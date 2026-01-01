8 (800) 777-61-74
Документы

Сертификация товаров

Процедура подтверждения соответствия товара техническим регламентам ЕАЭС или ГОСТам. Базовое требование Wildberries и Ozon при загрузке карточек большинства категорий.

Что такое сертификация товаров

Простыми словами

Сертификация товаров — обязательная процедура для большинства категорий, продаваемых на маркетплейсах. Wildberries и Ozon при загрузке карточки запрашивают сертификат соответствия, декларацию или отказное письмо. Без подходящего документа карточку нельзя выпустить в продажу. Тип документа зависит от категории товара, страны производства и применимых технических регламентов.

Виды документов о соответствии

ДокументКто оформляетКогда нуженСрок действия
Сертификат соответствия (СС)Аккредитованный органТовары повышенного риска: электроника, детские товары, СИЗ1–5 лет
Декларация о соответствии (ДС)Заявитель (производитель / импортёр) на базе протокола испытанийБольшинство потребительских товаров1–5 лет
Отказное письмо (ОП)Аккредитованный органТовар НЕ подлежит обязательной сертификацииБессрочно на серию
Свидетельство государственной регистрации (СГР)РоспотребнадзорБАДы, детское питание, минеральная вода, бытовая химия5 лет или бессрочно
Регистрационное удостоверение (РУ)РосздравнадзорМедицинские изделияБессрочно с переоформлением

Главная разница между сертификатом и декларацией: по декларации ответственность несёт заявитель (производитель / импортёр), по сертификату — орган сертификации. Для селлера это влияет на уровень риска и стоимость оформления.

Какие категории подлежат обязательной сертификации

  • Детские товары — игрушки, одежда, обувь, коляски, автокресла (ТР ТС 007/2011, 008/2011).
  • Электроника и бытовая техника — низковольтное оборудование, ЭМС (ТР ТС 004/2011, 020/2011).
  • Косметика и парфюмерия — в основном декларация по ТР ТС 009/2011.
  • БАДы и спортивное питание — СГР Роспотребнадзора.
  • Лёгкая промышленность — одежда для взрослых, постельное бельё (ТР ТС 017/2011).
  • Пищевая продукция — декларация по ТР ТС 021/2011.
  • СИЗ — сертификат по ТР ТС 019/2011.
  • Медицинские изделия — РУ Росздравнадзора.

Большинство товаров для дома, мелкая галантерея и сувениры чаще всего обходятся отказным письмом.

Где получить документы и алгоритм оформления

Сертификаты и декларации выдают только аккредитованные органы — их реестр на rosaccreditation.ru. Документ неаккредитованного органа юридически ничтожен.

  1. Определить нужный документ — через ТН ВЭД и применимые техрегламенты.
  2. Выбрать аккредитованный орган через реестр Росаккредитации.
  3. Передать образцы товара и документы (контракт, инвойс, ТУ/ГОСТ, паспорт изделия).
  4. Дождаться испытаний в лаборатории (1–4 недели).
  5. Получить документ и внести в реестр ФСА.

Сколько стоит сертификация

  • Отказное письмо — от 5 000 до 15 000 ₽.
  • Декларация о соответствии — от 15 000 до 40 000 ₽.
  • Сертификат соответствия — от 25 000 до 80 000 ₽.
  • СГР Роспотребнадзора — от 60 000 ₽, срок 1–3 месяца.
  • Регистрационное удостоверение Росздравнадзора — от 150 000 ₽, срок 6–12 месяцев.

Что требуют WB и Ozon

При загрузке карточки маркетплейс запрашивает PDF-скан документа и его номер. На Wildberries документы прикладываются в разделе «Документы» и привязываются к артикулу. На Ozon — в карточке товара, поле «Документы соответствия» с указанием срока действия. Для некоторых категорий площадка автоматически проверяет номер в реестре ФСА — если документ отозван или отсутствует, карточка не публикуется.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Селлер запускает детские игрушки. По ТР ТС 008/2011 нужен сертификат соответствия. Испытания в аккредитованном органе — 3 недели, стоимость 45 000 ₽. Сертификат на 3 года внесён в реестр ФСА. Карточки опубликованы за 2 дня после загрузки документа.

