Что такое сертификация товаров
Сертификация товаров — обязательная процедура для большинства категорий, продаваемых на маркетплейсах. Wildberries и Ozon при загрузке карточки запрашивают сертификат соответствия, декларацию или отказное письмо. Без подходящего документа карточку нельзя выпустить в продажу. Тип документа зависит от категории товара, страны производства и применимых технических регламентов.
Виды документов о соответствии
|Документ
|Кто оформляет
|Когда нужен
|Срок действия
|Сертификат соответствия (СС)
|Аккредитованный орган
|Товары повышенного риска: электроника, детские товары, СИЗ
|1–5 лет
|Декларация о соответствии (ДС)
|Заявитель (производитель / импортёр) на базе протокола испытаний
|Большинство потребительских товаров
|1–5 лет
|Отказное письмо (ОП)
|Аккредитованный орган
|Товар НЕ подлежит обязательной сертификации
|Бессрочно на серию
|Свидетельство государственной регистрации (СГР)
|Роспотребнадзор
|БАДы, детское питание, минеральная вода, бытовая химия
|5 лет или бессрочно
|Регистрационное удостоверение (РУ)
|Росздравнадзор
|Медицинские изделия
|Бессрочно с переоформлением
Главная разница между сертификатом и декларацией: по декларации ответственность несёт заявитель (производитель / импортёр), по сертификату — орган сертификации. Для селлера это влияет на уровень риска и стоимость оформления.
Какие категории подлежат обязательной сертификации
- Детские товары — игрушки, одежда, обувь, коляски, автокресла (ТР ТС 007/2011, 008/2011).
- Электроника и бытовая техника — низковольтное оборудование, ЭМС (ТР ТС 004/2011, 020/2011).
- Косметика и парфюмерия — в основном декларация по ТР ТС 009/2011.
- БАДы и спортивное питание — СГР Роспотребнадзора.
- Лёгкая промышленность — одежда для взрослых, постельное бельё (ТР ТС 017/2011).
- Пищевая продукция — декларация по ТР ТС 021/2011.
- СИЗ — сертификат по ТР ТС 019/2011.
- Медицинские изделия — РУ Росздравнадзора.
Большинство товаров для дома, мелкая галантерея и сувениры чаще всего обходятся отказным письмом.
Где получить документы и алгоритм оформления
Сертификаты и декларации выдают только аккредитованные органы — их реестр на rosaccreditation.ru. Документ неаккредитованного органа юридически ничтожен.
- Определить нужный документ — через ТН ВЭД и применимые техрегламенты.
- Выбрать аккредитованный орган через реестр Росаккредитации.
- Передать образцы товара и документы (контракт, инвойс, ТУ/ГОСТ, паспорт изделия).
- Дождаться испытаний в лаборатории (1–4 недели).
- Получить документ и внести в реестр ФСА.
Сколько стоит сертификация
- Отказное письмо — от 5 000 до 15 000 ₽.
- Декларация о соответствии — от 15 000 до 40 000 ₽.
- Сертификат соответствия — от 25 000 до 80 000 ₽.
- СГР Роспотребнадзора — от 60 000 ₽, срок 1–3 месяца.
- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора — от 150 000 ₽, срок 6–12 месяцев.
Что требуют WB и Ozon
При загрузке карточки маркетплейс запрашивает PDF-скан документа и его номер. На Wildberries документы прикладываются в разделе «Документы» и привязываются к артикулу. На Ozon — в карточке товара, поле «Документы соответствия» с указанием срока действия. Для некоторых категорий площадка автоматически проверяет номер в реестре ФСА — если документ отозван или отсутствует, карточка не публикуется.
Примеры на маркетплейсах
Селлер запускает детские игрушки. По ТР ТС 008/2011 нужен сертификат соответствия. Испытания в аккредитованном органе — 3 недели, стоимость 45 000 ₽. Сертификат на 3 года внесён в реестр ФСА. Карточки опубликованы за 2 дня после загрузки документа.
Импортёр косметики оформляет декларацию по ТР ТС 009/2011 на 12 SKU — 35 000 ₽, срок 5 лет. Отдельно потребовалось СГР Роспотребнадзора на крем с маркировкой «детский» — ещё 80 000 ₽ и 2,5 месяца ожидания.
Ошибки селлеров
- 1Покупать «сертификаты» в неаккредитованных конторах за 2–3 тыс. ₽ — такие документы недействительны, маркетплейс блокирует карточку при проверке реестра ФСА.
- 2Оформлять документ постфактум, после блокировки карточки — теряете 1–4 недели продаж, карточка проседает в органике.
- 3Не следить за сроком действия — просроченная декларация означает снятие карточки без предупреждения. Обновляйте за 1–2 месяца до окончания.
- 4Делать один документ на товар, а продавать линейку — каждое существенное отличие (состав, материал) может требовать отдельной серии или новой декларации.
- 5Игнорировать страну производства — для импорта дополнительно нужны контракт, инвойс и таможенная декларация для оформления ДС.
Частые вопросы
Какие документы нужны для продажи на Wildberries и Ozon?
Зависит от категории. Для большинства товаров — декларация о соответствии или отказное письмо. Для детских товаров, электроники и СИЗ — сертификат соответствия. Для БАДов, бытовой химии — СГР Роспотребнадзора. Для медизделий — РУ Росздравнадзора. Точный перечень для вашей категории уточняйте в аккредитованном органе и на rosaccreditation.ru.
Сколько стоит сертификация товара?
Отказное письмо — от 5 000 ₽, декларация о соответствии — от 15 000 ₽, сертификат соответствия — от 25 000 ₽, СГР — от 60 000 ₽, РУ Росздравнадзора — от 150 000 ₽. Цены ориентировочные, итог зависит от категории, объёма испытаний, срочности и страны производства. Конкретную смету даёт аккредитованный орган после анализа товара.
Сколько действует сертификат или декларация?
Сертификат соответствия — 1-5 лет в зависимости от схемы (на партию или на серию). Декларация — обычно 3-5 лет. СГР Роспотребнадзора — 5 лет или бессрочно для отдельных категорий. Отказное письмо — бессрочно на серию изделий. Срок указан в самом документе.
Можно ли использовать документ от поставщика?
Да, если документ оформлен на конкретный товар и содержит актуальные данные. Но на Wildberries и Ozon селлер должен быть указан в документе как заявитель или иметь договор с правообладателем. При перепродаже импортного товара чаще требуется собственная декларация или согласие импортёра.
Где проверить, какой документ нужен моему товару?
Точную привязку категорий к техническим регламентам стоит уточнять на rosaccreditation.ru, в реестре ФСА и непосредственно на портале вашего маркетплейса (раздел требований к категории). Эта статья даёт общий обзор — но регламенты обновляются, и для конкретного SKU всегда консультируйтесь с аккредитованным органом.