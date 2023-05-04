Согласно рейтингу Data Insight, Wildberries является абсолютным лидером среди российских интернет-магазинов по количеству онлайн-продаж. На маркетплейсе огромные возможности для предпринимателей, но также и высокая конкуренция: более 80 тысяч брендов заключают 1,5 миллиона сделок ежедневно. В статье рассказываем о том, как повысить продажи с помощью рекламы товара в карточке, и даём пошаговую инструкцию по настройке такой рекламы.

Рекламный кабинет селлера на Wb

Реклама на платформе Вайлдберриз предлагает довольно развитый и действенный набор инструментов для продвижения товаров. Для каждой задачи есть свой оптимальный механизм раскрутки. Поэтому давайте начнем с очень краткого гида по рекламному кабинету продавца.

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Виды внутренней рекламы на Вайлдберрис

Вид рекламы Что это Сколько стоит В акциях Акция на группу товаров от магазина будет выставлена в виде баннера нижней части меню СPM, ставки зависят от места размещения и графика показов. Обходится около 3000 рублей в час. В разделах сайта Баннерная реклама, которая отображается в соответствующих разделах сайта Wildberries CPM, ставки варьируются от места и длительности показа. Средний бюджет в день – 8000 руб. В каталоге Карточка товара размещается на верхних позициях в подразделах каталога Ставка за 1000 показов, аукцион. Цена будет зависеть от рекламной конкуренции в категории. В рекомендациях Как работает: реклама попадает в рекомендации на главной странице Вайлдберриз.

Фиксированная минимальная ставка, регулируемый режим показа. Самый дорогой вид рекламы. В поиске Программа продвигает товар в Топ поисковой выдачи CPM, ставку назначает рекламодатель. Позиция в выдаче будет зависеть от ставки. В карточках товара Кампания подразумевает показ рекламируемого продукта при просмотре посетителем других товаров аналогичной категории. CPM, принцип аукциона. Чем больше ставка за 1000 показов, тем ближе представлена карточка.

Поясним, что такое ставка cpm в Вайлдберриз-рекламе: это цена за 1000 показов, которую назначают рекламодатели для участия в аукционе ставок. По этому принципу оплачиваются практически все виды внутренней рекламы на Вайлдберриз.

Какую кампанию для продвижения выбрать

Реклама в акциях, разделах сайта и в рекомендациях – самые эффективные способы раскрутки магазина и привлечения большого траффика. Но одновременно и самые дорогие. Такие кампании работают не столько на ранжирование одного товара, сколько на развитие бренда в целом. Их активно применяют крупные игроки Вайлдберрис, чтобы удерживать высокие конкурентные позиции.

Реклама в каталоге, если правильно указать категории, очень эффективна для привлечения «теплой» аудитории. Карточку увидят люди, которые заходят в раздел за конкретным товаром. Из минусов: удовольствие недешевое, да и каталогом пользуется лишь малая часть заказчиков на Вб.

Наилучший баланс затрат и «выхлопа» – у рекламы в поиске и в карточке товара. Это оптимальные способы продвижения, особенно для новичков. Поднятие в поиске работает, потому что именно с помощью запросов большинство участников маркетплейса ищет нужный продукт. А реклама в карточке Вайлдберрис выводит товар на самую «горячую» аудиторию – людей, которые уже просматривают такую же продукцию.

Как работает реклама в карточке товара на Wb

Реклама в карточке Вайлдбериз относится к наиболее популярным и самым доступным способам продвижения среди селлеров. Даже с относительно скромным бюджетом можно быстро запустить старт продаж или увеличить уже имеющиеся.

Рекламируемая карточка будет отображаться:

1. Для тех, кто уже просматривает характеристики вашего продукта в его описании. Ниже основной карточки товара можно предлагать сопутствующие продукты. Например, второй том книги в комплект с первым, ополаскиватель вместе с шампунем, зонт к сумочке и так далее.

2. Позиция попадает в рекламный блок под чужими карточками с похожим товаром.

Главное преимущество такого формата – реклама в карточке ВБ рассчитана на заранее отфильтрованную целевую аудиторию. У посетителя уже сформирована потребность в данном товаре, он уже изучает его характеристики. Если удастся обойти конкурента по цене, отзывам, фотографиям и другим параметрам, то велик шанс, что купят именно у вас. То есть у рекламодателя есть возможность переманивать уже «теплых» клиентов у конкурентов.

Также продавец может заполнить весь блок своими товарами, если выкупит все места. В этом случае в рекламном блоке не будут показываться товары конкурентов. Но ставки зависят от ниши и могут быть очень высокими. Поэтому такой вариант продвижения подходит продавцам с большим рекламным бюджетом.

