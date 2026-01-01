Что такое Реселлер?

Простыми словами Реселлер — это «магазин у дома», только перенесённый в маркетплейс: закупает товар оптом, делает наценку и продаёт в розницу. Роль торгового зала играет карточка на Wildberries, а вместо случайных прохожих покупатели приходят из поискового трафика площадки.

Реселлер (от англ. reseller — «перепродавец») — это селлер, который не производит товар самостоятельно, а закупает готовую продукцию у вендора, дистрибьютора или оптовика и продаёт её через свою карточку на маркетплейсе. Это самый массовый способ зайти на Wildberries и Ozon: не требуется ни фабрика, ни дизайнер, ни упаковочная линия — достаточно подобрать ходовой товар и грамотно собрать карточку.

Кто такой реселлер на маркетплейсах Реселлер закупает товар у поставщика — это может быть сам вендор, его официальный дистрибьютор, оптовая база или зарубежный партнёр (Китай, Турция, Польша). Затем он регистрируется как селлер на площадке, заводит карточку товара, отгружает партию на склад (FBO) или хранит её у себя (FBS) и начинает продавать с наценкой 30–200%. Ключевое отличие реселлера от вендора: он не владеет брендом, не контролирует производство и юридически не отвечает за качество перед покупателем — претензии всё равно адресуются производителю. Доход реселлера складывается из разницы между оптовой и розничной ценой плюс знания специфики работы с маркетплейсом.

Легальность реселлинга в России Перепродажа чужого товара сама по себе законна и опирается на принцип исчерпания прав: после того как товар приобретён у правообладателя, его можно свободно перепродавать. Но есть оговорки: Товар должен быть оригинальным. Торговля контрафактом — уголовная статья (ст. 180 УК РФ).

Торговля контрафактом — уголовная статья (ст. 180 УК РФ). Импорт — только официальный. «Серый» ввоз (без согласия правообладателя) преследуется по ГК; параллельный импорт допускается только в рамках списка Минпромторга.

«Серый» ввоз (без согласия правообладателя) преследуется по ГК; параллельный импорт допускается только в рамках списка Минпромторга. Обязательная маркировка для определённых категорий (одежда, обувь, парфюмерия, БАДы и др.) — нужны коды «Честного знака».

для определённых категорий (одежда, обувь, парфюмерия, БАДы и др.) — нужны коды «Честного знака». Сертификаты обязательны. Декларации соответствия и СГР оформляются на ввозчика, и у реселлера-перекупа их зачастую попросту нет.

Где брать товар реселлеру Официальные дистрибьюторы российских брендов — самый безопасный путь. Минус — переговоры по цене сложнее, а в нише уже сидит десяток таких же реселлеров. Оптовые рынки и базы — Садовод, Москва, Люблино. Дёшево, но качество товара и наличие документов под вопросом. Прямые поставщики из Китая — через 1688.com, Alibaba и посредников в Гуанчжоу. Маржа доходит до 100–300%, но риски существенные: качество, сроки, таможня и сертификация. Турция, Беларусь, Казахстан — короткое плечо логистики и понятный пакет документов, но закупочные цены выше китайских.

Риски реселлинга на маркетплейсах Основная боль реселлера — конкуренция. На ходовом товаре одновременно сидят 20–50 продавцов, и быстро разворачивается ценовая война: маржа падает с 80% до 15–20% за несколько недель. Второй риск — вендор может в любой момент закрыть вашу карточку через программу защиты бренда, особенно если товар ввезён «серым» путём. Третий — производитель снимает SKU с производства, и закупленная партия зависает на складе. Как реселлеру выжить в долгую Рабочие стратегии: уходить в нишевые бренды, которых нет у конкурентов; договариваться о территориальном или категорийном эксклюзиве с поставщиком; вкладываться в рекламу и обгонять других по позициям в поисковой выдаче; а в перспективе — переходить от реселлинга к собственной торговой марке и становиться вендором.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Селлер закупил в Турции 500 пар женских кроссовок по 1 200 ₽ и продаёт их на Wildberries по 3 490 ₽ под чужим брендом-производителем. На той же карточке конкурируют ещё 12 продавцов — приходится держать цену на 5–10 ₽ ниже среднего, иначе позиции в выдаче проседают. Ozon Реселлер закупает у российского дистрибьютора корейскую косметику оптом по 380 ₽ и продаёт на Ozon по 990 ₽. Чистая маржа после комиссии, логистики и рекламы — 35%. Через 8 месяцев дистрибьютор подключает программу контроля цен, и реселлер обязан держать цену не ниже 1 050 ₽.

Чем отличается от других терминов vs Вендор Вендор — владелец бренда, реселлер же — посредник, продающий чужой бренд. На одном вендоре одновременно могут зарабатывать десятки реселлеров. vs Дистрибьютор У дистрибьютора есть официальный договор с вендором, как правило эксклюзивный по региону. У реселлера такого соглашения нет — он закупается у дистрибьютора или на оптовом рынке. vs Дропшиппер Реселлер сам выкупает товар и держит его на собственном складе либо на складе маркетплейса. Дропшиппер выкуп не делает — товар отгружается напрямую поставщиком в момент заказа.

Ошибки селлеров 1 Закупать копии и подделки на оптовых рынках — вендор подаст жалобу, карточка блокируется, товар изымают, штраф может доходить до 5 млн ₽. 2 Заходить в товар, на котором уже сидит больше 50 продавцов, — ценовая война съест всю маржу за 2–3 месяца. 3 Не оформлять сертификаты на одежду, БАДы и детские товары — площадка блокирует карточку при первой же проверке. 4 Брать товар из Китая без проверки качества — массовые возвраты обнуляют рейтинг карточки буквально за неделю.