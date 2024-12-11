Как работает ОЗОН аналитика
Работать с маркетплейсом Ozon без аналитики — это как играть в лотерею. Может и выстрелить, но чаще всего деньги просто уходят в пустоту. Что такое Озон аналитика, зачем она нужна и как с ее помощью увеличить свои доходы — рассказывают эксперты агентства «Шольчев».
Что такое Ozon аналитика?
Ozon аналитика — это комплекс инструментов, которые помогают селлерам отслеживать и анализировать данные о продажах, аудитории, конкурентной среде и эффективности своих товаров.
С ее помощью можно:
- понять, какие товары продаются лучше всего;
- отследить, откуда приходят клиенты;
- выяснить, почему одни товары растут в рейтингах, а другие — нет.
Зачем нужна аналитика Ozon?
На маркетплейсе конкуренция растет ежедневно и размещение товара абсолютно не гарантирует продажи.
Нужно анализировать:
- Трафик — сколько людей видят ваши карточки? Сравните просмотры и клики.
- Конверсию — из 100 посетителей сколько реально покупают?
- Цены — выше или ниже конкурентов?
- Отзывы — сколько у вас положительных отзывов? Как быстро вы реагируете на негатив?
Без постоянного анализа вы просто не поймете, что тормозит продажи: цена, фото, рейтинг или что-то еще.
Какие метрики отслеживать?
Если вы хотите разобраться в аналитике, начните с базовых метрик:
- CTR (кликабельность) — процент пользователей, которые кликнули на карточку товара. Если CTR низкий, проблема может быть в фото, цене или описании.
- CR (конверсия) — покупки относительно просмотров. Если конверсия низкая — работайте с карточкой: улучшайте фото, добавляйте видео или подробное описание.
- Отказы — пользователи заходят в карточку, но не покупают. Причина может быть в плохих отзывах или высоких ценах.
- Средний чек — помогает понять, как сформировать связки товаров, чтобы увеличить покупки.
- Возвраты — высокий уровень возвратов сигнализирует о проблемах с качеством или несоответствии описания товара реальности.
Как работать с Ozon аналитикой?
На Ozon есть стандартные отчеты о продажах. В них можно увидеть:
- Какие товары продаются лучше всего.
- Какой товар зависает на складе.
- Как меняются продажи в зависимости от акций или времени года.
Пример: у вас упали продажи конкретной позиции. Аналитика показывает, что конкуренты снизили цену. Что делать? Делайте скидку или добавьте бесплатную доставку.
На Озон можно отслеживать не только свои данные, но и конкурентов:
- сколько у них отзывов;
- какая у них цена;
- что пишут покупатели в отзывах (может, вы найдете слабые места конкурента).
Лайфхак: если конкурент добавляет подарок или бонус к товару, попробуйте сделать то же самое.
С помощью аналитики можно оценить, насколько эффективно участие в акциях:
- увеличивается ли трафик к вашей карточке;
- как сильно падает маржа;
- есть ли прирост повторных заказов.
Озон аналитика показывает, стоит ли тратить бюджет на акции или выгоднее вложиться в рекламу.
Особенности работы с аналитикой
Не все товары продаются одинаково круглый год. Например, лыжи покупают зимой, а плавки — летом. Аналитика помогает предсказывать спрос и вовремя пополнять склад.
Отзывы влияют на рейтинг, а значит, и на видимость товара. Если аналитика показывает рост негативных отзывов, не ждите, пока это скажется на продажах — решайте проблему сразу.
Часто продавцы тратят деньги на рекламу, не анализируя, окупается ли она. Ozon аналитика покажет, какие товары лучше рекламировать, а какие не стоит.
Лайфхаки для работы с Ozon аналитикой
- Используйте сторонние сервисы. Например, Moneyplace или MPStats. Они расширяют возможности стандартной аналитики Ozon.
- Отслеживайте динамику. Не ограничивайтесь одним днем или неделей. Анализируйте месяцы, чтобы видеть тренды.
- Проверяйте конкурентоспособность. Например, добавляйте доставку за свой счет или формируйте товарные наборы.
Не игнорируйте цифры, а научитесь с ними работать. Чем точнее вы понимаете свою аудиторию и конкурентов, тем быстрее вырастут ваши продажи.