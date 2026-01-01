Что такое Дропшиппинг?
Дропшиппер — это «продавец без товара». Он демонстрирует покупателю красивую витрину и забирает оплату, а коробку отправляет уже другая компания со своего склада. По сути схема устроена как турагентство: оно оформляет тур, но в небо самолёт поднимает авиакомпания.
Дропшиппинг (от англ. dropshipping — «прямая отгрузка») — модель, в которой продавец берёт на себя приём заказов и платежей, а физическая отправка остаётся на поставщике. Селлеру не нужны склад, упаковочная зона и собственная логистика. В чистом виде на маркетплейсах эта схема почти не используется, но есть рабочие гибриды: например, когда поставщик завозит товар на склад площадки от имени селлера или работает по FBS-договору со склада производителя.
Как работает классический дропшиппинг
Цикл выглядит так: селлер размещает позиции поставщика в собственном интернет-магазине или на маркетплейсе → покупатель оформляет заказ → селлер пересылает заказ поставщику и оплачивает оптовую цену → поставщик упаковывает посылку и отправляет её напрямую покупателю (часто в обезличенной коробке, без своих опознавательных знаков) → клиент получает товар, а селлер удерживает разницу между розничной и оптовой ценой.
Главное преимущество — нулевые вложения в склад: не нужно выкупать партию, снимать помещение и нанимать упаковщиков. Главный недостаток — продавец почти не контролирует то, что реально происходит с товаром на стороне поставщика.
Совместимость дропшиппинга с маркетплейсами
Маркетплейсы исторически относятся к дропшиппингу настороженно — он чаще других моделей даёт сбои по качеству и срокам. Тем не менее часть схем укладывается в правила площадок:
|Схема
|Wildberries
|Ozon
|Я.Маркет
|Поставщик отгружает на склад МП от имени селлера (FBO-дропшиппинг)
|Возможно
|Возможно
|Возможно
|Поставщик хранит товар у себя, селлер отправляет по FBS
|Возможно
|Возможно (realFBS)
|Возможно
|Поставщик сам доставляет покупателю от имени селлера (DBS-дропшиппинг)
|Сложно
|Сложно
|Возможно
|Прямая отправка с зарубежного склада (Китай)
|Запрещено
|Запрещено
|Запрещено
Гибридные схемы дропшиппинга на маркетплейсах
Самый ходовой формат в России — «дропшиппинг через FBS»: селлер регистрируется на маркетплейсе, заключает договор с поставщиком, и при поступлении заказа поставщик упаковывает товар в брендированную упаковку селлера и сам отвозит его в ПВЗ площадки от имени селлера. Продавец при этом физически до товара не дотрагивается. Схема жизнеспособна на Wildberries и Ozon, если у поставщика есть свой ИП/ООО и налажены ежедневные операции.
Второй вариант — «FBO-дропшиппинг»: поставщик собирает партию по требованиям маркетплейса (маркировка, штрихкоды, упаковка) и сам везёт её на склад площадки от имени селлера. Юридически собственник товара — селлер, фактически — он этот товар никогда не видит.
Риски дропшиппинга на маркетплейсах
- Контроль качества. Если поставщик отгрузил брак, возвраты и низкие оценки прилетают на карточку селлера. Рейтинг падает буквально за 1–2 недели.
- Сроки сборки. На FBS у селлера есть 1–2 рабочих дня на отгрузку. Поставщик задерживает — площадка штрафует и блокирует.
- Цена товара меняется без предупреждения. Поставщик поднял оптовую цену на 20% — маржа селлера ушла в ноль, но снять карточку с продаж в моменте невозможно.
- Поставщик начинает торговать сам. Видя, что товар хорошо идёт, поставщик нередко выходит на маркетплейс напрямую и ставит цену на 15–30% ниже — селлер теряет канал.
- Нет своего бренда. Селлер фактически работает «прокладкой», и обойти его поставщику ничего не стоит.
