Продвижение в поиске Ozon

Продвижение в поиске — рекламный формат Ozon, который повышает позиции карточки в поисковой и категорийной выдаче. Селлер сам выбирает ключевые запросы и устанавливает ставку. Площадка проводит аукцион в реальном времени, и позиция определяется по формуле «Ставка × Качество карточки». Это базовый инструмент, на который опирается большинство селлеров на Ozon.

Как работает аукцион ставок

Ozon проводит аукцион в реальном времени под каждый поисковый запрос. Позиция карточки определяется по формуле Ставка × Качество карточки. Качество — совокупность CTR, конверсии в заказ, контент-рейтинга и накопленной истории продаж.

Ключевой вывод: селлер с лучше проработанной карточкой может занять верхнюю позицию при меньшей ставке, чем конкурент с посредственной карточкой. Качество выступает мультипликатором бюджета.