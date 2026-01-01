CPC (Cost Per Click, «цена клика») — модель оплаты, при которой селлер платит площадке только за фактические переходы пользователя на карточку из рекламы. Показы как таковые не списываются: бюджет уходит исключительно за результативные действия. На Wildberries и Ozon CPC лежит в основе всех ключевых рекламных форматов — «Продвижение в поиске», «Реклама в карточке», «Трафареты».

Как формируется CPC на маркетплейсах

На WB и Ozon работает аукционная модель. Селлер указывает максимальную ставку — верхнюю границу, выше которой площадка списывать не будет. Выигрывает не та карточка, у которой ставка выше, а та, у которой выгоднее сочетание ставки и качества. В формуле качества учитываются CTR карточки, её рейтинг, количество отзывов и конверсия в заказ. Победитель аукциона платит ровно на 1 копейку больше, чем ставка ближайшего конкурента.

Ключевой вывод: повышая качество карточки, селлер получает те же позиции при меньшей ставке. Платный трафик становится дешевле без увеличения бюджета.