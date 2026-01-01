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НДС на маркетплейсах

Косвенный налог на добавленную стоимость, который продавцы на ОСНО (а в ряде случаев и на УСН) уплачивают с оборота на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. В 2026 году действуют ставки 20%, 10% или 0% — конкретная зависит от категории товара.

Что такое НДС на маркетплейсах

Простыми словами

НДС — налог на добавленную стоимость, который продавец уплачивает при работе по ОСНО. С 2025 года под него попадает и часть продавцов на УСН — те, кто превысил установленный лимит по выручке. Маркетплейс выполняет функции посредника и формирует УПД с реквизитами сделки — этот документ продавец использует для бухгалтерского учёта.

НДС к уплате
НДС к уплате = НДС с продаж (исходящий) − НДС с покупок и услуг (входящий, к вычету). Пример для ставки 20%: цена продажи 1 200 ₽ → НДС в составе цены = 1 200 × 20 / 120 = 200 ₽.

Дисклеймер: Статья носит ознакомительный характер и не заменяет персональную консультацию налогового специалиста. Актуальные ставки и порядок применения сверяйте на nalog.ru, расчёты ведите в «1С:Бухгалтерия», СБИС или Контур.Бухгалтерия.

Кто платит НДС на маркетплейсах

Режим налогообложенияПлатит ли НДССтавки в 2026Особенности
ОСНО (ООО, ИП)Да20% / 10% / 0%Налог выделяется из цены товара, входящий НДС принимается к вычету.
УСН «Доходы» (6%)Как правило — нетЦена без НДС, счёт-фактуру продавец не оформляет.
УСН «Доходы – Расходы» (15%)Как правило — нетПринцип тот же — НДС не начисляется.
УСН с НДС (с 2025)Да, если выручка превышает порог5% / 7% / 20%Льготная ставка (без вычета входящего) либо 20% (с правом на вычет).
НПД (самозанятые)НетНа WB и Ozon разрешена только продажа товаров собственного производства.

Актуальные ставки НДС в 2026 году

  • 20% — базовая ставка: одежда, электроника, косметика, мебель, бытовая техника.
  • 10% — продукты питания из перечня, товары для детей, отдельные медицинские изделия, печатная периодика.
  • 0% — экспортные отгрузки за пределы ЕАЭС при наличии подтверждающих документов.

Итоговую ставку для конкретного товара проверяйте по кодам ОКПД2 / ТН ВЭД у бухгалтера.

Как маркетплейс работает с НДС

  1. Продавец выкладывает товар с ценой, включающей НДС (при ОСНО).
  2. Покупатель оплачивает заказ — деньги зачисляются на счёт площадки.
  3. Площадка удерживает комиссию и плату за сервисы, формирует счёт-фактуру с НДС 20% на свои услуги.
  4. На оставшуюся сумму выпускается УПД с перечнем проданных товаров.
  5. Продавец берёт входящий НДС со стоимости услуг площадки к вычету, а с продаж начисляет исходящий НДС.

УПД от маркетплейса

УПД (универсальный передаточный документ) совмещает функции товарной накладной и счёта-фактуры. В УПД от WB и Ozon содержатся: отчётный период, список проданных SKU (артикул, количество, цена, сумма), сумма НДС по каждой строке и реквизиты сторон. Скачать УПД можно в ЛК в разделе «Финансы» или «Документы», затем загрузить в учётную программу через ЭДО или вручную.

Возмещение и вычет входящего НДС

Продавец на ОСНО вправе зачесть к вычету НДС, оплаченный поставщикам товара, площадке за её услуги, рекламным сервисам, логистическим и складским подрядчикам. Если входящий НДС превышает исходящий, возникает право на возмещение из бюджета — но процедура сопровождается камеральной проверкой ФНС.

Декларация и отчётность

Декларацию по НДС сдают раз в квартал в электронной форме через оператора ЭДО. Срок — до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала. Уплата налога делится на три равные части на весь следующий квартал.

Примеры расчёта

Ozon, ОСНО

ООО реализовало электронику на 12 000 ₽ (НДС 20% включён). Исходящий НДС = 12 000 × 20 / 120 = 2 000 ₽. Комиссия площадки 1 800 ₽ (НДС 300 ₽), логистика 600 ₽ (НДС 100 ₽). Входящий НДС к вычету = 400 ₽. НДС к уплате по сделке ≈ 1 600 ₽.

Wildberries, УСН 6%

ИП торгует детской одеждой. Цена в карточке — 800 ₽ без НДС. Продавец не выставляет счета-фактуры и не сдаёт декларацию по НДС. При превышении порога УСН по году потребуется переход на УСН с НДС либо ОСНО.

