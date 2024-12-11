Яндекс.Маркет – огромная платформа с миллионами покупателей. Чтобы вас здесь заметили, одного размещения товара мало. Здесь свои алгоритмы, правила и фишки, которые надо знать и уметь использовать.

Как работает алгоритм Яндекс.Маркета?

Если ваш товар никто не видит – его никто и не купит. Алгоритмы Маркета устроены так, что популярные и проработанные товары всегда выше в выдаче. Чем выше ваш товар, тем больше кликов и заказов. Все просто. Но чтобы туда попасть, нужно учитывать десятки нюансов: от цены до отзывов и правильного описания.

Чтобы понять, как продвинуть товар, нужно узнать, на что обращают внимание алгоритмы:

Чем ниже цена, тем выше вероятность, что ваш товар попадет в топ. Но не путайте с демпингом – слишком низкая цена может вызвать подозрения у покупателей.

Если вы быстро отвечаете на вопросы, это плюс.

В отзывах идеальная оценка – 4,7 и выше. Не забывайте про текстовые отзывы – они тоже влияют.

Конверсия – если вашу карточку просматривают, но не покупают – алгоритмы отправляют ее вниз.

Качество фотографий и описания. Недостаточно просто загрузить пару фото и написать пару слов – нужно проработать все детально.

Скорость доставки. Чем быстрее, тем лучше. Покупатели любят получить заказ уже завтра.

Оформление карточки товара: как привлечь покупателя

На Яндекс.Маркете карточка товара – это лицо вашего бизнеса. Она должна цеплять взгляд, вызывать доверие и отвечать на все вопросы покупателя.

Фото:

Минимум 5-6 фото. Один ракурс – это скучно. Покажите товар со всех сторон.

Фото не должно быть размытым или темным. Используйте студийное освещение или естественный свет.

Покажите, как товар работает или используется. Например, если это чайник, покажите его в интерьере кухни.

Название должно быть максимально конкретным: бренд, модель, характеристики. Например:

"Кофеварка DeLonghi EC685, рожковая, серебристая."

"Смартфон Samsung Galaxy A54, 128 Гб, белый."

В описании не должно быть воды. Давайте факты:

Материалы.

Размеры.

Особенности.

Преимущества.

Пример: "Кофеварка DeLonghi EC685 с насосом высокого давления (15 бар) для приготовления эспрессо и капучино. Компактные размеры (14,9 см в ширину) идеально подходят для маленькой кухни."

Характеристики заполните все до последней строчки. Даже если кажется, что это неважно, алгоритмы Маркета думают иначе.

Настройка рекламы на Яндекс.Маркете

Реклама – платный способ ускорить продвижение. На Яндекс.Маркете есть несколько вариантов рекламы:

Реклама в поиске – ваш товар показывается первым в результатах поиска по определенным запросам.

Реклама на главной странице – дорого, но эффективно для крупных брендов.

Кросс-продажи – ваш товар предлагается в блоке "С этим товаром покупают".

Распространенные ошибки

Главные ошибки — это игнорирование вопросов клиентов, плохие фото и недостоверное описание. Представьте, человек спрашивает что-то о вашем товаре, а в ответ — тишина. Результат? Потерянное доверие. А если фото размытое или выглядит так, будто его сделали на старую "мыльницу", даже самый крутой товар никто не купит.