Работать с маркетплейсом Ozon без аналитики — это как играть в лотерею. Может и выстрелить, но чаще всего деньги просто уходят в пустоту. Что такое Озон аналитика, зачем она нужна и как с ее помощью увеличить свои доходы — рассказывают эксперты агентства «Шольчев».

Что такое Ozon аналитика?

Ozon аналитика — это комплекс инструментов, которые помогают селлерам отслеживать и анализировать данные о продажах, аудитории, конкурентной среде и эффективности своих товаров.

С ее помощью можно:

  • понять, какие товары продаются лучше всего;
  • отследить, откуда приходят клиенты;
  • выяснить, почему одни товары растут в рейтингах, а другие — нет.

Зачем нужна аналитика Ozon?

На маркетплейсе конкуренция растет ежедневно и размещение товара абсолютно не гарантирует продажи.

Нужно анализировать:

  • Трафик — сколько людей видят ваши карточки? Сравните просмотры и клики.
  • Конверсию — из 100 посетителей сколько реально покупают?
  • Цены — выше или ниже конкурентов?
  • Отзывы — сколько у вас положительных отзывов? Как быстро вы реагируете на негатив?

Без постоянного анализа вы просто не поймете, что тормозит продажи: цена, фото, рейтинг или что-то еще.

Какие метрики отслеживать?

Если вы хотите разобраться в аналитике, начните с базовых метрик:

  • CTR (кликабельность) — процент пользователей, которые кликнули на карточку товара. Если CTR низкий, проблема может быть в фото, цене или описании.
  • CR (конверсия) — покупки относительно просмотров. Если конверсия низкая — работайте с карточкой: улучшайте фото, добавляйте видео или подробное описание.
  • Отказы — пользователи заходят в карточку, но не покупают. Причина может быть в плохих отзывах или высоких ценах.
  • Средний чек — помогает понять, как сформировать связки товаров, чтобы увеличить покупки.
  • Возвраты — высокий уровень возвратов сигнализирует о проблемах с качеством или несоответствии описания товара реальности.

Как работать с Ozon аналитикой?

На Ozon есть стандартные отчеты о продажах. В них можно увидеть:

  • Какие товары продаются лучше всего.
  • Какой товар зависает на складе.
  • Как меняются продажи в зависимости от акций или времени года.

Пример: у вас упали продажи конкретной позиции. Аналитика показывает, что конкуренты снизили цену. Что делать? Делайте скидку или добавьте бесплатную доставку.

На Озон можно отслеживать не только свои данные, но и конкурентов:

  • сколько у них отзывов;
  • какая у них цена;
  • что пишут покупатели в отзывах (может, вы найдете слабые места конкурента).

Лайфхак: если конкурент добавляет подарок или бонус к товару, попробуйте сделать то же самое.

С помощью аналитики можно оценить, насколько эффективно участие в акциях:

  • увеличивается ли трафик к вашей карточке;
  • как сильно падает маржа;
  • есть ли прирост повторных заказов.

Озон аналитика показывает, стоит ли тратить бюджет на акции или выгоднее вложиться в рекламу.

Особенности работы с аналитикой

Не все товары продаются одинаково круглый год. Например, лыжи покупают зимой, а плавки — летом. Аналитика помогает предсказывать спрос и вовремя пополнять склад.

Отзывы влияют на рейтинг, а значит, и на видимость товара. Если аналитика показывает рост негативных отзывов, не ждите, пока это скажется на продажах — решайте проблему сразу.

Часто продавцы тратят деньги на рекламу, не анализируя, окупается ли она. Ozon аналитика покажет, какие товары лучше рекламировать, а какие не стоит.

Лайфхаки для работы с Ozon аналитикой

  • Используйте сторонние сервисы. Например, Moneyplace или MPStats. Они расширяют возможности стандартной аналитики Ozon.
  • Отслеживайте динамику. Не ограничивайтесь одним днем или неделей. Анализируйте месяцы, чтобы видеть тренды.
  • Проверяйте конкурентоспособность. Например, добавляйте доставку за свой счет или формируйте товарные наборы.

Не игнорируйте цифры, а научитесь с ними работать. Чем точнее вы понимаете свою аудиторию и конкурентов, тем быстрее вырастут ваши продажи.

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