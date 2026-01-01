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Логистика

Процент выкупа Wildberries

Доля заказов, которые покупатели фактически забрали в ПВЗ, от общего числа оформленных. Один из главных операционных показателей селлера на WB — напрямую влияет на маржинальность и логистические расходы.

Что такое Процент выкупа Wildberries?

Простыми словами

Сколько из 100 заказов покупатели реально забрали. Если 30 — значит, выкуп 30%, а оставшиеся 70 уехали обратно на склад за счёт селлера. Чем выше процент, тем меньше платишь за «катание» товара по стране.

Процент выкупа — отношение фактически выкупленных заказов к общему числу заказов за период. На Wildberries этот показатель критически важен: каждый отказ в ПВЗ — это двойная логистика (туда и обратно) за счёт селлера плюс расходы на возвратное хранение. Низкий процент выкупа быстро убивает маржинальность даже у популярных карточек.

Формула
Процент выкупа = (Выкупленные заказы / Все заказы) × 100%

Где WB показывает процент выкупа

Метрика доступна в личном кабинете в разделе «Аналитика → Воронка продаж» и в стандартных отчётах по продажам. Алгоритмы WB учитывают её при ранжировании: карточки со стабильно низким выкупом получают меньше показов в поисковой выдаче, потому что для маркетплейса возврат — это прямой убыток на логистике.

Нормы выкупа по категориям

КатегорияНорма выкупаХороший показатель
Женская одежда25–35%40%+
Мужская одежда30–40%45%+
Детская одежда35–50%55%+
Обувь35–50%55%+
Аксессуары и сумки50–65%70%+
Косметика и парфюмерия75–85%90%+
Электроника и техника70–90%92%+
Товары для дома60–75%80%+
Продукты питания85–95%97%+
Книги75–90%92%+

Низкий выкуп в одежде и обуви — прямое следствие модели «померил в ПВЗ → отказался». Высокий выкуп в косметике и продуктах объясняется тем, что мерить здесь нечего, и товар забирают почти всегда.

Как процент выкупа влияет на экономику

  • Двойная логистика — за каждый невыкупленный заказ списывается полная стоимость доставки до ПВЗ + возврата на склад (обычно 60–150 ₽ за единицу).
  • Платное хранение возвратов — после серии возвратов товар переходит в категорию «низколиквидный», и тариф хранения растёт.
  • Проседание позиций — при выкупе ниже среднего по категории алгоритм понижает карточку в выдаче.
  • Накопление обезлички — частые возвраты повышают риск порчи маркировки и обезлички товара.

Как поднять процент выкупа

  • Реалистичные фото — снимать товар на нейтральном фоне, без агрессивной обработки. Ozon и WB наказывают карточки с «обманом» резким ростом возвратов.
  • Точная размерная сетка — таблица в сантиметрах, замеры по реальным изделиям, фото с моделью и указанием её роста и параметров.
  • Видео распаковки и примерки — снижает «риск ошибки» в голове покупателя ещё до оформления заказа.
  • Расширенное описание материалов — состав ткани, плотность, тянется или нет, для какого сезона.
  • Контроль качества — каждый заметный брак при примерке = возврат. Селлеры с проверкой 100% партии перед отгрузкой держат выкуп на 7–12 пунктов выше категории.
  • Работа с отзывами — отвечать на негатив про размеры, обновлять фото, прямо в карточке указывать «маломерит / большемерит».

Категорийные особенности

Для одежды каждый процент выкупа выше нормы — это +3–5% к чистой марже. В косметике и технике процент выкупа изначально высокий, и тут разумнее работать над конверсией карточки и CTR — рост этих метрик принесёт больше денег, чем борьба за дополнительный 1% выкупа.

Когда выкуп ниже нормы — что проверять в первую очередь

  • Соответствие фото и реального товара (чаще всего проблема в цвете).
  • Размерная сетка — снять реальные мерки с 3–5 случайных единиц.
  • Качество упаковки — мятая упаковка повышает отказ «при первом взгляде».
  • Текущие цены конкурентов — если у вас дороже на 15–20% при равном качестве, отказы растут.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Карточка женских ботинок: процент выкупа 28% при 500 заказах в неделю — это нижняя граница нормы. После замены фото на студийные с указанием реальных мерок и добавления видео примерки на ноге 38 размера выкуп вырос до 47% за месяц. При том же количестве заказов чистая прибыль увеличилась на 35% — снизились возвратные расходы.

Wildberries

Селлер косметики заметил падение выкупа с 88% до 72% всего за неделю. После разбора выяснилось: новая партия пришла с дефектом упаковки — мятые тубы. Покупатели отказывались прямо в ПВЗ. После замены упаковщика и контроля целостности на отгрузке выкуп вернулся к 89% за 10 дней.

Ошибки селлеров

  1. 1Сравнивать выкуп между категориями — норма для косметики (85%) и для платьев (30%) несопоставимы; важна динамика именно внутри своей ниши.
  2. 2Игнорировать сезонные колебания — летом выкуп пуховиков падает, зимой растёт; сравнивать нужно с тем же месяцем прошлого года.
  3. 3Делать выводы на основе 1–2 недель — статистически значимая выборка начинается от 200–300 заказов на SKU.
  4. 4Поднимать цену в надежде «отсечь нецелевых покупателей» — обычно получается наоборот: с ростом цены выкуп падает ещё сильнее, потому что уходят лояльные покупатели.

Частые вопросы

Какой процент выкупа считается хорошим на WB?

Зависит от категории. Для одежды — выше 35%, для обуви — выше 45%, для косметики — выше 85%, для электроники — выше 88%. Любой показатель выше средней нормы по категории на 5-10 пунктов означает, что у карточки очень качественное визуальное и текстовое сопровождение.

Влияет ли выкуп на ранжирование в поиске WB?

Да, и сильно. Алгоритм оценивает экономическую эффективность карточки — карточки с большим количеством возвратов снижаются в выдаче, потому что съедают логистические мощности WB. Селлер с высоким выкупом получает больше показов «бесплатно».

Что считать критически низким процентом выкупа?

Если выкуп более чем на 10 пунктов ниже среднего по категории, экономика карточки почти всегда уходит в минус. Например, женское платье с выкупом 18% при норме 28-32% — повод срочно остановить рекламу, переснять фото, проверить качество и размерную сетку. Иначе каждый рекламный рубль уходит на оплату возвратной логистики.

Связанные термины

Возврат товара

Процедура, при которой покупатель возвращает заказанный товар обратно селлеру или на склад маркетплейса. Регулируется законом «О защите прав потребителей» и внутренними правилами площадки.

Обезличка Wildberries

Ситуация, когда товары на складе Wildberries теряют идентификацию из-за порванной этикетки, стёртого штрихкода или ошибок размещения. По остаткам товар на месте, но при оформлении заказа найти его невозможно.

Конверсия карточки товара

Доля посетителей карточки товара, которые оформили заказ. Главный показатель эффективности контента: фото, описания, цены, отзывов. Считается отдельно от CTR — кликабельности в выдаче.

Маржинальность товара

Доля прибыли в цене товара, выраженная в процентах. Показывает, сколько селлер зарабатывает с каждого рубля выручки до учёта операционных расходов.

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.