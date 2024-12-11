Работать с маркетплейсом Ozon без аналитики — это как играть в лотерею. Может и выстрелить, но чаще всего деньги просто уходят в пустоту. Что такое Озон аналитика, зачем она нужна и как с ее помощью увеличить свои доходы — рассказывают эксперты агентства «Шольчев».

Что такое Ozon аналитика?

Ozon аналитика — это комплекс инструментов, которые помогают селлерам отслеживать и анализировать данные о продажах, аудитории, конкурентной среде и эффективности своих товаров.

С ее помощью можно:

понять, какие товары продаются лучше всего;

отследить, откуда приходят клиенты;

выяснить, почему одни товары растут в рейтингах, а другие — нет.

Зачем нужна аналитика Ozon?

На маркетплейсе конкуренция растет ежедневно и размещение товара абсолютно не гарантирует продажи.

Нужно анализировать:

Трафик — сколько людей видят ваши карточки? Сравните просмотры и клики.

Конверсию — из 100 посетителей сколько реально покупают?

Цены — выше или ниже конкурентов?

Отзывы — сколько у вас положительных отзывов? Как быстро вы реагируете на негатив?

Без постоянного анализа вы просто не поймете, что тормозит продажи: цена, фото, рейтинг или что-то еще.

Какие метрики отслеживать?

Если вы хотите разобраться в аналитике, начните с базовых метрик:

CTR (кликабельность) — процент пользователей, которые кликнули на карточку товара. Если CTR низкий, проблема может быть в фото, цене или описании.

CR (конверсия) — покупки относительно просмотров. Если конверсия низкая — работайте с карточкой: улучшайте фото, добавляйте видео или подробное описание.

Отказы — пользователи заходят в карточку, но не покупают. Причина может быть в плохих отзывах или высоких ценах.

Средний чек — помогает понять, как сформировать связки товаров, чтобы увеличить покупки.

Возвраты — высокий уровень возвратов сигнализирует о проблемах с качеством или несоответствии описания товара реальности.

Как работать с Ozon аналитикой?

На Ozon есть стандартные отчеты о продажах. В них можно увидеть:

Какие товары продаются лучше всего.

Какой товар зависает на складе.

Как меняются продажи в зависимости от акций или времени года.

Пример: у вас упали продажи конкретной позиции. Аналитика показывает, что конкуренты снизили цену. Что делать? Делайте скидку или добавьте бесплатную доставку.

На Озон можно отслеживать не только свои данные, но и конкурентов:

сколько у них отзывов;

какая у них цена;

что пишут покупатели в отзывах (может, вы найдете слабые места конкурента).

Лайфхак: если конкурент добавляет подарок или бонус к товару, попробуйте сделать то же самое.

С помощью аналитики можно оценить, насколько эффективно участие в акциях:

увеличивается ли трафик к вашей карточке;

как сильно падает маржа;

есть ли прирост повторных заказов.

Озон аналитика показывает, стоит ли тратить бюджет на акции или выгоднее вложиться в рекламу.

Особенности работы с аналитикой

Не все товары продаются одинаково круглый год. Например, лыжи покупают зимой, а плавки — летом. Аналитика помогает предсказывать спрос и вовремя пополнять склад.

Отзывы влияют на рейтинг, а значит, и на видимость товара. Если аналитика показывает рост негативных отзывов, не ждите, пока это скажется на продажах — решайте проблему сразу.

Часто продавцы тратят деньги на рекламу, не анализируя, окупается ли она. Ozon аналитика покажет, какие товары лучше рекламировать, а какие не стоит.

Лайфхаки для работы с Ozon аналитикой

Используйте сторонние сервисы. Например, Moneyplace или MPStats. Они расширяют возможности стандартной аналитики Ozon.

Отслеживайте динамику. Не ограничивайтесь одним днем или неделей. Анализируйте месяцы, чтобы видеть тренды.

Проверяйте конкурентоспособность. Например, добавляйте доставку за свой счет или формируйте товарные наборы.

Не игнорируйте цифры, а научитесь с ними работать. Чем точнее вы понимаете свою аудиторию и конкурентов, тем быстрее вырастут ваши продажи.