплейсах она особенно важна из-за множества скрытых затрат: комиссия, логистика, хранение, реклама и штрафы суммарно легко съедают 50–60% от цены продажи.

Прибыль с единицы
Прибыль = Цена − Себестоимость − Комиссия − Логистика − Хранение − Реклама − Налог

Что входит в юнит-экономику селлера

  • Себестоимость — закупка у поставщика плюс упаковка и доставка партии до склада маркетплейса.
  • Комиссия маркетплейса — 5–25% от цены продажи в зависимости от категории и схемы работы.
  • Логистика до покупателя — 30–150 ₽ за заказ, зависит от габаритов и удалённости склада.
  • Хранение на FBO — 0,5–3 ₽ за единицу в день, умножается на средний срок хранения.
  • Реклама — все затраты на продвижение, делённые на число продаж за период.
  • Возвраты — процент возвратов × стоимость возвратной логистики. Особенно болезненно для одежды.
  • НалогУСН 6% от выручки или 15% от прибыли.
  • Эквайринг — 1–2%, обычно уже включён в комиссию маркетплейса.

Шаблон расчёта юнит-экономики

СтатьяСумма (₽)% от цены
Цена продажи1500100%
Себестоимость (закупка + упаковка)−45030%
Комиссия маркетплейса (20%)−30020%
Логистика (FBO)−805,3%
Хранение (45 дней × 1 ₽)−453%
Реклама (ДРР 8%)−1208%
Возвраты (15% × 80 ₽)−120,8%
Налог УСН 6%−906%
Чистая прибыль40326,9%

Точка безубыточности

BEP (Break-Even Point) — минимальная цена, при которой прибыль равна нулю. Из примера выше: себестоимость + комиссия + логистика + реклама в сумме около 950 ₽. При цене 950 ₽ каждая продажа покрывает только прямые расходы. Зная BEP, проще принимать решения по акциям: если площадка предлагает скидку 30%, а до точки безубыточности всего 20% — участвовать нельзя, кампания загонит товар в минус.

Когда юнит-экономика «не сходится»

  • Чистая прибыль с единицы отрицательная или менее 5% — запаса прочности нет, любой рост тарифов уводит модель в минус.
  • Реклама съедает больше 15–20% выручки — высокий ДРР указывает на проблему в карточке, реклама компенсирует слабую конверсию.
  • Возвраты превышают 25–30%маржа снижается, каждый второй заказ возвращается со всеми расходами.
  • Хранение растёт быстрее продаж — низкая оборачиваемость постепенно «съедает» прибыль.

В таких случаях масштабирование только усугубит убытки. Сначала нужно переработать модель, и только потом наращивать объёмы.

Как использовать юнит-экономику в работе

  • Перед закупкой партии — проверить, что экономика положительна при текущих ценах и тарифах.
  • При запуске рекламы — рассчитать максимально допустимый ДРР, при котором прибыль ещё остаётся положительной.
  • При изменении тарифов площадки — пересчитать всю экономику и при необходимости скорректировать розничную цену.
  • При выборе категории — оценить на основе бенчмарков по типичной комиссии и средним продажам по нише.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Селлер футболок: цена 800 ₽, себестоимость 200 ₽, комиссия 22% = 176 ₽, логистика 70 ₽, хранение 30 ₽, реклама 60 ₽, возвраты 25 ₽, налог УСН 48 ₽. Прибыль: 800 − 609 = 191 ₽, или 24% от цены. Юнит-экономика сходится с хорошим запасом.

Ozon

Селлер посуды: цена 1200 ₽, себестоимость 400 ₽, комиссия 18% = 216 ₽, логистика 90 ₽, хранение 60 ₽, реклама 180 ₽ (ДРР 15%), возвраты 18 ₽, налог 72 ₽. Прибыль = 164 ₽ (13,7%). На грани: нужно снижать ДРР или поднимать цену.

Ошибки селлеров

  1. 1Считать юнит-экономику только по связке «себестоимость + комиссия», забывая про логистику, возвраты, рекламу и налог — реальная прибыль оказывается в 2–3 раза ниже расчётной.
  2. 2Использовать «среднюю комиссию» вместо реальной по категории — расхождение в 5–7 пунктов на десятках продаж в день это тысячи рублей, которых нет в кассе.
  3. 3Не пересчитывать юнит-экономику при изменении тарифов площадки — комиссии и логистика меняются 2–4 раза в год.
  4. 4Считать прибыль по плановому ДРР, а не по фактическому — в первые месяцы запуска фактический ДРР часто 30–50% вместо целевых 10–15%.

Частые вопросы

Какая чистая маржа считается хорошей в юнит-экономике?

На маркетплейсах хорошим показателем считается чистая маржа 20-35% после ВСЕХ затрат. 10-20% — приемлемо, требует контроля рекламы и оборачиваемости. Менее 10% — рискованно, любое изменение тарифа уведёт в минус.

Как часто нужно пересчитывать юнит-экономику?

Минимум раз в месяц — для отслеживания фактических затрат на рекламу, логистику и возвраты. Обязательно — при изменении тарифов площадки, изменении цены закупки, запуске новой РК.

Можно ли вести юнит-экономику в Excel?

Да, базовая таблица в Excel или Google Sheets подходит для 5-30 SKU. При большем ассортименте лучше использовать сервисы аналитики (MPstats, Moneyplace, Анабар) — они автоматически подтягивают данные о продажах, комиссиях и логистике из API маркетплейса.

Связанные термины

Маржинальность товара

Доля прибыли в цене товара, выраженная в процентах. Показывает, сколько селлер зарабатывает с каждого рубля выручки до учёта операционных расходов.

Комиссия маркетплейса

Процент от стоимости проданного товара, который маркетплейс удерживает с селлера за размещение, обработку оплаты и трафик.

ДРР

Доля рекламных расходов — отношение затрат на рекламу к выручке от продаж за период. Главная метрика эффективности рекламы на маркетплейсах.

Оборачиваемость товара

Скорость, с которой товар продаётся со склада. Чем выше оборачиваемость, тем быстрее селлер возвращает деньги в оборот.

GMV

Общая стоимость всех заказов на маркетплейсе за период, без вычета возвратов, скидок и комиссий. Главный показатель размера бизнеса селлера или площадки.

CAC

Стоимость привлечения одного нового клиента — отношение всех затрат на маркетинг к числу новых покупателей. Базовая метрика для оценки эффективности рекламы.