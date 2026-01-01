Что такое Вендор?
Вендор — это «хозяин» бренда. Логотип Apple на коробке означает, что Apple и есть вендор, даже если смартфон вам отгрузил реселлер через витрину Ozon. Селлер на маркетплейсе при этом может оказаться и самим вендором, и его дистрибьютором, и обычным реселлером.
Вендор (от англ. vendor — «поставщик») — это компания, которая владеет торговой маркой и выпускает товар под этим брендом самостоятельно или на контрактном производстве. На маркетплейсе вендор может продавать товар напрямую или передавать его цепочке посредников. Термин нередко путают со словами «селлер», «поставщик» и «дистрибьютор», хотя у каждой роли своё место в товаропроводящей цепочке.
Кто такой вендор простыми словами
Вендор — это юридическое лицо, которое держит права на торговую марку и контролирует выпуск товара. Он либо производит продукт на собственной фабрике, либо размещает заказ на контрактном производстве (например, в Китае), но остаётся правообладателем бренда. Вопросы качества, гарантии, сертификации и обновления линейки всегда замыкаются на вендора.
На маркетплейсе у вендора есть три варианта выхода: продавать самому (тогда он одновременно и вендор, и селлер), передавать товар официальным дистрибьюторам или открыть бренд для свободной перепродажи через схему реселлинга.
Чем вендор отличается от селлера и поставщика
Селлер — это тот, кто непосредственно держит карточку на витрине Wildberries, Ozon или Яндекс Маркета и получает деньги от площадки; селлером может быть сам вендор или любой посредник. Поставщик — более широкое понятие: это любой контрагент, отгружающий товар на склад, в том числе контрактный производитель для самого вендора. Дистрибьютор — официальный партнёр вендора, который закупает крупные партии по оптовой цене и затем продаёт их дилерам или конечным покупателям.
Как вендор работает с маркетплейсами
Под крупных вендоров маркетплейсы открывают отдельные программы — «Вендор-сервис» на Wildberries и «Бренд-зону» на Ozon. Это закрытый кабинет с расширенной аналитикой, инструментами защиты карточек от чужих селлеров, контролем цен и общим управлением контентом для всех продавцов бренда. Чтобы получить статус, нужно подтвердить права на товарный знак (свидетельство Роспатента) и подписать отдельное соглашение с площадкой.
Что даёт статус вендора на маркетплейсе
- Контроль карточки товара: вендор сам управляет описанием, фото и видео, а реселлеры лишены права их редактировать.
- Защита от подделок: площадка блокирует селлеров, продающих контрафакт под вашим брендом.
- Сводная аналитика по продажам бренда — суммарно по всем продавцам.
- Минимальная розничная цена (MRP): возможность зафиксировать нижнюю планку цены и пресекать демпинг.
- Brand Zone — собственная витринная страница бренда внутри маркетплейса.
Когда селлер становится вендором
Многие селлеры стартуют как реселлеры — закупают чужой товар и перепродают его. По мере роста они часто запускают собственную торговую марку (СТМ), регистрируют товарный знак и переходят в статус вендора. Это даёт защиту от конкурентов, исключительное право продаж, более высокую маржинальность и возможность планомерно строить бренд.
Примеры на маркетплейсах
Бренд детской косметики «Mommy Care» зарегистрирован как вендор. Товар одновременно продают сам вендор и 4 официальных дистрибьютора. Когда на WB появляется селлер с серым товаром по заниженной цене, вендор отправляет жалобу через кабинет «Защита бренда» — карточка нарушителя блокируется за 1–3 дня.
Производитель посуды из Тулы вышел на Ozon как вендор: подключил Brand Zone и сам управляет фото и видео в карточках. Реселлеры тоже могут размещать этот товар, но контент изменить не вправе — только отгружают по схеме FBO от своего имени.
Чем отличается от других терминов
Селлер — это любой продавец на маркетплейсе, а вендор — владелец бренда. Один и тот же бренд может одновременно продавать сам вендор и десяток селлеров-реселлеров.
Дистрибьютор — официальный оптовый партнёр вендора с эксклюзивным или полуэксклюзивным договором. Реселлер же — обычный перекупщик без специального соглашения.
Поставщик — любая сторона, отгружающая товар (вплоть до контрактной фабрики, работающей на самого вендора). Вендор — именно правообладатель торговой марки.
Ошибки селлеров
- 1Называть себя вендором без регистрации товарного знака — площадка не подтвердит статус и не даст инструментов защиты от реселлеров.
- 2Допускать бесконтрольный реселлинг — десяток продавцов одного товара быстро уходят в демпинг и обрушивают цену бренда.
- 3Не следить за карточками реселлеров — неудачные фотографии или ошибки в описании у чужого селлера бьют по репутации всего бренда.
- 4Забывать продлевать свидетельство на товарный знак (срок действия — 10 лет) — без него вся защита бренда на маркетплейсе перестаёт работать.
Частые вопросы
Как стать вендором на Wildberries или Ozon?
Нужно зарегистрировать товарный знак в Роспатенте (срок 8-12 месяцев, стоимость от 30 000 ₽), затем в кабинете площадки подать заявку на программу защиты бренда и приложить свидетельство. Wildberries проверяет 2-4 недели, Ozon быстрее. После подтверждения вы получаете расширенный доступ.
Может ли вендор запретить реселлерам продавать свой товар на маркетплейсе?
Полностью запретить нельзя — действует принцип исчерпания прав: после первой продажи товар можно перепродавать. Но вендор может блокировать продавцов с поддельным товаром, нарушающих контент карточки или продающих не из официального канала. На Wildberries для этого есть инструмент «Цифровой арбитраж».
Чем отличается СТМ от вендорского бренда?
СТМ (собственная торговая марка) — частный случай вендорства, когда селлер сам становится владельцем бренда. По сути СТМ-владелец и есть вендор: он зарегистрировал ТЗ, заказал производство и продаёт под своей маркой. Разница только в масштабе: классический вендор обычно крупнее и имеет дилерскую сеть.