УСН с НДС 5%

ИП выбрал льготную ставку 5%. За квартал реализовано товаров на 1 000 000 ₽. НДС к уплате = 1 000 000 × 5 / 105 ≈ 47 619 ₽. Входящий НДС со стоимости закупок к вычету не принимается — это плата за пониженный процент.

Чем отличается от других терминов

vs Налог на прибыль

НДС — косвенный налог: фактическим плательщиком становится покупатель, продавец транзитом отправляет сумму в бюджет. Налог на прибыль — прямой: считается с финансового результата (выручка минус расходы) и уплачивается отдельно.

vs УСН

Упрощёнка в общем случае освобождает от НДС: продавец не оформляет счета-фактуры и не сдаёт декларацию. Особый случай — режим УСН с НДС (с 2025 года) для компаний, превысивших лимит по выручке.

vs НПД (самозанятые)

НПД — 4% при продажах физлицам и 6% при продажах юрлицам, НДС отсутствует. Самозанятым на маркетплейсах разрешено торговать только продукцией собственного производства.

Ошибки селлеров

  1. 1Ставить в карточке цену «без НДС», находясь на ОСНО, — площадка всё равно отразит оборот с НДС, и продавец потеряет 16,67% выручки.
  2. 2Не сопоставлять УПД площадки с данными собственного учёта — расхождения выливаются в доначисление НДС по итогам камеральной проверки.
  3. 3Заявлять к вычету входящий НДС без подтверждающих счетов-фактур — налоговая такой вычет аннулирует.
  4. 4Тянуть с переходом на режим с НДС после превышения лимитов УСН — налоговая задним числом начислит НДС со всей сверхлимитной выручки и добавит пени.

Частые вопросы

Можно ли по этой статье принять окончательное решение по НДС?

Нет — статья даёт общее представление, для расчёта вашей конкретной ситуации нужна консультация бухгалтера или налогового консультанта. Ставки, льготы и пороги периодически меняются, а ошибки в учёте НДС приводят к серьёзным доначислениям. Сверяйте актуальные данные на nalog.ru.

Платит ли НДС селлер на УСН в 2026 году?

По общему правилу — нет. Однако с 2025 года селлеры на УСН с выручкой свыше установленного лимита обязаны платить НДС по ставке 5%, 7% или 20% (на выбор). Конкретные пороги и условия применения уточняйте у бухгалтера и в актуальных разъяснениях ФНС.

Маркетплейс — налоговый агент по НДС?

По общему правилу нет — продавцом для покупателя выступает селлер, и он же платит НДС со своих продаж. Маркетплейс действует как агент по продаже и формирует УПД. В отдельных сценариях (например, при работе с иностранными продавцами) у площадки могут возникать функции налогового агента — это нужно уточнять для конкретной ситуации.

Как использовать УПД от Ozon или Wildberries в учёте?

УПД скачивается в личном кабинете маркетплейса по итогам отчётного периода и загружается в бухгалтерскую программу (1С, СБИС, Контур.Бухгалтерия) через ЭДО. На основании УПД в учёте отражается выручка, начисленный НДС и услуги площадки с входящим НДС, который можно принять к вычету при работе на ОСНО.

Какая ставка НДС применяется к детской одежде на маркетплейсе?

По состоянию на 2026 год для большинства детских товаров из перечня правительства применяется ставка 10%. Перечень определяется по кодам ТН ВЭД и ОКПД2 — не вся «детская» продукция автоматически попадает под льготу. Проверяйте конкретный код товара у бухгалтера или в постановлении правительства о льготном НДС.

Связанные термины

УСН на маркетплейсах

Упрощённая система налогообложения для продавцов Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. Доступны два основных варианта: «Доходы» со ставкой 6% и «Доходы минус расходы» со ставкой 15% (в отдельных регионах — от 5%). С 2025 года при превышении установленного лимита по выручке к УСН добавилась обязанность по НДС.

Комиссия маркетплейса

Процент от стоимости проданного товара, который маркетплейс удерживает с селлера за размещение, обработку оплаты и трафик.

Оферта маркетплейса

Публичный договор между продавцом и торговой площадкой, который продавец акцептует в момент регистрации. Документ фиксирует размер комиссий, штрафные санкции, ответственность за качество товара и право площадки приостанавливать доступ к личному кабинету.

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.

Селлер

Продавец, который размещает товары на маркетплейсе и работает с покупателями через инфраструктуру площадки.