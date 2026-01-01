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КИЗ

Контрольный идентификационный знак — уникальный код DataMatrix системы «Честный знак», наносимый на каждую единицу маркируемого товара для прослеживаемости.

Что такое КИЗ

Простыми словами

КИЗ (Контрольный идентификационный знак) — официальное наименование уникального двумерного кода DataMatrix, который наносится на товары, подлежащие обязательной маркировке в системе «Честный знак». В обиходе говорят «код Честного знака» или «код маркировки» — технически это одно и то же. Без КИЗ маркетплейс не примет поставку маркируемого товара, а его продажа без кода считается административным правонарушением.

КИЗ и «код Честного знака» — в чём разница

  • КИЗ — официальный термин из постановлений правительства, нормативных актов ЦРПТ и системы документооборота.
  • Код Честного знака — обиходное название в инструкциях, статьях и разговорах селлеров.
  • Код маркировки — синоним, чаще встречается в кабинетах маркетплейсов.

Все три термина обозначают одно — уникальный код DataMatrix, привязанный к конкретной единице товара. Честный знак — это вся система (платформа, регистрация, УПД, штрафы), КИЗ — конкретный физический код на упаковке.

Какие категории требуют КИЗ

КатегорияС какого годаОсобенности
Шубы из натурального мехас 2016СпецКИЗ (RFID-метка), стоимость 15–22 ₽ за КИЗ
Обувьс 2020Обычный DataMatrix, на коробку или подошву
Парфюмерияс 2020На флакон или индивидуальную упаковку
Лёгкая промышленность (одежда)с 2021Постельное бельё, верхняя одежда, рубашки
Шины и покрышкис 2021На боковину шины или этикетку
Молочная продукцияс 2021–2022На потребительскую упаковку
Бутилированная водас 2022На бутылку
БАДыс 2024На индивидуальную упаковку
Медицинские изделияс 2024–2026Поэтапно по группам
Пиво и слабоалкогольные напиткис 2024На банку или бутылку

Где наносится КИЗ

  • На индивидуальную упаковку — парфюмерия, БАДы, молочная продукция, вода.
  • На сам товар — одежда (на ярлык), шины (на боковину).
  • На коробку и внутрь — для обуви часто КИЗ есть в обоих местах.
  • СпецКИЗ с RFID — только для шуб, непосредственно на изделие.

КИЗ должен быть видимым, читаемым и неповреждённым при логистике. Стёртый или нечитаемый код — возврат партии за счёт селлера.

Сколько стоит КИЗ

  • Обычный DataMatrix — 50 коп. + НДС.
  • СпецКИЗ для шуб (RFID) — 15–22 ₽ за штуку.
  • Печать этикетки — ещё 1–3 ₽ (расходники + амортизация принтера).
  • Маркировка через подрядчика — 5–15 ₽ за единицу.

Итого для большинства категорий: 2–5 ₽/единица при самостоятельной работе.

Как получить КИЗ

  1. Зарегистрироваться в «Честном знаке» через ЭДО (Контур.Маркет, СБИС, 1С) — нужна КЭП.
  2. Внести карточку товара с GTIN в систему (GTIN оформляется через GS1).
  3. Заказать партию КИЗ под конкретное количество единиц.
  4. Оплатить и скачать файл с кодами.
  5. Распечатать на термопринтере (мин. 300 DPI) или заказать этикетки в типографии.
  6. Наклеить на товар или упаковку до отгрузки.
  7. Передать список КИЗ в WB / Ozon через УПД при формировании поставки.

Чем отличается от других терминов

«Честный знак» vs КИЗ

«Честный знак» — это вся система маркировки в целом (платформа ЦРПТ, регистрация, УПД, штрафы). КИЗ — конкретный физический код DataMatrix, который наносится на товар. Аналогия: Честный знак — это аэропорт со всей инфраструктурой, а КИЗ — посадочный талон для конкретного пассажира. В УПД передаются именно КИЗ (список кодов), а регистрация и управление процессами происходят в системе «Честный знак» как платформе.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Селлер отгружает 1000 пар обуви на FBO. Заказывает 1000 КИЗ за 500 ₽ + НДС, печатает на термопринтере (расходники ~1500 ₽), наклеивает на коробки. В ЛК WB прикладывает УПД с перечнем всех кодов. Wildberries сканирует при приёмке и ставит товар в оборот за 1 день.

Ozon

Производитель БАДов отправляет 500 банок на склад Ozon. КИЗ на индивидуальной упаковке: 500 × 50 коп. = 250 ₽ за коды + 1200 ₽ печать. УПД сформирован в Контур.Маркет, КИЗ переданы Ozon — приёмка без задержек.

Ошибки селлеров

  1. 1Печатать КИЗ на принтере с низким DPI — код не сканируется, вся партия возвращается. Минимум 300 DPI, рекомендуется 600.
  2. 2Заказывать КИЗ «с запасом» — неиспользованные коды через 60 дней аннулируются, деньги не возвращаются.
  3. 3Наносить КИЗ на полиэтиленовую плёнку без основы — этикетка отклеивается при перевозке, товар приезжает без читаемого кода.
  4. 4Не передавать КИЗ через УПД — даже если код физически на товаре, без электронной передачи маркетплейс не примет поставку.
  5. 5Регистрироваться в «Честном знаке» в день отгрузки — активация занимает 1–3 рабочих дня, поставка задерживается.

Частые вопросы

КИЗ и код Честного знака — это одно и то же?

Да, это синонимы. КИЗ — официальное название (Контрольный идентификационный знак), «код Честного знака» — обиходное. Технически это один и тот же двумерный код DataMatrix. В нормативных документах используется КИЗ, в кабинетах маркетплейсов — оба термина.

Сколько стоит один КИЗ в 2026 году?

Обычный DataMatrix — 50 копеек + НДС за код. Для шуб используется специальный КИЗ с RFID-меткой стоимостью 15-22 ₽. К стоимости кода добавьте печать этикетки (1-3 ₽) и расходы на ЭДО.

Что делать, если КИЗ не сканируется на складе?

Маркетплейс возвращает партию за счёт селлера. Чаще всего проблема в качестве печати: проверьте принтер (минимум 203 dpi), используйте качественную термоэтикетку, не масштабируйте код вручную (стандартный размер 14×14 мм). Перед отгрузкой обязательно тестируйте сканирование смартфоном через приложение «Честный знак».

Можно ли продать товар без КИЗ, если категория требует маркировки?

Нет. Маркетплейс откажет в приёмке. Если как-то прошло — после первой проверки штраф 50-300 тыс. ₽ для ООО, при повторе — конфискация партии и блокировка кабинета. Для самозанятых и ИП штраф 5-30 тыс. ₽.

Связанные термины

Честный знак

Государственная система маркировки товаров уникальным кодом DataMatrix для отслеживания на пути от производителя до покупателя.

Сертификация товаров

Процедура подтверждения соответствия товара техническим регламентам ЕАЭС или ГОСТам. Базовое требование Wildberries и Ozon при загрузке карточек большинства категорий.

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.

FBS

Схема работы, при которой товар хранится у селлера; при заказе селлер сам упаковывает и сдаёт посылку в пункт приёма маркетплейса.

Маркетплейс

Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.