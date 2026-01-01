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Экономика

GMV

Общая стоимость всех заказов на маркетплейсе за период, без вычета возвратов, скидок и комиссий. Главный показатель размера бизнеса селлера или площадки.

Что такое GMV

Простыми словами

GMV (Gross Merchandise Value) — суммарная стоимость всех товаров, проданных через площадку за определённый период. Важное уточнение: GMV не равен выручке селлера. Это валовой оборот «по чекам» — до вычета возвратов, комиссии маркетплейса, логистики и налогов. Реальные деньги, которые получит селлер, всегда заметно меньше GMV.

GMV
GMV = Σ (цена заказа) × количество заказов за период (включая отменённые и возвращённые)

Как считается GMV

В расчёт включаются ВСЕ оформленные заказы — даже те, которые позже отменили или вернули. Это «брутто-оборот», показывающий, сколько товара прошло через площадку. Пример: за месяц 1000 заказов, из них 750 выкуплены, 200 возвращены, 50 не выкуплены. Средняя цена 1500 ₽. GMV = 1000 × 1500 = 1 500 000 ₽. Реальная выручка = 750 × 1500 = 1 125 000 ₽ — на 25% меньше.

GMV vs выручка vs чистая прибыль

ПоказательЧто включаетПример (₽)
GMVВсе заказы (включая возвраты и невыкупы)1 500 000
Net GMV (нетто-оборот)GMV − возвраты − невыкупы1 125 000
Выручка селлераNet GMV − комиссия маркетплейса900 000
Валовая прибыльВыручка − себестоимость500 000
Чистая прибыльВаловая − логистика − реклама − налог200 000

В типичной картине на маркетплейсах чистая прибыль ≈ 13–18% от GMV. Когда селлер говорит «оборот 10 млн в месяц», реальная прибыль обычно 1,3–1,8 млн ₽.

Зачем смотреть на GMV в аналитике

  • Размер бизнеса — 100 тыс. в месяц: мелкий, 1 млн: средний, 10 млн и выше: крупный.
  • Динамика — рост GMV месяц к месяцу показывает, работает ли продвижение.
  • Сравнение с конкурентами — через MPstats, Moneyplace видно GMV конкурентов в категории.
  • Бенчмарки рекламы — затраты нормируют как процент от GMV (норма 5–15%).
  • Оценка категории — GMV категории показывает ёмкость ниши для новых селлеров.

GMV крупнейших маркетплейсов России (2025)

МаркетплейсGMV 2024 (млрд ₽)Прогноз 2025
Wildberries~3 500~4 800
Ozon~2 900~3 800
Яндекс Маркет~600~900
Мегамаркет (Сбер)~400~550

Связь GMV с другими метриками

  • ДРР = расходы на рекламу ÷ GMV × 100%
  • Take Rate = доход маркетплейса от GMV — 12–18% на WB, 14–20% на Ozon
  • AOV = GMV ÷ число заказов — средний чек по магазину
  • Доля категории = GMV селлера ÷ GMV категории × 100%

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Селлер одежды за месяц: 800 заказов × 1800 ₽ = GMV 1 440 000 ₽. Возвраты 22% = 316 800 ₽. Net GMV = 1 123 200 ₽. После комиссии 22% (247 тыс.) и логистики 90 тыс. выручка 786 тыс. Чистая прибыль ≈ 200 000 ₽ (14% от GMV).

Ozon

Селлер косметики: GMV за квартал 6 000 000 ₽. Возвраты 5% = 300 тыс. Net GMV = 5,7 млн. После комиссии 18% (1 026 тыс.) выручка 4,67 млн. Чистая прибыль около 900 тыс. (15% от GMV) — нормальный показатель для категории.

Ошибки селлеров

  1. 1Путать GMV с выручкой — реальные деньги селлера составляют 60–75% от GMV после возвратов и комиссии.
  2. 2Гнаться за ростом GMV без контроля чистой маржи — можно увеличить оборот в 3 раза и уйти в убыток, если каждая дополнительная продажа малорентабельна.
  3. 3Сравнивать GMV без учёта возвратов — селлер с GMV 1 млн и возвратами 10% реально продал больше, чем с GMV 1,2 млн и возвратами 35%.
  4. 4Не нормировать рекламу к GMV — без этого не понять, эффективна ли кампания: 100 тыс. на рекламу — это много или мало, зависит от объёма GMV.

Частые вопросы

Чем GMV отличается от оборота?

В обиходе селлеры часто используют слова как синонимы. Формально оборот = выручка после возвратов (то есть Net GMV или даже выручка после комиссии). GMV — более широкое понятие, включает все оформленные заказы. Важно уточнять, что именно имеется в виду в конкретном отчёте.

Как узнать свой GMV на Wildberries и Ozon?

В личном кабинете в разделе «Аналитика» или «Финансы». Wildberries показывает «Заказано на сумму» — это и есть GMV. Ozon — «Сумма заказов» в разделе «Аналитика → Продажи». Для глубокого анализа подключают сервисы: MPstats, Moneyplace, Анабар.

Какой GMV нужен, чтобы бизнес стал прибыльным?

Зависит от категории и операционных расходов. Для одного селлера-ИП без сотрудников минимум — 300-500 тыс. ₽ GMV в месяц (даёт ~50 тыс. чистой прибыли). Для бизнеса с командой 3-5 человек нужно от 3-5 млн ₽ GMV. Для масштабного бизнеса — от 10-20 млн ₽ GMV/мес.

Связанные термины

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.

Маржинальность товара

Доля прибыли в цене товара, выраженная в процентах. Показывает, сколько селлер зарабатывает с каждого рубля выручки до учёта операционных расходов.

Комиссия маркетплейса

Процент от стоимости проданного товара, который маркетплейс удерживает с селлера за размещение, обработку оплаты и трафик.

ДРР

Доля рекламных расходов — отношение затрат на рекламу к выручке от продаж за период. Главная метрика эффективности рекламы на маркетплейсах.

Оборачиваемость товара

Скорость, с которой товар продаётся со склада. Чем выше оборачиваемость, тем быстрее селлер возвращает деньги в оборот.

Маркетплейс

Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.