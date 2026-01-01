GMV (Gross Merchandise Value) — суммарная стоимость всех товаров, проданных через площадку за определённый период. Важное уточнение: GMV не равен выручке селлера. Это валовой оборот «по чекам» — до вычета возвратов, комиссии маркетплейса, логистики и налогов. Реальные деньги, которые получит селлер, всегда заметно меньше GMV.

Как считается GMV

В расчёт включаются ВСЕ оформленные заказы — даже те, которые позже отменили или вернули. Это «брутто-оборот», показывающий, сколько товара прошло через площадку. Пример: за месяц 1000 заказов, из них 750 выкуплены, 200 возвращены, 50 не выкуплены. Средняя цена 1500 ₽. GMV = 1000 × 1500 = 1 500 000 ₽. Реальная выручка = 750 × 1500 = 1 125 000 ₽ — на 25% меньше.