Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет. Но мы в агентстве «Щольчев» рекомендуем начинающим селлерам вообще не связываться с этим вопросом, избегая сертифицируемой продукции. В статье подробно расскажем, какие товары не подлежат обязательной сертификации и декларированию на Озон, как их найти и правильно оформить.

Сертификация на Озон: что нужно знать

Давайте коротко остановимся на разрешительной документации на товары для Озон. Если вы планируете бизнес на маркетплейсах в долгую, разбираться в вопросе понадобится. Рассмотрим, что такое сертификация товара, чем она отличается от декларирования и когда все это бывает нужно.

Правила сертификации на Озон

В сфере торговли к товарам, продуктам, оборудованию и т.п. предъявляется ряд требований. Главное – они должны отвечать нормам безопасности (для человека, животных, окружающей среды). Требования эти регулируются законодательством Российской Федерации, а также условиями торговли таможенных и экономических союзов.

Список товаров, подлежащих обязательной сертификации и декларированию, прописан в следующих нормативных документах:

Постановление Правительства РФ №2425;

Технический регламент таможенного союза (ТР ТС);

Технический регламент ЕАЭС;

Единые санитарные требования.

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Пункты этих списков пересекаются, но не всегда. Если товар присутствует хотя бы в одном перечне, продавец обязан получить официальное подтверждение его соответствия нормам качества и безопасности. Только тогда, по закону, продукт можно продавать на Ozon, на любом другом маркете, в интернет магазине или офлайн-точке.

Способ подтверждения качества продукции или ее соответствия зависит от категории и тоже регулируется упомянутыми нормативами. Отдельно выведен список позиций, для которых нужны сертификаты качества, и перечень наименований, по которым необходима декларация о соответствии. Например, на детскую одежду нужен сертификат качества, а на жидкое мыло – декларация.

Вот как они выглядят:

Для селлера разница этих документов только в том, кто их выдает. Декларирование оформляет производитель или импортер, а сертификацией занимаются специальные аккредитованные органы. Но на импорт декларацию тоже чаще всего приходится делать за свой счет. Дальше мы позволим себе иногда обобщать эти термины в один – «сертификация».

Вернемся к маркетплейсам. Все товары на Озон делятся на три группы:

Продукция, на которую нужен сертификат. Позиции, на которые требуется декларация о соответствии. Товары, не подлежащие ни сертификации, ни декларированию.

На последнюю категорию тоже нужен свой документ – отказное письмо. О нем подробно поговорим в конце. Итак, продавец должен сопроводить товар из перечня подлежащих обязательной сертификации или декларированию подтверждающими документами. Если изделие отсутствует в регламентах, понадобится отказное письмо.

Когда нужно предоставлять документы на товар?

Частый вопрос: нужно ли на Озон загружать документы на товар сразу, при регистрации карточки? По правилам маркетплейса, селлеры не обязаны этого делать. Можно спокойно выставить и начать продавать на Озон свою продукцию, не предъявляя документацию. Но как только затребуют – вы обязаны ее предоставить.

От идеи «пока сэкономлю и поторгую без бумаг» лучше отказаться. Случаи, когда магазины получают блокировку за отсутствие сертификатов, участились. Затребовать документацию имеет право и сама площадка, и покупатель. Нередко за аккаунтом притязательного заказчика скрывается селлер, желающий таким методом избавиться от сильного конкурента. Чтобы избежать подобных рисков, лучше заранее загрузить на Озон документы. Отказного письма это, кстати, тоже касается.

Если вы планируете торговать чужим брендом, возможно, повезет, и у поставщика уже будут все бумаги. Но он должен вам официально разрешить их использовать. Отсутствие такого разрешения тоже может повлечь за собой штраф, и немалый. Если поставщик откажет, а он имеет на это право, придется заказывать лабораторные испытания в сертификационном центре самому.

Стоимость сертификации очень разная, в зависимости от категории, возрастной группы, состава, применения и т.д. Например, два протокола испытаний и сертификат ТР ТС на постельное белье для взрослых выйдет меньше 40 тысяч рублей, а на новогодние гирлянды – под 80 тысяч.

Товары, на которые сертификат нужен сразу

Есть небольшой список товаров, подлежащих обязательной сертификации по условиям Озон. Для некоторых категорий и брендов правительство РФ регламентирует особые правила торговли. Что это значит для партнера площадки? Что он не сможет загрузить и начать продавать на Ozon данные изделия, не предоставив разрешительную документацию.

Список следующий:

Выделение перечисленных товаров в особую группу объясняется повышенным требованиям к их безопасности.

Товары, не подлежащие сертификации на Ozon

Новичкам лишние траты и затягивание времени ни к чему. Советуем подыскать нишу, в которой не нужны сертификаты. Где и как ее найти – рассказываем дальше.

Как найти товары, на которые не нужен сертификат

Есть перечень сертифицируемых изделий из Постановления №2425, ТР ТС и ЕАЭС, а также государственная регистрация по санитарным нормам. Идем методом исключения: если интересующей позиции нет ни в одном из этих регламентов, значит, разрешительные документы оформлять не нужно. Однако это обобщающие списки, в основном, указывающие на категорию. А информация нужна про конкретный продукт, чтобы точно убедиться, что он не требует подтверждения качества.

Варианты:

Поищите название банальным Ctrl+F в текстах нормативов и регламентов (для проверки категории). Напишите (позвоните) в любой сертификационный центр, а лучше в несколько. Спросите, нужно ли проводить испытания на такие-то позиции. Заодно, если сертификация не требуется, узнайте, сколько стоит отказное письмо. Лайфхак. Заходите на сайт «Сима ленд», находите идентичную карточку, проваливаетесь в нее и изучаете данные о сертификации.

