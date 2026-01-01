Вендор — это «хозяин» бренда. Логотип Apple на коробке означает, что Apple и есть вендор, даже если смартфон вам отгрузил реселлер через витрину Ozon. Селлер на маркетплейсе при этом может оказаться и самим вендором, и его дистрибьютором, и обычным реселлером.

Вендор (от англ. vendor — «поставщик») — это компания, которая владеет торговой маркой и выпускает товар под этим брендом самостоятельно или на контрактном производстве. На маркетплейсе вендор может продавать товар напрямую или передавать его цепочке посредников. Термин нередко путают со словами « селлер », «поставщик» и «дистрибьютор», хотя у каждой роли своё место в товаропроводящей цепочке.

Кто такой вендор простыми словами

Вендор — это юридическое лицо, которое держит права на торговую марку и контролирует выпуск товара. Он либо производит продукт на собственной фабрике, либо размещает заказ на контрактном производстве (например, в Китае), но остаётся правообладателем бренда. Вопросы качества, гарантии, сертификации и обновления линейки всегда замыкаются на вендора.

На маркетплейсе у вендора есть три варианта выхода: продавать самому (тогда он одновременно и вендор, и селлер), передавать товар официальным дистрибьюторам или открыть бренд для свободной перепродажи через схему реселлинга.