Что такое НДС на маркетплейсах
НДС — налог на добавленную стоимость, который продавец уплачивает при работе по ОСНО. С 2025 года под него попадает и часть продавцов на УСН — те, кто превысил установленный лимит по выручке. Маркетплейс выполняет функции посредника и формирует УПД с реквизитами сделки — этот документ продавец использует для бухгалтерского учёта.
Дисклеймер: Статья носит ознакомительный характер и не заменяет персональную консультацию налогового специалиста. Актуальные ставки и порядок применения сверяйте на nalog.ru, расчёты ведите в «1С:Бухгалтерия», СБИС или Контур.Бухгалтерия.
Кто платит НДС на маркетплейсах
|Режим налогообложения
|Платит ли НДС
|Ставки в 2026
|Особенности
|ОСНО (ООО, ИП)
|Да
|20% / 10% / 0%
|Налог выделяется из цены товара, входящий НДС принимается к вычету.
|УСН «Доходы» (6%)
|Как правило — нет
|—
|Цена без НДС, счёт-фактуру продавец не оформляет.
|УСН «Доходы – Расходы» (15%)
|Как правило — нет
|—
|Принцип тот же — НДС не начисляется.
|УСН с НДС (с 2025)
|Да, если выручка превышает порог
|5% / 7% / 20%
|Льготная ставка (без вычета входящего) либо 20% (с правом на вычет).
|НПД (самозанятые)
|Нет
|—
|На WB и Ozon разрешена только продажа товаров собственного производства.
Актуальные ставки НДС в 2026 году
- 20% — базовая ставка: одежда, электроника, косметика, мебель, бытовая техника.
- 10% — продукты питания из перечня, товары для детей, отдельные медицинские изделия, печатная периодика.
- 0% — экспортные отгрузки за пределы ЕАЭС при наличии подтверждающих документов.
Итоговую ставку для конкретного товара проверяйте по кодам ОКПД2 / ТН ВЭД у бухгалтера.
Как маркетплейс работает с НДС
- Продавец выкладывает товар с ценой, включающей НДС (при ОСНО).
- Покупатель оплачивает заказ — деньги зачисляются на счёт площадки.
- Площадка удерживает комиссию и плату за сервисы, формирует счёт-фактуру с НДС 20% на свои услуги.
- На оставшуюся сумму выпускается УПД с перечнем проданных товаров.
- Продавец берёт входящий НДС со стоимости услуг площадки к вычету, а с продаж начисляет исходящий НДС.
УПД от маркетплейса
УПД (универсальный передаточный документ) совмещает функции товарной накладной и счёта-фактуры. В УПД от WB и Ozon содержатся: отчётный период, список проданных SKU (артикул, количество, цена, сумма), сумма НДС по каждой строке и реквизиты сторон. Скачать УПД можно в ЛК в разделе «Финансы» или «Документы», затем загрузить в учётную программу через ЭДО или вручную.
Возмещение и вычет входящего НДС
Продавец на ОСНО вправе зачесть к вычету НДС, оплаченный поставщикам товара, площадке за её услуги, рекламным сервисам, логистическим и складским подрядчикам. Если входящий НДС превышает исходящий, возникает право на возмещение из бюджета — но процедура сопровождается камеральной проверкой ФНС.
Декларация и отчётность
Декларацию по НДС сдают раз в квартал в электронной форме через оператора ЭДО. Срок — до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала. Уплата налога делится на три равные части на весь следующий квартал.
Примеры расчёта
ООО реализовало электронику на 12 000 ₽ (НДС 20% включён). Исходящий НДС = 12 000 × 20 / 120 = 2 000 ₽. Комиссия площадки 1 800 ₽ (НДС 300 ₽), логистика 600 ₽ (НДС 100 ₽). Входящий НДС к вычету = 400 ₽. НДС к уплате по сделке ≈ 1 600 ₽.
ИП торгует детской одеждой. Цена в карточке — 800 ₽ без НДС. Продавец не выставляет счета-фактуры и не сдаёт декларацию по НДС. При превышении порога УСН по году потребуется переход на УСН с НДС либо ОСНО.
ИП выбрал льготную ставку 5%. За квартал реализовано товаров на 1 000 000 ₽. НДС к уплате = 1 000 000 × 5 / 105 ≈ 47 619 ₽. Входящий НДС со стоимости закупок к вычету не принимается — это плата за пониженный процент.
Чем отличается от других терминов
НДС — косвенный налог: фактическим плательщиком становится покупатель, продавец транзитом отправляет сумму в бюджет. Налог на прибыль — прямой: считается с финансового результата (выручка минус расходы) и уплачивается отдельно.
Упрощёнка в общем случае освобождает от НДС: продавец не оформляет счета-фактуры и не сдаёт декларацию. Особый случай — режим УСН с НДС (с 2025 года) для компаний, превысивших лимит по выручке.
НПД — 4% при продажах физлицам и 6% при продажах юрлицам, НДС отсутствует. Самозанятым на маркетплейсах разрешено торговать только продукцией собственного производства.
Ошибки селлеров
- 1Ставить в карточке цену «без НДС», находясь на ОСНО, — площадка всё равно отразит оборот с НДС, и продавец потеряет 16,67% выручки.
- 2Не сопоставлять УПД площадки с данными собственного учёта — расхождения выливаются в доначисление НДС по итогам камеральной проверки.
- 3Заявлять к вычету входящий НДС без подтверждающих счетов-фактур — налоговая такой вычет аннулирует.
- 4Тянуть с переходом на режим с НДС после превышения лимитов УСН — налоговая задним числом начислит НДС со всей сверхлимитной выручки и добавит пени.
Частые вопросы
Можно ли по этой статье принять окончательное решение по НДС?
Нет — статья даёт общее представление, для расчёта вашей конкретной ситуации нужна консультация бухгалтера или налогового консультанта. Ставки, льготы и пороги периодически меняются, а ошибки в учёте НДС приводят к серьёзным доначислениям. Сверяйте актуальные данные на nalog.ru.
Платит ли НДС селлер на УСН в 2026 году?
По общему правилу — нет. Однако с 2025 года селлеры на УСН с выручкой свыше установленного лимита обязаны платить НДС по ставке 5%, 7% или 20% (на выбор). Конкретные пороги и условия применения уточняйте у бухгалтера и в актуальных разъяснениях ФНС.
Маркетплейс — налоговый агент по НДС?
По общему правилу нет — продавцом для покупателя выступает селлер, и он же платит НДС со своих продаж. Маркетплейс действует как агент по продаже и формирует УПД. В отдельных сценариях (например, при работе с иностранными продавцами) у площадки могут возникать функции налогового агента — это нужно уточнять для конкретной ситуации.
Как использовать УПД от Ozon или Wildberries в учёте?
УПД скачивается в личном кабинете маркетплейса по итогам отчётного периода и загружается в бухгалтерскую программу (1С, СБИС, Контур.Бухгалтерия) через ЭДО. На основании УПД в учёте отражается выручка, начисленный НДС и услуги площадки с входящим НДС, который можно принять к вычету при работе на ОСНО.
Какая ставка НДС применяется к детской одежде на маркетплейсе?
По состоянию на 2026 год для большинства детских товаров из перечня правительства применяется ставка 10%. Перечень определяется по кодам ТН ВЭД и ОКПД2 — не вся «детская» продукция автоматически попадает под льготу. Проверяйте конкретный код товара у бухгалтера или в постановлении правительства о льготном НДС.