Если показатели продаж на Wildberries начали снижаться, это сигнал о проблемах, которые могут быть как в технической части, так и в стратегии работы. Об основных причинах падения продаж на Вайлдберриз и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию, рассказывают эксперты агентства «Шольчев».

Снижение видимости товаров в поиске

Алгоритмы Wildberries ориентируются на множество параметров: конверсию, рейтинг, актуальность данных. Если ваши карточки не оптимизированы, товар попадает на дальние позиции, и покупатели просто не доходят до него. Согласно независимому исследованию, у 35% товаров заголовки не содержат ключевых слов, которые вводят пользователи, или описание не раскрывает сути товара.

Что делать?

Обновить заголовки и описания, добавив ключевые слова. Например, вместо «Свитер женский» написать «Свитер женский теплый oversize из шерсти».

Улучшить качество фотографий: Wildberries любит изображения, где товар показан с разных ракурсов, а также на модели.

Регулярно участвовать в акциях и распродажах, чтобы активизировать продажи.

Проблемы с ценами

Ценовая конкуренция на Вайлдберриз – один из важнейших факторов успеха. Если ваши цены выше, чем у конкурентов, покупатели выберут другой товар, даже если ваша карточка идеальна. Wildberries также автоматически ранжирует товары, предлагая покупателям более выгодные варианты.

Что делать?

Мониторить цены конкурентов на маркетплейсе ВБ и анализировать свои.

Настроить гибкую систему скидок, особенно для популярных товаров.

Использовать механизмы промоакций, например, сезонные скидки или акции «1+1».

Слабая работа с отзывами и рейтингами

Отзывы и оценки на Wildberries напрямую влияют на конверсию. Карточка с низким рейтингом или отсутствием отзывов вызывает у покупателей сомнения. Негативные отзывы, особенно те, на которые вы не ответили, могут отпугнуть новых клиентов.

Что делать?

Регулярно мониторить отзывы. На негативные комментарии отвечайте быстро и конструктивно, предлагая решения проблемы.

Поддерживайте связь с покупателями: добавьте инструкцию или упаковку с информацией, как оставить отзыв.

Стимулируйте покупателей оставлять отзывы через дополнительные бонусы (гарантии, скидки на следующий заказ).

Логистика и скорость доставки

Если товар недоступен на складе или обработка заказов занимает много времени, рейтинг карточки на Вайлдберриз падает.

Что делать?

Перейти на схему FBO, если у вас высокий объем продаж, чтобы исключить риски с задержками.

Оптимизировать процессы на своем складе при работе через FBS: уменьшить время обработки заказов, улучшить упаковку.

Неправильная стратегия продвижения

Если вы не используете инструменты платной рекламы Wildberries, то теряете потенциальных клиентов. Даже идеальная карточка не гарантирует, что ее заметят, если она не попадает в топ выдачи.

Что делать?

Настроить таргетированную рекламу внутри платформы.

Применять витрины: выделенные разделы на сайте Wildberries для вашего бренда или категории.

Участвовать в рекомендательных блоках и акциях, которые повышают видимость.

Как избежать падения продаж?

Работа на Wildberries – это постоянный процесс анализа и улучшений. Нужен регулярный аудит карточек, цен, отзывов и логистики. Постоянное обновление и тестирование стратегий помогает не только удержать продажи, но и выйти на новые уровни.

Если ваши продажи упали, мы готовы провести глубокий аудит и разработать стратегию восстановления.