«Честный знак» vs КИЗ

«Честный знак» — это вся система маркировки в целом (платформа ЦРПТ, регистрация, УПД, штрафы). КИЗ — конкретный физический код DataMatrix, который наносится на товар. Аналогия: Честный знак — это аэропорт со всей инфраструктурой, а КИЗ — посадочный талон для конкретного пассажира. В УПД передаются именно КИЗ (список кодов), а регистрация и управление процессами происходят в системе «Честный знак» как платформе.