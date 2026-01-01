Что такое оферта маркетплейса
Оферта маркетплейса — публичный договор, который продавец принимает в момент создания личного кабинета, отмечая чекбокс «согласен с условиями». Обсудить персональные условия нельзя — документ действует одинаково для всех. Оферта регулирует всю экономику работы: ставки комиссии, штрафы, возвраты, логистику и право площадки заблокировать кабинет без объяснения причин.
Что входит в оферту
|Раздел
|Что регулирует
|Комиссии
|Размер удержания с каждой продажи, тарифы по категориям, плата за хранение и эквайринг.
|Логистика
|Тарифы доставки по схемам FBO и FBS, лимиты по габаритам, правила упаковки и маркировки коробов.
|Возвраты
|Кто оплачивает обратную доставку, сроки рассмотрения, размер удержаний с продавца.
|Штрафы
|Санкции за срыв сроков поставки, расхождения с карточкой товара, отмену заказа, накрутку отзывов.
|Ответственность за товар
|Требования к качеству, безопасности, наличию маркировки «Честный знак» и сертификатов.
|Право блокировки
|Перечень оснований, по которым площадка может ограничить доступ к ЛК или скрыть карточки.
|Изменение условий
|Право маркетплейса в одностороннем порядке пересматривать оферту с предварительным уведомлением.
|Споры
|Претензионный порядок, выбранный третейский или арбитражный суд (как правило, Москва или Санкт-Петербург).
Условия не статичны — площадки регулярно выпускают новые редакции, поэтому актуальный текст нужно перечитывать как перед стартом продаж, так и периодически в процессе работы.
Где найти оферту
- Wildberries — портал «Партнёрам», вкладка «Документы», документ «Оферта о реализации товара».
- Ozon — Ozon Seller, раздел «Документы» / «Соглашения и приложения». Для FBO, FBS, Realfbs и Premium действуют отдельные оферты.
- Яндекс Маркет — страница «Партнёрам», блок «Документы», документ «Условия размещения и продажи товаров».
Все три площадки выкладывают тексты в открытый доступ — изучить документ можно ещё до регистрации.
Право площадки изменять условия
Маркетплейс закрепляет за собой возможность односторонне корректировать договор: поднимать комиссии, добавлять штрафы, ужесточать правила приёмки. Стандартная схема уведомления — публикация новой редакции на сайте за 7–30 дней до вступления в силу. Продолжение работы в ЛК трактуется как автоматический акцепт обновлённой версии.
Юнит-экономика, которую продавец рассчитывал на старте, способна радикально измениться через несколько месяцев. Опытные селлеры закладывают «подушку» в маржу — дополнительные 10–15% сверх минимально приемлемого уровня.
На что обратить внимание перед регистрацией
- Комиссии вашей категории — изучите тарифы и как они менялись за последние 12 месяцев.
- Габариты и логистика — тарифы за КГТ способны полностью обнулить прибыль.
- Штрафы — в первую очередь за срыв сроков отгрузки по FBS и нарушения требований к карточке.
- Возвраты — кто несёт расходы на обратную логистику и при каких обстоятельствах.
- Блокировки — список оснований для ограничения доступа к ЛК.
- Право удержания — в каких ситуациях площадка вправе придержать выплаты.
Можно ли изменить оферту индивидуально
Нет. Оферта применяется ко всем продавцам в одинаковой редакции. Исключение — крупные торговые марки и официальные представительства брендов (premium-программы, эксклюзивные категории). Для основной массы ИП, ООО и самозанятых действует только публичная оферта без возможности обсуждения.
Примеры на маркетплейсах
ИП регистрируется на WB и отмечает чекбокс «Принимаю условия оферты». С этого момента к нему применяются комиссия 18% в категории «Одежда», штраф 0,1% от стоимости товаров за каждый час задержки поставки и право WB удерживать до 100% выручки до завершения спорной ситуации.
Спустя полгода Ozon выкладывает обновлённую редакцию: комиссия в «Электронике» растёт с 8% до 11%, тариф FBO-обработки увеличивается на 15%. Продавец получает уведомление за 14 дней. Чтобы не согласиться, нужно закрыть кабинет до этой даты — продолжение работы считается автоматическим акцептом.
Чем отличается от других терминов
Двусторонний договор стороны заключают после обсуждения и подписывают — условия можно корректировать. Оферта — типовой документ для всех: продавец либо акцептует её целиком, либо отказывается от сотрудничества.
В классической поставке риски распределяются по соглашению сторон. В оферте маркетплейса практически все коммерческие риски несёт продавец, а у площадки максимальный объём прав.
Ошибки селлеров
- 1Поставить галочку «согласен» не читая текст — а затем удивляться штрафам и удержаниям.
- 2Не следить за изменениями оферты — площадки выпускают новые редакции каждые 2–6 месяцев, и юнит-экономика может перевернуться.
- 3Полагаться на устные обещания менеджеров площадки — юридическую силу имеет исключительно письменный текст оферты.
- 4Пропустить разделы про блокировки и удержания — именно эти пункты выстреливают первыми при возникновении спорной ситуации.
Частые вопросы
Можно ли отказаться от части условий оферты?
Нет. Оферта — единый документ, его принимают целиком или не принимают совсем. Возможности «согласиться с одним пунктом и не согласиться с другим» площадка не предоставляет. Это стандартная практика для всех российских маркетплейсов.
Что делать, если маркетплейс изменил оферту в худшую сторону?
Варианты ограничены: либо принять новые условия и пересчитать юнит-экономику, либо закрыть ЛК до даты вступления изменений. Через арбитраж оспорить изменения практически невозможно — право на одностороннее изменение прямо прописано в оферте.
Нужен ли юрист для анализа оферты перед регистрацией ИП?
Для понимания базовых рисков — желательно прочитать оферту самостоятельно или с юристом, особенно разделы о штрафах, удержаниях и блокировках. Для оборотов до 5-10 млн ₽/год обычно хватает прочтения. При больших оборотах и дорогих категориях анализ юриста даёт понимание, какие пункты могут «выстрелить» и как минимизировать риски.