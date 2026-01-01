Что такое НДС на маркетплейсах

Простыми словами НДС — налог на добавленную стоимость, который продавец уплачивает при работе по ОСНО. С 2025 года под него попадает и часть продавцов на УСН — те, кто превысил установленный лимит по выручке. Маркетплейс выполняет функции посредника и формирует УПД с реквизитами сделки — этот документ продавец использует для бухгалтерского учёта.

НДС к уплате НДС к уплате = НДС с продаж (исходящий) − НДС с покупок и услуг (входящий, к вычету). Пример для ставки 20%: цена продажи 1 200 ₽ → НДС в составе цены = 1 200 × 20 / 120 = 200 ₽.

Дисклеймер: Статья носит ознакомительный характер и не заменяет персональную консультацию налогового специалиста. Актуальные ставки и порядок применения сверяйте на nalog.ru, расчёты ведите в «1С:Бухгалтерия», СБИС или Контур.Бухгалтерия.

Кто платит НДС на маркетплейсах Режим налогообложения Платит ли НДС Ставки в 2026 Особенности ОСНО (ООО, ИП) Да 20% / 10% / 0% Налог выделяется из цены товара, входящий НДС принимается к вычету. УСН «Доходы» (6%) Как правило — нет — Цена без НДС, счёт-фактуру продавец не оформляет. УСН «Доходы – Расходы» (15%) Как правило — нет — Принцип тот же — НДС не начисляется. УСН с НДС (с 2025) Да, если выручка превышает порог 5% / 7% / 20% Льготная ставка (без вычета входящего) либо 20% (с правом на вычет). НПД (самозанятые) Нет — На WB и Ozon разрешена только продажа товаров собственного производства.

Актуальные ставки НДС в 2026 году 20% — базовая ставка: одежда, электроника, косметика, мебель, бытовая техника.

— базовая ставка: одежда, электроника, косметика, мебель, бытовая техника. 10% — продукты питания из перечня, товары для детей, отдельные медицинские изделия, печатная периодика.

— продукты питания из перечня, товары для детей, отдельные медицинские изделия, печатная периодика. 0% — экспортные отгрузки за пределы ЕАЭС при наличии подтверждающих документов. Итоговую ставку для конкретного товара проверяйте по кодам ОКПД2 / ТН ВЭД у бухгалтера.

Как маркетплейс работает с НДС Продавец выкладывает товар с ценой, включающей НДС (при ОСНО). Покупатель оплачивает заказ — деньги зачисляются на счёт площадки. Площадка удерживает комиссию и плату за сервисы, формирует счёт-фактуру с НДС 20% на свои услуги. На оставшуюся сумму выпускается УПД с перечнем проданных товаров. Продавец берёт входящий НДС со стоимости услуг площадки к вычету, а с продаж начисляет исходящий НДС.

УПД от маркетплейса УПД (универсальный передаточный документ) совмещает функции товарной накладной и счёта-фактуры. В УПД от WB и Ozon содержатся: отчётный период, список проданных SKU (артикул, количество, цена, сумма), сумма НДС по каждой строке и реквизиты сторон. Скачать УПД можно в ЛК в разделе «Финансы» или «Документы», затем загрузить в учётную программу через ЭДО или вручную.

Возмещение и вычет входящего НДС Продавец на ОСНО вправе зачесть к вычету НДС, оплаченный поставщикам товара, площадке за её услуги, рекламным сервисам, логистическим и складским подрядчикам. Если входящий НДС превышает исходящий, возникает право на возмещение из бюджета — но процедура сопровождается камеральной проверкой ФНС.

Декларация и отчётность Декларацию по НДС сдают раз в квартал в электронной форме через оператора ЭДО. Срок — до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала. Уплата налога делится на три равные части на весь следующий квартал.

Примеры расчёта Ozon, ОСНО ООО реализовало электронику на 12 000 ₽ (НДС 20% включён). Исходящий НДС = 12 000 × 20 / 120 = 2 000 ₽. Комиссия площадки 1 800 ₽ (НДС 300 ₽), логистика 600 ₽ (НДС 100 ₽). Входящий НДС к вычету = 400 ₽. НДС к уплате по сделке ≈ 1 600 ₽. Wildberries, УСН 6% ИП торгует детской одеждой. Цена в карточке — 800 ₽ без НДС. Продавец не выставляет счета-фактуры и не сдаёт декларацию по НДС. При превышении порога УСН по году потребуется переход на УСН с НДС либо ОСНО. УСН с НДС 5% ИП выбрал льготную ставку 5%. За квартал реализовано товаров на 1 000 000 ₽. НДС к уплате = 1 000 000 × 5 / 105 ≈ 47 619 ₽. Входящий НДС со стоимости закупок к вычету не принимается — это плата за пониженный процент.

Чем отличается от других терминов vs Налог на прибыль НДС — косвенный налог: фактическим плательщиком становится покупатель, продавец транзитом отправляет сумму в бюджет. Налог на прибыль — прямой: считается с финансового результата (выручка минус расходы) и уплачивается отдельно. vs УСН Упрощёнка в общем случае освобождает от НДС: продавец не оформляет счета-фактуры и не сдаёт декларацию. Особый случай — режим УСН с НДС (с 2025 года) для компаний, превысивших лимит по выручке. vs НПД (самозанятые) НПД — 4% при продажах физлицам и 6% при продажах юрлицам, НДС отсутствует. Самозанятым на маркетплейсах разрешено торговать только продукцией собственного производства.

Ошибки селлеров 1 Ставить в карточке цену «без НДС», находясь на ОСНО, — площадка всё равно отразит оборот с НДС, и продавец потеряет 16,67% выручки. 2 Не сопоставлять УПД площадки с данными собственного учёта — расхождения выливаются в доначисление НДС по итогам камеральной проверки. 3 Заявлять к вычету входящий НДС без подтверждающих счетов-фактур — налоговая такой вычет аннулирует. 4 Тянуть с переходом на режим с НДС после превышения лимитов УСН — налоговая задним числом начислит НДС со всей сверхлимитной выручки и добавит пени.