Самый надежный способ – обратиться в фирму, занимающуюся лабораторными испытаниями. Менеджер заинтересован в заработке, поэтому точно даст подробную и достоверную информацию.

Список товаров, не требующих сертификации

Не хотите искать список товаров, не подлежащих сертификации на Озон, сами? Тогда воспользуйтесь готовым перечнем, составленным маркетологами агентства «Шольчев».

Посмотреть список

А бонусом – наш Топ товаров, отлично продающихся на Озон без сертификатов:

некоторые аксессуары для гаджетов (защитные пленки, чехлы из силикона, держатели);

массажеры роликовые (антицеллюлитные, от морщин);

расчески и аксессуары для волос;

пряжа для вязания;

швейная фурнитура;

канцтовары для взрослой возрастной группы (офисная канцелярия).

Большой выбор есть в разделе «Товары для дома». Это зеркала, искусственные цветы, настенные часы, интерьерные украшения, декоративные аромасвечи и еще много всего, что буквально улетает с витрин. Чтобы торговать этими изделиями на Ozon, достаточно иметь на руках отказное письмо.

Отказное письмо: что это и где получить

А теперь – внимание! Даже если документы на товар не нужны, вам нужно получить документ, о том, что они не нужны. Нелогично, но таковы условия всех маркетплейсов и многий других торговых территорий. Хотите комфортно вести бизнес и развиваться – надо выполнять правила.

Что такое отказное письмо

Отказное письмо – это официальное засвидетельствование факта, что изделие (продукт) не подлежит обязательной сертификации или декларированию. Для продавца это альтернатива сертификата, доказывающая законность торговли.

Если маркетплейс или покупатель запрашивает у продавца документацию на товар с витрины, он обязан предоставить официальное отказное письмо. Если речь не про сертифицируемые позиции. Предъявить письмо селлер обязан в течение трех рабочих дней. В противном случае карточка сначала будет скрыта, а затем, если проблема не решится, и заблокирована.

Сразу успокоим: получить письмо-отказ гораздо проще, дешевле и быстрее, чем разрешительные бумаги. Настолько, что даже после запроса, действуя оперативно, вы успеете его получить до установленного Озоном дедлайна.

Где и как получить отказ по сертификации

Есть два пути:

Продаете товары не собственного производства – отправьте запрос изготовителю. Если он уже заказывал отказ, вы тоже можете им пользоваться. Обратитесь в аккредитованный сертификационный центр.

Отказные письма выдают те же органы, которые проводят испытания. Сертификационных компаний сейчас по несколько даже в некрупных городах. Напишите обращения сразу в 4-5 фирм, сравните сроки и цены. Стоимость отказного письма варьируется в зависимости от типа продукта, составляет от 2 до 6 тысяч рублей. Срок выполнения – пара дней, но можно найти и срочную услугу.

Лайфхак! Чтобы сэкономить, можно заказать отказное письмо сразу на несколько SKU, если они однотипные и изготовлены из одинакового материала.

Для оформления заявки нужно будет написать заявление и заполнить специальную форму. В этой форме указываются:

реквизиты компании (название, ОГРН, ИНН, юридический адрес);

технические характеристики товара (из карточки Озон);

идентификационный код продукции.

Также менеджер попросит предоставить свидетельство о регистрации фирмы, иногда – выписку из ЕГРЮЛ. Все необходимые документы для ускорения процесса можно отправить электронной почтой. Важно: обращайтесь только в проверенные сертификационные компании.

Советы по выбору центра сертификации

Будете ли вы заказывать лабораторные испытания или отказное письмо, в первую попавшуюся контору идти не стоит. Доверять фирме, оказывающей услуги сертификации, можно, если:

юрлицо имеет государственную аккредитацию (проверять на сайте Росаккредитации в списке действующих организаций);

их лаборатория тоже аккредитована (проверять там же, в реестре лабораторий);

ваш ассортимент входит в область аккредитации данного органа;

в договоре указана та же компания, что и в реестре (иначе это не исполнитель, а посредник);

фирма зарегистрирована хотя бы 2-3 года назад;

сайт предприятия отвечает условиям Приказа №326;

в реестре юридических лиц РФ нет о предприятии данных, вызывающих недоверие (искать в интернете).

Стоит оговориться по поводу подделки отказного письма, поскольку мы уже сталкивались с такой неприятной практикой. Селлер-новичок, не успевая в срок, решил выкрутиться и подделал отказ. Хотя письма не регистрируются в Едином реестре, менеджер Озон каким-то образом обнаружил фиктивность. Результат – блокировка, причем не карточки, а всего магазина!

Не стоит идти на неоправданный риск. Если займетесь вопросами оформления заранее, будет время найти и надежную организацию, и выгодные цены.

На Озон и без сертификатов много возможностей!

В сертификации для продажи продукции на Озон нет ничего страшного, если не считать, что придется потратить время и деньги. Но на старте следует максимально все упрощать. Чем меньше проблем, рисков и затрат, тем быстрее вы встанете на ноги, вернете вложенные средства и раскрутитесь.

Итак, путь новичка – найти среди перспективных ниш товары, на которые сертификаты не понадобятся. Вернитесь еще раз к списку из Топа продаж Озон – там полно наименований, которыми селлеры торгуют годами, получив простое отказное письмо. Не говоря уже о полном перечне таких товаров.

Если сертификация – это главное, чего вы остерегались, планируя начать бизнес на Ozon или другом маркете, начинайте без нее. А с поиском перспективной ниши, с разработкой стратегии и продвижением помогут эксперты агентства «Шольчев». Запишитесь на бесплатную консультацию https://sholchev.ru/ – и мы в ближайшее время детально разберем ваш вопрос или ситуацию с бизнесом.