Что такое УСН на маркетплейсах

Простыми словами УСН — та самая «упрощёнка». Вместо нескольких разных налогов продавец платит один: либо 6% со всей выручки (вариант «Доходы»), либо 15% с разницы между выручкой и расходами (вариант «Доходы минус расходы»). УСН — наиболее распространённый налоговый режим среди продавцов маркетплейсов: он освобождает от налога на прибыль, налога на имущество и в общем случае от НДС, а отчётность сводится к одной декларации в год. Принципиальная тонкость: доходом по общему правилу считается вся сумма продажи, а не та выплата на счёт, которая приходит после удержания комиссии.

Формула УСН «Доходы»: налог = вся выручка от продаж × 6% (для ИП — за минусом уплаченных страховых взносов). УСН «Доходы – Расходы»: налог = (выручка − документально подтверждённые расходы) × 15% (в отдельных регионах ставка снижена до 5%, при этом действует минимальный налог — 1% от выручки).

Дисклеймер: Статья носит ознакомительный характер и не заменяет персональную консультацию налогового специалиста или бухгалтера. Налоговое законодательство регулярно обновляется — действующие ставки, лимиты и порядок применения сверяйте на nalog.ru, а расчёты ведите в «1С:Бухгалтерия», СБИС или Контур.Бухгалтерия.

Два режима УСН для селлера Параметр УСН «Доходы» УСН «Доходы – Расходы» Базовая ставка 6% 15% (региональные ставки начинаются от 5%) Что считается доходом Полная сумма продажи покупателем (до удержания комиссии площадки) Полная сумма продажи покупателем Учёт расходов Не ведётся Только из закрытого перечня НК РФ и при наличии первичных документов Можно ли учесть комиссию маркетплейса Нет — налог начисляется со всей валовой суммы Да, проводится как услуга по реализации товара Минимальный налог Не предусмотрен 1% от выручки — платится даже при отсутствии прибыли Подходит для Бизнеса с высокой маржой и минимальными издержками — hand-made, цифровые товары Классической торговли с большой долей логистики и площадочных комиссий

Главная ловушка: что считать доходом На маркетплейсах налоговая база считается от полной суммы, заплаченной покупателем, а не от той выплаты, которая приходит продавцу на расчётный счёт после удержания комиссии. Маркетплейс действует как агент: он вычитает собственную комиссию, оплату сервисов логистики, хранения и рекламы из выручки продавца. В результате на УСН «Доходы» (6%) налог уплачивается со всей суммы продажи — так, как если бы никаких комиссий не существовало. На УСН «Доходы − Расходы» (15%) комиссия площадки трактуется как услуга по реализации товара и попадает в расходную часть, уменьшая налогооблагаемую базу. Именно это часто делает 15-процентный режим выгоднее для классической товарной торговли.

Лимиты УСН по состоянию на 2026 год Лимит годовой выручки — ориентировочно 450 млн ₽ (показатель ежегодно пересматривается через коэффициент-дефлятор, актуальное значение уточняйте на nalog.ru).

— ориентировочно 450 млн ₽ (показатель ежегодно пересматривается через коэффициент-дефлятор, актуальное значение уточняйте на nalog.ru). Численность сотрудников — не более 130 человек.

— не более 130 человек. Остаточная стоимость основных средств — до 200 млн ₽.

— до 200 млн ₽. Доля участия других юридических лиц в ООО — не больше 25%. Если в каком-либо квартале превышен любой из лимитов, право на УСН утрачивается с первого числа этого квартала — продавец автоматически переходит на ОСНО со всеми сопутствующими обязанностями: НДС, налог на прибыль, расширенный пакет отчётности.

Новый режим: УСН с НДС (с 2025 года) С 2025 года для продавцов на УСН с годовым оборотом сверх установленного порога (на 2026 год — приблизительно 60 млн ₽) введена обязанность уплачивать НДС. Ставку продавец выбирает самостоятельно из трёх вариантов: 5% — применяется для меньшего диапазона выручки, право на вычет «входящего» НДС отсутствует.

— применяется для меньшего диапазона выручки, право на вычет «входящего» НДС отсутствует. 7% — для большего диапазона выручки, также без права на вычет.

— для большего диапазона выручки, также без права на вычет. 20% — общая ставка с правом принимать «входящий» НДС к вычету. Льготные ставки 5% и 7% выгодны тогда, когда входящего НДС у продавца мало. Общая 20-процентная ставка предпочтительнее, если поставщики работают с НДС и его можно зачесть к вычету. Подробнее — в статье «НДС на маркетплейсах».

Когда переход на ОСНО обязателен Годовая выручка превысила установленный лимит (около 450 млн ₽ в 2026 году).

