Продвижение на Яндекс Маркете
Яндекс.Маркет – огромная платформа с миллионами покупателей. Чтобы вас здесь заметили, одного размещения товара мало. Здесь свои алгоритмы, правила и фишки, которые надо знать и уметь использовать.
Как работает алгоритм Яндекс.Маркета?
Если ваш товар никто не видит – его никто и не купит. Алгоритмы Маркета устроены так, что популярные и проработанные товары всегда выше в выдаче. Чем выше ваш товар, тем больше кликов и заказов. Все просто. Но чтобы туда попасть, нужно учитывать десятки нюансов: от цены до отзывов и правильного описания.
Чтобы понять, как продвинуть товар, нужно узнать, на что обращают внимание алгоритмы:
- Чем ниже цена, тем выше вероятность, что ваш товар попадет в топ. Но не путайте с демпингом – слишком низкая цена может вызвать подозрения у покупателей.
- Если вы быстро отвечаете на вопросы, это плюс.
- В отзывах идеальная оценка – 4,7 и выше. Не забывайте про текстовые отзывы – они тоже влияют.
- Конверсия – если вашу карточку просматривают, но не покупают – алгоритмы отправляют ее вниз.
- Качество фотографий и описания. Недостаточно просто загрузить пару фото и написать пару слов – нужно проработать все детально.
- Скорость доставки. Чем быстрее, тем лучше. Покупатели любят получить заказ уже завтра.
Оформление карточки товара: как привлечь покупателя
На Яндекс.Маркете карточка товара – это лицо вашего бизнеса. Она должна цеплять взгляд, вызывать доверие и отвечать на все вопросы покупателя.
Фото:
- Минимум 5-6 фото. Один ракурс – это скучно. Покажите товар со всех сторон.
- Фото не должно быть размытым или темным. Используйте студийное освещение или естественный свет.
- Покажите, как товар работает или используется. Например, если это чайник, покажите его в интерьере кухни.
Название должно быть максимально конкретным: бренд, модель, характеристики. Например:
- "Кофеварка DeLonghi EC685, рожковая, серебристая."
- "Смартфон Samsung Galaxy A54, 128 Гб, белый."
В описании не должно быть воды. Давайте факты:
- Материалы.
- Размеры.
- Особенности.
- Преимущества.
Пример: "Кофеварка DeLonghi EC685 с насосом высокого давления (15 бар) для приготовления эспрессо и капучино. Компактные размеры (14,9 см в ширину) идеально подходят для маленькой кухни."
Характеристики заполните все до последней строчки. Даже если кажется, что это неважно, алгоритмы Маркета думают иначе.
Настройка рекламы на Яндекс.Маркете
Реклама – платный способ ускорить продвижение. На Яндекс.Маркете есть несколько вариантов рекламы:
- Реклама в поиске – ваш товар показывается первым в результатах поиска по определенным запросам.
- Реклама на главной странице – дорого, но эффективно для крупных брендов.
- Кросс-продажи – ваш товар предлагается в блоке "С этим товаром покупают".
Распространенные ошибки
Главные ошибки — это игнорирование вопросов клиентов, плохие фото и недостоверное описание. Представьте, человек спрашивает что-то о вашем товаре, а в ответ — тишина. Результат? Потерянное доверие. А если фото размытое или выглядит так, будто его сделали на старую "мыльницу", даже самый крутой товар никто не купит.