Оферта маркетплейса — публичный договор, который продавец принимает в момент создания личного кабинета, отмечая чекбокс «согласен с условиями». Обсудить персональные условия нельзя — документ действует одинаково для всех. Оферта регулирует всю экономику работы: ставки комиссии, штрафы, возвраты, логистику и право площадки заблокировать кабинет без объяснения причин.

Что входит в оферту

Условия не статичны — площадки регулярно выпускают новые редакции, поэтому актуальный текст нужно перечитывать как перед стартом продаж, так и периодически в процессе работы.

Все три площадки выкладывают тексты в открытый доступ — изучить документ можно ещё до регистрации.

Право площадки изменять условия

Маркетплейс закрепляет за собой возможность односторонне корректировать договор: поднимать комиссии, добавлять штрафы, ужесточать правила приёмки. Стандартная схема уведомления — публикация новой редакции на сайте за 7–30 дней до вступления в силу. Продолжение работы в ЛК трактуется как автоматический акцепт обновлённой версии.

Юнит-экономика, которую продавец рассчитывал на старте, способна радикально измениться через несколько месяцев. Опытные селлеры закладывают «подушку» в маржу — дополнительные 10–15% сверх минимально приемлемого уровня.