Где дропшиппинг реально работает
- На собственном интернет-магазине, где не приходится подстраиваться под жёсткие SLA маркетплейса.
- В нишах с длительной доставкой (мебель на заказ со сроком 30–60 дней) — покупатель морально готов ждать.
- На старте бизнеса для проверки спроса: продал 10 единиц «вхолодную», убедился, что товар берут, выкупил партию и ушёл на FBO.
- В категориях с очень широким ассортиментом (запчасти, расходники), где держать весь SKU-парк на собственном складе физически нереально.
Где дропшиппинг не работает
- В FMCG и одежде — слишком жёсткая конкуренция и драконовские требования к скорости.
- В категориях с обязательной маркировкой «Честным знаком» — без физического контроля партии очень легко поймать штраф.
- При прямой отправке из Китая — все крупные площадки блокируют такие схемы.
Примеры на маркетплейсах
Селлер запустил карточку садового инвентаря по схеме FBS-дропшиппинг: поставщик в Туле получает заказ через Telegram-бота от селлера, упаковывает товар в коробку с брендом селлера и отвозит в ПВЗ Ozon. Физически селлер товара не видит, но юридически он его собственник и платит налоги с продаж.
Селлер тестирует новую модель кроссовок: договаривается с производителем в Подмосковье, что тот отгрузит пробную партию 50 пар на склад WB от имени селлера. Если за 30 дней продажи пойдут — селлер выкупает партию в 1 000 пар и переходит на полноценный FBO. Если нет — финансовых потерь почти нет.
Чем отличается от других терминов
Реселлер выкупает партию у поставщика и держит её на собственном или арендованном складе. Дропшиппер товар не выкупает: оплата происходит уже после заказа покупателя, и склад остаётся в руках поставщика.
В FBO селлер сам закупает партию и отвозит её на склад маркетплейса. В дропшиппинге партию готовит и отгружает поставщик, а селлер только ведёт карточку и принимает оплату.
DBS — селлер сам хранит товар и сам же его доставляет своим курьером. Дропшиппинг — товар хранит и отправляет поставщик, не имеющий с селлером отношений сверх договорных обязательств.
Ошибки селлеров
- 1Договариваться с поставщиком «на словах» без зафиксированного SLA по срокам отгрузки — первая же задержка приводит к штрафам от маркетплейса.
- 2Завязываться на единственного поставщика — он поднимет цену или просто уйдёт, и продажи встают на месяцы.
- 3Не контролировать качество выборочно — поставщик может незаметно ухудшить материалы, а возвраты придут на карточку селлера.
- 4Брать товар с маркировкой «Честный знак» без физической приёмки партии — штраф за нарушение учёта легко достигает 50–300 тыс. ₽.
Частые вопросы
Можно ли работать на Wildberries и Ozon полностью по дропшиппингу из Китая?
Нет, в чистом виде нельзя. Маркетплейсы требуют, чтобы товар проходил через российский склад: либо ваш FBS, либо FBO площадки. Прямая отправка из Китая покупателю запрещена правилами WB и Ozon — карточка и аккаунт блокируются. Можно работать через посредника, который выкупает партии в Китае, везёт в Россию и отгружает уже от имени селлера.
Сколько можно заработать на дропшиппинге на маркетплейсе?
Маржа в дропшиппинге обычно ниже, чем у обычного реселлинга — 10-25% после комиссии и логистики, потому что поставщик закладывает свою наценку за услуги отгрузки. Чистая прибыль для новичка с оборотом 300-500 тыс. ₽/мес — порядка 30-80 тыс. ₽/мес. Это меньше, чем у классического селлера, но без вложений в склад.
Как защититься от того, что поставщик уйдёт продавать сам?
Полностью защититься нельзя. Минимизировать риск можно: продавать под собственной торговой маркой (СТМ), регистрировать товарный знак, иметь договор с эксклюзивом, держать карточку с большим количеством отзывов и хорошей позицией — войти в выдачу новому продавцу будет дорого. В долгую дропшиппинг — это переходная модель к собственному складу или СТМ.