Ozon

Импортёр косметики оформляет декларацию по ТР ТС 009/2011 на 12 SKU — 35 000 ₽, срок 5 лет. Отдельно потребовалось СГР Роспотребнадзора на крем с маркировкой «детский» — ещё 80 000 ₽ и 2,5 месяца ожидания.

Ошибки селлеров

  1. 1Покупать «сертификаты» в неаккредитованных конторах за 2–3 тыс. ₽ — такие документы недействительны, маркетплейс блокирует карточку при проверке реестра ФСА.
  2. 2Оформлять документ постфактум, после блокировки карточки — теряете 1–4 недели продаж, карточка проседает в органике.
  3. 3Не следить за сроком действия — просроченная декларация означает снятие карточки без предупреждения. Обновляйте за 1–2 месяца до окончания.
  4. 4Делать один документ на товар, а продавать линейку — каждое существенное отличие (состав, материал) может требовать отдельной серии или новой декларации.
  5. 5Игнорировать страну производства — для импорта дополнительно нужны контракт, инвойс и таможенная декларация для оформления ДС.

Частые вопросы

Какие документы нужны для продажи на Wildberries и Ozon?

Зависит от категории. Для большинства товаров — декларация о соответствии или отказное письмо. Для детских товаров, электроники и СИЗ — сертификат соответствия. Для БАДов, бытовой химии — СГР Роспотребнадзора. Для медизделий — РУ Росздравнадзора. Точный перечень для вашей категории уточняйте в аккредитованном органе и на rosaccreditation.ru.

Сколько стоит сертификация товара?

Отказное письмо — от 5 000 ₽, декларация о соответствии — от 15 000 ₽, сертификат соответствия — от 25 000 ₽, СГР — от 60 000 ₽, РУ Росздравнадзора — от 150 000 ₽. Цены ориентировочные, итог зависит от категории, объёма испытаний, срочности и страны производства. Конкретную смету даёт аккредитованный орган после анализа товара.

Сколько действует сертификат или декларация?

Сертификат соответствия — 1-5 лет в зависимости от схемы (на партию или на серию). Декларация — обычно 3-5 лет. СГР Роспотребнадзора — 5 лет или бессрочно для отдельных категорий. Отказное письмо — бессрочно на серию изделий. Срок указан в самом документе.

Можно ли использовать документ от поставщика?

Да, если документ оформлен на конкретный товар и содержит актуальные данные. Но на Wildberries и Ozon селлер должен быть указан в документе как заявитель или иметь договор с правообладателем. При перепродаже импортного товара чаще требуется собственная декларация или согласие импортёра.

Где проверить, какой документ нужен моему товару?

Точную привязку категорий к техническим регламентам стоит уточнять на rosaccreditation.ru, в реестре ФСА и непосредственно на портале вашего маркетплейса (раздел требований к категории). Эта статья даёт общий обзор — но регламенты обновляются, и для конкретного SKU всегда консультируйтесь с аккредитованным органом.

Связанные термины

Честный знак

Государственная система маркировки товаров уникальным кодом DataMatrix для отслеживания на пути от производителя до покупателя.

КИЗ

Контрольный идентификационный знак — уникальный код DataMatrix системы «Честный знак», наносимый на каждую единицу маркируемого товара для прослеживаемости.

Карточка товара

Страница товара на маркетплейсе с фото, инфографикой, описанием, ценой и характеристиками — главный инструмент конверсии.

Маркетплейс

Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.

Селлер

Продавец, который размещает товары на маркетплейсе и работает с покупателями через инфраструктуру площадки.