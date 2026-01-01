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Оферта маркетплейса

Публичный договор между продавцом и торговой площадкой, который продавец акцептует в момент регистрации. Документ фиксирует размер комиссий, штрафные санкции, ответственность за качество товара и право площадки приостанавливать доступ к личному кабинету.

Что такое оферта маркетплейса

Простыми словами

Оферта маркетплейса — публичный договор, который продавец принимает в момент создания личного кабинета, отмечая чекбокс «согласен с условиями». Обсудить персональные условия нельзя — документ действует одинаково для всех. Оферта регулирует всю экономику работы: ставки комиссии, штрафы, возвраты, логистику и право площадки заблокировать кабинет без объяснения причин.

Что входит в оферту

РазделЧто регулирует
КомиссииРазмер удержания с каждой продажи, тарифы по категориям, плата за хранение и эквайринг.
ЛогистикаТарифы доставки по схемам FBO и FBS, лимиты по габаритам, правила упаковки и маркировки коробов.
ВозвратыКто оплачивает обратную доставку, сроки рассмотрения, размер удержаний с продавца.
ШтрафыСанкции за срыв сроков поставки, расхождения с карточкой товара, отмену заказа, накрутку отзывов.
Ответственность за товарТребования к качеству, безопасности, наличию маркировки «Честный знак» и сертификатов.
Право блокировкиПеречень оснований, по которым площадка может ограничить доступ к ЛК или скрыть карточки.
Изменение условийПраво маркетплейса в одностороннем порядке пересматривать оферту с предварительным уведомлением.
СпорыПретензионный порядок, выбранный третейский или арбитражный суд (как правило, Москва или Санкт-Петербург).

Условия не статичны — площадки регулярно выпускают новые редакции, поэтому актуальный текст нужно перечитывать как перед стартом продаж, так и периодически в процессе работы.

Где найти оферту

  • Wildberries — портал «Партнёрам», вкладка «Документы», документ «Оферта о реализации товара».
  • Ozon — Ozon Seller, раздел «Документы» / «Соглашения и приложения». Для FBO, FBS, Realfbs и Premium действуют отдельные оферты.
  • Яндекс Маркет — страница «Партнёрам», блок «Документы», документ «Условия размещения и продажи товаров».

Все три площадки выкладывают тексты в открытый доступ — изучить документ можно ещё до регистрации.

Право площадки изменять условия

Маркетплейс закрепляет за собой возможность односторонне корректировать договор: поднимать комиссии, добавлять штрафы, ужесточать правила приёмки. Стандартная схема уведомления — публикация новой редакции на сайте за 7–30 дней до вступления в силу. Продолжение работы в ЛК трактуется как автоматический акцепт обновлённой версии.

Юнит-экономика, которую продавец рассчитывал на старте, способна радикально измениться через несколько месяцев. Опытные селлеры закладывают «подушку» в маржу — дополнительные 10–15% сверх минимально приемлемого уровня.

На что обратить внимание перед регистрацией

  1. Комиссии вашей категории — изучите тарифы и как они менялись за последние 12 месяцев.
  2. Габариты и логистика — тарифы за КГТ способны полностью обнулить прибыль.
  3. Штрафы — в первую очередь за срыв сроков отгрузки по FBS и нарушения требований к карточке.
  4. Возвраты — кто несёт расходы на обратную логистику и при каких обстоятельствах.
  5. Блокировки — список оснований для ограничения доступа к ЛК.
  6. Право удержания — в каких ситуациях площадка вправе придержать выплаты.

Можно ли изменить оферту индивидуально

Нет. Оферта применяется ко всем продавцам в одинаковой редакции. Исключение — крупные торговые марки и официальные представительства брендов (premium-программы, эксклюзивные категории). Для основной массы ИП, ООО и самозанятых действует только публичная оферта без возможности обсуждения.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

ИП регистрируется на WB и отмечает чекбокс «Принимаю условия оферты». С этого момента к нему применяются комиссия 18% в категории «Одежда», штраф 0,1% от стоимости товаров за каждый час задержки поставки и право WB удерживать до 100% выручки до завершения спорной ситуации.

Ozon

Спустя полгода Ozon выкладывает обновлённую редакцию: комиссия в «Электронике» растёт с 8% до 11%, тариф FBO-обработки увеличивается на 15%. Продавец получает уведомление за 14 дней. Чтобы не согласиться, нужно закрыть кабинет до этой даты — продолжение работы считается автоматическим акцептом.

Чем отличается от других терминов

vs Обычный двусторонний договор

Двусторонний договор стороны заключают после обсуждения и подписывают — условия можно корректировать. Оферта — типовой документ для всех: продавец либо акцептует её целиком, либо отказывается от сотрудничества.

vs Договор поставки с оптовым покупателем

В классической поставке риски распределяются по соглашению сторон. В оферте маркетплейса практически все коммерческие риски несёт продавец, а у площадки максимальный объём прав.

Ошибки селлеров

  1. 1Поставить галочку «согласен» не читая текст — а затем удивляться штрафам и удержаниям.
  2. 2Не следить за изменениями оферты — площадки выпускают новые редакции каждые 2–6 месяцев, и юнит-экономика может перевернуться.
  3. 3Полагаться на устные обещания менеджеров площадки — юридическую силу имеет исключительно письменный текст оферты.
  4. 4Пропустить разделы про блокировки и удержания — именно эти пункты выстреливают первыми при возникновении спорной ситуации.

Частые вопросы

Можно ли отказаться от части условий оферты?

Нет. Оферта — единый документ, его принимают целиком или не принимают совсем. Возможности «согласиться с одним пунктом и не согласиться с другим» площадка не предоставляет. Это стандартная практика для всех российских маркетплейсов.

Что делать, если маркетплейс изменил оферту в худшую сторону?

Варианты ограничены: либо принять новые условия и пересчитать юнит-экономику, либо закрыть ЛК до даты вступления изменений. Через арбитраж оспорить изменения практически невозможно — право на одностороннее изменение прямо прописано в оферте.

Нужен ли юрист для анализа оферты перед регистрацией ИП?

Для понимания базовых рисков — желательно прочитать оферту самостоятельно или с юристом, особенно разделы о штрафах, удержаниях и блокировках. Для оборотов до 5-10 млн ₽/год обычно хватает прочтения. При больших оборотах и дорогих категориях анализ юриста даёт понимание, какие пункты могут «выстрелить» и как минимизировать риски.

Связанные термины

Комиссия маркетплейса

Процент от стоимости проданного товара, который маркетплейс удерживает с селлера за размещение, обработку оплаты и трафик.

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.

FBS

Схема работы, при которой товар хранится у селлера; при заказе селлер сам упаковывает и сдаёт посылку в пункт приёма маркетплейса.

Возврат товара

Процедура, при которой покупатель возвращает заказанный товар обратно селлеру или на склад маркетплейса. Регулируется законом «О защите прав потребителей» и внутренними правилами площадки.

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.

Селлер

Продавец, который размещает товары на маркетплейсе и работает с покупателями через инфраструктуру площадки.