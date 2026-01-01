Что такое Процент выкупа Wildberries?

Простыми словами Сколько из 100 заказов покупатели реально забрали. Если 30 — значит, выкуп 30%, а оставшиеся 70 уехали обратно на склад за счёт селлера. Чем выше процент, тем меньше платишь за «катание» товара по стране.

Процент выкупа — отношение фактически выкупленных заказов к общему числу заказов за период. На Wildberries этот показатель критически важен: каждый отказ в ПВЗ — это двойная логистика (туда и обратно) за счёт селлера плюс расходы на возвратное хранение. Низкий процент выкупа быстро убивает маржинальность даже у популярных карточек.

Формула Процент выкупа = (Выкупленные заказы / Все заказы) × 100%

Где WB показывает процент выкупа Метрика доступна в личном кабинете в разделе «Аналитика → Воронка продаж» и в стандартных отчётах по продажам. Алгоритмы WB учитывают её при ранжировании: карточки со стабильно низким выкупом получают меньше показов в поисковой выдаче, потому что для маркетплейса возврат — это прямой убыток на логистике.

Нормы выкупа по категориям Категория Норма выкупа Хороший показатель Женская одежда 25–35% 40%+ Мужская одежда 30–40% 45%+ Детская одежда 35–50% 55%+ Обувь 35–50% 55%+ Аксессуары и сумки 50–65% 70%+ Косметика и парфюмерия 75–85% 90%+ Электроника и техника 70–90% 92%+ Товары для дома 60–75% 80%+ Продукты питания 85–95% 97%+ Книги 75–90% 92%+ Низкий выкуп в одежде и обуви — прямое следствие модели «померил в ПВЗ → отказался». Высокий выкуп в косметике и продуктах объясняется тем, что мерить здесь нечего, и товар забирают почти всегда.

Как процент выкупа влияет на экономику Двойная логистика — за каждый невыкупленный заказ списывается полная стоимость доставки до ПВЗ + возврата на склад (обычно 60–150 ₽ за единицу).

— за каждый невыкупленный заказ списывается полная стоимость доставки до ПВЗ + возврата на склад (обычно 60–150 ₽ за единицу). Платное хранение возвратов — после серии возвратов товар переходит в категорию «низколиквидный», и тариф хранения растёт.

— после серии возвратов товар переходит в категорию «низколиквидный», и тариф хранения растёт. Проседание позиций — при выкупе ниже среднего по категории алгоритм понижает карточку в выдаче.

— при выкупе ниже среднего по категории алгоритм понижает карточку в выдаче. Накопление обезлички — частые возвраты повышают риск порчи маркировки и обезлички товара.

Как поднять процент выкупа Реалистичные фото — снимать товар на нейтральном фоне, без агрессивной обработки. Ozon и WB наказывают карточки с «обманом» резким ростом возвратов.

— снимать товар на нейтральном фоне, без агрессивной обработки. Ozon и WB наказывают карточки с «обманом» резким ростом возвратов. Точная размерная сетка — таблица в сантиметрах, замеры по реальным изделиям, фото с моделью и указанием её роста и параметров.

— таблица в сантиметрах, замеры по реальным изделиям, фото с моделью и указанием её роста и параметров. Видео распаковки и примерки — снижает «риск ошибки» в голове покупателя ещё до оформления заказа.

— снижает «риск ошибки» в голове покупателя ещё до оформления заказа. Расширенное описание материалов — состав ткани, плотность, тянется или нет, для какого сезона.

— состав ткани, плотность, тянется или нет, для какого сезона. Контроль качества — каждый заметный брак при примерке = возврат. Селлеры с проверкой 100% партии перед отгрузкой держат выкуп на 7–12 пунктов выше категории.

— каждый заметный брак при примерке = возврат. Селлеры с проверкой 100% партии перед отгрузкой держат выкуп на 7–12 пунктов выше категории. Работа с отзывами — отвечать на негатив про размеры, обновлять фото, прямо в карточке указывать «маломерит / большемерит».

Категорийные особенности Для одежды каждый процент выкупа выше нормы — это +3–5% к чистой марже. В косметике и технике процент выкупа изначально высокий, и тут разумнее работать над конверсией карточки и CTR — рост этих метрик принесёт больше денег, чем борьба за дополнительный 1% выкупа.

Когда выкуп ниже нормы — что проверять в первую очередь Соответствие фото и реального товара (чаще всего проблема в цвете).

Размерная сетка — снять реальные мерки с 3–5 случайных единиц.

Качество упаковки — мятая упаковка повышает отказ «при первом взгляде».

Текущие цены конкурентов — если у вас дороже на 15–20% при равном качестве, отказы растут.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Карточка женских ботинок: процент выкупа 28% при 500 заказах в неделю — это нижняя граница нормы. После замены фото на студийные с указанием реальных мерок и добавления видео примерки на ноге 38 размера выкуп вырос до 47% за месяц. При том же количестве заказов чистая прибыль увеличилась на 35% — снизились возвратные расходы. Wildberries Селлер косметики заметил падение выкупа с 88% до 72% всего за неделю. После разбора выяснилось: новая партия пришла с дефектом упаковки — мятые тубы. Покупатели отказывались прямо в ПВЗ. После замены упаковщика и контроля целостности на отгрузке выкуп вернулся к 89% за 10 дней.

Ошибки селлеров 1 Сравнивать выкуп между категориями — норма для косметики (85%) и для платьев (30%) несопоставимы; важна динамика именно внутри своей ниши. 2 Игнорировать сезонные колебания — летом выкуп пуховиков падает, зимой растёт; сравнивать нужно с тем же месяцем прошлого года. 3 Делать выводы на основе 1–2 недель — статистически значимая выборка начинается от 200–300 заказов на SKU 4 Поднимать цену в надежде «отсечь нецелевых покупателей» — обычно получается наоборот: с ростом цены выкуп падает ещё сильнее, потому что уходят лояльные покупатели.