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Продвижение в поиске Ozon

Основной рекламный инструмент Ozon, который поднимает карточку в поисковой выдаче и категориях по выбранным запросам через аукцион ставок.

Что такое продвижение в поиске Ozon

Простыми словами

Продвижение в поиске — рекламный формат Ozon, который повышает позиции карточки в поисковой и категорийной выдаче. Селлер сам выбирает ключевые запросы и устанавливает ставку. Площадка проводит аукцион в реальном времени, и позиция определяется по формуле «Ставка × Качество карточки». Это базовый инструмент, на который опирается большинство селлеров на Ozon.

Как работает аукцион ставок

Ozon проводит аукцион в реальном времени под каждый поисковый запрос. Позиция карточки определяется по формуле Ставка × Качество карточки. Качество — совокупность CTR, конверсии в заказ, контент-рейтинга и накопленной истории продаж.

Ключевой вывод: селлер с лучше проработанной карточкой может занять верхнюю позицию при меньшей ставке, чем конкурент с посредственной карточкой. Качество выступает мультипликатором бюджета.

Стратегии продвижения

vs Целевой ДРР

Селлер задаёт желаемую долю рекламных расходов, Ozon автоматически регулирует ставки для удержания ДРР около этой цели. Подходит для предсказуемой экономики и стабильных кампаний на зрелых карточках.

vs Максимум показов

Площадка расходует весь бюджет, чтобы получить максимум показов и заказов без ограничений по ДРР. Подходит для запуска новинок или быстрого набора первых отзывов — затем переключайтесь на «Целевой ДРР».

Допустимый ДРР в зависимости от маржи

Маржа товараДопустимый ДРРЦелевой ДРР
10–15% (электроника, бытовая химия)5–8%5–7%
20–30% (косметика, аксессуары)10–15%10–12%
30–50% (одежда, обувь)15–25%15–20%
50–70% (handmade, авторские бренды)25–35%20–30%
70%+ (БАДы, инфотовары)30–45%25–35%

Правило: целевой ДРР должен быть на 5–10 пунктов ниже допустимого. Этот зазор нужен, чтобы оставлять прибыль и закладывать запас на возвраты и пиковые сезоны, когда ставки растут.

Как настроить кампанию

  1. В Ozon Seller: «Продвижение» → «Реклама товаров» → «Создать кампанию» → «Продвижение в поиске».
  2. Выберите товары — группируйте карточки одной ниши для быстрой оптимизации алгоритма.
  3. Выберите стратегию — для теста «Целевой ДРР» с консервативным значением безопаснее, чем сразу «Максимум показов».
  4. Установите бюджет — 500–2000 ₽ в день на один товар на старте.
  5. Подождите 7–14 дней без изменений — это время нужно алгоритму для обучения.
  6. Оптимизируйте — отключайте товары с низким CTR, повышайте ставки на топовые карточки, добавляйте минус-слова.

Связь с органическим продвижением

Платное продвижение в поиске работает на органику в долгую. Когда карточка получает много показов и продаж через рекламу, алгоритм Ozon фиксирует высокий CTR и конверсию — и начинает поднимать её в бесплатной выдаче. Грамотный запуск на новой карточке за 4–6 недель «разгоняет» органические позиции, и рекламный бюджет можно постепенно снижать без потери продаж.

Запускать рекламу стоит только после полной SEO-доработки карточки: заполненных характеристик, проработанного заголовка, качественных фото и инфографики.

Когда продвижение в поиске не работает

  • Слабая карточкаCTR ниже 2% и конверсия ниже 3%: бюджет сжигается, заказов почти нет.
  • Высокая цена — товар на 15–20% дороже конкурентов: аудитория кликает, но уходит к более дешёвым предложениям.
  • Мало отзывов — конверсия в 2–3 раза ниже даже при хорошем CTR. Сначала отзывы, потом масштаб.
  • Закончились остатки — кампания продолжает тратить бюджет, но заказы оформить невозможно.

Примеры на Ozon

Кейс 1

Натуральная косметика, стратегия «Целевой ДРР» 12% при марже 35%. Бюджет 1500 ₽ в день на 8 SKU. За 2 недели карточка выросла с 18-й до 4-й позиции по запросу «крем для лица увлажняющий», органический трафик увеличился в 2,5 раза. Фактический ДРР держится в коридоре 11–13%.

Кейс 2

Кухонная утварь, «Максимум показов» на новую карточку, бюджет 3000 ₽ в день. За 3 недели набрали 47 заказов и 12 отзывов с рейтингом 4,8. После этого переключились на «Целевой ДРР» 15% при марже 40% — органика дала ещё 60% продаж сверх рекламных.

Ошибки селлеров

  1. 1Запускать рекламу на сырую карточку с пустыми характеристиками и тремя фото — деньги уходят, конверсии нет.
  2. 2Менять ставки и стратегии каждый день — алгоритму нужно 7–14 дней на обучение, частые изменения сбрасывают оптимизацию.
  3. 3Ставить ДРР выше маржи — кампания становится заведомо убыточной.
  4. 4Не следить за остатками — кампания продолжает крутиться при нулевых остатках и тратит бюджет на товары, которые нельзя купить.

Частые вопросы

Сколько денег нужно для теста продвижения в поиске?

Минимальный осмысленный бюджет — 15 000-30 000 ₽ на 14-21 день для 5-10 SKU. На меньшем бюджете алгоритм не успевает собрать данные, и любые выводы будут случайными. Для масштабных кампаний с быстрым ростом — от 50 000 ₽/неделя.

Какая стратегия лучше — целевой ДРР или максимум показов?

Для зрелых карточек с историей продаж — «Целевой ДРР»: предсказуемо, контролируемо. Для новинок без статистики — «Максимум показов» на 2-3 недели, чтобы быстро набрать продажи и отзывы, потом переключиться на «Целевой ДРР».

Можно ли совмещать продвижение в поиске с другими видами рекламы Ozon?

Да. «Продвижение в поиске» хорошо сочетается с «Трафаретами» (баннеры в категориях) и «Брендовой полкой» для крупных селлеров. Каждый формат закрывает свою точку контакта: поиск — горячий спрос, баннеры — тёплая аудитория в категориях, бренд-полка — узнаваемость.

Связанные термины

ДРР

Доля рекламных расходов — отношение затрат на рекламу к выручке от продаж за период. Главная метрика эффективности рекламы на маркетплейсах.

Контент-рейтинг Ozon

Метрика Ozon в диапазоне от 0 до 100 баллов, которая оценивает полноту и качество контента в карточке товара: характеристики, фото, видео, рич-контент и описание.

SEO для маркетплейсов

Оптимизация карточки товара под алгоритмы поиска Wildberries и Ozon: работа с ключевыми словами, характеристиками, поведенческими факторами и скоростью доставки.

CTR

Кликабельность — доля кликов от показов карточки или объявления. Главный показатель привлекательности обложки и заголовка.

CPC

Стоимость одного клика по рекламному объявлению. Базовая единица расчёта в большинстве рекламных кампаний на маркетплейсах.

Карточка товара

Страница товара на маркетплейсе с фото, инфографикой, описанием, ценой и характеристиками — главный инструмент конверсии.