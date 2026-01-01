Что такое Обезличка Wildberries?

Простыми словами Это когда товар физически лежит на складе, но WB не понимает, чей он. Этикетка отвалилась, штрихкод не читается, кладовщик переложил коробку в другую ячейку — и единица как будто исчезает. На бумаге она есть, по факту найти её нельзя.

Обезличка — операционный риск селлера на FBO Wildberries: единица товара физически остаётся на складе, но без рабочей маркировки. Алгоритм видит её в остатках, однако при сборке заказа кладовщик не может идентифицировать SKU. Карточка теряет товар «в воздухе», а селлер получает штраф или компенсацию — в зависимости от того, как разрешится спор.

Откуда берётся обезличка Источников несколько, и большинство из них — операционные ошибки на стыке селлера и склада. Самые частые причины: Причина Кто виноват Типичный штраф / компенсация Порвалась или отклеилась этикетка Чаще селлер Штраф 100 ₽ за единицу + потеря товара Штрихкод не сканируется (низкое качество печати) Селлер 100 ₽ + товар «зависает» в обезличке Перепутаны ячейки на складе WB Компенсация по цене реализации (после спора) Кражи / порча в зоне хранения WB Компенсация 100% себестоимости + упущенная выгода Двойная маркировка (два кода на одном товаре) Селлер Штраф 1 500 ₽ за единицу, иногда блокировка поставки Использование чужого штрихкода Селлер До 35 000 ₽ + блокировка ЛК Точные суммы штрафов и компенсаций периодически пересматриваются — актуальные значения смотрите в разделе «WB Партнёры → Документы → Тарифы».

Как селлер видит обезличку В отчёте «Услуги по обезличке» появляются списания по конкретным SKU.

В разделе «Аналитика → Остатки» товар числится, но неделями не продаётся при наличии заказов.

В «Финансовых отчётах → Платное хранение» виден аномальный рост по позиции, которая «не двигается».

В разделе «Возвраты и удержания» появляются строки «обезличенный товар».

Как получить компенсацию Открыть тикет в поддержку WB через раздел «Обращения» с категорией «Обезличка / потеря товара». Приложить доказательства: фото поставки до отгрузки, акт ТТН, фото маркировки коробов и единиц. Указать SKU, дату поставки, склад, количество «потерянных» единиц. Дождаться расследования (10–30 рабочих дней). Если вина WB подтверждается, компенсация начисляется на расчётный счёт. Без качественной фотофиксации поставки доказать вину WB практически невозможно — поэтому фотографии каждого короба и пачки маркировки имеет смысл сделать обязательной частью внутреннего регламента отгрузки.

Как избежать обезлички Прочные термоэтикетки с клеевым слоем, рассчитанным на морозильники и склады с перепадами температуры.

Печать на термопринтере 203+ DPI — струйная и лазерная печать стираются при контакте.

Двойная маркировка короба: основная этикетка снаружи + дублирующая внутри короба.

Проверка читаемости штрихкода перед отгрузкой — обычным телефоном через любое приложение-сканер.

Фотофиксация каждой партии: пачка единиц с этикетками, готовые короба и общая поставка.

Не использовать чужие штрихкоды — даже если товар «копия». Для каждого SKU генерируется уникальный артикул WB.

Что делать с уже обезличенным товаром Чаще всего такой товар попадает в зону «невозможно идентифицировать» и дальше уходит на распродажу через WB Recommerce или на утилизацию. По таким единицам селлер может получить компенсацию (если докажет вину склада) или просто списать их как операционные потери. Стабильно высокая обезличка (более 0,5% от поставки) — повод пересмотреть упаковку и качество маркировки.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Селлер косметики отгрузил 1 200 баночек крема. Через три недели в отчёте появилась «обезличка» на 18 единиц — этикетки отклеились из-за конденсата на холодном складе. Штраф 1 800 ₽ + потеря товара на 7 200 ₽ закупочной цены. После перехода на влагостойкие этикетки обезличка упала до 1–2 единиц на партию. Wildberries Поставщик одежды получил расхождение остатков: 50 футболок «потерялись» после перевозки между складами. С приложенными фото поставки и ТТН поддержка WB одобрила компенсацию по цене реализации — 32 500 ₽ зачислили на баланс через 22 дня после обращения.

Ошибки селлеров 1 Печатать штрихкоды на обычной бумаге офисным лазерным принтером — за 2–4 недели на складе они затираются и перестают сканироваться. 2 Не делать фото поставки — без доказательств любая обезличка автоматически списывается на селлера 3 Использовать один штрихкод на разные размеры или цвета — WB при сверке считает это нарушением маркировки и выставляет повышенный штраф. 4 Игнорировать раздел «Услуги по обезличке» в отчётах — селлер не видит динамики и не может оспорить списания за прошлые периоды.