Артикул товара

Представьте, что у одного человека есть и паспорт РФ, и ИНН, и пропуск на работу. Все три документа указывают на одного человека, но работают в разных системах. С артикулами так же: одно обозначение действует у производителя, другое — у селлера, третье — у маркетплейса.

Артикул — это «паспорт» товара внутри ассортимента продавца. Один и тот же физический товар может одновременно иметь несколько артикулов: первый присвоен производителем, второй селлер придумал для своей складской системы, третий генерирует Wildberries или Ozon после публикации карточки . Чёткое понимание, чем они отличаются, экономит часы при работе с поставками, аналитикой и возвратами.

С одним и тем же товаром на маркетплейсе одновременно живут четыре разных идентификатора, и их важно не путать:

Артикул производителя

Это код, который завод присваивает товару прямо на этапе выпуска. В нём обычно зашифрованы характеристики — серия, цвет, размер, год. У Nike, например, артикул CW2288-111 : буквы и цифры кодируют конкретную модель и расцветку. Такой код нужен, чтобы заказывать у поставщика без двусмысленностей: вы говорите «отгрузите 50 единиц CW2288-111 в размере 42» — и фабрика понимает, что именно отправлять.

Артикул продавца на маркетплейсе