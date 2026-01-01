Что такое продвижение в поиске Ozon
Продвижение в поиске — рекламный формат Ozon, который повышает позиции карточки в поисковой и категорийной выдаче. Селлер сам выбирает ключевые запросы и устанавливает ставку. Площадка проводит аукцион в реальном времени, и позиция определяется по формуле «Ставка × Качество карточки». Это базовый инструмент, на который опирается большинство селлеров на Ozon.
Как работает аукцион ставок
Ozon проводит аукцион в реальном времени под каждый поисковый запрос. Позиция карточки определяется по формуле Ставка × Качество карточки. Качество — совокупность CTR, конверсии в заказ, контент-рейтинга и накопленной истории продаж.
Ключевой вывод: селлер с лучше проработанной карточкой может занять верхнюю позицию при меньшей ставке, чем конкурент с посредственной карточкой. Качество выступает мультипликатором бюджета.
Стратегии продвижения
Селлер задаёт желаемую долю рекламных расходов, Ozon автоматически регулирует ставки для удержания ДРР около этой цели. Подходит для предсказуемой экономики и стабильных кампаний на зрелых карточках.
Площадка расходует весь бюджет, чтобы получить максимум показов и заказов без ограничений по ДРР. Подходит для запуска новинок или быстрого набора первых отзывов — затем переключайтесь на «Целевой ДРР».
Допустимый ДРР в зависимости от маржи
|Маржа товара
|Допустимый ДРР
|Целевой ДРР
|10–15% (электроника, бытовая химия)
|5–8%
|5–7%
|20–30% (косметика, аксессуары)
|10–15%
|10–12%
|30–50% (одежда, обувь)
|15–25%
|15–20%
|50–70% (handmade, авторские бренды)
|25–35%
|20–30%
|70%+ (БАДы, инфотовары)
|30–45%
|25–35%
Правило: целевой ДРР должен быть на 5–10 пунктов ниже допустимого. Этот зазор нужен, чтобы оставлять прибыль и закладывать запас на возвраты и пиковые сезоны, когда ставки растут.
Как настроить кампанию
- В Ozon Seller: «Продвижение» → «Реклама товаров» → «Создать кампанию» → «Продвижение в поиске».
- Выберите товары — группируйте карточки одной ниши для быстрой оптимизации алгоритма.
- Выберите стратегию — для теста «Целевой ДРР» с консервативным значением безопаснее, чем сразу «Максимум показов».
- Установите бюджет — 500–2000 ₽ в день на один товар на старте.
- Подождите 7–14 дней без изменений — это время нужно алгоритму для обучения.
- Оптимизируйте — отключайте товары с низким CTR, повышайте ставки на топовые карточки, добавляйте минус-слова.
Связь с органическим продвижением
Платное продвижение в поиске работает на органику в долгую. Когда карточка получает много показов и продаж через рекламу, алгоритм Ozon фиксирует высокий CTR и конверсию — и начинает поднимать её в бесплатной выдаче. Грамотный запуск на новой карточке за 4–6 недель «разгоняет» органические позиции, и рекламный бюджет можно постепенно снижать без потери продаж.
Запускать рекламу стоит только после полной SEO-доработки карточки: заполненных характеристик, проработанного заголовка, качественных фото и инфографики.
Когда продвижение в поиске не работает
- Слабая карточка — CTR ниже 2% и конверсия ниже 3%: бюджет сжигается, заказов почти нет.
- Высокая цена — товар на 15–20% дороже конкурентов: аудитория кликает, но уходит к более дешёвым предложениям.
- Мало отзывов — конверсия в 2–3 раза ниже даже при хорошем CTR. Сначала отзывы, потом масштаб.
- Закончились остатки — кампания продолжает тратить бюджет, но заказы оформить невозможно.
Примеры на Ozon
Натуральная косметика, стратегия «Целевой ДРР» 12% при марже 35%. Бюджет 1500 ₽ в день на 8 SKU. За 2 недели карточка выросла с 18-й до 4-й позиции по запросу «крем для лица увлажняющий», органический трафик увеличился в 2,5 раза. Фактический ДРР держится в коридоре 11–13%.
Кухонная утварь, «Максимум показов» на новую карточку, бюджет 3000 ₽ в день. За 3 недели набрали 47 заказов и 12 отзывов с рейтингом 4,8. После этого переключились на «Целевой ДРР» 15% при марже 40% — органика дала ещё 60% продаж сверх рекламных.
Ошибки селлеров
- 1Запускать рекламу на сырую карточку с пустыми характеристиками и тремя фото — деньги уходят, конверсии нет.
- 2Менять ставки и стратегии каждый день — алгоритму нужно 7–14 дней на обучение, частые изменения сбрасывают оптимизацию.
- 3Ставить ДРР выше маржи — кампания становится заведомо убыточной.
- 4Не следить за остатками — кампания продолжает крутиться при нулевых остатках и тратит бюджет на товары, которые нельзя купить.
Частые вопросы
Сколько денег нужно для теста продвижения в поиске?
Минимальный осмысленный бюджет — 15 000-30 000 ₽ на 14-21 день для 5-10 SKU. На меньшем бюджете алгоритм не успевает собрать данные, и любые выводы будут случайными. Для масштабных кампаний с быстрым ростом — от 50 000 ₽/неделя.
Какая стратегия лучше — целевой ДРР или максимум показов?
Для зрелых карточек с историей продаж — «Целевой ДРР»: предсказуемо, контролируемо. Для новинок без статистики — «Максимум показов» на 2-3 недели, чтобы быстро набрать продажи и отзывы, потом переключиться на «Целевой ДРР».
Можно ли совмещать продвижение в поиске с другими видами рекламы Ozon?
Да. «Продвижение в поиске» хорошо сочетается с «Трафаретами» (баннеры в категориях) и «Брендовой полкой» для крупных селлеров. Каждый формат закрывает свою точку контакта: поиск — горячий спрос, баннеры — тёплая аудитория в категориях, бренд-полка — узнаваемость.