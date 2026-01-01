Что такое Менеджер маркетплейсов?

Простыми словами Если селлер — это собственник магазина, то менеджер маркетплейсов — его управляющий. Хозяин решает, что продавать и сколько денег вложить, а управляющий ежедневно наводит порядок на витрине, отвечает на отзывы и следит, чтобы товар на складе не закончился.

Менеджер маркетплейсов — это операционный специалист, отвечающий за повседневное управление магазином на площадке. Он не владеет товаром и не вкладывает собственные деньги в закупку — его задача в том, чтобы карточки продавали, реклама окупалась, а остатки на складах не уходили в ноль. Профессия выросла из e-commerce и SMM, но требует понимания специфики каждой площадки: алгоритмов ранжирования, тарифов логистики и правил модерации.

Чем занимается менеджер маркетплейсов Стандартный набор задач делится на четыре блока: контент, реклама, аналитика, операционка. По контенту — это создание и обновление карточек товара, написание SEO-заголовков и описаний, постановка ТЗ дизайнеру на инфографику. По рекламе — запуск и оптимизация внутренних кампаний, управление ставками в аукционах, участие в акциях площадки. По аналитике — отчёты по продажам и оборачиваемости, расчёт ДРР и юнит-экономики по каждому SKU. Операционка — это планирование поставок, контроль остатков, ответы на отзывы и вопросы покупателей, а также переписка с поддержкой маркетплейса.

Сколько зарабатывает менеджер Доход зависит от формата работы. Фрилансер обычно ведёт несколько магазинов одновременно (3–5 клиентов) и берёт 30–80 тыс. ₽ в месяц с одного магазина. In-house менеджер в штате одного селлера получает 60–150 тыс. ₽ оклада плюс 1–3% от прибыли магазина. Старший менеджер или руководитель отдела в крупном магазине с оборотом от 30 млн ₽ — 150–300 тыс. ₽. Стажёр без опыта стартует с 25–40 тыс. ₽ и работает на простых задачах: загрузка карточек, ответы на отзывы.

Где учатся на менеджера маркетплейсов Высшего образования по этой специальности не существует. Основные пути: онлайн-курсы (Skillbox, GeekBrains, академии при самих площадках — Wildberries Академия, Ozon Академия) — 2–6 месяцев, 30–100 тыс. ₽; стажировки в агентствах — бесплатно, но без зарплаты в первые 1–3 месяца; самообучение через бесплатные материалы маркетплейсов и Telegram-каналы практиков. Сертификаты Wildberries и Ozon Академии повышают доверие клиентов, но реальный опыт всё равно остаётся главным критерием.

Чем занимаются менеджер vs селлер vs агентство Роль Кто платит за товар Кто принимает решения Стоимость Селлер Сам Сам — Менеджер-фрилансер Селлер Селлер согласовывает 30–80 тыс. ₽/мес за магазин Менеджер in-house Селлер Селлер согласовывает 60–150 тыс. ₽/мес Агентство Селлер Согласование по этапам 50–200 тыс. ₽/мес + % от продаж

Когда селлеру нужен менеджер Менеджер становится экономически оправданным, когда оборот магазина превышает 500 тыс. ₽ в месяц или у селлера набирается 30–50 SKU. До этого порога владелец обычно справляется сам или нанимает помощника на простые задачи — ответы на отзывы, фотосъёмку. Менеджер на полный день нужен от оборота 1,5–2 млн ₽; при меньшем выгоднее формат фриланса на 10–20 часов в неделю.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Менеджер-фрилансер ведёт магазин одежды с 80 SKU за 55 тыс. ₽/мес. В неделю на это уходит около 12 часов: обновление 5–7 карточек, корректировка ставок в автокампаниях, ответы на 30–40 отзывов и еженедельный отчёт по ДРР и оборачиваемости. Ozon In-house менеджер в магазине БАДов получает 120 тыс. ₽ оклада плюс 2% от прибыли. За 4 месяца поднял оборот с 1,2 млн до 3,5 млн ₽ за счёт переработки рич-контента и запуска трафаретов на топовые SKU. Квартальная премия — 78 тыс. ₽. Универсально Селлер косметики взял менеджера-стажёра после Ozon Академии за 35 тыс. ₽/мес на простые задачи: ответы на отзывы, загрузка карточек по шаблону, ежедневная сверка остатков. Через 6 месяцев стажёр вырос в самостоятельного специалиста, и зарплата поднялась до 70 тыс. ₽.

Чем отличается от других терминов vs Селлер Селлер — владелец товара и бизнеса, несущий весь финансовый риск. Менеджер — наёмный специалист с фиксированной оплатой: он не вкладывает свои деньги в закупку и не отвечает за убытки магазина. vs Агентство Агентство — это команда из 5–30 специалистов (менеджеры, дизайнеры, аналитики, таргетологи). Селлер получает разделение труда и страховку от больничных, но платит дороже — 80–200 тыс. ₽ против ~50 тыс. ₽ у фрилансера. Формат подходит магазинам от 3 млн ₽ оборота. vs Фрилансер на отдельных задачах Фрилансер на разовые задачи (дизайнер инфографики, копирайтер, фотограф) — это узкий специалист, которого менеджер привлекает по мере надобности. Менеджер же ведёт магазин системно: контент, реклама, аналитика и операционка идут одним пакетом.

Ошибки селлеров 1 Брать менеджера без проверки кейсов и доступа к прошлым магазинам — велик риск нарваться на «теоретика» после курсов без реального опыта. 2 Не прописывать KPI в договоре (рост оборота, ДРР оборачиваемость ) — менеджер работает «как умеет», и оценить результат становится нечем. 3 Давать менеджеру полный доступ к финансам и расходам без контроля — типичный сценарий слива рекламного бюджета без согласования. 4 Нанимать одного менеджера сразу на 5+ магазинов — качество резко падает, времени на каждый магазин остаётся меньше 6–8 часов в неделю.