Число сотрудников вышло за порог в 130 человек.

Открыт филиал либо превышен порог участия юридических лиц в уставном капитале.

Запущен вид деятельности, не подпадающий под УСН (банковские, страховые услуги, нотариальная практика). Переход датируется началом того квартала, в котором было допущено нарушение. На уведомление налоговой у продавца есть 15 дней с момента окончания этого квартала.

Отчётность и уплата Декларация по УСН — подаётся раз в год: ИП до 25 апреля, ООО — до 25 марта.

— подаётся раз в год: ИП до 25 апреля, ООО — до 25 марта. Авансовые платежи — перечисляются ежеквартально, не позднее 28-го числа месяца, идущего за отчётным кварталом.

— перечисляются ежеквартально, не позднее 28-го числа месяца, идущего за отчётным кварталом. КУДиР (книга учёта доходов и расходов) — заполняется в течение года, в налоговую не отправляется, но может быть истребована при проверке.

(книга учёта доходов и расходов) — заполняется в течение года, в налоговую не отправляется, но может быть истребована при проверке. Уведомления по ЕНП — оформляются по каждому авансовому платежу.

Примеры на маркетплейсах Ozon Продавец на УСН «Доходы» (6%) реализовал на Ozon товара на 1 000 000 ₽ за квартал. Удержанная комиссия — 220 000 ₽. На УСН «Доходы» она не уменьшает налоговую базу. Налог = 1 000 000 × 6% = 60 000 ₽. Тот же продавец на УСН «Доходы − Расходы» (15%) при документально подтверждённых расходах на 700 000 ₽ заплатит налог = (1 000 000 − 700 000) × 15% = 45 000 ₽. Wildberries ИП на УСН «Доходы − Расходы» (15%) продал на Wildberries товара на 2 500 000 ₽. Себестоимость закупки — 1 100 000 ₽, комиссия WB — 550 000 ₽, логистика и хранение — 200 000 ₽, продвижение — 150 000 ₽. Суммарные расходы = 2 000 000 ₽. Налог = (2 500 000 − 2 000 000) × 15% = 75 000 ₽. Проверяем минимальный налог: 1% от выручки = 25 000 ₽ — расчётная сумма больше, поэтому к уплате идёт 75 000 ₽. УСН + НДС с 2025 Продавец на УСН «Доходы» с годовым оборотом 80 млн ₽ с 2025 года становится плательщиком НДС. Выбрана льготная ставка 5%. За квартал продаж на 20 000 000 ₽: НДС = 20 000 000 × 5 / 105 ≈ 952 381 ₽. Плюс налог по УСН 6% = 1 200 000 ₽. Совокупная квартальная налоговая нагрузка ≈ 2,15 млн ₽. Точные пороги уточняйте на nalog.ru.

Чем отличается от других терминов vs ОСНО ОСНО — общая система: налог на прибыль 20% для ООО (либо НДФЛ 13–15% для ИП), НДС по ставкам 20% / 10% / 0%, налог на имущество. Учёт сложнее, но появляется право принимать к вычету «входящий» НДС. УСН ограничивается одним налогом по ставке 6% или 15% без обязательного НДС и с годовой отчётностью. vs НПД (самозанятые) НПД — налоговый режим для физлиц и ИП без наёмных сотрудников: 4% с продаж физическим лицам и 6% — юридическим. Годовой лимит — 2,4 млн ₽. Запрещено реализовывать чужие товары — только продукцию собственного производства. На маркетплейсах работа возможна, но в очень узких рамках, тогда как УСН по охвату и лимитам куда шире. vs ПСН (патент) ПСН — патент для ИП по конкретному набору видов деятельности. Продажи через маркетплейсы под патент в общем случае не попадают, поскольку квалифицируются как дистанционная торговля. Именно поэтому продавцы маркетплейсов работают по УСН.

Ошибки селлеров 1 Признавать доходом сумму, поступающую на расчётный счёт после удержания комиссии — для налоговой доходом является полная цена продажи, и эта разница оборачивается доначислением налога и пенями. 2 Выбирать УСН «Доходы» (6%) для товарного бизнеса с большой комиссией площадки — обычно режим «Доходы − Расходы» (15%) оказывается выгоднее уже при марже ниже 40%. 3 Не вести КУДиР и не подшивать подтверждающую первичку по расходам — на УСН 15% непринятые расходы автоматически становятся налогом к доплате. 4 Откладывать переход на режим с НДС при приближении к лимиту — переход обязателен с того же квартала, в котором случилось превышение, и налоговая задним числом доначислит НДС со всей выручки сверх порога.