Что такое Дропшиппинг?

Простыми словами Дропшиппер — это «продавец без товара». Он демонстрирует покупателю красивую витрину и забирает оплату, а коробку отправляет уже другая компания со своего склада. По сути схема устроена как турагентство: оно оформляет тур, но в небо самолёт поднимает авиакомпания.

Дропшиппинг (от англ. dropshipping — «прямая отгрузка») — модель, в которой продавец берёт на себя приём заказов и платежей, а физическая отправка остаётся на поставщике. Селлеру не нужны склад, упаковочная зона и собственная логистика. В чистом виде на маркетплейсах эта схема почти не используется, но есть рабочие гибриды: например, когда поставщик завозит товар на склад площадки от имени селлера или работает по FBS-договору со склада производителя.

Как работает классический дропшиппинг Цикл выглядит так: селлер размещает позиции поставщика в собственном интернет-магазине или на маркетплейсе → покупатель оформляет заказ → селлер пересылает заказ поставщику и оплачивает оптовую цену → поставщик упаковывает посылку и отправляет её напрямую покупателю (часто в обезличенной коробке, без своих опознавательных знаков) → клиент получает товар, а селлер удерживает разницу между розничной и оптовой ценой. Главное преимущество — нулевые вложения в склад: не нужно выкупать партию, снимать помещение и нанимать упаковщиков. Главный недостаток — продавец почти не контролирует то, что реально происходит с товаром на стороне поставщика.

Совместимость дропшиппинга с маркетплейсами Маркетплейсы исторически относятся к дропшиппингу настороженно — он чаще других моделей даёт сбои по качеству и срокам. Тем не менее часть схем укладывается в правила площадок: Схема Wildberries Ozon Я.Маркет Поставщик отгружает на склад МП от имени селлера (FBO-дропшиппинг) Возможно Возможно Возможно Поставщик хранит товар у себя, селлер отправляет по FBS Возможно Возможно (realFBS) Возможно Поставщик сам доставляет покупателю от имени селлера (DBS-дропшиппинг) Сложно Сложно Возможно Прямая отправка с зарубежного склада (Китай) Запрещено Запрещено Запрещено

Гибридные схемы дропшиппинга на маркетплейсах Самый ходовой формат в России — «дропшиппинг через FBS»: селлер регистрируется на маркетплейсе, заключает договор с поставщиком, и при поступлении заказа поставщик упаковывает товар в брендированную упаковку селлера и сам отвозит его в ПВЗ площадки от имени селлера. Продавец при этом физически до товара не дотрагивается. Схема жизнеспособна на Wildberries и Ozon, если у поставщика есть свой ИП/ООО и налажены ежедневные операции. Второй вариант — «FBO-дропшиппинг»: поставщик собирает партию по требованиям маркетплейса (маркировка, штрихкоды, упаковка) и сам везёт её на склад площадки от имени селлера. Юридически собственник товара — селлер, фактически — он этот товар никогда не видит.

Риски дропшиппинга на маркетплейсах Контроль качества. Если поставщик отгрузил брак, возвраты и низкие оценки прилетают на карточку селлера. Рейтинг падает буквально за 1–2 недели.

Если поставщик отгрузил брак, возвраты и низкие оценки прилетают на карточку селлера. Рейтинг падает буквально за 1–2 недели. Сроки сборки. На FBS у селлера есть 1–2 рабочих дня на отгрузку. Поставщик задерживает — площадка штрафует и блокирует.

На FBS у селлера есть 1–2 рабочих дня на отгрузку. Поставщик задерживает — площадка штрафует и блокирует. Цена товара меняется без предупреждения. Поставщик поднял оптовую цену на 20% — маржа селлера ушла в ноль, но снять карточку с продаж в моменте невозможно.

Поставщик поднял оптовую цену на 20% — маржа селлера ушла в ноль, но снять карточку с продаж в моменте невозможно. Поставщик начинает торговать сам. Видя, что товар хорошо идёт, поставщик нередко выходит на маркетплейс напрямую и ставит цену на 15–30% ниже — селлер теряет канал.

Видя, что товар хорошо идёт, поставщик нередко выходит на маркетплейс напрямую и ставит цену на 15–30% ниже — селлер теряет канал. Нет своего бренда. Селлер фактически работает «прокладкой», и обойти его поставщику ничего не стоит.

Где дропшиппинг реально работает На собственном интернет-магазине, где не приходится подстраиваться под жёсткие SLA маркетплейса.

В нишах с длительной доставкой (мебель на заказ со сроком 30–60 дней) — покупатель морально готов ждать.

На старте бизнеса для проверки спроса: продал 10 единиц «вхолодную», убедился, что товар берут, выкупил партию и ушёл на FBO.

В категориях с очень широким ассортиментом (запчасти, расходники), где держать весь SKU-парк на собственном складе физически нереально. Где дропшиппинг не работает В FMCG и одежде — слишком жёсткая конкуренция и драконовские требования к скорости.

В категориях с обязательной маркировкой «Честным знаком» — без физического контроля партии очень легко поймать штраф.

При прямой отправке из Китая — все крупные площадки блокируют такие схемы.

Примеры на маркетплейсах Универсально Селлер запустил карточку садового инвентаря по схеме FBS-дропшиппинг: поставщик в Туле получает заказ через Telegram-бота от селлера, упаковывает товар в коробку с брендом селлера и отвозит в ПВЗ Ozon. Физически селлер товара не видит, но юридически он его собственник и платит налоги с продаж. Wildberries Селлер тестирует новую модель кроссовок: договаривается с производителем в Подмосковье, что тот отгрузит пробную партию 50 пар на склад WB от имени селлера. Если за 30 дней продажи пойдут — селлер выкупает партию в 1 000 пар и переходит на полноценный FBO. Если нет — финансовых потерь почти нет.

Чем отличается от других терминов vs Реселлинг Реселлер выкупает партию у поставщика и держит её на собственном или арендованном складе. Дропшиппер товар не выкупает: оплата происходит уже после заказа покупателя, и склад остаётся в руках поставщика. vs FBO В FBO селлер сам закупает партию и отвозит её на склад маркетплейса. В дропшиппинге партию готовит и отгружает поставщик, а селлер только ведёт карточку и принимает оплату. vs DBS DBS — селлер сам хранит товар и сам же его доставляет своим курьером. Дропшиппинг — товар хранит и отправляет поставщик, не имеющий с селлером отношений сверх договорных обязательств.

Ошибки селлеров 1 Договариваться с поставщиком «на словах» без зафиксированного SLA по срокам отгрузки — первая же задержка приводит к штрафам от маркетплейса 2 Завязываться на единственного поставщика — он поднимет цену или просто уйдёт, и продажи встают на месяцы. 3 Не контролировать качество выборочно — поставщик может незаметно ухудшить материалы, а возвраты придут на карточку селлера 4 Брать товар с маркировкой « Честный знак » без физической приёмки партии — штраф за нарушение учёта легко достигает 50–300 тыс. ₽.