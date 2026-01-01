Сертификация товаров

Да, если документ оформлен на конкретный товар и содержит актуальные данные. Но на Wildberries и Ozon селлер должен быть указан в документе как заявитель или иметь договор с правообладателем. При перепродаже импортного товара чаще требуется собственная декларация или согласие импортёра.