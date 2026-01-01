Юнит-экономика — методика оценки прибыльности бизнеса на уровне одной проданной единицы товара. Пока юнит-экономика не сходится, рост оборота только увеличивает убыток. На маркетплейсах она особенно важна из-за множества скрытых затрат: комиссия, логистика, хранение, реклама и штрафы суммарно легко съедают 50–60% от цены продажи.

Точка безубыточности

BEP (Break-Even Point) — минимальная цена, при которой прибыль равна нулю. Из примера выше: себестоимость + комиссия + логистика + реклама в сумме около 950 ₽. При цене 950 ₽ каждая продажа покрывает только прямые расходы. Зная BEP, проще принимать решения по акциям: если площадка предлагает скидку 30%, а до точки безубыточности всего 20% — участвовать нельзя, кампания загонит товар в минус.