Что важно учесть при запуске кампании

У самого ходового вида рекламы на Wildberries есть свои нюансы. Например, здесь всегда будет много показов и в разы меньше кликов. Это логично, так как пользователь, просматривая карточку товара, пролистывает и рекламный блок. И просмотр при этом засчитывается.

Определенные сложности создает и конкуренция среди рекламодателей. Поскольку оплата осуществляется в формате ставок, участвующих в аукционе, за топовые места в рекламном блоке нужно заплатить больше. Здесь сыграет роль грамотная настройка рекламы, о которой расскажем ниже.

И последний нюанс. Как и любой другой инструмент продвижения, эта реклама обеспечивает только показ вашей карточки потенциальному клиенту, но не клик и тем более не заказ. Тут уже все будет зависеть от самой карточки – сможет ли она отвлечь покупателя от уже просматриваемого продукта, переманить внимание.

Секреты формулы «показ = заказ»

Эффективнее всего реклама на Вайлдберрис работает для карточек, которые, как выражаются эксперты, «продают сами себя». Это норма – конверсия из клика в корзину на WB и затем в покупку зависит от качества презентации продукта.

В случае с рекламой в карточках к кликам и дальнейшей заинтересованности приводят:

1. Инфографика. Фото (особенно главное) и видео должны быть яркими, профессиональными. Хорошо работают надписи на картинках (основные параметры, применение, преимущества).

2. Описание – четкое и максимально информативное. Хорошее SEO пригодится для общего ранжирования. Заполняйте как можно подробнее все характеристики.

3. Категории. Перечислите все подходящие для товара категории – именно в них будет отображаться карточка при запуске кампании.

4. Отзывы. Второй этап изучения карточки – просмотр отзывов. Чем отзывов больше, чем они подробнее и объективнее и чем лучше продавец с ними работает, тем больше шансов завоевать доверие новых покупателей.

5. Цена. Не завышайте цены – клиенты Вайлдберрис обязательно найдут то же самое дешевле.

6. Остатки. Надпись «нет в наличии» мгновенно портит заказчику настроение, уводя его к конкурентам.

Если с перечисленными критериями все в порядке, можно смело запускать рекламу в карточках, не переживая, что показы потратятся впустую.

Пошаговый запуск рекламы

Какой бы из внутренних видов рекламы вы ни выбрали, первым делом нужно зайти в раздел «Реклама и продвижение» — «Онлайн реклама».

Другой способ попасть в нужный раздел — перейдите в «Список кампаний» — «Создать кампанию».

В открывшемся разделе «Мои кампании» выберите нужную разновидность рекламы — через акции, разделы сайта, карточку товара, каталог, поиск или рекомендации.

Одна рекламная кампания может содержать до 50 товаров. Но они не будут отображаться для покупателей все сразу.

Теперь рассмотрим дальнейшую настройку рекламы более детально.

Как настроить рекламу в карточке товара

Выберите формат «Карточка товара».

Далее напишите название кампании, выберите бренд или загрузите таблицу с артикулами.

На шаге «Ассортимент» выберите группы предметов из тех категорий, которые загружены у вас в кабинете. В поле «Предмет» укажите конкретные товары из выбранных категорий.

Сохраните кампанию, отправьте ее на модерацию. После одобрения в списке кампаний появится статус «Готова к запуску».

Укажите стоимость рекламы на Вайлдберриз в карточке товара. Т.е. бюджет на всю кампанию, например, 2000 рублей. Также можно установить дневной лимит.

Выберите ставку CPM. Для каждого указанного значения ВБ будет показывать примерный прогноз с правой стороны – во сколько вам обойдутся показы на конкретном месте, например, в рекламном блоке.

Оплата рекламы в карточках

Реклама в карточках товара Wildberries оплачивается по модели CPM, в формате аукциона ставок. Позиция рекламируемой карточки товара зависит от назначенной ставки рекламодателя. Для того чтобы продавец смог назначить конкурентоспособную ставку, в настройках указываются ставки занятых мест другими партнерами.

Например, первое место – 56 рублей, второе и последующие места – 51 рубль.

Разместиться очень желательно минимум на четвертом месте – дальше ленту прокручивают далеко не все. Однако если ставки на топ-места очень высокие, для старта лучше ориентироваться на приемлемую сумму, а не на позицию в блоке.

