Что такое КИЗ
КИЗ (Контрольный идентификационный знак) — официальное наименование уникального двумерного кода DataMatrix, который наносится на товары, подлежащие обязательной маркировке в системе «Честный знак». В обиходе говорят «код Честного знака» или «код маркировки» — технически это одно и то же. Без КИЗ маркетплейс не примет поставку маркируемого товара, а его продажа без кода считается административным правонарушением.
КИЗ и «код Честного знака» — в чём разница
- КИЗ — официальный термин из постановлений правительства, нормативных актов ЦРПТ и системы документооборота.
- Код Честного знака — обиходное название в инструкциях, статьях и разговорах селлеров.
- Код маркировки — синоним, чаще встречается в кабинетах маркетплейсов.
Все три термина обозначают одно — уникальный код DataMatrix, привязанный к конкретной единице товара. Честный знак — это вся система (платформа, регистрация, УПД, штрафы), КИЗ — конкретный физический код на упаковке.
Какие категории требуют КИЗ
|Категория
|С какого года
|Особенности
|Шубы из натурального меха
|с 2016
|СпецКИЗ (RFID-метка), стоимость 15–22 ₽ за КИЗ
|Обувь
|с 2020
|Обычный DataMatrix, на коробку или подошву
|Парфюмерия
|с 2020
|На флакон или индивидуальную упаковку
|Лёгкая промышленность (одежда)
|с 2021
|Постельное бельё, верхняя одежда, рубашки
|Шины и покрышки
|с 2021
|На боковину шины или этикетку
|Молочная продукция
|с 2021–2022
|На потребительскую упаковку
|Бутилированная вода
|с 2022
|На бутылку
|БАДы
|с 2024
|На индивидуальную упаковку
|Медицинские изделия
|с 2024–2026
|Поэтапно по группам
|Пиво и слабоалкогольные напитки
|с 2024
|На банку или бутылку
Где наносится КИЗ
- На индивидуальную упаковку — парфюмерия, БАДы, молочная продукция, вода.
- На сам товар — одежда (на ярлык), шины (на боковину).
- На коробку и внутрь — для обуви часто КИЗ есть в обоих местах.
- СпецКИЗ с RFID — только для шуб, непосредственно на изделие.
КИЗ должен быть видимым, читаемым и неповреждённым при логистике. Стёртый или нечитаемый код — возврат партии за счёт селлера.
Сколько стоит КИЗ
- Обычный DataMatrix — 50 коп. + НДС.
- СпецКИЗ для шуб (RFID) — 15–22 ₽ за штуку.
- Печать этикетки — ещё 1–3 ₽ (расходники + амортизация принтера).
- Маркировка через подрядчика — 5–15 ₽ за единицу.
Итого для большинства категорий: 2–5 ₽/единица при самостоятельной работе.
Как получить КИЗ
- Зарегистрироваться в «Честном знаке» через ЭДО (Контур.Маркет, СБИС, 1С) — нужна КЭП.
- Внести карточку товара с GTIN в систему (GTIN оформляется через GS1).
- Заказать партию КИЗ под конкретное количество единиц.
- Оплатить и скачать файл с кодами.
- Распечатать на термопринтере (мин. 300 DPI) или заказать этикетки в типографии.
- Наклеить на товар или упаковку до отгрузки.
- Передать список КИЗ в WB / Ozon через УПД при формировании поставки.
Чем отличается от других терминов
«Честный знак» — это вся система маркировки в целом (платформа ЦРПТ, регистрация, УПД, штрафы). КИЗ — конкретный физический код DataMatrix, который наносится на товар. Аналогия: Честный знак — это аэропорт со всей инфраструктурой, а КИЗ — посадочный талон для конкретного пассажира. В УПД передаются именно КИЗ (список кодов), а регистрация и управление процессами происходят в системе «Честный знак» как платформе.
Примеры на маркетплейсах
Селлер отгружает 1000 пар обуви на FBO. Заказывает 1000 КИЗ за 500 ₽ + НДС, печатает на термопринтере (расходники ~1500 ₽), наклеивает на коробки. В ЛК WB прикладывает УПД с перечнем всех кодов. Wildberries сканирует при приёмке и ставит товар в оборот за 1 день.
Производитель БАДов отправляет 500 банок на склад Ozon. КИЗ на индивидуальной упаковке: 500 × 50 коп. = 250 ₽ за коды + 1200 ₽ печать. УПД сформирован в Контур.Маркет, КИЗ переданы Ozon — приёмка без задержек.
Ошибки селлеров
- 1Печатать КИЗ на принтере с низким DPI — код не сканируется, вся партия возвращается. Минимум 300 DPI, рекомендуется 600.
- 2Заказывать КИЗ «с запасом» — неиспользованные коды через 60 дней аннулируются, деньги не возвращаются.
- 3Наносить КИЗ на полиэтиленовую плёнку без основы — этикетка отклеивается при перевозке, товар приезжает без читаемого кода.
- 4Не передавать КИЗ через УПД — даже если код физически на товаре, без электронной передачи маркетплейс не примет поставку.
- 5Регистрироваться в «Честном знаке» в день отгрузки — активация занимает 1–3 рабочих дня, поставка задерживается.
Частые вопросы
КИЗ и код Честного знака — это одно и то же?
Да, это синонимы. КИЗ — официальное название (Контрольный идентификационный знак), «код Честного знака» — обиходное. Технически это один и тот же двумерный код DataMatrix. В нормативных документах используется КИЗ, в кабинетах маркетплейсов — оба термина.
Сколько стоит один КИЗ в 2026 году?
Обычный DataMatrix — 50 копеек + НДС за код. Для шуб используется специальный КИЗ с RFID-меткой стоимостью 15-22 ₽. К стоимости кода добавьте печать этикетки (1-3 ₽) и расходы на ЭДО.
Что делать, если КИЗ не сканируется на складе?
Маркетплейс возвращает партию за счёт селлера. Чаще всего проблема в качестве печати: проверьте принтер (минимум 203 dpi), используйте качественную термоэтикетку, не масштабируйте код вручную (стандартный размер 14×14 мм). Перед отгрузкой обязательно тестируйте сканирование смартфоном через приложение «Честный знак».
Можно ли продать товар без КИЗ, если категория требует маркировки?
Нет. Маркетплейс откажет в приёмке. Если как-то прошло — после первой проверки штраф 50-300 тыс. ₽ для ООО, при повторе — конфискация партии и блокировка кабинета. Для самозанятых и ИП штраф 5-30 тыс. ₽.