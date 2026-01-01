CPM (Cost Per Mille, «цена за тысячу показов») — модель ценообразования, при которой селлер платит за фиксированное количество показов рекламного материала, а не за конкретные действия пользователя. Клики, переходы и заказы в этой модели на стоимость не влияют. На маркетплейсах CPM применяется в баннерах главной страницы, категорийных размещениях, спецпроектах и медийных кампаниях.

В модели CPM селлер платит за факт показа — то есть за то, что баннер появился в зоне видимости пользователя. Это прямая противоположность CPC , где списание происходит только в момент клика. На Wildberries по CPM продаются баннеры на главной странице и в разделах категорий. На Ozon CPM используется в брендовых полках, спецпроектах и медийных кампаниях с таргетингом по интересам и поведению аудитории.

Когда CPM выгоднее CPC

CPM-кампания выходит дешевле CPC при условии высокого CTR баннера. При CPM 250 ₽ и CTR 2% мы получаем за 1000 показов 20 кликов — эффективный CPC = 12,5 ₽. Если в этой же категории средняя ставка CPC — 25–30 ₽, охватный формат на CPM оказывается вдвое выгоднее.

Ключевой фактор — креатив. Слабый баннер с CTR 0,3% делает CPM крайне дорогим: на тех же 1000 показов получится 3 клика по 83 ₽. Перед запуском всегда тестируйте креатив на небольшом бюджете и считайте eCPC.