Информация о входных ставках в категории не всегда соответствует действительности, новичкам не стоит гнаться за ними. Некоторые лайфхакеры вообще выставляют ставки ниже минимального предела аукциона. Дождавшись, когда у конкурентов истощится бюджет и ставки упадут, они выходят на вакантные места в показе.

Анализ результатов

После завершения РК можно изучить статистику по следующим параметрам:

просмотры;

клики;

число покупок товара;

CTR;

цена за клик;

устройства, на которых пользователи кликали по рекламе.

Анализ результатов рекламной кампании позволит понять, как работает каждая ставка и, отталкиваясь от этого, ее скорректировать.

Сервисы для автоматического управления ставками

Сейчас на рынке появилось большое количество сервисов, которые помогают автоматически удерживать нужные позиции в поиске. Мы уже упоминали, что реклама на Wildberries работает в формате аукциона, но селлеры и специалисты по маркетплейсам отмечают, что площадка зачастую показывает некорректные ставки. Плюс вы физически можете пропустить момент и опуститься в выдаче.

Сервисы подключатся к рекламному кабинету. Роботы парсят Wildberries и фиксируют реальные ставки, по которым показываются товары выбранной категории по нужным ключевым запросам.

Задача рекламодателя – определить, на каком месте в выдаче он хочет удержаться. А сервис в автоматическом режиме управляет ставками, чтобы выполнить эту задачу, то есть увеличивает или уменьшает ставку. Также у них есть инструмент, который позволяет настроить кампанию по нужным ключевым запросам.

Кстати, часто задают вопрос: можно ли в рекламе ВБ использовать брендовые запросы, которые отлично продают. Площадка строго ограничивает применение чужих брендов в своем контенте и рекламе. Можно, но только свой бренд!

Число сервисов управления ставками стремительно растет. Рекомендуем тщательно проверять информацию об инструментах: насколько прозрачно описана механика, есть ли отзывы об использовании и о результатах.

Реклама в карточках на Вайлдберрис: пример из практики

В качестве примера – запуск кампании по рекламе в карточках для новой позиции в магазине селлера. То есть у карточки мизерные рейтинги, и ее нужно было просто начать продавать. Надо добавить, что карточка была довольно сырой, поэтому предварительно провели ее «упаковку». Сделали хорошее SEO, проанализировав и учтя все популярные запросы, поколдовали с инфографикой.

Для тестового запуска рекламы общий бюджет установили 3000 рублей, дневной лимит – 1000. Минимальный бюджет в день составляет 500 рублей, но для того, чтобы понять, как работает реклама, этого очень мало. Ставку приравняли к конкурентам на 4-м месте блока – 57 рублей за 1000 показов. Запустили.

Первый контроль – через сутки. Просмотров чуть более 3500, кликов – 56, СТR – 0,98. Цена за клик вышла около 7 рублей – очень даже выгодно.

Желая увеличить просмотры, повышаем ставку на 20%. Еще через день получаем увеличение просмотров в полтора раза, кликов – в три. Видим первые две продажи. Имея уже более ясную картину, проводим подробный анализ по статистике рекламы. Определяем наиболее эффективные показы, избавляемся от бесполезных. Удаляем категории со слишком высоким СРС. Подобную аналитику и корректировку проводим ежедневно, контролируем соотношение затрат и эффекта.

Секрет эффективности рекламы – в грамотной аналитике

Каждый, кто ведет бизнес на маркетплейсах, хоть раз слышал (или читал) жалобы по поводу впустую слитых на внутреннюю рекламу денег. Таких случаев немало, но вины площадки тут ноль. Просто если оплатить рекламную кампанию и пустить ее в свободный полет, ожидаемого эффекта вы никогда не получите. Как минимум половина денег будет уходить на показы, которые не работают от слова «совсем». Вы снова пополняете бюджет, и он с той же скоростью сливается в неработающие ниши.

Только постоянная и только грамотная аналитика заставит рекламную кампанию на Вайлдберрис работать на полезные показы и, как результат, на продажи. Выше был показан как раз пример оптимизации рекламной кампании, самый простой. Суть в том, что деньги клиента не будут тратиться впустую. Аналитика выявляет самые эффективные русла для рекламы, чтобы направить бюджет именно туда.

Итак, реклама в карточках на Wildberries – действительно эффективный инструмент продвижения. Можем заявить это с полной ответственностью, подкрепив слова успешными кейсами. Хотите раскрутить свои товары на Вайлдберрис, при этом тратя деньги исключительно на результат? Тогда вы на месте! Обращайтесь, и ваши карточки взлетят в Топы, уводя за собой клиентуру конкурентов.