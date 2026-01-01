Что такое Артикул товара?
Представьте, что у одного человека есть и паспорт РФ, и ИНН, и пропуск на работу. Все три документа указывают на одного человека, но работают в разных системах. С артикулами так же: одно обозначение действует у производителя, другое — у селлера, третье — у маркетплейса.
Артикул — это «паспорт» товара внутри ассортимента продавца. Один и тот же физический товар может одновременно иметь несколько артикулов: первый присвоен производителем, второй селлер придумал для своей складской системы, третий генерирует Wildberries или Ozon после публикации карточки. Чёткое понимание, чем они отличаются, экономит часы при работе с поставками, аналитикой и возвратами.
С одним и тем же товаром на маркетплейсе одновременно живут четыре разных идентификатора, и их важно не путать:
|Тип
|Кто присваивает
|Пример
|Где используется
|Артикул производителя
|Завод или бренд
|NK-450-BLK-42
|Каталоги, прайсы, заказы у поставщика
|Артикул продавца
|Селлер
|SHOES-001-42
|Внутренняя 1С, Excel, складская система
|Артикул маркетплейса
|Wildberries / Ozon
|147382910
|Карточка на витрине, отчёты, аналитика
|Баркод (EAN-13)
|Производитель или селлер
|4607012345674
|Сканирование на складе, маркировка
Артикул производителя
Это код, который завод присваивает товару прямо на этапе выпуска. В нём обычно зашифрованы характеристики — серия, цвет, размер, год. У Nike, например, артикул
CW2288-111: буквы и цифры кодируют конкретную модель и расцветку. Такой код нужен, чтобы заказывать у поставщика без двусмысленностей: вы говорите «отгрузите 50 единиц CW2288-111 в размере 42» — и фабрика понимает, что именно отправлять.
Артикул продавца на маркетплейсе
ЭЭто код, который придумывает сам селлер для собственной системы учёта. На Wildberries поле называется «Артикул продавца», на Ozon — просто «Артикул». Главные требования к нему: уникальность внутри магазина и возможность по нему различать варианты (цвет, размер). Хорошая практика — задать структуру
БРЕНД-МОДЕЛЬ-ЦВЕТ-РАЗМЕР, например
BRD-TSHIRT-WHT-M.
Артикул, SKU и баркод — в чём разница
SKU (Stock Keeping Unit) — это синоним артикула продавца: уникальная складская позиция. Если у вас одна модель футболки в 3 цветах и 5 размерах, получается 15 разных SKU, и у каждого свой артикул. Баркод (штрих-код в формате EAN-13) — отдельный идентификатор: он наносится на упаковку и сканируется на складе. Обычно один артикул = один баркод (если товар одинаковый), но это разные сущности по назначению: артикул читают люди, а баркод — сканеры.
Как правильно формировать артикулы
- Уникальность. Один артикул = одна товарная позиция (модель + цвет + размер). Один и тот же код для разных размеров использовать нельзя.
- Читаемость. Артикул должен нести смысл:
JEANS-BLU-32понятнее, чем
X774A.
- Длина. До 20 символов — длиннее обрезается в отчётах и плохо ищется глазами. Кириллица и спецсимволы ломают экспорт в 1С и API.
- Префикс по бренду. Если магазин ведёт несколько брендов, добавляйте 2–3 буквы префикса для удобной группировки.
Что делать, если артикулы перепутаны
Если на склад приехала партия с одним артикулом, а в карточке товар продаётся под другим, нужно настроить соответствие в личном кабинете маркетплейса (поле «Соответствие артикулов» или «Артикул поставщика»). Без этого приёмка не пройдёт — поставка просто вернётся обратно за счёт селлера.
Примеры на маркетплейсах
Селлер продаёт футболку в 3 цветах и 4 размерах — это 12 артикулов продавца: TSHIRT-WHT-S, TSHIRT-WHT-M, TSHIRT-WHT-L, TSHIRT-WHT-XL, TSHIRT-BLK-S и т. д. Wildberries объединяет их в одну карточку с nmID 89123456, где покупатель сам выбирает цвет и размер.
Производитель посуды передал партию с артикулом «PSK-450-NEW». Селлер на Ozon публикует её под собственным артикулом «KETTLE-2L-RED». В кабинете в поле «Артикул поставщика» он прописывает PSK-450-NEW — теперь приёмка идёт без расхождений.
Селлер ведёт 1С, где у каждой позиции свой артикул вида MP-001…MP-578. При выгрузке на Wildberries и Ozon он сохраняет тот же артикул в собственном поле, а площадки дополнительно выдают свои номера (nmID и Product ID); таблицу соответствия селлер хранит в Google Sheets.
Чем отличается от других терминов
SKU — общее обозначение уникальной складской позиции. Артикул — конкретный код, который её идентифицирует. По сути синонимы, но в России чаще говорят «артикул», а «SKU» — международный термин.
Артикул — идентификатор для людей и систем учёта, длина и формат произвольные. Баркод (EAN-13) — стандартизованный 13-значный код для сканирования на складе, сгенерированный по правилам GS1.
Ошибки селлеров
- 1Использовать один и тот же артикул для разных размеров одной модели — ломается учёт остатков: склад не понимает, какой размер пришёл.
- 2Применять кириллицу или пробелы в артикуле — экспорт в 1С, выгрузка в API и отчёты падают с ошибкой.
- 3Менять артикул товара уже после публикации карточки — теряется история продаж, аналитика обнуляется, рейтинг карточки сбрасывается.
- 4Не вести таблицу соответствия «артикул производителя ↔ артикул продавца ↔ артикул маркетплейса» — при поставке партии начинается путаница и простой склада.
Частые вопросы
Можно ли изменить артикул после публикации карточки?
На Wildberries и Ozon артикул продавца можно отредактировать, но не рекомендуется: ломаются связи с поставками, аналитикой и API-интеграциями. nmID и Product ID самой площадки изменить нельзя — они присваиваются один раз при создании карточки.
Что писать в поле «Артикул» при создании карточки?
Свой собственный код для внутреннего учёта. Если торгуете одним брендом — можно указать артикул производителя. Если у вас СТМ — формируйте по схеме БРЕНД-МОДЕЛЬ-ЦВЕТ-РАЗМЕР. Главное — уникальность внутри вашего магазина и удобство для собственного учёта.
Где найти артикул маркетплейса (nmID, SKU)?
На Wildberries nmID отображается в URL карточки и в кабинете в столбце «Артикул WB». На Ozon SKU и Product ID — в карточке товара в правом верхнем углу. Эти номера нужны для отчётов в API, обращений в техподдержку и для аналитических сервисов вроде MPSTATS, Eggheads.